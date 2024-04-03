Атом.Порт - разработка компании АО «Гринатом» (ИТ-интегратор Госкорпорации «Росатом») для автоматизации процессов миграции и управления рабочими станциями на базе операционных систем семейств GNU/Linux и Microsoft Windows внесена в Реестр отечественного ПО. Основное назначение системы управления конфигурациями «Атом.Порт» – автоматизация процессов управления автоматизированными рабочими местами. Система позволяет выполнять инвентаризацию рабочих мест пользователей, включая сбор, хранение и обработку данных о характеристиках АРМ и об установленном на нем программном и аппаратном обеспечении. Также с помощью системы можно отслеживать активность и время работы рабочих станций, создавать алгоритмы изменения конфигураций на группах рабочих мест и отдельных компьютерах.