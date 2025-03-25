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Индексная книга (каталог) CNews*
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AIOps Artificial Intelligence for IT Operations искусственный интеллект для управления ИТ


25.03.2025 AIOps-платформа Artimate внесена в Единый реестр российского ПО 1
29.07.2024 «ИТ-Экспертиза» выпустила новую версию программного комплекса «Умный мониторинг» 1
14.03.2024 Универсальная система ИТ-мониторинга wiSLA совместима с ОС Astra Linux 1
20.02.2024 Подтверждена совместимость операционной системы «Ред ОС» и платформы ИТ-мониторинга качества сервисов wiSLA 1
12.09.2023 Nexign выпустила продукт для обнаружения аномалий в метриках бизнес-процессов 1
07.02.2023 Axoft подписала соглашение с разработчиком RPA-платформы Roomy bots 1
23.08.2022 Кирилл Булгаков, Т1 Консалтинг — о будущем ИТ-услуг в России 1
25.01.2022 Infinidat увеличила количество заказчиков на 40% по итогам 2021 года 1
21.01.2022 AIOps-стартап Monq Lab привлек $1,5 млн инвестиций от сооснователя Veeam 2
19.01.2022 Темпы роста мирового и российского рынка ИТ-услуг практически сравнялись 1
Сергей Соловьев, Т1: Наша цель - стать «цифровым чемпионом» 1
23.11.2021 Каким будет цифровой банк через несколько лет 1
15.11.2021 Александр Переведенцев -

Спрос на предсобранные МЦОД будет расти благодаря цифровизации и новым инфраструктурным проектам

 1
Искусственный интеллект добрался и до Wi-Fi: как инновации помогают строить беспроводные сети в офисах 1
13.07.2021 Softline помогла Novaroll масштабировать ИТ-инфраструктуру с помощью СХД 1
13.07.2021 «Инфосистемы джет» начинает внедрение российской платформы AIOps 1
16.04.2021 Dynatrace названа лидером магического квадранта Gartner в области APM 1
18.03.2021 Как подготовить стратегию по управлению данными 1
23.12.2020 Анатолий Безрядин, ОТР: Трудозатраты на создание и обслуживание ИТ-ландшафта можно снизить в 2 раза 1
19.11.2020 CNews Forum 2020: какое будущее ждет российский ИТ-рынок 1
15.10.2020 «Форс» и MONQ Digital Lab объявили о партнерстве в области управления и поддержки ИТ-инфраструктуры 2
05.08.2020 Может ли ИИ обладать «шестым чувством» 1
29.07.2020 Первая в индустрии облачная платформа на базе искусственного интеллекта будет представлена в России 30 июля 2020 года компанией Aruba, Hewlett Packard Enterprise 1
28.07.2020 Первая в индустрии облачная платформа на базе искусственного интеллекта будет представлена в России 30 июля 2020 года компанией Aruba, Hewlett Packard Enterprise 1
27.07.2020 Первая в индустрии облачная платформа на базе искусственного интеллекта будет представлена в России 30 июля 2020 года компанией Aruba, Hewlett Packard Enterprise 1
14.07.2020 «Техносерв» представит российскую AIOps-платформу MONQ как решение для автоматизации ИТ-эксплуатации 1
30.06.2020 Huawei запускает сервер FusionServer Pro V6 на базе Intel Xeon Scalable 1
10.06.2020 Aruba представила облачную платформу Aruba ESP для Intelligent Edge 1
29.05.2020 Центр инноваций «Инфосистемы джет» выбрал лучшие стартапы в области промышленной автоматизации 1
31.03.2020 Американская ИТ-компания сделала «беспрецедентные шаги», чтобы ее ПО вошло в миллиардный проект Сбербанка 1
06.02.2020 Сбербанк выбирает систему за 900 миллионов. В финале софт из США и российское ПО 1
11.11.2019 NetApp представила программу для построения облачной инфраструктуры 1
02.10.2019 Как искусственный интеллект оптимизирует работу ИТ-подразделений 2
04.10.2018 Perform Moscow 2018 1

Публикаций - 34, упоминаний - 37

AIOps и организации, системы, технологии, персоны:

HPE - Hewlett Packard Enterprise 632 6
HPE Aruba Networks 88 5
Dynatrace 56 5
Google LLC 11875 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1466 5
Microsoft Corporation 24726 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2175 4
Cisco - AppDynamics 38 4
HPE Financial Services - HPEFS 45 4
MONQ Digital Lab - Монк Диджитал Лаб 20 4
Huawei 3975 3
IBM - International Business Machines Corp 9455 3
Zabbix SIA - Заббикс 101 3
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1142 3
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 361 3
NetApp - Network Appliance 640 2
Cisco Systems 5135 2
Veeam Software 321 2
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 451 2
Oracle Corporation 6730 2
ФОРС - Центр разработки 640 2
Cisco Systems - Splunk 69 2
РусКомТехнологии 13 2
IBM EMEA - ИБМ ВЕА - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 112 2
CFI Rus - CompFort International Russia - КФИ рус 2 2
Корис 3 2
ServiceNow 89 2
Перфоманс Эксперт - Performance Expert 7 2
Ланит Интеграция 193 2
Nvidia Corp 3527 2
Ростелеком 9813 2
8339 2
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 279 2
Broadcom - VMware 2388 2
Oracle Siebel Systems 508 2
Wellink - Веллинк НТЦ 22 2
Yandex - Яндекс 7509 1
Intel Corporation 12244 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1641 1
ESET - ESET Software 1135 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7444 6
РЖД - Российские железные дороги 1925 3
Газпром нефть 627 3
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 390 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 874 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 469 2
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ - Пенсионные решения НПФ - Ренессанс пенсии НПФ 76 2
Почта России ПАО 2133 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2833 2
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 93 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1656 1
Альфа-Банк 1784 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 204 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 339 1
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 82 1
Додо Пицца - DoDo Pizza - Dodo Brands - Додо Франчайзинг 49 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 199 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 662 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 341 1
Альфа-Капитал УК 104 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 933 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 255 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 501 1
ПСБ - Промсвязьбанк 861 1
НСПК - Национальная система платежных карт 822 1
МСП Корпорация - МСП банк - Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства - РосБР - Российский банк развития 63 1
Транснефть 303 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 121 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 209 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 174 1
Северсталь ПАО - Severstal 487 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 270 1
Комос Групп 16 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 459 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 250 1
ЦентроКредит АКБ 18 1
Сбер - СберЛизинг - Сбербанк Лизинг 39 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 98 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11833 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3080 4
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 466 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1974 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4838 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2736 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1917 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2934 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 322 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2922 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 294 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 987 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6008 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5521 1
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Microsoft Azure 1415 1
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Google Cloud Platform - GCP 313 1
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 162 1
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Microsoft SCOM - Microsoft System Center Operations Manager 59 1
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Азия - Азиатский регион 5576 2
Беларусь - Белоруссия 5758 2
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Украина 7643 1
Грузия 1247 1
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Америка - Американский регион 2167 1
США - Гавайи - Гавайские острова - Гавайский архипелаг 339 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2526 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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