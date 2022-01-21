AIOps-стартап Monq Lab привлек $1,5 млн инвестиций от сооснователя Veeam

Monq Lab, разрабатывающая AIOps-платформу для для моментального устранения сбоев и автоматизации для предприятий, объявила о получении $1,5 млн. финансирования в ходе инвестиционного раунда. Лид-инвестором выступил Ратмир Тимашев, сооснователь Veeam – поставщика решений в области защиты данных. Инвестиции будут направлены на расширение маркетинга и продаж в Северной Америке и регионе EMEA.

Согласно отчету Allied Market Research, рынок AIOps к 2030 г. оценивается в $644 млрд, темпы роста составят 20-30% в год.

Monq удовлетворяет потребности предприятий в проактивном мониторинге ИТ-систем, предлагая платформу для анализа первопричин и управления инцидентами. Monq предоставляет «первую в отрасли» платформу автоматизации на основе топологии с функциями AIOps, которая анализирует данные из различных систем мониторинга, автоматически обнаруживает связи и топологию, контролирует состояние приложений и инфраструктуры, обеспечивает быстрый анализ первопричин и запускает процессы устранения инцидентов, построенные на low-code-движке. Все это предлагается к установке в облачные, гибридные и закрытые инфраструктуры, удовлетворяя самые строгие требования безопасности.

Продукт имеет гибкую, открытую и расширяемую архитектуру. Все коннекторы и плагины могут быть легко кастомизированы. Клиенты могут быстро создать свою собственную интеграцию или использовать уже существующую. Подключаются данные о состоянии бизнес-процессов и сервисов из Dynatrace, Instana, AppDynamics или можно использовать собственную систему бизнес-мониторинга на синтетических тестах. Пользователи могут построить ресурсно-сервисную модель менее чем за три 3 минуты из VMware vCenter или Kubernetes и мгновенно связать ее с современными инструментоми мониторинга инфраструктуры, таким как Zabbix, Prometheus, DataDog или другими. Это дает ИТ-специалистам полную карту состояния всех уровней ИТ и быстрый анализ первопричин инцидентов.

Благодаря снижению времени простоя на 50% и уменьшению количества жалоб пользователей на 84%, платформа автоматизации AIOps от Monq повышает эффективность анализа первопричин и скорость расследования ИТ-инцидентов на 70-95%, обеспечивая ощутимые преимущества для ИТ-организаций. Специально разработанная и созданная для инженеров по надежности сайтов (SRE), DevOps и ИТ-команд технология Monq помогает визуализировать цифровое здоровье бизнеса, обеспечивая мониторинг и решение ИТ-проблем.

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Monq Free Community Edition – это бесплатная версия флагманского продукта компании, которая быстро становится одним из самых популярных инструментов среди SRE, DevOps и IT Ops профессионалов для быстрого и простого анализа первопричин и устранения неполадок.

Ратмир Тимашев, ведущий инвестор, сказал: «Я очень рад работать с Николаем и его талантливой командой, которые обладают огромным потенциалом стать поставщиком AIOps №1 в мире с простой, но мощной платформой. AIOps стал очень большим и быстрорастущим рынком, нарушив традиционные процессы ИТ поддержки путем устранения барьеров между многими устаревшими и современными инструментами. Теперь компании любого размера могут внедрить AIOps и воспользоваться преимуществами бесплатной версии Monq Community Edition».

Николай Ганюшкин, генеральный директор и основатель Monq, отметил: «Мы уже разработали потрясающий продукт, который мы сделали полностью бесплатным для ИТ-профессионалов. Предприятия могут значительно сократить расходы на управление инцидентами и NOC, освобождая деньги и ресурсы для других стратегических цифровых инициатив. Такие диспетчерские функции, как обнаружение, классификация, локализация, определение приоритетов, маршрутизация и контроль устранения будут выполняться системами AIOps, а не десятками инженеров перед сотнями экранов мониторов. Это изменение в отрасли можно сравнить с переходом от ручного труда телефонисток в начале 20 века к АТС с автоматическим набором номера. AIOps разрушает ИТ-индустрию, и мы хотим быть в авангарде этого разрушения, чтобы стать решением №1 AIOps во всем мире».