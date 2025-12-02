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Индексная книга (каталог) CNews*
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GAFAM Big Tech Google, Amazon, Meta* (Facebook*), Apple и Microsoft FAANG Meta* (Facebook*), Amazon, Apple, Netflix и Google FAAMG Meta* (Facebook*), Amazon, Apple, Microsoft и Google FAAMA Meta* (Facebook*), Amazon, Apple, Microsoft и Alphabet

GAFAM - Big Tech - Google, Amazon, Meta* (Facebook*), Apple и Microsoft - FAANG - Meta* (Facebook*), Amazon, Apple, Netflix и Google - FAAMG - Meta* (Facebook*), Amazon, Apple, Microsoft и Google - FAAMA - Meta* (Facebook*), Amazon, Apple, Microsoft и Alphabet
* Американская транснациональная холдинговая компания Meta Platforms Inc. по реализации продуктов социальных сетей Facebook и Instagram входит в перечень организаций, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации экстремистскими

СОБЫТИЯ

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02.12.2025 ИТ-специалисты все чаще выбирают промышленный сектор: исследование фиксирует смену карьерных приоритетов 1
20.05.2025 Крупнейшие российские ИТ-компании удвоили выручку за три года 1
12.03.2025 Не просто импортозамещение: топовые банки перезапустили цифровизацию бизнес-процессов 1
20.12.2024 «Мегамаркет» обновляет навигацию на сайте и главную страницу 1
15.07.2024 Михаил Шишкин, Т-Банк: Найти замену Slack было сложно, поэтому пришлось ее создать 1
15.10.2023 Иван Богатырев, Outtalent: ИТ-специалисты отвечают за то, чтобы технологическая эволюция осуществлялась устойчиво и этично 2
02.11.2022 Facebook* на грани краха. Соцсеть уничтожают Apple и бесконечные ошибки Цукерберга 1
24.08.2022 Oracle обвиняют: Вы создали машину глобальной слежки и собрали досье на 5 миллиардов человек 1
03.11.2021 Крупнейшие ИТ-компании выстроились в очередь за программисткой, которая работает в СУБД «Воландеморт» и пишет на несуществующих языках 1
21.10.2021 CNews FORUM 2021 пройдет в онлайн-формате. Регистрация 1
06.08.2021 CNews AWARDS 2021: Лучшие ИТ-проекты года получат награду 1
12.02.2021 Платформа личных финансов столичной биржи позволит гражданам брать кредиты и оформлять страховки онлайн 1
25.12.2020 Какую пользу ИТ-блоку РЖД принесли две волны пандемии 1
11.12.2020 Мировой ИКТ-рынок: кто выиграл, а кто проиграл в условиях пандемии? 2
01.12.2020 Как «Росатом» меняет зарубежный софт на российское ПО 1
25.11.2020 Банки рассказали о главных открытиях 2020 года 1
25.11.2020 Гибридные или мультиоблака: что выбрать 1
25.11.2020 Как пандемия подстегнула цифровизацию ритейла 1
23.11.2020 Компьютерное зрение и видеоаналитика становятся драйверами цифровизации промышленности 1
20.11.2020 Как регионы переходят к управлению на основе данных 1
20.11.2020 Какие новые технологии появились на рынке больших данных 1
19.11.2020 CNews Forum 2020: какое будущее ждет российский ИТ-рынок 1
19.11.2020 CNews назвал лучшие ИТ-проекты и технологии 2020 года 1
18.11.2020 Лучшие ИТ-проекты и технологии 2020 г. получили награды CNews AWARDS 1
12.11.2020 IPO и частные компании США: как инвестировать в акции из России 1

Публикаций - 26, упоминаний - 28

GAFAM и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group 3593 15
НКТ - Новые Коммуникационные Технологии - Р7 47 14
Veeam Software 344 14
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 632 14
Naumen - Наумен 744 14
NtechLab - НтехЛаб - НТХ МКАО 187 14
Dynatrace 59 14
Google LLC 12622 7
Amazon Inc - Amazon.com 3257 6
Yandex - Яндекс 9125 5
Apple Inc 13083 5
Ростелеком 10881 4
Microsoft Corporation 25712 4
Meta Platforms - Facebook 4609 4
Huawei 4505 3
Softline - Софтлайн 3688 3
Oracle Corporation 7061 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2387 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4897 3
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 915 2
Alphabet 171 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15602 2
IBM - International Business Machines Corp 9681 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1324 2
9520 2
Telegram Group 2895 2
Zabbix SIA - Заббикс 168 2
Nvidia Corp 3954 2
Ingenix Group 6 1
Сбер - АБК - АктивБизнесКонсалт - АктивБизнесКоллекшн - АктивБизнесТехнологии 18 1
ЦАС - Центр аналитических систем 4 1
Промобит - Bitblaze - Promobit 102 1
CenTaur 30 1
New Relic 10 1
OldGremlin - Хакерская группировка 12 1
ЭКОПСИ Консалтинг - Ecopsy 19 1
Ланит СКЗ - Системы Компьютерного Зрения 56 1
Denodo Technologies 8 1
Bolt 35 1
НКК - ГКС - Доверенная среда 58 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1881 15
РЖД - Российские железные дороги 2085 14
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 126 14
Альфа-Банк 1966 14
ОМК - Объединенная металлургическая компания 233 14
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ - Пенсионные решения НПФ - Ренессанс пенсии НПФ 79 14
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 218 14
МКБ - Московский кредитный банк 651 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8767 4
Netflix - онлайн-кинотеатр 524 4
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1501 3
Газпром нефть 713 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3132 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 687 2
ВТБ - Почта Банк 512 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 529 2
Интер РАО ЕЭС ПАО 371 2
Синара Банк - ДелоБанк 68 1
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 238 1
Levi Strauss & Co - Levi’s - Леви Страусс - Леви Штраусс Москва - Глобал Деним 45 1
United Traders 2 1
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 89 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 353 1
GrubHub 11 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - МГОК - Михайловский ГОК им. А.В. Варичева - Михайловский горно-обогатительный комбинат 24 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 1
ГПБ - Газпромбанк 1261 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1268 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 495 1
Pony Express - Фрейт линк 72 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 361 1
Tesla Motors 455 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2398 1
ПСБ - Промсвязьбанк 955 1
Совкомбанк ПАО 316 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 209 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1865 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 252 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 321 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13669 14
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2313 14
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5608 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3281 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 263 2
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 210 1
Минприроды РФ - Росводресурсы - ФАВР РФ - Федеральное агентство водных ресурсов Российской Федерации - Фонд информации по водным ресурсам - Акваинфотека ФГБУ 70 1
U.S. Fed - Federal Reserve System - Федеральная резервная система, ФРС США 71 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3840 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6512 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 804 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1535 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3664 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2865 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5400 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2124 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1589 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1055 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 276 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1402 1
Правительство Республики Крым - Совет Министров Республики Крым - Государственный совет Республики Крым - органы государственной власти 78 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 275 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 327 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 359 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21894 18
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64419 18
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17993 17
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61287 17
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24208 16
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2213 14
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Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 2034 14
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Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13791 5
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2663 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12994 5
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6480 5
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9203 5
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Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3177 5
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8175 5
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6190 5
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3548 5
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Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4772 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16001 4
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Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7378 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12765 4
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 122 14
НКТ - Р7-Офис 537 9
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6203 3
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 916 2
Microsoft Office 4138 2
Microsoft Office 365 1036 2
Apple iPhone 6 4861 2
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 246 2
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1311 2
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 197 2
Цифровой инспектор 10 1
ФГИС ФРДО - Федеральный реестр сведений о документах об образовании и квалификации 13 1
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 249 1
EPAM Digital Workplace 1 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо BI 4 1
MLPerf 7 1
РСА - АИС Страхования - ОСАГО АИС - Автоматизированная информационная система ОСАГО 69 1
ConTrace 1 1
ГИС Контингент - АИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 111 1
МегаФон Транкинг - MC PTT - Система профессиональной мобильной радиосвязи 6 1
Скала^р - Скала-СР - программно-аппаратные комплексы 40 1
Oracle RAC - Oracle Real Application Clusters 131 1
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 241 1
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FreePik 1804 1
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Информконтакт консалтинг - Alfa HR - Alfa HRMS - PlanForce 9 1
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Абакумов Евгений 226 14
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Хомков Игорь 46 14
Антонов Александр 77 14
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Клявин Владимир 51 14
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Прохоров Фёдор 83 14
Савцов Игорь 29 14
Валчев Стоян 48 14
Агафонова Наталия 41 14
Шершнев Георгий 14 14
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Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 446 2
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Павлов Станислав 4 1
Окунь Дмитрий 17 1
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Бондарик Александр 7 1
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Чернов Георгий 5 1
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Ременникова Елена 10 1
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Креховецкий Александр 1 1
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Россия - РФ - Российская федерация 164932 20
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54505 11
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Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1409 1
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Россия - ПФО - Ульяновская область 673 1
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21460 4
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3032 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4407 3
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1652 3
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2988 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6117 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6463 3
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1176 3
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 791 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4783 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5086 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33467 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3012 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8846 2
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2158 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7345 2
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1641 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11222 2
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 979 2
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 639 2
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2303 2
Доходность - ставка доходности - Rate of return 737 2
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3840 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 7023 2
Reddit 391 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8560 5
Gartner - Гартнер 3650 4
IDC - International Data Corporation 4968 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3928 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 838 1
Smart Ranking - Смарт Ридинг 36 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 1
Российский облачный рынок - Российский облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS) 39 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 148 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИОЗММ ДЗМ ГБУ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента 15 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 131 1
РДТЕХ Учебный центр НОУ 11 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 485 1
UMD - University of Maryland College Park - Мэрилендский университет в Колледж-Парке 92 1
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CNews AWARDS - награда 570 14
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1455935, в очереди разбора - 727947.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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