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Росатом РИР Цифровое теплоснабжение
Программно-аппаратный комплекс «Цифровое теплоснабжение» – это импортонезависимое решение, направленное на повышение эффективности производственной деятельности предприятий сферы теплоэнергетики и теплоснабжения. Результат достигается за счет автоматизации отдельных бизнес-процессов и проведения анализа производственных и технологических показателей. Решение может быть внедрено как полный комплекс, так и модульно, для автоматизации отдельных бизнес процессов предприятия – сбыт, ремонты, транспорт, охрана труда и пр.
СОБЫТИЯ
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Росатом РИР и организации, системы, технологии, персоны:
|Рубежный Виктор 3 1
|Хайров Руслан 3 1
|Абакумов Евгений 226 1
|Михайлик Константин 43 1
|Кучин Сергей 27 1
|Голубев Алексей 10 1
|Дук Евгений 2 1
|Цыплов Алексей 5 1
|Терентьева Татьяна 4 1
|День молодёжи - 27 июня 1074 1
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