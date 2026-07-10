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Росатом РИР Цифровое теплоснабжение

Программно-аппаратный комплекс «Цифровое теплоснабжение» – это импортонезависимое решение, направленное на повышение эффективности производственной деятельности предприятий сферы теплоэнергетики и теплоснабжения. Результат достигается за счет автоматизации отдельных бизнес-процессов и проведения анализа производственных и технологических показателей. Решение может быть внедрено как полный комплекс, так и модульно, для автоматизации отдельных бизнес процессов предприятия – сбыт, ремонты, транспорт, охрана труда и пр.

СОБЫТИЯ

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10.07.2026 «Росатом Инфраструктурные решения» переводит теплосети Орла на цифровое управление 2
15.01.2024 В Белгородской области завершен второй этап внедрения системы «Цифровой водоканал», разработанной «Росатомом» 1
20.12.2023 Как «умнеют» российские города 1
23.11.2023 В Краснодаре совместно с «Росатомом» приступили к масштабной цифровизации ресурсоснабжения 1
24.08.2023 Систему теплоснабжения Воронежа оснастят искусственным интеллектом 1
26.07.2023 «Росатом» представил новый цифровой комплекс для городской безопасности 1
20.07.2023 «Росатом» внедрил голосового помощника в Липецкой области 2
16.05.2023 Энергетики стали чаще закупать отечественное ПО 1
26.01.2023 «Русатом инфраструктурные решения» и администрация Воронежа реализовали пилотный проект цифровизации теплоснабжения 1
16.01.2023 В Липецке реализован пилотный проект цифровизации теплоснабжения 2
16.01.2023 Курс на цифровизацию в «Росатоме»: кто такие atomic ИТ-специалисты 1
12.01.2023 «Росатом» помогает проводить цифровую трансформацию энергетики и ЖКХ в центральной России 2
18.10.2022 «Росатом» вывел на рынок продукт для цифровизации предприятий энергетики и теплоснабжения 2
18.04.2022 «Росатом»: потенциальный объем рынка ПО для теплоэнергетической отрасли оценивается в 75 млрд рублей 1
28.03.2022 «Росатом» анонсировал новый цифровой продукт 1
24.06.2021 «Росатом» представил систему «Цифровое ресурсоснабжение» 1

Публикаций - 16, упоминаний - 21

Росатом РИР и организации, системы, технологии, персоны:

Росатом - РИР - Росатом Инфраструктурные решения - Русатом Инфраструктурные решения 133 15
Росатом РИР - Цифровые платформы и решения умного города 23 2
Росатом РИР - Росатом Логистика - Русатом Карго - Rusatom Cargo - Инфотранслогистик - Международная контейнерная логистика 5 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 270 1
ЦТБ - Цифровые технологии будущего 3 1
Росатом РИР - Квадра ПАО - ТГК-4 - Белгородская, Губкинская, Елецкая, Данковская, Тамбовская, Калужская, Алексинская, Ефремовская, Дягилевская, Орловская, Ливенская ТЭЦ, Курская ТЭЦ-1,4; ГТ ТЭЦ «Луч», ТЭЦ СЗР, Смоленская ТЭЦ-2, Воронежская ТЭЦ-1,2, Липецк 46 5
КТЭ - Краснодартеплоэнерго 4 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 2
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 53 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 372 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 218 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2316 14
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 383 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13677 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5591 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 755 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6514 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5401 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1535 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3419 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 366 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64469 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 25920 12
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21944 9
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8176 7
Smart City - Cognitive City - CityTech - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1576 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35886 6
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1707 5
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9846 4
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС - Failover - Аварийное переключение 713 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16019 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13004 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6453 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33246 3
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1483 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13804 3
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Росатом РИР - Цифровой водоканал 27 5
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Логос Гидрогеология 8 1
Росатом РИР - Инфраструктурная IoT-платформа 13 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2380 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Логос Платформа САПР 27 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Логос тепло 13 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Логос аэро-гидро 14 1
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Росатом - Гринатом - Атом.РИТА - Роботизированный Интеллектуальный Технологичный Ассистент 23 1
Росатом АСЭ ИК - Multi-D - Мульти Д 18 1
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