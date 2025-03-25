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AIOps Artificial Intelligence for IT Operations искусственный интеллект для управления ИТ
- Artificial intelligence (AI) – способность компьютерной системы решать задачи, традиционно решаемые человеком
- MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение
- Искусственный интеллект как сервис - AIaaS - AI as a Service
Искусственный интеллект из облака - Облачный искусственный интеллект
- NPU - Neural Processing Unit - Нейрочип - Нейронный процессор - ИИ-ускоритель - AI accelerator - Нейроморфные вычисления
- Cognitive computing - Когнитивные вычисления
- Кибербезопасность - MLSecOps - Machine Learning Security Operations - Специалист по защите искусственного интеллекта
AIOps и организации, системы, технологии, персоны:
|OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 214 1
|Хомков Игорь 46 3
|Чаркин Евгений 297 2
|Соловьев Сергей 71 2
|Ганюшкин Николай 10 2
|Подколзин Павел 4 2
|Дякив Денис 4 2
|Колбин Евгений 68 1
|Поляков Сергей 73 1
|Абакумов Евгений 206 1
|Путятинский Сергей 86 1
|Картавый Эдуард 2 1
|Кириченко Игорь 49 1
|Kurian George - Джордж Кьюриан 12 1
|Антонов Александр 77 1
|Педоренко Андрей 42 1
|Бурин Андрей 17 1
|Zhang Kenneth - Чжан Кеннет 2 1
|Николаев Алексей 16 1
|Клявин Владимир 49 1
|Тихонов Владимир 5 1
|Огуряев Дмитрий 85 1
|Безрядин Анатолий 6 1
|Васильев Григорий 40 1
|Мартынишина Ирина 1 1
|Гречнев Максим 2 1
|Прохоров Фёдор 83 1
|Савцов Игорь 29 1
|Валчев Стоян 48 1
|Агафонова Наталия 41 1
|Шершнев Георгий 14 1
|Теленков Андрей 27 1
|Farber Kenneth - Фарбер Кеннет 1 1
|Melkote Keerti - Мелкоте Керти 5 1
|Spelman Lisa - Спелман Лайза 3 1
|Кулешов Иван 4 1
|Акопян Алексей 12 1
|Левинский Денис 8 1
|Тутаев Михаил 52 1
|Истомин Константин 56 1
|Плужников Андрей 13 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 399 1
|N+1 - Издание 165 1
|Wired - Издание 234 1
|University of Houston - Хьюстонский университет 17 1
|РДТЕХ Учебный центр НОУ 10 1
|JCU - James Cook University in Queensland - Университет Джеймса Кука 8 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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