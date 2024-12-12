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Фисенко Лев



12.12.2024 «ЕСА Про» вывела на рынок новый DRP-сервис для защиты от киберугроз и утечек персональных данных 1
03.12.2024 «Кросс технолоджис» и «Лаборатория Числитель» заключили соглашение о сотрудничестве 1
19.11.2024 Сеть ресторанов Rostic’s внедрила российскую ITSM-cистему SimpleOne 1
05.11.2024 Кибермошенники используют поддельные сайты Росфинмониторинга для обмана россиян: уже 170 фальшивых доменов 1
22.10.2024 Мошенники начали использовать популярные бренды для схем обмана с оплатой за просмотр видео 1
17.10.2024 ОКБ САПР и «Кросс технолоджис» обеспечат компании российскими ПАК для защиты информации   1
02.10.2024 «Кросс технолоджис» и EvaTeam заключили договор о партнерстве 1
24.09.2024 MAS Platform и «Кросс технолоджис» помогут российским компаниям контролировать цифровой путь документов 1
17.09.2024 AppSec Solutions и «Кросс технолоджис» стали партнерами в безопасной разработке 1
09.09.2024 Выручка ГК «Кросс технолоджис» увеличилась на 119% в первом полугодии 2024 года 1
22.08.2024 «ЕСА ПРО» выведет на рынок DRP-сервис для защиты от киберугроз 1
05.08.2024 «Цифровые решения» и «Кросс технолоджис» обеспечат бизнес российским оборудованием для информационной безопасности 1
04.10.2023 «Кросс технолоджис» и «Гринатом простые решения» в сентябре подписали соглашение о партнерстве 1
03.07.2023 «Кросс технолоджис» добавила RedCheck в портфель продуктов 1
13.03.2023 «Кросс технолоджис» усилил портфель решений с помощью Phishman 1
09.06.2022 Лев Фисенко назначен исполнительным директором Cross Technologies 2
29.06.2020 «Информзащита» и Xello заключили партнерское соглашение 1
21.05.2020 Zecurion и «Информзащита» заключили соглашение о партнерстве 1
28.11.2019 Рынок ИБ растет, дефицит специалистов — тоже 1
18.12.2017 «Информзащита» внедрила систему анализа защищенности СК «Альянс» и «Альянс Жизнь» 1
13.12.2017 «Информзащита» провела аудит информационной безопасности в «Зетта Страхование» 1
18.10.2017 «Информзащита» и Oz Forensics будут бороться с мошенничеством в сфере цифровых документов 1
17.08.2015 «Информзащита» развернула в Сбербанке единый центр мониторинга трафика на базе Gigamon 1
17.02.2014 «Банк Москвы» внедрил систему управления рисками нарушения информационной безопасности 1
03.04.2013 Банк «Возрождение» подтвердил соответствие требованиям PCI DSS 1
16.10.2012 В «Информзащите» назначен директор по работе с финансовым сектором 2

Публикаций - 26, упоминаний - 28

Фисенко Лев и организации, системы, технологии, персоны:

Crosstech - Cross Technologies - Кросс Технолоджис 45 16
Информзащита 756 11
Crosstech - ESA PRO - ЕСА ПРО 10 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 2
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 138 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1179 2
Цифра ГК 2426 2
Telegram Group 1983 2
Zecurion - Зекурион - SecurIT - Секьюрит 376 1
Accenture plc 682 1
Softline - Софтлайн 2811 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 810 1
Крок - Croc 1777 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 1
Ланит Интеграция 190 1
Xello - Кселло 21 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 1
Oz Forensics - Оз Форензика - Media Forensic Software - Медиа Форензика 11 1
Phishman - Фишман 14 1
Алтэкс-Софт - Altx Soft 31 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 220 1
М13 - М 13 8 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 448 1
Код Безопасности 616 1
Swordfish Security - AppSec Solutions - АппСек Солюшенс 11 1
ITG - ITglobal.com - SimpleOne - Симпл 1 111 1
Инфосистемы Джет - Лаборатория Числитель 43 1
Zabbix SIA - Заббикс 89 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 2
Возрождение - Коммерческий банк 346 2
Сбер - Сбербанк страхование - СберСтрахование - Сбербанк страхование жизни - СберСтрахование жизни 94 1
NanduQ - Qiwi 996 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 1
Зетта Страхование - Zetta Insurance - СК Цюрих - Zurich Insurance 31 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 258 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 1
ГПБ - Газпромбанк 1084 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 1
МКБ - Московский кредитный банк 558 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 326 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 2
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 184 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4511 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 260 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 137 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 340 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2737 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 206 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 70 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27363 24
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65968 15
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30692 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50409 9
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6645 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19286 5
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4977 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6554 4
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 3
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12598 3
Кибербезопасность - SVM - Security and Vulnerability Management - Управление уязвимостями - Системы анализа защищенности и управления уязвимостями - ASV - Approved Scanning Vendor - сканирование уязвимостей - сканеры безопасности 233 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 3
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ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 3
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GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2116 2
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС - Failover - Аварийное переключение 560 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4861 2
DevOps - Development и Operations 865 2
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1412 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20601 2
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2139 2
ИТ-аудит и мониторинг ИТ-инфраструктуры - Аттестация информационных систем - Technical audit - Технический аудит 302 2
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 639 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3087 1
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  654 1
HAAS - Hardware as a Service - Оборудование как сервис 49 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 891 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 4
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 249 2
Инфосистемы Джет - Jet CSIRT - Computer Security Incident Response Team - Центр мониторинга и реагирования на инциденты ИБ 39 1
Zecurion DLP 65 1
Zecurion Zlock DLP Device Control 78 1
Zecurion Zgate DLP Traffic Control 42 1
Xello Deception 19 1
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 340 1
Алтэкс-Софт - RedCheck 16 1
Росатом - Гринатом - Атом.Порт 17 1
Алтэкс-Софт - ScanOVAL - OVALdb 7 1
Цифровые решения НПП - DS Integrity 7 1
Цифровые решения НПП - DS Copper-TAP 1 1
Цифровые решения НПП - Феникс-ДИОД 1 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 1
Swordfish Security - AppSec Track 7 1
Swordfish Security - AppSec Code 6 1
Swordfish Security - AppSec Hub 9 1
MAS Platform - reTributor 2 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 238 1
Carbon Soft - EvaTeam - EvaProject - проект Carbon ERP 12 1
Atlassian - Confluence 113 1
ITG - ITglobal.com - SimpleOne ITSM - IT Service Management 37 1
Инфосистемы Джет - Лаборатория Числитель - Нимбиус 8 1
Янкин Андрей 35 1
Заикин Андрей 30 1
Белявский Александр 11 1
Щетинин Александр 12 1
Лавров Владимир 68 1
Стеценко Дмитрий 2 1
Гавриш Игорь 1 1
Герасимов Артем 6 1
Шерстобитов Сергей 55 1
Новиков Александр 35 1
Окулесский Василий 26 1
Иванов Денис 13 1
Чугунов Евгений 14 1
Грициенко Андрей 8 1
Горелкин Алексей 4 1
Донской Дмитрий 39 1
Черняков Дмитрий 2 1
Тетюркин Роман 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144219 22
Европа 21768 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 13
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14320 10
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8372 6
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2727 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51009 3
Аудит - аудиторский услуги 2660 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5827 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6049 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2334 1
Евросоюз - GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 244 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 1
Страхование - ДМС - Добровольное медицинское страхование 204 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1204 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2305 1
Аренда 2416 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6940 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 880 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 291 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1434 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1873 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 472 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 867 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2401 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2366 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3127 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1206 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5412 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2801 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2917 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1231 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24084 1
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Скрытый интернет 413 1
IDC - International Data Corporation 4910 1
Gartner - Гартнер 3556 1
Информзащита Учебный центр 38 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 335 1
Finopolis - Форум инновационных финансовых технологий 67 1
Skolkovo Cybersecurity Challenge 9 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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