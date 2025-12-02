Индексная книга (каталог) CNews*
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Получите все материалы CNews по ключевому слову
GAFAM Big Tech Google, Amazon, Meta* (Facebook*), Apple и Microsoft FAANG Meta* (Facebook*), Amazon, Apple, Netflix и Google FAAMG Meta* (Facebook*), Amazon, Apple, Microsoft и Google FAAMA Meta* (Facebook*), Amazon, Apple, Microsoft и Alphabet
* Американская транснациональная холдинговая компания Meta Platforms Inc. по реализации продуктов социальных сетей Facebook и Instagram входит в перечень организаций, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации экстремистскими
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 26, упоминаний - 28
GAFAM и организации, системы, технологии, персоны:
|Чаркин Евгений 317 14
|Поляков Сергей 75 14
|Абакумов Евгений 226 14
|Путятинский Сергей 111 14
|Кириченко Игорь 58 14
|Хомков Игорь 46 14
|Антонов Александр 77 14
|Педоренко Андрей 43 14
|Клявин Владимир 51 14
|Огуряев Дмитрий 85 14
|Васильев Григорий 44 14
|Прохоров Фёдор 83 14
|Савцов Игорь 29 14
|Валчев Стоян 48 14
|Агафонова Наталия 41 14
|Шершнев Георгий 14 14
|Теленков Андрей 27 14
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 446 2
|Мамонов Алексей 13 1
|Павлов Станислав 4 1
|Окунь Дмитрий 17 1
|Орлова Татьяна 12 1
|Бондарик Александр 7 1
|Яковлев Роман 2 1
|Чернов Георгий 5 1
|Цапок Михаил 6 1
|Каськов Валентин 24 1
|Корнеева Анжелика 10 1
|Варнавский Дмитрий 1 1
|Ременникова Елена 10 1
|Лекомцев Алексей 2 1
|Креховецкий Александр 1 1
|Бахалов Алексей 1 1
|Серов Сергей 9 1
|Воронова Наталия 3 1
|Кузьмицкий Сергей 2 1
|Чижиков Сергей 2 1
|Бирюков Артем 10 1
|Губанов Юрий 6 1
|Семенников Антон 34 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1455935, в очереди разбора - 727947.
Создано именных указателей - 197378.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1455935, в очереди разбора - 727947.
Создано именных указателей - 197378.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.