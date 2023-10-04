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«Кросс технолоджис» и «Гринатом простые решения» в сентябре подписали соглашение о партнерстве

«Кросс технолоджис» и «Гринатом простые решения» в сентябре подписали соглашение о партнерстве. В рамках него система управления конфигурациями «Атом.порт» включена в портфель решений «Кросс технолоджис» для продажи клиентам.

«Атом.порт» – решение по миграции и управлению ИТ-инфраструктурой, разработанное «Гринатом» (ИТ-интегратор госкорпорации «Росатом») и апробированное в атомной отрасли. С его помощью импортозамещение масштабных и разнородных ИТ-ландшафтов происходит в разы быстрее и дешевле. В Госкорпорации «Росатом» уже есть опыт перевода более 100 000 рабочих мест на российское ПО.

В дальнейшем компания «Кросс технолоджис» будет поставлять клиентам решения для полноценной миграции на импортонезависимое ПО с помощью «Атом.порт».

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Импортонезависимость

«Российские решения, которые оптимизируют управление крупными распределенными сетями, крайне востребованы, так как оперативное управление тысячами рабочих мест экономит ресурсы компании – и человеческие, и финансовые. Мы рады заключению партнерского соглашения и надеемся на совместную продуктивную работу», – отметил исполнительный директор «Кросс технолоджис» Лев Фисенко.

«Комплекс решений «Росатома» позволяет выполнить весь цикл импортозамещения инфраструктуры заказчика под ключ. Благодаря «Атом.порт», переезд на российское ПО происходит быстро и качественно с удобным управлением новой средой из единой точки. А главное, в дальнейшем это позволит максимально комфортно использовать весь функционал ИТ-блока. При этом «Гринатом простые решения» на протяжении подготовительных и испытательных процессов предоставит необходимую техническую поддержку», – сказал руководитель направления по развитию региональных продаж «Гринатом простые решения» Дмитрий Донской.

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