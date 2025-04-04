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Дякив Денис
Дякив Денис и организации, системы, технологии, персоны:
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11878 1
|IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 1
|ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 77 1
|Трубочев Алексей 32 2
|Шевченко Владимир 147 1
|Заржецкий Александр 37 1
|Потапов Сергей 29 1
|Макаров Станислав 117 1
|Журавлев Роман 22 1
|Потоцкий Михаил 15 1
|Саввин Антон 18 1
|Баринов Игорь 11 1
|Григорьев Максим 46 1
|Синько Павел 2 1
|Матвиенко Юрий 3 1
|Огнивцев Александр 6 1
|Ионин Алексей 6 1
|Рустамов Рустам 424 1
|Ефаненков Максим 3 1
|Бакланов Игорь 4 1
|Россия - РФ - Российская федерация 146936 4
|Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14252 1
|Европа 21861 1
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