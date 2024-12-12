Фисенко Лев
Фисенко Лев и организации, системы, технологии, персоны:
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
|PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 70 1
|Янкин Андрей 35 1
|Заикин Андрей 30 1
|Белявский Александр 11 1
|Щетинин Александр 12 1
|Лавров Владимир 68 1
|Стеценко Дмитрий 2 1
|Гавриш Игорь 1 1
|Герасимов Артем 6 1
|Шерстобитов Сергей 55 1
|Новиков Александр 35 1
|Окулесский Василий 26 1
|Иванов Денис 13 1
|Чугунов Евгений 14 1
|Грициенко Андрей 8 1
|Горелкин Алексей 4 1
|Донской Дмитрий 39 1
|Черняков Дмитрий 2 1
|Тетюркин Роман 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144219 22
|Европа 21768 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 1
|Информзащита Учебный центр 38 1
|Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 335 1
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