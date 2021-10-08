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Dynatrace


08.10.2021 Как APM-решения помогают малому и среднему бизнесу улучшить работу сайта 1
21.06.2021 Почему банки остаются лидерами цифровой трансформации 1
08.06.2021 Dynatrace совместно «Рускомтехнологии» представит проект по внедрению продукта «КЛЮЧ АСТРОМ» в ВТБ на CNews FORUM Кейсы 2
01.06.2021 ИТ в финсекторе: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 1
20.05.2021 ИТ в торговле: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 1
22.04.2021 ИТ в финсекторе: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 1
16.04.2021 Dynatrace названа лидером магического квадранта Gartner в области APM 6
30.03.2021 Waveaccess настроила клиентский сервис для «Финуслуг» 1
12.02.2021 Платформа личных финансов столичной биржи позволит гражданам брать кредиты и оформлять страховки онлайн 2
25.12.2020 Какую пользу ИТ-блоку РЖД принесли две волны пандемии 2
01.12.2020 Как «Росатом» меняет зарубежный софт на российское ПО 2
25.11.2020 Банки рассказали о главных открытиях 2020 года 3
25.11.2020 Гибридные или мультиоблака: что выбрать 2
25.11.2020 Как пандемия подстегнула цифровизацию ритейла 2
23.11.2020 Компьютерное зрение и видеоаналитика становятся драйверами цифровизации промышленности 2
20.11.2020 Как регионы переходят к управлению на основе данных 2
20.11.2020 Какие новые технологии появились на рынке больших данных 2
19.11.2020 CNews Forum 2020: какое будущее ждет российский ИТ-рынок 2
19.11.2020 CNews назвал лучшие ИТ-проекты и технологии 2020 года 2
18.11.2020 Лучшие ИТ-проекты и технологии 2020 г. получили награды CNews AWARDS 2
09.11.2020 Завтра состоится первый CNews FORUM онлайн. Успейте подать заявку 2
05.11.2020 Осталось меньше недели до CNews FORUM 2020. Успейте подать заявку 2
29.10.2020 Осталось меньше двух недель до CNews FORUM 2020. Успейте подать заявку 2
16.10.2020 Dynatrace примет участие в «СNews Форум 2020» в статусе генерального спонсора 1
31.03.2020 Американская ИТ-компания сделала «беспрецедентные шаги», чтобы ее ПО вошло в миллиардный проект Сбербанка 3
01.11.2018 Как искусственный интеллект помогает улучшить качество сервиса 8
19.09.2018 Как оценивать работоспособность современных ИТ-систем 3
31.10.2017 Как предупредить «восстание машин» 3
16.10.2017 CNews приглашает на конференцию «Perform Day Moscow 2017» 4
05.10.2017 CNews приглашает на конференцию «Perform Day Moscow 2017» 4
02.10.2017 CNews приглашает на конференцию «Perform Day Moscow 2017» 4
18.08.2017 Четверть рабочего времени специалистов теряется из-за медленных ИС 1
12.04.2017 ИКТ в финсекторе: диагноз – острая цифровая трансформация 1
24.03.2017 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе». Успейте подать заявку 1
14.03.2017 ИТ-директора крупнейших банков соберутся на конференции CNews. Регистрация 1
25.10.2016 Perform Day Moscow 2016: кому выгодна прозрачность ИТ 4
24.10.2016 Perform Day Moscow 2016: кому выгодна прозрачность ИТ 5
12.10.2016 Touch bank, «Ростелеком» и Dynatrace выступят на конференции Perform Day Moscow 2016 4
13.09.2016 Touch Bank, «Ростелеком» и Dynatrace выступят на конференции Perform Day Moscow 2016 3
02.09.2016 Hewlett-Packard распадется еще раз: HPE продает активы по разработке ПО 1

Публикаций - 46, упоминаний - 125

Dynatrace упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 15
Veeam Software 250 14
Naumen - Наумен 342 14
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 13
VK - Mail.ru Group 2487 12
NtechLab - НтехЛаб 78 11
GAFA - GAFAM - Big Tech - Google, Amazon, Facebook, Apple и Microsoft 12 11
Ланит ГК 1160 7
Microsoft Corporation 11168 6
Yandex - Яндекс 4103 5
IBM 3557 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 4
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 4
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 4
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 3
Крок 1221 3
Schneider Electric 409 3
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 3
Cinimex - Синимекс 160 3
ICL Services 51 3
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 90 3
Ситилинк - Citilink 190 3
Rimini Street 38 3
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 3
Schneider Electric Secure Power 44 3
Такском - Taxcom 119 3
Центр2М - Center2М 47 3
РЖД ОЦРВ - Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем 25 3
Ситилабс 25 3
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 2
Cisco Systems 2056 2
Amazon Inc - Amazon.com 1473 2
Huawei 2733 2
Softline - Софтлайн 1475 2
ОТР 135 2
Рексофт - Reksoft 202 2
Сбербанк Технологии - СберТех 203 2
Nvidia Corp 2038 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1915 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 20
Альфа-Банк 1127 16
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 15
Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ 35 15
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 14
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 9
Открытие ФК 538 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 7
Интер РАО ПАО 159 5
Уралсиб Банк 390 5
Траско - Trasko 27 4
OTP Group - ОТП Банк 125 4
Петрович СТД - Строительный торговый дом 40 4
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Транспортная компания 31 4
PepsiCo - Пепсико 96 4
Совкомбанк ПАО 147 4
Metro Cash&Carry - Metro C&C 223 4
Альфа-Капитал УК 45 3
МКБ - Московский кредитный банк 268 3
ТВЭЛ - Топливная компания Росатома 51 3
Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 86 3
Аэрофлот 493 3
СДЭК - Служба доставки Экспресс-курьер 37 3
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 71 3
ГСС - Гражданские самолеты Сухого 46 3
OKS Group 31 3
ПГК - Первая грузовая компания 98 3
Победа - Кондитерская фабрика 16 3
Газпромбанк - ГПБ 693 3
Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева 32 3
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком 23 3
X5 Group - Пятерочка 560 3
X5 Group 600 3
МТС банк 254 3
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 3
Segezha Group - Сегежа Групп 85 3
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 3
Ингосстрах СПАО 210 3
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 3
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic) 42 3
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 14
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 12
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 12
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 4
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1373 4
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации 15 3
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 3
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 30 3
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 1
Счётная палата РФ 461 1
Конгресс США - Сенат - the United States Senate 99 1
Правительство РФ 2208 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 1
МФЦ Мои документы города Ростов-на-Дону 2 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 123 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 18
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 14
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 13
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 11
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 7
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 6
Big Data - Большие данные 1136 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 5
APM - Application Performance Management - Управление производительностью приложений - Системы мониторинга приложений 20 4
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1224 4
e-Commerce - Электронная коммерция 299 4
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 4
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 3
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 3
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 3
DevOps - Development и Operations 297 3
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 2
In-memory Computing - Распределенные системы хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени 79 2
AIOps - input/output operations per second - Количество операций ввода-вывода в секунду 18 2
SSO - Single Sign-On - Технология единого входа 111 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 174 2
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 304 1
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 171 1
ADTD - Application Discovery, tracing and diagnostics - Обнаружение приложений, отслеживание и диагностика 2 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, графический адаптер, графическая плата, графическая карта, графический ускоритель - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 209 1
MultiCloud - Multi-Cloud - Многооблачность - Мультиоблачность 8 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) 84 1
DEM - Digital Experience Monitoring - Контроль доступности и производительности приложения с точки зрения опыта конечного пользователя 4 1
APDEX - Application Performance Index - индекс производительности приложений 8 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 1
SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк 44 12
НКТ - Р7-Офис 73 3
1С:ERP Управление предприятием 203 3
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 38 3
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 3
Microsoft Office 1950 2
Microsoft Azure 1171 2
AWS - Amazon Web Services 569 2
FlexSoft - FXL Платформа 28 2
Java - Язык программирования 1180 2
Nvidia GeForce GTX 2081 2
Microsoft Office 365 769 2
Nvidia NVlink - высокопроизводительная компьютерная шина 26 1
Ред ОС 239 1
Яндекс.Метрика 81 1
JavaScript - Язык программирования 635 1
I-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 61 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 1
Google Android 10751 1
Docker - Платформа распределённых приложений 146 1
Microsoft Excel 438 1
VK - Mail.ru Teambox 19 1
Oracle Active Data Guard 16 1
Xelent MultiCloud 8 1
Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения 53 1
IVA TPU - тензорный процессор 5 1
Совкомбанк Халва 9 1
Цифровой инспектор 6 1
ФИС ФРДО - Федеральный реестр сведений о документах об образовании и квалификации 5 1
Dynatrace SaaS & Managed 1 1
Epam Digital Workplace 1 1
ДИЦ - Турбо BI 4 1
MLPerf 5 1
ConTrace 1 1
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 30 1
МегаФон Транкинг - MC PTT - Система профессиональной мобильной радиосвязи 2 1
Sqream DB - Реляционная СУБД 3 1
Новые облачные технологии - МойОфис 311 1
Rakuten Viber 429 1
Хомков Игорь 40 17
Савцов Игорь 27 14
Кириченко Игорь 41 14
Путятинский Сергей 53 14
Антонов Александр 73 14
Клявин Владимир 26 14
Абакумов Евгений 103 14
Поляков Сергей 60 14
Чаркин Евгений 182 14
Педоренко Андрей 41 14
Валчев Стоян 44 14
Шершнев Георгий 13 11
Огуряев Дмитрий 53 11
Васильев Григорий 35 11
Прохоров Фёдор 78 11
Агафонова Наталия 35 11
Теленков Андрей 21 11
Четвернин Алексей 651 8
Казарин Станислав 100 4
Бижан Михаил 10 4
Мищенко Евгений 14 4
Платонов Михаил 38 4
Лагунов Андрей 10 4
Сирота Юрий 38 4
Сарнацкий Владислав 16 4
Егоров Владимир 52 4
Шевченко Владимир 135 4
Гордиенко Ростислав 17 4
Рыстенко Михаил 57 4
Емелин Александр 25 3
Трофимова Людмила 31 3
Каюмов Шамиль 34 3
Прохорова Алла 45 3
Богданов Кирилл 91 3
Дьяченко Валерий 66 3
Халматов Максим 45 3
Сыкулев Андрей 57 3
Степченков Максим 36 3
Карпов Иван 41 3
Семенихин Игорь 37 3
Россия - Российская федерация - РФ 57680 39
Казахстан - Республика 2650 33
Беларусь - Белоруссия 2099 29
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 22
Украина 3398 15
Грузия 693 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 14
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1098 12
Восточная Европа 1691 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 3
Латинская Америка 726 2
США - Кремниевая долина 399 2
Ближний Восток 1479 2
ЮВА - Юго-Восточная Азия 520 2
Узбекистан - Республика 827 1
Мавритания 6 1
Испания - Барселона 537 1
Россия - Ульяновская область 354 1
Россия - Калужская область 575 1
Таджикистан - Республика 439 1
Новая Зеландия 293 1
Молдавия - Республика Молдова 433 1
Аргентина - Аргентинская Республика 188 1
Непал - Федеративная Демократическая Республика 89 1
Кувейт 51 1
Доминикана - Доминиканская Республика 21 1
Испания - Королевство 1258 1
Турция - Турецкая республика 956 1
Россия - Омск 632 1
Россия - Владивосток 866 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1472 1
Франция - Французская Республика 2143 1
Италия - Итальянская Республика 1401 1
Африка 1499 1
Россия - Республика Крым 626 1
Россия - Севастополь 420 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 597 1
Австралия - Австралийский Союз 1130 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 17
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 15
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 14
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 11
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 6
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 24 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2868 3
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
LTV - Lifetime Value - CLV - Customer Lifetime Value - пожизненная ценность клиента 29 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1164 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 128 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 82 1
ROMI - Return on Marketing Investment - Окупаемость расходов на рекламу - Коэффициент возврата маркетинговых инвестиций 5 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 1
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС 33 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1210 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 51 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 282 1
ФОТ - Фонд оплаты труда 60 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 161 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 282 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
Gartner 2197 6
CNews Инновация года - награда 26 3
IDC - International Data Corporation 2729 2
CNews Analytics 1991 2
Data Insight - Исследовательское агентство 71 1
Forrester Research 388 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 135 1
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 14 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 18
CNews AWARDS 292 15
CNews FORUM Кейсы 44 4
CNews Баттл 34 3
Perform Moscow 2 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 768701, в очереди разбора - 672385.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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