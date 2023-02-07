Группа «Дело» при поддержке «Гринатом простые решения» разработала программу перехода на отечественное ПО

Группа компаний «Дело» при экспертной поддержке «Гринатом простые решения» разработала стратегию и план перехода на отечественное программное обеспечение (ПО).

Решение о переходе на отечественные продукты было принято руководством группы компаний «Дело» для обеспечения стабильной работы программного обеспечения и ИТ-систем. В периметр проекта вошли «Управляющая компания «Дело» и субхолдинги – «Трансконтейнер», Global Ports, «Делопортс», «Рускон».

Для каждой компании специалисты «Гринатом простые решения» разработали стратегию импортозамещения и план перехода на альтернативное ПО с учетом существующей ИТ-инфраструктуры и оборудования. Для этого было проведено обследование 5,5 тыс. автоматизированных рабочих мест с использованием системы управления конфигурациями «Атом.порт» (собственная разработка «Гринатом», включена в реестр отечественного ПО) и посредством анкетирования и опросов ИТ-специалистов группы.

«Обеспечение непрерывности и стабильности операционных и бизнес-процессов является базовым приоритетом работы ИТ-подразделения. С помощью экспертов «Гринатом простые решения» мы сформулировали поэтапный план перехода на отечественные программные продукты, что позволит нам повысить уровень информационной безопасности и надежности ИТ-систем», – отметил директор по информационным технологиям группы компаний «Дело», генеральный директор «Делотех» Борис Сопельник.

По итогам анализа были сформированы аналитические записки с описанием текущей ИТ-инфраструктуры и определением перечня ПО, подлежащего замене, с вариантами аналогов. По завершении этапа обследования эксперты «Гринатом простые решения» провели работы по проектированию и планированию перехода на целевую импортонезависимую ИТ-инфраструктуру. При этом была выполнена оценка готовности ИТ-инфраструктуры компаний группы к переходу на новое ПО, а также оценка ресурсов, необходимых для этого.

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«Надежная работа на отечественных системах – залог стабильности. Я рада, что наш опыт и наработки помогли группе компаний «Дело» совершить важный шаг к повышению устойчивости бизнеса», – сказала генеральный директор «Гринатом Простые решения» Светлана Борматова.

В 2023 г. компании группы планируют приступить к реализации разработанных с помощью «Гринатом простые решения» стратегий и планов, чтобы выполнить главную цель проекта – минимизировать риски, связанные с ограничениями использования иностранного ПО.