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Кошкин Дмитрий



04.04.2025 Российская AIOps-платформа Artimate подтвердила технологическую совместимость с системой мониторинга IT-инфраструктуры wiSLA 1
01.04.2025 Интеграция AIOps-платформы Artimate и системы мониторинга «Пульт» обеспечит полную наблюдаемость за ИТ-ландшафтом 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Кошкин Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Prooftech IT - Пруфтек ИТ 3 2
Wellink - Веллинк НТЦ 24 1
Инфосистемы Джет - Лаборатория Числитель 53 1
Zabbix SIA - Заббикс 106 1
ИТ-аудит и мониторинг ИТ-инфраструктуры - Аттестация информационных систем - Technical audit - Технический аудит 310 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31549 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5248 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3256 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68170 2
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ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10329 1
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СКИМ - системы контроля и мониторинга 2212 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6413 1
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Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2320 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16050 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5595 1
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Prooftech IT - Artimate AIOps-платформа 4 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1355467, в очереди разбора - 758921.
Создано именных указателей - 173458.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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