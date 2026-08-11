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Дело ГК Global Ports Глобал Портс УК

СОБЫТИЯ

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11.08.2026 Правительство утвердило перечень особо значимых проектов для развития цифровой экономики 1
10.10.2025 Терминал «Петролеспорт» автоматизировал перевалку минеральных удобрений с помощью системы Solvo.TOS 1
19.03.2025 Николаев Константин Юрьевич: от логистики к виноделию 1
25.09.2024 ГК «Дело» проанализирует данные о движении 5 тыс. контейнеров для разработки Национальной цифровой транспортно-логистической платформы РФ 1
06.06.2023 «Шерпа роботикс» автоматизировала рабочие процессы Global Ports 1
07.02.2023 Группа «Дело» при поддержке «Гринатом простые решения» разработала программу перехода на отечественное ПО 1
25.04.2016 Россияне построили в Белоруссии ЦОД для электронного правительства 1
21.04.2016 Россияне построили единственную 4G-сеть в Белоруссии 1
14.04.2016 Конференция CNews: «ИТ-решения на транспорте и в логистике» 1
30.08.2013 Россияне станут LTE-монополистом в Белоруссии 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Дело ГК и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15767 3
beCloud - Белорусские облачные технологии 13 3
Дело ГК - ДелоТех 7 2
Huawei 4677 2
Turkcell - Lifecell - life:) - Лайфселл - украинский оператор мобильной связи 95 2
A1 - Velcom - Велком - Белорусский оператор связи 108 2
Ростелеком 10951 1
МегаФон 10750 1
SAP SE 5604 1
9596 1
ZTE Corporation 800 1
Citrix Systems 868 1
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 339 1
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 351 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 275 1
Solvo - Солво 36 1
Белтелеком - Beltelecom - Республиканское унитарное предприятие электросвязи в Белоруссии 96 1
A1 Telekom Austria Group - Mobilcom Austria 68 1
Sherpa Robotics - Шерпа роботикс 21 1
Дело ГК - Дело УК - Delo 7 1
Мостотрест ГУП 14 4
Globaltrans - Глобалтранс 8 4
Петролеспорт 6 2
РЖД - Российские железные дороги 2097 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 916 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 193 1
Pony Express - Фрейт линк 73 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 275 1
Дело ГК - ТрансКонтейнер 41 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 1
РЖД Логистика 21 1
АЛИДИ - ALIDI 23 1
ФосАгро Транс 3 1
Н-Транс - N-Tran - Северстальтранс 11 1
Рускон - Ruscon 4 1
Nawinia - Навиния 3 1
GEFCO - Жефко 4 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13877 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3309 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 1
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 126 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3692 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5430 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Федеральное агентство морского и речного транспорта 94 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по транспорту и строительству 24 1
Минтранс РФ - Росжелдор - Федеральное агентство железнодорожного транспорта Российской Федерации 26 1
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 144 1
Совет Министров Республики Беларусь - Правительство Белоруссии 25 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 214 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6511 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53915 4
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10163 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25817 3
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1989 3
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18133 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12253 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26257 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36220 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3129 2
Сетевое оборудование - Router WiFI - Роутер WiFI - точки доступа Wi-Fi - WiFi маршрутизатор - WiFi спот 442 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13493 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22613 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7464 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2568 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1531 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5028 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6691 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12912 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35022 1
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола - RDG - Remote Desktop Gateway - Шлюз удаленных рабочих столов 441 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18032 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1354 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1904 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10204 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13964 1
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7543 1
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10013 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1291 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33506 1
4G - LTE - LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - 4,5G - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 393 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2709 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24425 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3584 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3588 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29704 1
HD Voice - Технология улучшения качества звука для голосовой связи 109 1
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 923 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12853 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7705 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13719 1
BeCloud LTE-сеть 2 2
Минтранс РФ - ГосЛог - НЦТЛП - Национальная цифровая транспортно-логистическая платформа 19 1
Solvo TOS 8 1
Oracle Java - язык программирования 3470 1
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 137 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 1
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 315 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1011 1
РСПД - Региональная сеть передачи данных 10 1
Sherpa RPA 34 1
Росатом - Гринатом - Атом.Порт 20 1
Николаев Константин 17 4
Сопельник Борис 3 2
Бурков Вячеслав 1 1
Николаенко Константин 1 1
Ерицян Армен 6 1
Лучкин Вадим 1 1
Кайгородова Дарья 1 1
Солин Иван 1 1
Лекай Дмитрий 1 1
Шилов Сергей 99 1
Лукашенко Александр 104 1
Арсентьев Илья 15 1
Аликошвили Георгий 17 1
Круглов Максим 26 1
Ничипоренко Алексей 30 1
Борматова Светлана 10 1
Старовойтов Константин 9 1
Духанин Дмитрий 2 1
Фролов Валерий 5 1
Мустафин Рустем 1 1
Ермолин Алексей 2 1
Бирюков Юрий 1 1
Корсаков Артем 1 1
Майсон Евгений 1 1
Гайнутдинов Динар 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 166281 8
Беларусь - Белоруссия 6293 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47616 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19549 2
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14811 2
Беларусь - Минск 706 2
Беларусь - Минская область - Колодищи 5 1
Италия - Итальянская Республика 4508 1
Франция - Французская Республика 8177 1
Россия - СЗФО - Вологодская область - Череповец 280 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3183 1
Турция - Турецкая республика 2620 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1518 1
Нидерланды 3746 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 785 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Таганрог 180 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Заполярный 12 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Азов 111 1
Украина - Днепр - Днепропетровск - Екатеринослав 176 1
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Россия - ЦФО - Владимирская область - Муромский район - Муром 54 1
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57713 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21662 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27309 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16074 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3864 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8986 2
Санаторно-курортное лечение - Санатории - Курорты 345 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11715 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2430 1
Налогообложение - НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 337 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2130 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3035 1
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ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6169 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 1
ЭСФ - Электронные счета-фактуры 415 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33776 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18160 1
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 11568 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2405 1
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