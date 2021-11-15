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Dynatrace

Dynatrace

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


15.11.2021 На CNews Forum 2021 обсудили, как APM-системы решают проблемы банковского сектора

уководитель центра компетенций платформ и сервисов мониторинга Росбанка, поделился опытом внедрения Dynatrace: «Благодаря платформе появился онлайн-мониторинг отклика CRM на действия пользовате
01.11.2021 Dynatrace примет участие в CNews Forum

Рынок APM растет невероятными темпами – больше 70% в год. Dynatrace – лидер квадранта Gartner 2021 в области APM решений. В 2021 г. команда вендора «Перформанс Эксперт» расскажет как APM оптимизирует работу не только крупных компаний, но и среднего и

08.06.2021 Dynatrace совместно «Рускомтехнологии» представит проект по внедрению продукта «КЛЮЧ АСТРОМ» в ВТБ на CNews FORUM Кейсы

Компания Dynatrace, спонсор CNews FORUM Кейсы, представит на мероприятии совместно с российским APM-вендором (Application Performance Monitoring) «Рускомтехнологии» проект по внедрению продукта «КЛЮЧ АС
16.04.2021 Dynatrace названа лидером магического квадранта Gartner в области APM

Согласно новому отчету Gartner Magic Quadrant for Application Performance Monitoring, лидером в квадранте является компания Dynatrace. В своем отчете Gartner проанализировала состояние рынка APM, новых игроков, особенности платформ и опыт их внедрения. Платформа Dynatrace в основном ориентирована на обеспечен
16.10.2020 Dynatrace примет участие в «СNews Форум 2020» в статусе генерального спонсора

Компания Dynatrace впервые планирует принять участие в СNews Форум 2020 в статусе генерального спонсора. Dynatrace на сегодняшний день является одним из лидеров рынка Application Performance, сог
31.10.2017 Как предупредить «восстание машин»

истов, то сегодня такой путь практически невозможен, говорит Вероник Мондолло, вице-президент EMEA, Dynatrace. Компания Dynatrace предлагает полностью автоматизировать процесс контроля з
24.10.2016 Perform Day Moscow 2016: кому выгодна прозрачность ИТ

Вице-президент EMEA компании Dynatrace Вероник Мондоло (Veronique Mondollot) рассказала о тенденциях рынка. Скорость изменений в тех приложениях, которые используют в своей работе компании, их количество и сложность взаимо
12.10.2016 Touch bank, «Ростелеком» и Dynatrace выступят на конференции Perform Day Moscow 2016

гий APM в нашей стране? Как российские компании используют продукты APM? Каковы результаты проектов? Каковы возможности современных решений класса APM? В чем преимущества семейства продуктов компании Dynatrace? Какой функционал самый важный в APM-решении? Какие нюансы в проектах внедрения технологий APM существуют? Что произошло за год, и как будет развиваться рынок APM-решений в России? Эт
13.09.2016 Touch Bank, «Ростелеком» и Dynatrace выступят на конференции Perform Day Moscow 2016

гий APM в нашей стране? Как российские компании используют продукты APM? Каковы результаты проектов? Каковы возможности современных решений класса APM? В чем преимущества семейства продуктов компании Dynatrace? Какой функционал самый важный в APM-решении? Какие нюансы в проектах внедрения технологий APM существуют? Что произошло за год и как будет развиваться рынок APM-решений в России? Эти
14.10.2015 РЖД, «Ростелеком», Qiwi, Dynatrace выступят на Perform Day Moscow 2015

По данным Gartner, в 2014 г. темпы роста мирового рынка APM увеличились до 15,8% против 13,8% в 2013 г., а его объем достиг $2,6 млрд. В пятерку крупнейших вендоров, работающих на этом рынке, входят Dynatrace (ранее Compuware), CA Technologies, IBM, Dell, Microsoft. В России рынок APM находится в стадии формирования. Ранее подобные решения были составной частью подхода к управлению и орган
06.10.2015 РЖД, «Ростелеком», Qiwi, Dynatrace выступят на Perform Day Moscow 2015

По данным Gartner, в 2014 г. темпы роста мирового рынка APM увеличились до 15,8% против 13,8% в 2013 г., а его объем достиг $2,6 млрд. В пятерку крупнейших вендоров, работающих на этом рынке, входят Dynatrace (ранее Compuware), CA Technologies, IBM, Dell, Microsoft. В России рынок APM находится в стадии формирования. Ранее подобные решения были составной частью подхода к управлению и орган
30.09.2015 CNews приглашает на конференцию Perform Day Moscow 2015

. По данным Gartner, в 2014 г. темпы роста мирового рынка APM увеличись до 15,8% против 13,8% в 2013 г., а его объем достиг $ 2,6 млрд. В пятерку крупнейших вендоров, работающих на этом рынке, входят Dynatrace (ранее Compuware), CA Technologies, IBM, Dell, Microsoft. В России рынок APM находится в стадии формирования. Ранее подобные решения были составной частью подхода к управлению и орган
25.08.2015 Бенчмаркинг 20 крупнейших онлайн-магазинов России: определены лидеры

Бенчмаркинг 20 крупнейших, по версии журнала Forbes, онлайн-магазинов России провела компания Dynatrace. Ежегодно она оценивает более 8 тыс. веб-сайтов различных компаний в 26 странах мир

Публикаций - 59, упоминаний - 83

Dynatrace и организации, системы, технологии, персоны:

Veeam Software 345 18
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 18
Naumen - Наумен 752 17
GAFAM - Big Tech - Google, Amazon, Meta (Facebook), Apple и Microsoft - FAANG - Meta (Facebook), Amazon, Apple, Netflix и Google - FAAMG - Meta (Facebook), Amazon, Apple, Microsoft и Google - FAAMA - Meta (Facebook), Amazon, Apple, Microsoft и Alphabet 26 14
НКТ - Новые Коммуникационные Технологии - Р7 47 14
Ростелеком 10948 14
VK - Mail.ru Group 3602 14
NtechLab - НтехЛаб - НТХ МКАО 188 14
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 9
Microsoft Corporation 25775 8
IBM - International Business Machines Corp 9699 7
РусКомТехнологии - РКТ 17 6
Перфоманс Эксперт - Performance Expert 8 6
Rimini Street 77 6
Zabbix SIA - Заббикс 175 6
Compuware - CareTech Solutions 50 5
Dell EMC 5180 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 5
9594 5
CA Technologies - Computer Associates 392 4
Yandex - Яндекс 9216 4
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 4
FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 141 4
ABB Group - Asea Brown Boveri 331 4
Diasoft - Диасофт 1144 4
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 429 4
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 275 4
GridGain Systems - Гридгаин Рус 32 3
Центр2М - Center2М 67 3
Google LLC 12690 3
Nvidia Corp 4002 3
Ситилабс 44 3
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - НН-Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 66 3
Мечел Инфотех - Мечел-Информационные Технологии 30 3
Фабрика Юзабилити - Fabuza 6 3
Развитие Бизнеса / Ру 81 3
МегаФон 10742 3
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 3
Cisco Systems 5372 3
Amazon Inc - Amazon.com 3277 3
РЖД - Российские железные дороги 2096 25
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 22
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 126 20
Альфа-Банк 1979 18
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ - Пенсионные решения НПФ - Ренессанс пенсии НПФ 79 18
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 17
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 17
МКБ - Московский кредитный банк 657 15
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 12
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 11
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 11
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 9
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 8
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 6
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 6
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 5
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 5
Фаберлик - Faberlic 115 4
Траско - Trasko 32 4
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 89 4
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 4
Почта России ПАО 2370 4
НСПК - Национальная система платежных карт 948 4
NanduQ - Qiwi 1013 4
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 4
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 4
Газпром нефть 725 4
Совкомбанк ПАО 316 4
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 209 4
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 4
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 319 4
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 228 4
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 4
Альфа-Капитал УК 155 4
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 4
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 104 4
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic, SELA, IDOL) 94 3
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 182 3
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 244 3
Победа - Кондитерская фабрика 15 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 19
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 17
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 5
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 4
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 4
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 3
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 3
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации - ГЦСиЗИ - Главный центр связи и защиты информации 44 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 3
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 2
Правительство Республики Крым - Совет Министров Республики Крым - Государственный совет Республики Крым - органы государственной власти 79 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 275 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 1
Минприроды РФ - Росводресурсы - ФАВР РФ - Федеральное агентство водных ресурсов Российской Федерации - Фонд информации по водным ресурсам - Акваинфотека ФГБУ 70 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 448 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 256 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 35
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 35
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 33
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 29
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 28
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 24
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 24
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 758 17
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 16
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 16
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2245 15
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 15
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 14
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 14
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4862 14
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 2082 14
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 13
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 13
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 13
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 12
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 954 12
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IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 11
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 11
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 10
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2511 9
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 9
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 9
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 9
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 9
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 8
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 8
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 8
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3192 8
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 8
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7062 8
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 8
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 7
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 122 15
OTP Group - ОТП Банк - Touch Bank 41 11
НКТ - Р7-Офис 543 10
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 8
РусКомТехнологии - Ключ-астром 21 7
FlexSoft - FXL Платформа 67 3
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 3
Oracle Java - язык программирования 3469 3
Microsoft Office 365 1042 3
1С:ERP Управление предприятием 841 3
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 99 3
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 362 2
Prometheus - Monitoring system & time series database 93 2
MONQ AIOps-платформа 27 2
Microsoft Office 4170 2
Microsoft Azure 1526 2
Google Cloud Platform - GCP 383 2
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 2
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 900 2
Mozilla Firefox - браузер 1951 2
Apple iPhone 6 4861 2
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 2
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 256 2
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 198 2
NetApp StorageGRID - Netapp StorageGRID Webscale - NetApp StorageGRID SG 32 1
Nvidia NVlink - высокопроизводительная компьютерная шина 63 1
C/C++ - Язык программирования 894 1
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1103 1
NetApp AFF - NetApp All Flash FAS 104 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 1
HPE ArcSight ESM SIEM - HPE ArcSight Enterprise Security Manager SIEM - HPE SIRM - HPE Security Intelligence and Risk Management 130 1
IBM QRadar SIEM - Security Intelligence Platform - IBM Security SOAR 43 1
Oracle Active Data Guard 26 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 1
HPE Smart Array - HPE MSA - HPE Modular Smart Array - Compaq Smart Array Cluster Storage 82 1
NetApp ONTAP AI - NetApp AI Control Plane 8 1
Электронный дневник - Цифровой дневник 176 1
1С:ERP WE - 1С:ERP World Edition 8 1
Broadcom - VMware vCenter - VMware VirtualCenter 206 1
IVA Technologies - IVA TPU - тензорный процессор 9 1
Хомков Игорь 47 40
Чаркин Евгений 317 21
Валчев Стоян 48 20
Путятинский Сергей 112 20
Антонов Александр 77 17
Педоренко Андрей 43 17
Клявин Владимир 52 17
Савцов Игорь 29 17
Поляков Сергей 75 17
Абакумов Евгений 227 17
Кириченко Игорь 58 17
Огуряев Дмитрий 85 14
Васильев Григорий 44 14
Прохоров Фёдор 83 14
Агафонова Наталия 41 14
Шершнев Георгий 14 14
Теленков Андрей 27 14
Поляков Дмитрий 56 10
Spitzbart Roman - Шпицбарт Роман 8 8
Белоусов Максим 109 7
Андрианов Павел 86 7
Бурилов Андрей 117 6
Mondollot Veronique - Мондоло Вероник 6 6
Дьяченко Валерий 96 6
Казарин Станислав 175 5
Агеев Дмитрий 10 5
Dabrowski Janusz - Домбровский Януш 5 5
Клепиков Алексей 121 5
Мондолло Вероника 4 4
Гришин Дмитрий 210 4
Сарнацкий Владислав 17 4
Рыстенко Михаил 62 4
Копысов Виталий 64 4
Кузин Вадим 38 4
Гордиенко Ростислав 28 4
Мищенко Евгений 15 4
Лагунов Андрей 43 4
Бижан Михаил 12 4
Лыков Роман 5 4
Зеленин Кирилл 4 4
Россия - РФ - Российская федерация 166168 50
Казахстан - Республика 6048 37
Беларусь - Белоруссия 6289 33
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 32
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 26
Украина 7928 17
Грузия 1332 17
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 8
Европа Восточная 3138 5
Европа 24964 3
Польша - Республика 2031 3
Земля - планета Солнечной системы 10865 2
Азия - Азиатский регион 5920 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 2
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 2
Ближний Восток 3154 2
Россия - СФО - Омская область - Омск 1283 2
Испания - Королевство 3840 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 2
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Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 1
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