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Dynatrace примет участие в «СNews Форум 2020» в статусе генерального спонсора

Конференции
, Текст: Владимир Бахур

Компания Dynatrace впервые планирует принять участие в СNews Форум 2020 в статусе генерального спонсора. Dynatrace на сегодняшний день является одним из лидеров рынка Application Performance, согласно исследованиям Gartner и Forrester Research.

В России компания представлена франчайзинговым оператором «Перфоманс эксперт». Партнерская сеть компании в России включает в себя известных интеграторов – «Ланит», IBS, «РТлабс», ICL Services. ОТР и «Корус консалтинг».

Одной из ключевых особенностей подхода Dynatrace является ориентированность на минимизацию затрат заказчика при внедрении и эксплуатации продукта. Это удается сделать за счет максимальной автоматизации on-box инсталляции продукта и использования искусственного интеллекта при анализе производительности ИТ сервисов.

Компания максимально открыта в вопросах распространения технологий на локальные рынки. В частности, начиная с 2016 года при активной поддержке Dynatrace развивается не только экспертиза в России, но и продуктовая линейка «КЛЮЧ АСТРОМ» российского вендора «Рускомтехнологии».

Dynatrace планирует участие в секции «ИТ-технологии в банках», а также в пленарном заседании форума.

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