Петрович СТД Петрович Строительный торговый дом

Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом

Строительный торговый дом «Петрович» основан в 1995 году в Санкт-Петербурге. Специализируется на торговле строительными материалами и товарами для ремонта.

  • В 2021 году выручка Группы компаний выросла на 33,65% по сравнению с 2020 годом, достигнув 102,2 млрд руб. (без НДС).

СОБЫТИЯ

27.02.2025 «Корус Консалтинг» совместно с «Петрович-Тех» разработал для DIY-ритейлера «Петрович» программу развития ИТ-архитектуры

дничестве с цифровым партнером DIY-сети, компанией «Петрович-Тех», провели диагностику ИТ-ландшафта СТД «Петрович» и разработали портфель из 55 проектов, затрагивающих ключевые бизнес-области —
21.01.2025 «Медиа-тел» и «Петрович-Тех» внедрили процесс управления дебиторской задолженностью в CТД «Петрович» на базе ESM-платформы SimpleOne

нсультировал бизнес, а после завершения проекта провел семинары для администраторов и пользователей СТД «Петрович». «Особенностью данного проекта стало глубокое вовлечение в процесс различных п
18.07.2024 «Петрович» ускорил обслуживание на 9,9% после внедрения Naumen KMS

umen стала единым источником знаний для более чем 950 сотрудников нескольких отделов. Контакт-центр СТД «Петрович», которому принадлежит более 20 торговых и производственных площадей, используе
28.11.2023 СТД «Петрович» запустил бота-суфлера для оператора на технологиях Naumen

аров или на линии Службы поддержки клиента», — сказала Екатерина Качмар, менеджер продукта «Суфлер» СТД «Петрович». *** СТД «Петрович» специализируется на торговле строительными материал
13.04.2023 Евтушенков Владимир: бизнес на благо общества

Владимир Евтушенков: биография в бизнесе и общественно значимая работа Евтушенков Владимир Петрович начал заниматься бизнесом 30 лет назад. До этого он более десятка лет посвятил работе в химпроме. В числе наиболее известных проектов, которые вместе с деловыми партнерами реализовал В
14.03.2023 ГК «Корус консалтинг» модернизировала корпоративный портал СТД «Петрович»

ГК «Корус консалтинг» добавила в интранет СТД «Петрович» новые функции, позволяющие увеличить вовлеченность и информированность сотрудн
16.12.2022 «Петрович» перешел на онлайн-оформление кадровых документов

Торговый дом «Петрович» перешел на безбумажный кадровый документооборот на платформе HRlink. Более 7000 сот
04.10.2022 «Петрович» оптимизирует процессы с помощью технологии process mining

В строительной торговой компании «Петрович» завершен проект глубинного анализа процесса обработки заказов клиентов с сайта с ис
02.06.2021 СТД «Петрович» обновил WMS Manhattan SCALE

ГК «Корус Консалтинг» перевела СТД «Петрович» на новую версию WMS, которая заложила основу для развития логистических процес
25.08.2020 «Петрович» модернизировал управленческий учет на базе «1С»

ГК «Корус консалтинг» совместно с EY перевели одного из крупнейших отечественных DIY-ритейлеров СТД «Петрович» на новую единую систему финансового и управленческого учета. Модернизация и ав
20.02.2019 «Корус Консалтинг» создал корпоративный портал для СТД «Петрович»

Корус Консалтинг» завершила проект по созданию единого информационного пространства для сотрудников СТД «Петрович». Новое решение создано на «1С-Битрикс24». Строительный торговый дом «Петрович»
09.11.2017 «Корус Консалтинг» оптимизировала оптовые продажи СТД «Петрович»

я управления оптовыми продажами отечественной компании в секторе торговли строительными материалами СТД «Петрович». Строительный торговый дом «Петрович» — омниканальный ритейлер, специализирующ
24.11.2015 «Корус Консалтинг» автоматизировал распределительный центр СТД «Петрович»

мпания «Корус Консалтинг» автоматизировала распределительный центр российской сети формата Hard DIY СТД «Петрович». Решение реализовано на платформе Manhattan Scale, сообщили CNews в «Корус Кон
28.10.2015 Стартовал проект по внедрению Docsvision в СТД «Петрович»

не останавливаемся на достигнутом, поэтому компания приняла решение расширить объем автоматизации». СТД «Петрович» включает в себя центральный офис и два распределительных центра, расположенные
18.03.2014 Teleopti и «Белтел» внедрили систему управления персоналом в СТД «Петрович»

ws, предпосылкой внедрения профессиональной системы WFM стал быстрый рост обращений в контакт-центр СТД «Петрович» и соответствующий рост численности работников этой службы. Административный пе

