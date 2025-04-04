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Дякив Денис



04.04.2025 Российская AIOps-платформа Artimate подтвердила технологическую совместимость с системой мониторинга IT-инфраструктуры wiSLA 1
30.10.2024 «Группа Астра» завершила тестирование на совместимость ОС Astra Linux и агента мониторинга ИТ-метрик wiProbe 1
14.03.2024 Универсальная система ИТ-мониторинга wiSLA совместима с ОС Astra Linux 1
20.02.2024 Подтверждена совместимость операционной системы «Ред ОС» и платформы ИТ-мониторинга качества сервисов wiSLA 1
22.02.2012 Эксперты: ITSM снимет проблемы в отношениях бизнеса и ИТ 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Дякив Денис и организации, системы, технологии, персоны:

Wellink - Веллинк НТЦ 24 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1977 2
HP Inc. 5703 1
8357 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8822 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 319 1
1С-Рарус 893 1
IT Expert - ИТ Эксперт - Lasmera - Ласмера 65 1
Паладин ГК - Паладин Инвент - Paladin Invent 16 1
Cleverics - Клеверикс 37 1
SoftMart - СофтМарт 18 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 237 1
Ред Софт - Red Soft 755 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 215 1
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 240 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 250 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary - Номари СиАйЭс 127 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 314 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 149 1
АльфаСтрахование СГ 325 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2843 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1048 1
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 57 1
Рольф ГК - Рольф Холдинг - Рольф тех - Рольф Retail - Рольф Иншуренс - Рольф-Сити - Rolf SCS 89 1
Верный - торговая сеть 291 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11878 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 77 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67713 4
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1923 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15969 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21533 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20082 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25736 3
ИТ-аудит и мониторинг ИТ-инфраструктуры - Аттестация информационных систем - Technical audit - Технический аудит 309 3
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2938 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20905 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11582 2
AIOps - Artificial Intelligence for IT Operations - искусственный интеллект для управления ИТ 35 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14239 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1728 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3794 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28350 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2291 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10449 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31345 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12700 1
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 901 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 753 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24503 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3339 1
ITIL - IT Infrastructure Library - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 411 1
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1300 1
ISO/IEC 20000 - стандарт для управления и обслуживания ИТ-сервисов - СУСИТ - Системы управления ИТ-сервисов 55 1
TQM - Total Quality Management - Terminal Quality Management - Тотальный менеджмент качества - Управление качеством - quality control - Менеджмент качества - quality management 212 1
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 948 1
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1086 1
ISACA - COBIT - Control Objectives for Information and Related Technologies - Задачи управления для информационных и смежных технологий - Методология управления информационными технологиями 79 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 1776 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1940 1
Кибербезопасность - SSO - Single Sign-On - Технология единого входа - ESSO - Enterprise Single Sign-On - однократная идентификация для предприятий 621 1
PMQ - Predictive Maintenance and Quality - Проактивная стратегия технического обслуживания и ремонтов (ТОиР) 63 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7568 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5191 1
EMS - Element Management System - Система управления и мониторинга ИТ-инфраструктуры, устройствами и конфигурациями -  ITOM - IT Operations Management - Процесс автоматизации управления ИТ-инфраструктурой 291 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1968 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6224 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11771 1
Wellink - wiSLA 21 3
Wellink - Slamon 3 2
Wellink - wiProbe 5 2
Linux OS 10126 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства 204 2
HPE OpenView - HPE OV Service Desk - HPE OpenView Service Desk - HPE Service Center 223 1
1С:ITIL 19 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2299 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 998 1
Wellink - wiTest 2 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 355 1
Ред Софт - Ред База Данных - СУБД с открытым кодом 110 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 546 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 281 1
Ред Софт - Ред платформа 28 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 269 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 245 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 311 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 302 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic 162 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 286 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 251 1
Трубочев Алексей 32 2
Шевченко Владимир 147 1
Заржецкий Александр 37 1
Потапов Сергей 29 1
Макаров Станислав 117 1
Журавлев Роман 22 1
Потоцкий Михаил 15 1
Саввин Антон 18 1
Баринов Игорь 11 1
Григорьев Максим 46 1
Синько Павел 2 1
Матвиенко Юрий 3 1
Огнивцев Александр 6 1
Ионин Алексей 6 1
Рустамов Рустам 424 1
Ефаненков Максим 3 1
Бакланов Игорь 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 146936 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14252 1
Европа 21861 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14725 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51905 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5519 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8797 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5850 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7067 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1396 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24473 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1315 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5921 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6042 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13846 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48694 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7713 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16551 1
Философия - Philosophy 451 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8896 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2454 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29652 1
Аудит - аудиторский услуги 2745 1
itSMF - IT Service Management Forum 33 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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