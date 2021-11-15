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Dynatrace
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|15.11.2021
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На CNews Forum 2021 обсудили, как APM-системы решают проблемы банковского сектора
уководитель центра компетенций платформ и сервисов мониторинга Росбанка, поделился опытом внедрения Dynatrace: «Благодаря платформе появился онлайн-мониторинг отклика CRM на действия пользовате
|01.11.2021
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Dynatrace примет участие в CNews Forum
Рынок APM растет невероятными темпами – больше 70% в год. Dynatrace – лидер квадранта Gartner 2021 в области APM решений. В 2021 г. команда вендора «Перформанс Эксперт» расскажет как APM оптимизирует работу не только крупных компаний, но и среднего и
|08.06.2021
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Dynatrace совместно «Рускомтехнологии» представит проект по внедрению продукта «КЛЮЧ АСТРОМ» в ВТБ на CNews FORUM Кейсы
Компания Dynatrace, спонсор CNews FORUM Кейсы, представит на мероприятии совместно с российским APM-вендором (Application Performance Monitoring) «Рускомтехнологии» проект по внедрению продукта «КЛЮЧ АС
|16.04.2021
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Dynatrace названа лидером магического квадранта Gartner в области APM
Согласно новому отчету Gartner Magic Quadrant for Application Performance Monitoring, лидером в квадранте является компания Dynatrace. В своем отчете Gartner проанализировала состояние рынка APM, новых игроков, особенности платформ и опыт их внедрения. Платформа Dynatrace в основном ориентирована на обеспечен
|16.10.2020
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Dynatrace примет участие в «СNews Форум 2020» в статусе генерального спонсора
Компания Dynatrace впервые планирует принять участие в СNews Форум 2020 в статусе генерального спонсора. Dynatrace на сегодняшний день является одним из лидеров рынка Application Performance, сог
|31.10.2017
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Как предупредить «восстание машин»
истов, то сегодня такой путь практически невозможен, говорит Вероник Мондолло, вице-президент EMEA, Dynatrace. Компания Dynatrace предлагает полностью автоматизировать процесс контроля з
|24.10.2016
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Perform Day Moscow 2016: кому выгодна прозрачность ИТ
Вице-президент EMEA компании Dynatrace Вероник Мондоло (Veronique Mondollot) рассказала о тенденциях рынка. Скорость изменений в тех приложениях, которые используют в своей работе компании, их количество и сложность взаимо
|12.10.2016
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Touch bank, «Ростелеком» и Dynatrace выступят на конференции Perform Day Moscow 2016
гий APM в нашей стране? Как российские компании используют продукты APM? Каковы результаты проектов? Каковы возможности современных решений класса APM? В чем преимущества семейства продуктов компании Dynatrace? Какой функционал самый важный в APM-решении? Какие нюансы в проектах внедрения технологий APM существуют? Что произошло за год, и как будет развиваться рынок APM-решений в России? Эт
|13.09.2016
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Touch Bank, «Ростелеком» и Dynatrace выступят на конференции Perform Day Moscow 2016
гий APM в нашей стране? Как российские компании используют продукты APM? Каковы результаты проектов? Каковы возможности современных решений класса APM? В чем преимущества семейства продуктов компании Dynatrace? Какой функционал самый важный в APM-решении? Какие нюансы в проектах внедрения технологий APM существуют? Что произошло за год и как будет развиваться рынок APM-решений в России? Эти
|14.10.2015
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РЖД, «Ростелеком», Qiwi, Dynatrace выступят на Perform Day Moscow 2015
По данным Gartner, в 2014 г. темпы роста мирового рынка APM увеличились до 15,8% против 13,8% в 2013 г., а его объем достиг $2,6 млрд. В пятерку крупнейших вендоров, работающих на этом рынке, входят Dynatrace (ранее Compuware), CA Technologies, IBM, Dell, Microsoft. В России рынок APM находится в стадии формирования. Ранее подобные решения были составной частью подхода к управлению и орган
|06.10.2015
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РЖД, «Ростелеком», Qiwi, Dynatrace выступят на Perform Day Moscow 2015
По данным Gartner, в 2014 г. темпы роста мирового рынка APM увеличились до 15,8% против 13,8% в 2013 г., а его объем достиг $2,6 млрд. В пятерку крупнейших вендоров, работающих на этом рынке, входят Dynatrace (ранее Compuware), CA Technologies, IBM, Dell, Microsoft. В России рынок APM находится в стадии формирования. Ранее подобные решения были составной частью подхода к управлению и орган
|30.09.2015
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CNews приглашает на конференцию Perform Day Moscow 2015
. По данным Gartner, в 2014 г. темпы роста мирового рынка APM увеличись до 15,8% против 13,8% в 2013 г., а его объем достиг $ 2,6 млрд. В пятерку крупнейших вендоров, работающих на этом рынке, входят Dynatrace (ранее Compuware), CA Technologies, IBM, Dell, Microsoft. В России рынок APM находится в стадии формирования. Ранее подобные решения были составной частью подхода к управлению и орган
|25.08.2015
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Бенчмаркинг 20 крупнейших онлайн-магазинов России: определены лидеры
Бенчмаркинг 20 крупнейших, по версии журнала Forbes, онлайн-магазинов России провела компания Dynatrace. Ежегодно она оценивает более 8 тыс. веб-сайтов различных компаний в 26 странах мир
Dynatrace и организации, системы, технологии, персоны:
|Хомков Игорь 47 40
|Чаркин Евгений 317 21
|Валчев Стоян 48 20
|Путятинский Сергей 112 20
|Антонов Александр 77 17
|Педоренко Андрей 43 17
|Клявин Владимир 52 17
|Савцов Игорь 29 17
|Поляков Сергей 75 17
|Абакумов Евгений 227 17
|Кириченко Игорь 58 17
|Огуряев Дмитрий 85 14
|Васильев Григорий 44 14
|Прохоров Фёдор 83 14
|Агафонова Наталия 41 14
|Шершнев Георгий 14 14
|Теленков Андрей 27 14
|Поляков Дмитрий 56 10
|Spitzbart Roman - Шпицбарт Роман 8 8
|Белоусов Максим 109 7
|Андрианов Павел 86 7
|Бурилов Андрей 117 6
|Mondollot Veronique - Мондоло Вероник 6 6
|Дьяченко Валерий 96 6
|Казарин Станислав 175 5
|Агеев Дмитрий 10 5
|Dabrowski Janusz - Домбровский Януш 5 5
|Клепиков Алексей 121 5
|Мондолло Вероника 4 4
|Гришин Дмитрий 210 4
|Сарнацкий Владислав 17 4
|Рыстенко Михаил 62 4
|Копысов Виталий 64 4
|Кузин Вадим 38 4
|Гордиенко Ростислав 28 4
|Мищенко Евгений 15 4
|Лагунов Андрей 43 4
|Бижан Михаил 12 4
|Лыков Роман 5 4
|Зеленин Кирилл 4 4
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 4
|Forbes - Форбс 1002 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 1
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