Россия ЦФО Курская область Курчатов

Россия - ЦФО - Курская область - Курчатов

СОБЫТИЯ


29.01.2026 МТС запустила для курян бесплатный Wi-Fi в салонах связи 2
07.12.2023 МТС открыла доступ к гигабитному домашнему интернету для 90 тыс. семей Курска и Курчатова 1
17.07.2023 «Росатом» и администрация Курчатова расширили функциональность платформы «Умный город» 1
12.01.2023 «Росатом» помогает проводить цифровую трансформацию энергетики и ЖКХ в центральной России 1
23.09.2022 «Росатом» представил в Таджикистане технологии для развития городской и производственной среды 1
09.08.2022 «Умный город» «Росатома» стал доступен из облака 1
12.02.2015 Марка, посвященная ученому-физику С.П. Капице, вышла в почтовое обращение 1
25.02.2014 МТС обеспечит Курскую атомную станцию услугами мобильной и фиксированной связи 1
24.12.2013 Подключиться к Netbynet теперь можно в «Евросети» 1
02.11.2012 МТС приобрела двух операторов в Курской области 1
06.09.2007 Россия и Казахстан планируют создать в Курчатове синхротронный центр 1
03.09.2007 Открылась международная конференция по ядерной энергетике 1
28.08.2007 «Заказные ИнформСистемы» внедрили «Радей» в Курчатове 4
28.08.2007 В Казахстане пройдет конференция по вопросам ядерной энергетики 1
06.07.2007 В Казахстане собираются строить сеть малых АЭС 1
05.04.2006 Казахские технопарки плохо осваивают средства 1

Публикаций - 16, упоминаний - 20

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

Росатом - РИР - Росатом Инфраструктурные решения - Русатом Инфраструктурные решения 123 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14495 3
Росатом РИР - Цифровые платформы и решения умного города 22 2
МегаФон 10041 1
МегаФон - NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 142 1
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 131 1
МТС ТВК и К 6 1
Почта России - Марка АО - Марка - Издательско-торговый центр ФГУП 75 1
Евросеть 1417 1
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 95 1
Самрук-Казына - Казатомпром НАК - национальная атомная компания Казахстана - МАЭК-Казатомпром - Ульбинский металлургический завод 39 1
Росатом РИР - Квадра ПАО - ТГК-4 - Белгородская, Губкинская, Елецкая, Данковская, Тамбовская, Калужская, Алексинская, Ефремовская, Дягилевская, Орловская, Ливенская ТЭЦ, Курская ТЭЦ-1,4; ГТ ТЭЦ «Луч», ТЭЦ СЗР, Смоленская ТЭЦ-2, Воронежская ТЭЦ-1,2, Липецк 46 1
Росатом - Курская АЭС - атомная электростанция 41 1
НЯЦ РК - Национальный ядерный центр Республики Казахстан - Институт ядерной физики Республики Казахстан 8 1
СИЯП - Семипалатинский испытательный полигон - 2 ГЦНИИП - 2-й Государственный центральный научно-исследовательский испытательный полигон 12 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2196 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4819 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 350 1
Администрация Курской области 28 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 298 1
Правительство Республики Таджикистан - органы государственной власти 26 1
Правительство Казахстана - Министерство энергетики Казахстана 7 1
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73654 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57452 3
Smart City - Cognitive City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1530 3
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9513 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17177 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17152 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34032 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23215 2
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1415 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13080 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9392 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18537 1
HMI - Human-Machine Interface - MMI - Man-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 853 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12401 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3976 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7655 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25689 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8466 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1669 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16677 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4063 1
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2213 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9786 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1105 1
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 176 1
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Управление заявками - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 1140 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23037 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26101 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8198 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 1
Умное ЖКХ - Цифровизация жилищной сферы 45 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2376 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7105 1
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС - Failover - Аварийное переключение 669 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2872 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8802 1
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1600 1
Digital Legacy System - унаследованная система - цифровое наследство - цифровой наследник - технологический наследник 536 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14902 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11591 1
Росатом РИР Умный город 7 2
Росатом РИР - Цифровое теплоснабжение 15 1
Кадыржанов Кайрат 9 2
Розенберг Семен 21 1
Корпунков Игорь 1 1
Шемонаев Михаил 1 1
Путин Владимир 3378 1
Назарбаев Нурсултан 84 1
Голубев Алексей 10 1
Ахметов Даниал 48 1
Борисенко Павел 1 1
Капица Петр 5 1
Шиханов Евгений 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 158006 8
Россия - ЦФО - Курская область 702 6
Казахстан - Республика 5831 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53543 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13578 3
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 390 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46017 2
Япония 13562 2
Германия - Федеративная Республика 12953 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1633 2
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 479 2
Россия - ПФО - Нижегородская область - Саров 172 2
Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск 406 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1348 2
Россия - СКФО - Ставропольский край - Железноводск 37 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Волгодонский район - Волгодонск - Администрация Волгодонска 116 2
Земля - планета Солнечной системы 10686 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3055 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8201 1
Канада 4992 1
Россия - СФО - Новосибирск 4690 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1219 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 1005 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2693 1
Таджикистан - Республика 918 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 1002 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 454 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 400 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 619 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 639 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Старооскольский район - Старый Оскол 82 1
Казахстан - Восточно-Казахстанская область - Усть-Каменогорск 36 1
Таджикистан - Душанбе 55 1
Россия - СФО - Красноярский край - Железногорск - Красноярск-26 127 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Мценск 27 1
Казахстан - Абайская область - Семипалатинск 17 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3278 6
Энергетика - Energy - Energetically 5528 5
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10535 4
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3792 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55058 3
ТЭО - технико-экономическое обоснование 57 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4261 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5323 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6373 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2969 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20407 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5910 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6785 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8908 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Жилье и городская среда - Доступное и комфортное жилье 50 1
Ордена России - Орденская система Российской Федерации - Государственные награды Российской Федерации 98 1
ЕПД - Единый платежный документ - Квитанция ЖКХ - Квитанция за жилищно-коммунальные услуги 230 1
Физика - Physics - область естествознания 2836 1
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 864 1
Ergonomics - Эргономика 1689 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 947 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2179 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51314 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31950 1
Паспорт - Паспортные данные 2736 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1750 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1934 1
Электроэнергетика - Тепловая электростанция - теплоэнергетика, теплоснабжение - теплоэлектроцентраль, ТЭЦ 198 1
Строительство - Товары для строительства и ремонта - Do It Yourself, DIY - самодельничество или «сделай сам» 346 1
ВиВ - водоснабжение и водоотведения, канализация - Автоматизированная система передачи показаний приборов учета водоснабжения - Digital Water Solutions, DWS - рынок цифровых решений для ВиВ 204 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1043 1
Здравоохранение - Биотехнология - Biotechnology - Биоинженерия - Bioengineering - Биологическая инженерия - Biological Engineering - Биоинформатика - Bioinformatics 519 1
Филателия - коллекционирование и изучения знаков почтовой оплаты, филателистических материалов 81 1
Национальный проект 375 1
Федеральный закон 59-ФЗ - О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации 296 1
Казахстан Сегодня 309 3
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 290 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 214 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 124 1
РАН ИФП - Институт физических проблем им. П. Л. Капицы РАН 7 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 383 1
