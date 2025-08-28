Получите все материалы CNews по ключевому слову
Melon Fashion Group Мэлон Фэшн Груп (Zarina, befree, Love Republic, SELA, IDOL)
Семейный бренд одежды из России. Компания основана в 1991 году, а в августе 2019 присоединилась к Melon Fashion Group, куда входят Befree, Zarina, Love Republic, Idol. После ребрендинга SELA получила новое звучание, позиционируя себя как заботливый помощник для мамы и всей ее семьи. Изменился подход к созданию коллекций и преобразились магазины – в новой SELA есть всё необходимое для комфортного семейного шопинга.
|28.08.2025
|
iSpring Learn помогла Sela поднять обученность персонала до 89%
мало недели, а отследить прогресс сотрудников было практически невозможно. После вхождения в состав Melon Fashion Group бренд начал активное обновление процессов, включая обучение персонала. Бы
|21.05.2025
|
Befree оптимизирует корпоративное обучение с помощью iSpring Learn
Befree (компания Melon Fashion Group) внедрила платформу iSpring Learn для развития сотрудников и автоматизаци
|08.04.2025
|
Zarina в партнерстве с сервисом «Яндекс Доставка» запустила экспресс-доставку заказов в течение дня
Российский фэшн-ритейлер Zarina в партнерстве с сервисом «Яндекс Доставка» запустил экспресс-доставку заказов, оформленных в интернет-магазине или через мобильное приложение. Ранее покупатели Zarina могли оформи
|20.01.2025
|
BIA Technologies повысила производительность высоконагруженных 1С-систем в Melon Fashion Group
Эксперты ИТ-интегратора провели аудит продуктивности работы 1С-систем fashion-ретейлера России Melon Fashion Group, управляющего брендами Zarina, Befree, Love Republic, Sela и Idol. Об это
|19.11.2024
|
5Post объявила о партнёрстве с российским брендом одежды Befree
5Post, дочерняя компания Х5 Group, объявила о партнёрстве с российским брендом Befree. Бренд предлагает одежду, обувь и аксессуары для прогрессивных и творческих людей и представлен в розничной сети и онлайн-магазине. Уже на старте сотрудничества покупателям интернет-мага
|10.04.2023
|
«Яндекс маркет» и Melon Fashion Group объявили о сотрудничестве
«Яндекс маркет» и Melon Fashion Group договорились о сотрудничестве. Теперь на маркетплейсе можно купить флагма
|08.06.2017
|
«КОРУС Консалтинг» завершила внедрение системы лояльности в рознице Melon Fashion Group
КОРУС Консалтинг» завершила проект по внедрению новой системы лояльности в магазинах розничной сети Melon Fashion Group. Как рассказали CNews в компании, решение на платформе Microsoft Dynamics
|17.05.2017
|
Melon Fashion Group построила оперативную отчетность на базе SAP Business Objects
салтинг» завершили проект по внедрению системы отчетности на базе SAP Business Objects для компании Melon Fashion Group. Новый инструмент позволяет принимать решения в режиме реального времени,
|14.04.2017
|
Orange Business Services создал онлайн-примерочные для Melon Fashion Group
Orange Business Services объявил о завершении проекта создания онлайн-примерочных для трех брендов Melon Fashion Group — Zarina, Love Republic и befree. Инновационный подход к моделированию и
|07.04.2017
|
«Корус Консалтинг» завершил проект внедрения в Melon Fashion Group с помощью Microsoft Dynamics AX
нии проекта по внедрению новой системы лояльности и кассового решения на базе продуктов Microsoft в Melon Fashion Group. Как рассказали CNews в компании, один из крупнейших российских fashion-р
|10.10.2016
|
«Мэлон Фэшн Груп» реализовала стратегию омниканальности совместно с «Корус Консалтингом»
иражированию кассового решения на базе Microsoft Dynamics POS 2012 R3 в центральном офисе компании «Мэлон Фэшн Груп» и 483 магазинах ее розничной сети. Об этом CNews сообщили в «Корус Консалтин
|29.07.2016
|
«Мэлон Фэшн Груп» автоматизирует бизнес-процессы на базе Directum
Компания «Мэлон Фэшн Груп», управляющая брендами модной одежды befree, Zarina, Love Republic, перешла к
|21.12.2015
|
«Корус Консалтинг» провел аудит эффективности системы на базе «1С» в «Мэлон Фэшн Груп»
т по техническому экспресс-анализу производительности ключевых операций приложения «1С» в компании «Мэлон Фэшн Груп». Об этом CNews сообщили в «Корус Консалтинге». «Мэлон Фэшн Груп» упра
|31.07.2014
|
Клиенты Love Republic теперь смогут забирать свои покупки из почтоматов Logibox
ован в рамках сотрудничества с eTraction, дочерней компанией Otto Group, сообщили CNews в компании «Мэлон Фэшн Груп». Logibox является федеральной сетью автоматических станций по приему и выдач
|10.04.2014
|
В магазинах Zarina внедрят систему сбора данных о поведении посетителей по Wi-Fi
Компания Melon Fashion Group, ритейлер в сегменте модной женской одежды, совместно с компанией «НПО Ан
|08.04.2013
|
«Ростелеком» подключает магазины брендов Zarina, befree, Love Republic в единую VPN-сеть
«Ростелеком» подключает компанию «Мэлон Фэшн Груп» (бренды Zarina, befree, Love Republic) к единой VPN-cети. Этот проект операт
|21.07.2011
|
SELA автоматизирует бизнес-процессы на базе ERP SAP for Retail
Корпорация SELA, производитель одежды в стиле casual, и компания SAP, мировой поставщик решений для управления бизнесом, объявили о начале нового проекта по внедрению ERP SAP for Retail. Фирменная сеть
|10.09.2009
|
Oggi, Zara и Sela – самые популярные бренды одежды в Рунете
ез поисковую форму в браузере Internet Explorer 8. Выяснилось, что пользователи Internet Explorer 8 чаще всего интересуются такими брендами, как Oggi (13,13% от общего числа запросов), Zara (11,3%) и Sela (6,75%). Однако сразу же вслед за ними в рейтинге идут марки одежды и аксессуаров класса премиум: Gucci (5,22%), Louis Vuitton (5,14%) и Chanel (4,46%). Интересно, что предпочтения мужчин
|31.03.2008
|
SELA выбрала Logistic Vision Suite для автоматизации склада
Компания ant Technologies приступила к реализации проекта по внедрению автоматизированной системы управления складом Logistic Vision Suite в корпорации по производству и продаже одежды SELA, обладающей одноименной торговой сетью по всей России. Новое складское помещение SELA располагается в техно-логистическом комплексе «Томилино» в Люберецком районе Московской области
