Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186774
ИКТ 14478
Организации 11235
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3540
Системы 26484
Персоны 80513
География 2983
Статьи 1571
Пресса 1264
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2743
Мероприятия 878

Melon Fashion Group Мэлон Фэшн Груп (Zarina, befree, Love Republic, SELA, IDOL)

Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic, SELA, IDOL)

Семейный бренд одежды из России. Компания основана в 1991 году, а в августе 2019 присоединилась к Melon Fashion Group, куда входят Befree, Zarina, Love Republic, Idol. После ребрендинга SELA получила новое звучание, позиционируя себя как заботливый помощник для мамы и всей ее семьи. Изменился подход к созданию коллекций и преобразились магазины – в новой SELA есть всё необходимое для комфортного семейного шопинга.

 

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


28.08.2025 iSpring Learn помогла Sela поднять обученность персонала до 89%

мало недели, а отследить прогресс сотрудников было практически невозможно. После вхождения в состав Melon Fashion Group бренд начал активное обновление процессов, включая обучение персонала. Бы
21.05.2025 Befree оптимизирует корпоративное обучение с помощью iSpring Learn

Befree (компания Melon Fashion Group) внедрила платформу iSpring Learn для развития сотрудников и автоматизаци
08.04.2025 Zarina в партнерстве с сервисом «Яндекс Доставка» запустила экспресс-доставку заказов в течение дня

Российский фэшн-ритейлер Zarina в партнерстве с сервисом «Яндекс Доставка» запустил экспресс-доставку заказов, оформленных в интернет-магазине или через мобильное приложение. Ранее покупатели Zarina могли оформи
20.01.2025 BIA Technologies повысила производительность высоконагруженных 1С-систем в Melon Fashion Group

Эксперты ИТ-интегратора провели аудит продуктивности работы 1С-систем fashion-ретейлера России Melon Fashion Group, управляющего брендами Zarina, Befree, Love Republic, Sela и Idol. Об это
19.11.2024 5Post объявила о партнёрстве с российским брендом одежды Befree

5Post, дочерняя компания Х5 Group, объявила о партнёрстве с российским брендом Befree. Бренд предлагает одежду, обувь и аксессуары для прогрессивных и творческих людей и представлен в розничной сети и онлайн-магазине. Уже на старте сотрудничества покупателям интернет-мага
10.04.2023 «Яндекс маркет» и Melon Fashion Group объявили о сотрудничестве

«Яндекс маркет» и Melon Fashion Group договорились о сотрудничестве. Теперь на маркетплейсе можно купить флагма
08.06.2017 «КОРУС Консалтинг» завершила внедрение системы лояльности в рознице Melon Fashion Group

КОРУС Консалтинг» завершила проект по внедрению новой системы лояльности в магазинах розничной сети Melon Fashion Group. Как рассказали CNews в компании, решение на платформе Microsoft Dynamics
17.05.2017 Melon Fashion Group построила оперативную отчетность на базе SAP Business Objects

салтинг» завершили проект по внедрению системы отчетности на базе SAP Business Objects для компании Melon Fashion Group. Новый инструмент позволяет принимать решения в режиме реального времени,
14.04.2017 Orange Business Services создал онлайн-примерочные для Melon Fashion Group

Orange Business Services объявил о завершении проекта создания онлайн-примерочных для трех брендов Melon Fashion Group — Zarina, Love Republic и befree. Инновационный подход к моделированию и

07.04.2017 «Корус Консалтинг» завершил проект внедрения в Melon Fashion Group с помощью Microsoft Dynamics AX

нии проекта по внедрению новой системы лояльности и кассового решения на базе продуктов Microsoft в Melon Fashion Group. Как рассказали CNews в компании, один из крупнейших российских fashion-р
10.10.2016 «Мэлон Фэшн Груп» реализовала стратегию омниканальности совместно с «Корус Консалтингом»

иражированию кассового решения на базе Microsoft Dynamics POS 2012 R3 в центральном офисе компании «Мэлон Фэшн Груп» и 483 магазинах ее розничной сети. Об этом CNews сообщили в «Корус Консалтин
29.07.2016 «Мэлон Фэшн Груп» автоматизирует бизнес-процессы на базе Directum

Компания «Мэлон Фэшн Груп», управляющая брендами модной одежды befree, Zarina, Love Republic, перешла к
21.12.2015 «Корус Консалтинг» провел аудит эффективности системы на базе «1С» в «Мэлон Фэшн Груп»

т по техническому экспресс-анализу производительности ключевых операций приложения «1С» в компании «Мэлон Фэшн Груп». Об этом CNews сообщили в «Корус Консалтинге». «Мэлон Фэшн Груп» упра
31.07.2014 Клиенты Love Republic теперь смогут забирать свои покупки из почтоматов Logibox

ован в рамках сотрудничества с eTraction, дочерней компанией Otto Group, сообщили CNews в компании «Мэлон Фэшн Груп». Logibox является федеральной сетью автоматических станций по приему и выдач
10.04.2014 В магазинах Zarina внедрят систему сбора данных о поведении посетителей по Wi-Fi

Компания Melon Fashion Group, ритейлер в сегменте модной женской одежды, совместно с компанией «НПО Ан
08.04.2013 «Ростелеком» подключает магазины брендов Zarina, befree, Love Republic в единую VPN-сеть

«Ростелеком» подключает компанию «Мэлон Фэшн Груп» (бренды Zarina, befree, Love Republic) к единой VPN-cети. Этот проект операт
21.07.2011 SELA автоматизирует бизнес-процессы на базе ERP SAP for Retail

Корпорация SELA, производитель одежды в стиле casual, и компания SAP, мировой поставщик решений для управления бизнесом, объявили о начале нового проекта по внедрению ERP SAP for Retail. Фирменная сеть

10.09.2009 Oggi, Zara и Sela – самые популярные бренды одежды в Рунете

ез поисковую форму в браузере Internet Explorer 8. Выяснилось, что пользователи Internet Explorer 8 чаще всего интересуются такими брендами, как Oggi (13,13% от общего числа запросов), Zara (11,3%) и Sela (6,75%). Однако сразу же вслед за ними в рейтинге идут марки одежды и аксессуаров класса премиум: Gucci (5,22%), Louis Vuitton (5,14%) и Chanel (4,46%). Интересно, что предпочтения мужчин

31.03.2008 SELA выбрала Logistic Vision Suite для автоматизации склада

Компания ant Technologies приступила к реализации проекта по внедрению автоматизированной системы управления складом Logistic Vision Suite в корпорации по производству и продаже одежды SELA, обладающей одноименной торговой сетью по всей России. Новое складское помещение SELA располагается в техно-логистическом комплексе «Томилино» в Люберецком районе Московской области

Публикаций - 87, упоминаний - 160

Melon Fashion Group и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 26
8983 21
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 712 15
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 520 14
ABB Group - Asea Brown Boveri 325 14
Центр2М - Center2М 67 13
Ситилабс 44 13
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - НН-Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 65 13
Schneider Electric 591 13
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 386 13
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 221 13
ВТБ - Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных - Энергетические системы и коммуникации - ЭСК 117 13
Rimini Street 77 13
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 485 13
Schneider Electric Secure Power 65 13
Такском - Taxcom 245 13
Ростелеком 10306 11
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 647 6
Microsoft Corporation 25236 6
ALP Group - КТ-АЛП, АЛП-ИС - АЛП-Информационные системы 61 6
Yandex - Яндекс 8434 6
МегаФон 9892 5
Корус Консалтинг ГК 1334 5
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 130 5
Veeam Software 327 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9195 4
SAP SE 5426 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4523 4
Huawei 4221 4
S7 Airlines - S7 TechLab - С7 Техлаб 15 3
Открытые технологии 715 3
Развитие Бизнеса / Ру 81 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2252 3
Naumen - Наумен 684 3
Dynatrace 58 3
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 233 3
Intel Corporation 12541 3
Google LLC 12255 2
VolgaBlob - ВолгаБлоб 36 2
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 208 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1122 33
РЖД - Российские железные дороги 2001 28
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 25
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 944 23
МКБ - Московский кредитный банк 618 22
Ингосстрах СПАО 451 22
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2694 21
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 670 18
Интер РАО ЕЭС ПАО 352 18
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 684 17
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2995 16
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 534 16
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 488 16
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 209 16
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 220 16
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 861 15
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 125 14
ГПБ - Газпромбанк 1174 14
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 291 14
Траско - Trasko 32 13
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 171 13
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 200 13
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 85 13
Победа - Кондитерская фабрика 15 13
Кораблик-Р 20 13
ОМК - Объединенная металлургическая компания 219 13
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 142 13
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 13
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 207 13
Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева 61 13
OKS Group 51 13
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 208 13
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 89 13
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1791 13
Окей - О'Кей - Гипермаркет 220 12
Альфа-Банк 1868 12
ПСБ - Промсвязьбанк 901 12
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 352 11
Почта России ПАО 2245 10
Adidas - Адидас 166 10
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 195 26
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 14
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 13
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 13
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации - ГЦСиЗИ - Главный центр связи и защиты информации 44 13
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2812 13
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2161 13
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 127 11
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2002 8
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3528 5
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 435 4
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 764 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2728 2
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 344 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 258 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1453 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3249 2
Петербургский метрополитен ГУП 144 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 260 1
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 70 1
Минэкономразвития РФ - Департамент обеспечения качества предоставления государственных услуг населению и выполнения государственных функций - Департамент государственного управления 8 1
Правительство Калужской области - Губернатор Калужской области - органы государственной власти 96 1
Правительство Израиля - Кабинет министров Израиля 33 1
Минприроды РФ - Росводресурсы - ФАВР РФ - Федеральное агентство водных ресурсов Российской Федерации - Фонд информации по водным ресурсам - Акваинфотека ФГБУ 68 1
U.S. NARA - National Archives and Records Administration - Национальное управление архивов и документации США 12 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5230 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2079 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 943 1
Федеральное казначейство России 1879 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 752 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 215 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3109 1
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 98 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1028 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 238 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4791 1
FBACS - ФБА ЕАС - Финансово-Бизнес Ассоциация ЕвроАзиатского Сотрудничества - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 16 6
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 384 6
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 17 1
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4688 41
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 37
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5262 33
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 32
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17152 31
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13001 30
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 30
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7406 26
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7277 19
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18134 18
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 18
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5867 15
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 669 14
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3099 14
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3056 14
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 14
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2465 13
InsurTech - Insurance Technologies - Цифровые технологии в страховании - Умное страхование - Страховая телематика - Онлайн-страхование 168 13
ОС Мобильная - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 657 13
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6149 13
Smart City - Cognitive City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1524 13
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 11
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11458 9
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13325 8
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5661 8
Аксессуары 4132 8
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7609 8
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12265 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25543 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26083 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31962 6
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25700 6
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3693 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8130 4
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2255 4
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2649 4
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4359 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13338 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6910 4
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2821 4
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 944 13
1С:ERP Управление предприятием 712 13
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 89 13
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1160 6
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 921 4
Microsoft Dynamics POS 3 3
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 934 3
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 621 3
МТС Big Data 311 2
iSpring Learn 32 2
Ростех - Швабе - InCity Навигационный комплекс 24 2
РЖД Цифровая железная дорога 10 2
Yandex Pay - Яндекс Пэй 91 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7364 2
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 881 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2451 2
Microsoft Dynamics 1186 2
Google Android 14679 2
Meta Platforms - React - React.js - ReactJS - React JS - JavaScript фреймворк 113 1
Microsoft Windows NT 887 1
AMD Opteron - SledgeHammer (K8) 404 1
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1101 1
ISBC AirTag Pay - многофункциональный RFID-брелок 6 1
Yota Devices - YotaPhone - Йотафон - Xinhua 99 109 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 241 1
iSpring Suite 16 1
Cisco Talos ClamAV - Clam AntiVirus 39 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 689 1
Alibaba Group - AliExpress Plus - Global Digital Commerce Group 5 1
MasterCard MDES - MasterCard Digital Enablement Service 21 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Стрим - Stream - МТС Маркетолог - AdTech-контур МТС 138 1
X5 Group - Перекресток - Клуб Перекресток - Мой Перекресток 17 1
GoTo Meeting - GoToMeeting - GoToWebinar - GoToTraining - GoToRoom 46 1
CSI Set Prisma 19 1
ЕПБ - Единый проездной билет 71 1
Альфа-Банк - Альфа-клик - интернет-банк 130 1
Intel Centrino - Intel Sonoma 583 1
HPE OpenView - HPE OV Service Desk - HPE OpenView Service Desk - HPE Service Center 223 1
HPE Blade Scale Architecture - HPE BladeSystem - HPE BladeMatrix 92 1
VK - Mail.Ru Поиск 65 1
Чаркин Евгений 314 28
Клепиков Алексей 120 22
Алтухов Дмитрий 46 18
Хасин Михаил 27 18
Богданов Кирилл 112 15
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 15
Воронин Петр 37 15
Федечкин Сергей 20 14
Сотин Денис 216 14
Шевченко Владимир 150 14
Смык Виталий 46 13
Емелин Александр 45 13
Сарнацкий Владислав 17 13
Антонов Александр 77 13
Бурилов Андрей 117 13
Шадура Максим 17 13
Портной Михаил 42 13
Рыстенко Михаил 62 13
Москальков Дмитрий 43 13
Елизаров Артем 18 13
Казарин Станислав 175 13
Сороченков Алексей 42 13
Горчаков Денис 48 13
Савцов Игорь 29 13
Валчев Стоян 48 13
Гордиенко Ростислав 28 13
Гаранин Евгений 51 13
Абдулнасыров Эмиль 17 13
Горбатовский Станислав 15 13
Романова Татьяна 14 13
Мищенко Евгений 15 13
Оберемок Андрей 17 13
Латфуллина Ирина 13 13
Шапкин Алексей 13 13
Юсупов Шамиль 41 13
Трофимова Людмила 50 13
Каюмов Шамиль 53 13
Прохорова Алла 65 13
Дьяченко Валерий 96 13
Абакумов Евгений 224 13
Россия - РФ - Российская федерация 156831 71
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 34
Европа Восточная 3121 24
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 23
Украина 7793 12
Азия - Азиатский регион 5748 11
Европа Центральная и Восточная - Центрально-Восточная Европа - CEE - Central and Eastern Europe 236 9
Казахстан - Республика 5792 9
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 505 9
Грузия 1282 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 8
Беларусь - Белоруссия 6023 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8112 7
Армения - Республика 2368 5
Европа 24634 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1874 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 3
Израиль 2784 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3221 2
Россия - СФО - Новосибирск 4650 2
Польша - Республика 2001 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2944 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2664 2
Россия - ЦФО - Московская область - Раменский район - Софьино 30 1
Индонезия - Бали 41 1
Европа Юго-Восточная 62 1
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 246 1
Россия - ЦФО - Московская область - Люберецкий район - Люберцы 145 1
Израиль - Хайфа 56 1
Сербия - Белград 61 1
Россия - ЦФО - Московская область - Люберецкий район - Люберцы - Томилино 27 1
Россия - ЮФО - Севастополь 581 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1025 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4092 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1567 1
Австрия - Австрийская Республика 1335 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2194 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3255 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3355 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 43
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 40
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6237 38
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 30
Fashion industry - Индустрия моды 320 23
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 21
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 261 14
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1825 14
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4246 14
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1952 13
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4762 13
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8130 9
Черкизон - Черкизовский рынок 165 9
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 662 8
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6406 6
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5857 5
Страхование - Страховое дело - Insurance 6251 5
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2253 5
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5283 5
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2494 4
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8242 4
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 477 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7355 4
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 636 4
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5906 4
Логистика - ПВЗ - пункт выдачи заказов 351 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 3
Фулфилмент - Fulfillment - комплекс операций с момента оформления заказа покупателем и до момента получения им покупки 173 3
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2308 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3702 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5323 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3171 2
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1052 2
Торговля - FMCG&Retail - Товары для детей - Детские магазины - Goods for children - Children's stores 153 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6496 2
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2184 2
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1439 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3767 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1347 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 2
Wylsacom - Валентин Петухов 13 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3754 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 4
IDC - International Data Corporation 4943 3
Российский облачный рынок - Российский облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS) 32 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 776 1
BDI - Business Date Israel 1 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 354 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИОЗММ ДЗМ ГБУ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента 13 1
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ - МФПА - Московская финансово-промышленная академия 70 1
Государственный Русский музей 51 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1259 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 199 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 615 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1215 28
CNews AWARDS - награда 549 25
CNews Баттл 73 13
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2135 7
CNews Мисс ИТ России 12 4
День молодёжи - 27 июня 998 3
Международный женский день - 8 марта 371 1
Startup Village - международная стартап-конференция 62 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 180 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Как правильно составить запрос для нейросети: советы ZOOM

Как бесплатно узнать, кто звонил: лучшие сервисы и приложения в 2025 году

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще