На CNews Forum 2021 обсудили, как APM-системы решают проблемы банковского сектора уководитель центра компетенций платформ и сервисов мониторинга Росбанка, поделился опытом внедрения Dynatrace: «Благодаря платформе появился онлайн-мониторинг отклика CRM на действия пользовате

Dynatrace примет участие в CNews Forum Рынок APM растет невероятными темпами – больше 70% в год. Dynatrace – лидер квадранта Gartner 2021 в области APM решений. В 2021 г. команда вендора «Перформанс Эксперт» расскажет как APM оптимизирует работу не только крупных компаний, но и среднего и

Dynatrace совместно «Рускомтехнологии» представит проект по внедрению продукта «КЛЮЧ АСТРОМ» в ВТБ на CNews FORUM Кейсы Компания Dynatrace, спонсор CNews FORUM Кейсы, представит на мероприятии совместно с российским APM-вендором (Application Performance Monitoring) «Рускомтехнологии» проект по внедрению продукта «КЛЮЧ АС

Dynatrace названа лидером магического квадранта Gartner в области APM Согласно новому отчету Gartner Magic Quadrant for Application Performance Monitoring, лидером в квадранте является компания Dynatrace. В своем отчете Gartner проанализировала состояние рынка APM, новых игроков, особенности платформ и опыт их внедрения. Платформа Dynatrace в основном ориентирована на обеспечен

Dynatrace примет участие в «СNews Форум 2020» в статусе генерального спонсора Компания Dynatrace впервые планирует принять участие в СNews Форум 2020 в статусе генерального спонсора. Dynatrace на сегодняшний день является одним из лидеров рынка Application Performance, сог

Как предупредить «восстание машин» истов, то сегодня такой путь практически невозможен, говорит Вероник Мондолло, вице-президент EMEA, Dynatrace. Компания Dynatrace предлагает полностью автоматизировать процесс контроля з

Perform Day Moscow 2016: кому выгодна прозрачность ИТ Вице-президент EMEA компании Dynatrace Вероник Мондоло (Veronique Mondollot) рассказала о тенденциях рынка. Скорость изменений в тех приложениях, которые используют в своей работе компании, их количество и сложность взаимо

Touch bank, «Ростелеком» и Dynatrace выступят на конференции Perform Day Moscow 2016 гий APM в нашей стране? Как российские компании используют продукты APM? Каковы результаты проектов? Каковы возможности современных решений класса APM? В чем преимущества семейства продуктов компании Dynatrace? Какой функционал самый важный в APM-решении? Какие нюансы в проектах внедрения технологий APM существуют? Что произошло за год, и как будет развиваться рынок APM-решений в России? Эт

Touch Bank, «Ростелеком» и Dynatrace выступят на конференции Perform Day Moscow 2016 гий APM в нашей стране? Как российские компании используют продукты APM? Каковы результаты проектов? Каковы возможности современных решений класса APM? В чем преимущества семейства продуктов компании Dynatrace? Какой функционал самый важный в APM-решении? Какие нюансы в проектах внедрения технологий APM существуют? Что произошло за год и как будет развиваться рынок APM-решений в России? Эти

РЖД, «Ростелеком», Qiwi, Dynatrace выступят на Perform Day Moscow 2015 По данным Gartner, в 2014 г. темпы роста мирового рынка APM увеличились до 15,8% против 13,8% в 2013 г., а его объем достиг $2,6 млрд. В пятерку крупнейших вендоров, работающих на этом рынке, входят Dynatrace (ранее Compuware), CA Technologies, IBM, Dell, Microsoft. В России рынок APM находится в стадии формирования. Ранее подобные решения были составной частью подхода к управлению и орган

РЖД, «Ростелеком», Qiwi, Dynatrace выступят на Perform Day Moscow 2015 По данным Gartner, в 2014 г. темпы роста мирового рынка APM увеличились до 15,8% против 13,8% в 2013 г., а его объем достиг $2,6 млрд. В пятерку крупнейших вендоров, работающих на этом рынке, входят Dynatrace (ранее Compuware), CA Technologies, IBM, Dell, Microsoft. В России рынок APM находится в стадии формирования. Ранее подобные решения были составной частью подхода к управлению и орган

CNews приглашает на конференцию Perform Day Moscow 2015 . По данным Gartner, в 2014 г. темпы роста мирового рынка APM увеличись до 15,8% против 13,8% в 2013 г., а его объем достиг $ 2,6 млрд. В пятерку крупнейших вендоров, работающих на этом рынке, входят Dynatrace (ранее Compuware), CA Technologies, IBM, Dell, Microsoft. В России рынок APM находится в стадии формирования. Ранее подобные решения были составной частью подхода к управлению и орган