ОКБ САПР и «Кросс технолоджис» обеспечат компании российскими ПАК для защиты информации

Интегратор решений и поставщик сервисов для информационной безопасности «Кросс технолоджис» и компания разработчик программно-аппаратных средств защиты информации (СЗИ) от несанкционированного доступа ОКБ САПР заключили договор о партнерстве. Главной задачей сотрудничества станет обеспечение российского бизнеса надежным и безопасным программным обеспечением для борьбы с киберугрозами. Об этом CNews сообщили представители «Кросс технолоджис».

В рамках сотрудничества «Кросс технолоджис» и ОКБ САПР предоставят всем заинтересованным компаниям возможность интегрировать российское оборудование и программное обеспечение от несанкционированного доступа (НСД) от производителя с 30-летним опытом разработки ИБ-решений.

Деятельность ОКБ САПР лицензирована, продукция имеет необходимые сертификаты соответствия по требованиям безопасности информации ФСТЭК России, ФСБ России, Минобороны России, а также сертификаты Госстандарта России и государственной санитарно-эпидемиологической службы России. В основе всех решений компании лежит концепция аппаратной защиты, которую можно сформулировать как необходимость наличия резидентного аппаратного компонента компьютерной системы, обеспечивающего ее защиту от несанкционированного доступа.

В портфеле компании несколько линеек программно-аппаратных средств защиты информации от несанкционированного доступа, в том числе криптографических. Так, СЗИ семейства АККОРД стали первым и до сих пор остаются лучшим средством обеспечения доверенной загрузки и изолированной программной среды, а семейство ШИПКА — первое отечественное аппаратное персональное средство криптографической защиты информации, а линейка СЕКРЕТ — первое средство решения проблемы защищенной работы с USB-носителями.

«Мы рады начать сотрудничество с компанией «Кросс технолоджис». Вместе мы сможем предложить заказчикам комплексные, надежные и эффективные решения. Наши компании объединяют опыт, экспертизу и стремление обеспечить безопасность информационных систем в России. Команда «Кросс технолоджис» будет оказывать экспертное сопровождение по проектам внедрения оборудования компании ОКБ САПР: проводить технический аудит и консультировать по оптимизации решений для всех российских компаний, заинтересованных в повышении безопасности инфраструктуры», – сказал директор по работе с ключевыми партнерами ОКБ САПР Егор Марков.

«В 2024 г. темпы внедрения безопасного российского оборудования и программного обеспечения в компаниях растут ускоренными темпами и мы видим интерес бизнеса и рост запросов на такое оборудование на 30% в сравнении с прошлым годом. Наша задача как интегратора – предоставить заказчикам выбор из лучших российских решений. Поэтому заключение партнерского соглашения с таким опытным производителем как ОКБ САПР стало логичным продолжением нашей стратегии по расширению портфеля вендоров», – сказал исполнительный директор «Кросс технолоджис» Лев Фисенко.