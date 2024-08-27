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Индексная книга (каталог) CNews*
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ИТ-аудит и мониторинг ИТ-инфраструктуры Аттестация информационных систем Technical audit Технический аудит

ИТ-аудит и мониторинг ИТ-инфраструктуры - Аттестация информационных систем - Technical audit - Технический аудит

 

 

Игорь Попов, Руководитель направления Департамента ИТ-обеспечения, МКБ "Мониторинг: от инженерных систем до бизнес показателей"


27.08.2024 Российский разработчик корпоративного ИТ-мониторинга Monq Digital Lab представил SaaS в облаке «Яндекса»

Monq Digital Lab, отечественный вендор корпоративного ИТ-мониторинга нового поколения Monq, выпустил облачную версию платформы. Система помогает управлять состоянием ИТ-окружения и проактивно реагировать на сбои. Платформа объединяет в одном решен
14.03.2024 Универсальная система ИТ-мониторинга wiSLA совместима с ОС Astra Linux

«Группа Астра» и российский вендор решений для ИТ-мониторинга Wellink объявили о завершении испытаний ПО, проходивших в рамках программы технологического партнерства Ready for Astra. В результате подтверждена совместимость платформы wiSLA и
20.02.2024 Подтверждена совместимость операционной системы «Ред ОС» и платформы ИТ-мониторинга качества сервисов wiSLA

инфраструктуры, пользуясь импортонезависимой экосистемой от «Ред Софт». Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт». Решение wiSLA, созданное в 2009 г. в качестве альтернативы зарубежным системам ИТ-мониторинга для рынка информационных технологий и телекоммуникационных сервисов, продемонстрировало высокую совместимость с отечественной операционной системой «Ред ОС». Оба продукта входят

08.02.2023 «Лента» завершила пилотное внедрение платформы ИТ-мониторинга GMonit

«Лента» завершила пилотное внедрение платформы ИТ-мониторинга GMonit. Об этом CNews сообщил представитель компании GMonit. Ритейлер расширяет возможности своих покупателей посредством различных сервисов онлайн-заказов: сайта, мобильного при
12.09.2022 Selectel прошел аудит по безопасности и доступности данных SOC 2 на IaaS-услугу

сти и доступности SOC 2 (System and Organization Control 2). Это позволит клиентам начать пользоваться решением, которое отвечает мировым требованиям защищенности данных, без дополнительных проверок. Аудит по международному стандарту SSAE 18 провела одна из компаний «Большой четверки» в первом полугодии 2022. По итогам проверки отчет SOC 2 впервые был выпущен для российского облачного прова
04.10.2021 В «Инфосистемы джет» перезапустили услугу ИТ-аудита, фокусируясь на приоритетах для бизнеса

ИТ-компания «Инфосистемы джет» трансформировала услугу проведения ИТ-аудита в части ИТ-инфраструктуры, переориентировав ее на бизнес. В услуге выведено 10 крит
01.04.2021 «Информзащита» выполнила комплексный аудит ИТ-инфраструктуры компании «Август»

«Информзащита» выполнила комплексный аудит ИТ-инфраструктуры компании «Август», которая занимается разработкой, производством и информационно-технологическим сопровождением применения химических средств защиты растений. Основная ц
18.01.2021 Ринат Галиянов, Локо-Банк: Аудит ИТ-инфраструктуры на 30% снизил затраты на обслуживание оборудования

ний при той же производительности труда и качестве сервиса для клиентов. Также в процессе модернизации находится телекоммуникационная сеть — парк маршрутизаторов. Эта задача стала актуальна по итогам ИТ-аудита, проведенного экспертами «Инфосистемы Джет», и началом пандемии в 2020 году. Мы пересмотрели подходы к стандартам рабочих мест, а львиную долю сотрудников отправили на удаленную работ
02.10.2018 ALP Group провела ИТ-аудит сетевой инфраструктуры компании «Обнинскоргсинтез»

Компания ALP Group, системный интегратор, российский поставщик услуг ИТ-аутсорсинга и ИТ-аудита, провела ИТ-аудит сетевой инфраструктуры в производственной компании «Обнинскорсинт
08.11.2017 «Крок» представила сервис ИТ-мониторинга на базе машинного обучения

т зонтичный мониторинг, собирая цельную картину даже с разрозненных источников: бизнес-приложений, средств виртуализации, сетевых устройств, СХД. Новое решение пополнило портфель продуктов «Крок» для ИТ-мониторинга, который уже включает системы от Microsoft, Hewlett Packard Enterprise, BMC Software и др. За свою более чем 10-летнюю историю направление мониторинга ИТ-инфраструктуры Крок выпо
01.09.2017 Angara Professional Assistance запустила направление «Технические аудиты»

ального директора Angara Professional Assistance по развитию бизнеса, отметил: «Услуги направления «Технические аудиты» находят горячий отклик в сердцах наших клиентов, мы даже не ожидали таког
13.03.2017 ОТР провела ИТ-аудит и разработала ИТ-стратегию для Hamkorbank

нвесторы (европейские акционеры), оценив уровень развития ИТ, рекомендовали проведение полноценного ИТ-аудита с последующим практическим использованием стандартов CobIT и ITIL, сообщили CNews в
20.05.2016 Tegrus провела аудит ИТ-инфраструктуры ЦНТИБ РЖД

Компания Tegrus провела ИТ-аудит в Центре научно-технической информации и библиотек (ЦНТИБ) — филиале открытого акционерного общества «Российские железные дороги», в ходе которого была собрана информация о текущем сос
26.01.2016 «Амтел-Сервис» провел аудит ИТ-инфраструктуры контакт-центра SPSR Express

углосуточно осуществляют обработку вызовов в целях оперативной поддержки клиентов. Целью проведения ИТ-аудита являлось получение независимой оценки актуального состояния инфраструктуры контакт-
02.11.2015 «Техносерв Консалтинг» завершил ИТ-аудит в «Русской лесной группе»

лдинга поставило задачу унифицировать бизнес-процессы. Важным этапом этого проекта стало проведение ИТ-аудита в масштабах всего холдинга. Комплексный ИТ-аудит «Русской лесной группы» был довере
04.07.2013 Аудит ИТ-инфраструктуры: когда, зачем, что дальше?

аудита Причин для аудита инфраструктуры может быть несколько. Первая их них – превентивная. Внешний ИТ-аудит – это подготовка к реализации существенных изменений ИТ-ландшафта компании, считает

13.09.2011 «Энвижн Груп» провела аудит ИТ-инфраструктуры «Новосибирского муниципального банка»

Компания «Энвижн Груп» завершила аудит ИТ-инфраструктуры «Новосибирского муниципального банка», крупного универсального финансового института региона. В задачи проекта входили системное описание существующей информационной инф
22.04.2011 «Инфосистемы Джет» провели комплексный ИТ-аудит в Северо-Западном региональном центре банка ВТБ

обо всех видах документации, используемой в ДСИТ. По информации «Инфосистем Джет», на основе этих данных можно планировать как изменения документов, так и структурные преобразования. «Для проведения ИТ-аудита важно не только применение обширного инструментария и владение набором методик. Большое значение имеют опыт консалтинговых практик и уровень экспертизы. Понимая это, мы доверили проек
24.02.2011 «Энвижн Груп» провела аудит ИТ-инфраструктуры и ИС «Красноярской ГЭС»

Компания «Энвижн-Сибирь», филиал интеллектуального интегратора и разработчика ИКТ-решений «Энвижн Груп», завершила аудит ИТ-инфраструктуры и информационных систем для одной из крупнейших гидроэлектростанций России — «Красноярская ГЭС». В ходе аудита специалистами «Энвижн-Сибирь» была обследована серверная ч
06.10.2010 «ДоксВижн» запустил две новые услуги: авторский надзор внедрения и аудит по итогам внедрения

ных решений, отчеты по каждому этапу внедрения. Кроме того, у заказчика остаются согласованные с производителем проектные документы. Вторая услуга, которая появилась в пакете предложений «ДоксВижн» - аудит по итогам проекта внедрения (или по итогам завершения части проекта). В результате работы специалистов компании «ДоксВижн» заказчик получает отчет о проведении аудита, заключение о соотве
15.02.2010 Круглый стол CNews: «ИТ-аудит: возможности и результаты»

дологии CobiT, аудит на соответствие международному стандарту ISO 2000 и др. Особое значение задача ИТ-аудита приобретает в контексте много обсуждаемых сегодня в России положений 152-ФЗ («О пер
21.12.2006 "Verysell Проекты" провела ИТ-аудит ИС "Старстроя"

льшими объемами проектных данных и другой информации между удаленными офисами предприятия. В рамках ИТ-аудита были проанализированы все основные составляющие ИТ-инфраструктуры: серверные платфо

Публикаций - 302, упоминаний - 338

ИТ-аудит и мониторинг ИТ-инфраструктуры и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24610 40
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1129 25
8202 21
Oracle Corporation 6684 18
ALP Group - КТ-АЛП, АЛП-ИС - АЛП-Информационные системы 56 18
IBM - International Business Machines Corp 9438 17
Broadcom - VMware 2357 16
Softline - Софтлайн 2799 16
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4870 14
SAP SE 5272 12
Cisco Systems 5112 12
HP Inc. 5683 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8735 11
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 674 11
Крок - Croc 1778 10
Корус Консалтинг ГК 1216 8
Dell EMC 5025 8
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1865 7
Zabbix SIA - Заббикс 89 7
Ростелеком 9676 7
МегаФон 8771 7
Huawei 3922 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12499 6
Directum - Директум 1085 6
Selectel - Селектел 383 6
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 6
Информзащита 752 6
Citrix Systems 812 6
MONQ Digital Lab - Монк Диджитал Лаб 14 6
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 444 5
Базальт СПО - BaseALT 650 5
Прогноз 1650 5
Открытые технологии 701 5
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1172 5
ОБИТ 78 5
X-Com - Икс ком 136 5
Energon - Энергон - Смарт Бэттериз 27 5
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1011 4
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 357 4
Google LLC 11765 4
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 86 13
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1072 10
Югория - страховая компания 42 10
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 657 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7288 8
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 8
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1024 8
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 170 8
МКБ - Московский кредитный банк 556 8
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 197 8
РЖД - Российские железные дороги 1902 7
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 114 7
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 72 7
Минобороны РФ - Гарнизон АО - Военторг 17 7
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 799 6
Алеф-Банк 15 6
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 191 6
NanduQ - Qiwi Банк - Киви Банк - 1-й Процессинговый банк АКБ - Первый процессинговый банк 150 6
Интерпрогрессбанк 21 6
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 103 6
Глобэкс банк 47 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2331 5
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 5
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - Военно-страховая компания 197 5
Держава АКБ 40 5
ВТБ Лизинг 68 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2800 4
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 505 4
Альфа-Банк 1768 4
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 175 4
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 477 4
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 125 4
QBF Corporation - КьюБиЭф - КБФ 16 4
Ингосстрах СПАО 421 4
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 338 4
Совкомбанк ПАО 256 3
Столичные аптеки 11 3
Visa International 1948 3
X5 Group - Перекрёсток 543 3
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 459 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11583 17
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4731 16
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4062 10
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3043 8
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4943 7
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1891 7
Федеральное казначейство России 1769 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4500 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5901 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2883 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2712 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2988 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5428 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3127 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 3
Государственные органы власти - РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 79 3
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 73 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2784 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 232 2
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 403 2
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 318 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1963 2
Роснедвижимость - Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости - Росземкадастр - Федеральная служба земельного кадастра России 105 2
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 184 2
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1158 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1083 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 369 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 324 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 176 1
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 124 1
ООН ЮНИСЕФ Детский фонд - UNICEF - The United Nations International Children's Fund 22 1
Европол - Полицейская служба Европейского союза 81 1
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 96 1
ТПП - Германии - Торгово-промышленная палата Германии - Ассоциация немецких торгово-промышленных палат - Association of German Chambers of Industry and Commerce - Российско-Германская внешнеторговая палата, ВТП 14 1
Минэнерго РФ - Департамент государственной энергетической политики и энергоэффективности Министерства энергетики РФ 12 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 582 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3273 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1211 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 720 5
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1432 4
AICPA - American Institute of Certified Public Accountants - Американский институт дипломированных общественных бухгалтеров 9 3
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 48 2
SoGo - Open Source Groupware 8 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 82 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6269 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 525 1
IAITAM - International Association of Information Technology Asset Managers - Ассоциация менеджеров по управлению ИТ-активами 4 1
ФАИР НП - Федерация правообладателей по коллективному управлению авторскими правами при использовании произведений в интерактивном режиме 15 1
РАО - Российское Авторское Общество - Ассоциация управления авторских и смежных прав РФ 23 1
iТюмень - Клуб ИТ-директоров Тюменского региона 3 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 32 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 24 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 660 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65770 240
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29619 88
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27268 87
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30625 84
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19182 72
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50231 61
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13062 59
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11036 58
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21090 58
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ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10049 49
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3306 47
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10132 45
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1288 42
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11318 39
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7333 39
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9359 37
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1894 35
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6068 35
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5692 33
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12723 32
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12502 30
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11605 30
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12498 26
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2015 26
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 888 25
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6649 24
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5230 24
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2469 24
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25299 24
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6774 23
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7511 23
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2131 23
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Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11930 19
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2766 18
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6101 18
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4416 19
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1319 14
Linux OS 9923 13
Microsoft Windows 15643 13
Microsoft Exchange 1713 10
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2269 8
Apple iPhone 6 4862 8
Microsoft SQL Server - MS SQL 1657 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5159 6
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 921 6
Microsoft Office 3728 5
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 619 5
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1236 5
Grafana - Мультиплатформенная аналитика с открытым исходным кодом и интерактивная визуализация 47 5
Microsoft Dynamics CRM 542 4
Intel x86 - архитектура процессора 1852 4
ALP Group - СЦМК Аргус - Сервис централизованного мониторинга и контроля ИС 8 4
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 311 4
Microsoft Software Assurance - Microsoft Enterprise Agreement 183 4
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1529 4
IBM Power Systems - серия серверов 229 4
MONQ AIOps-платформа 14 4
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager 223 4
Broadcom - VMware vSphere 554 4
Apple iOS 7800 3
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 559 3
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 969 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 918 3
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1634 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 1043 3
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер 183 3
HCL WebSphere - IBM WebSphere 524 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1418 3
Microsoft Windows 2000 8661 3
IBM System Z - IBM eServer zSeries 200 3
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 162 3
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 340 3
IBM System eServer BladeCenter 118 3
Oracle СУБД 633 3
Wellink - wiProbe 5 3
Галкин Николай 102 11
Залманов Андрей 37 10
Дружинин Станислав 20 10
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Попов Игорь 15 7
Макевнин Борис 44 7
Гатин Виталий 14 7
Босенко Павел 18 7
Вавра Владимир 23 7
Едренкин Анатолий 13 7
Свириденко Алексей 18 6
Середа Андрей 10 6
Алябьев Андрей 27 6
Марков Антон 13 6
Марченкова Валентина 6 6
Чалый Артём 6 6
Черкасов Александр 5 5
Жилин Вадим 9 5
Савушкин Виктор 5 5
Емельянов Марк 5 5
Морозов Константин 10 5
Кондратьев Дмитрий 32 5
Скородумов Анатолий 65 4
Августон Иван 15 4
Назаров Павел 5 4
Минаев Андрей 15 4
Галкин Андрей 19 3
Степанов Антон 65 3
Федоров Дмитрий 23 3
Колесников Юрий 10 3
Лукин Роман 3 3
Натрусов Артем 284 3
Верещагин Руслан 4 3
Беляев Алексей 32 3
Акопян Алексей 10 3
Ганюшкин Николай 7 3
Дякив Денис 4 3
Мнев Игорь 17 3
Россия - РФ - Российская федерация 143919 204
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43088 54
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17336 25
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14104 22
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52069 15
Европа 21759 15
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14182 11
Украина 7601 10
Германия - Федеративная Республика 12671 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16996 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13311 8
Земля - планета Солнечной системы 10369 7
Россия - СФО - Новосибирск 4286 6
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1560 6
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Россия - УФО - Екатеринбург 3935 6
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3088 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7402 5
Франция - Французская Республика 7841 5
Беларусь - Белоруссия 5631 5
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2442 5
Индия - Bharat 5426 4
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2950 4
Нидерланды 3512 4
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1189 4
Казахстан - Республика 5515 4
Израиль 2728 4
Латвия - Латвийская Республика 815 4
Италия - Итальянская Республика 4349 3
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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