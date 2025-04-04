Российская AIOps-платформа Artimate подтвердила технологическую совместимость с системой мониторинга IT-инфраструктуры wiSLA

Компания «Пруфтек ИТ» и ООО «Научно-технический центр Веллинк» завершили тестирование и официальном подтвердили технологическую совместимость аналитической AIOps-платформы Artimate и системы ИТ-мониторинга wiSLA. Об этом CNews сообщили представители компании «Пруфтек ИТ».

Тесная интеграция двух решений позволяет выстроить комплексный процесс мониторинга и управления инцидентами, отвечающий требованиям крупных корпоративных заказчиков с географически распределенной и динамически меняющейся ИТ-инфраструктурой. Совместная работа Artimate и wiSLA обеспечивает полный цикл контроля — от сбора данных до интеллектуального анализа, корреляции событий, автоматизации расследования и поиска первопричин сбоев.

wiSLA — российская платформа Full-Stack ИТ-мониторинга и аналитики, предназначенная для комплексного контроля ИТ-инфраструктуры, каналов связи и бизнес-приложений в режиме 24/7. Платформа сочетает гибкость и масштабируемость, поддерживая как локальные, так и облачные конфигурации. wiSLA — решение, имеющее статус утвержденного типа средства измерений. Единый интерфейс с настраиваемыми дашбордами и виджетами обеспечивает прозрачность и оперативный контроль всех объектов мониторинга.

Artimate — российская аналитическая AIOps-платформа для работы с событиями мониторинга сложной ИТ-инфраструктуры. Платформа использует технологии искусственного интеллекта и машинного обучения, чтобы отфильтровать лишние оповещения и выделить только действительно важные инциденты. Artimate автоматически коррелирует события из разных систем, обогащает их полезным контекстом, определяет первопричины и выдает рекомендации, снижая нагрузку на персонал и обеспечивая стабильную работу критичных бизнес-сервисов.

Интеграция Artimate и wiSLA позволяет: централизовать сбор событий мониторинга из всех сегментов инфраструктуры; снизить уровень информационного шума за счет интеллектуальной фильтрации и корреляции событий; автоматизировать создание инцидентов на базе событий wiSLA и связанных данных из других систем; выполнять расширенный анализ первопричин (RCA) с учетом событий и изменений в различных сегментах ИТ-ландшафта; повысить скорость реагирования и качество выполнения SLA за счет прогнозирования и автоматизации обработки инцидентов; формировать сквозную аналитику по всей инфраструктуре с учетом данных из wiSLA и других подключенных систем мониторинга.

«Совместимость Artimate и wiSLA позволяет нашим заказчикам не только получать полную картину состояния своей ИТ-инфраструктуры, но и максимально быстро реагировать на возникающие инциденты, снижая время простоя и повышая стабильность бизнес-сервисов», — отметил Дмитрий Кошкин, руководитель продукта Artimate.

«Интеграция wiSLA и Artimate — это важный пример технологического партнерства российских ИТ-компаний. Вместе эти решения закрывают ключевые потребности в мониторинге и управлении ИТ-инфраструктурой, предлагая современный функционал, сопоставимый с лучшими зарубежными аналогами», — отметил Денис Дякив, исполнительный директор НТЦ «Веллинк».