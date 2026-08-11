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Дело ГК Global Ports Глобал Портс УК
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 10, упоминаний - 10
Дело ГК и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6511 1
|Николаев Константин 17 4
|Сопельник Борис 3 2
|Бурков Вячеслав 1 1
|Николаенко Константин 1 1
|Ерицян Армен 6 1
|Лучкин Вадим 1 1
|Кайгородова Дарья 1 1
|Солин Иван 1 1
|Лекай Дмитрий 1 1
|Шилов Сергей 99 1
|Лукашенко Александр 104 1
|Арсентьев Илья 15 1
|Аликошвили Георгий 17 1
|Круглов Максим 26 1
|Ничипоренко Алексей 30 1
|Борматова Светлана 10 1
|Старовойтов Константин 9 1
|Духанин Дмитрий 2 1
|Фролов Валерий 5 1
|Мустафин Рустем 1 1
|Ермолин Алексей 2 1
|Бирюков Юрий 1 1
|Корсаков Артем 1 1
|Майсон Евгений 1 1
|Гайнутдинов Динар 2 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11568 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2405 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463951, в очереди разбора - 724303.
Создано именных указателей - 199373.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463951, в очереди разбора - 724303.
Создано именных указателей - 199373.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.