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Терентьева Татьяна

СОБЫТИЯ


03.11.2026 «Росатом» выдал 100 преоферов по итогам юбилейной конференции «ИТ КоР» 1
16.01.2023 Курс на цифровизацию в «Росатоме»: кто такие atomic ИТ-специалисты 1
27.05.2022 ИТ-специалисты компаний «Росатома» получат поддержку государства 1
22.09.2020 Крупнейшее событие в области управления изменениями и трансформации бизнеса Change Makers Summit пройдет в онлайн-формате 1
15.09.2020 Крупнейшее событие в области управления изменениями и трансформации бизнеса Change Makers Summit пройдет 28 сентября – 2 октября в онлайн-формате 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Терентьева Татьяна и организации, системы, технологии, персоны:

Prosci 2 2
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 287 2
Росатом - РИР - Росатом Инфраструктурные решения - Русатом Инфраструктурные решения 137 1
Росатом АСЭ ИК - Цифрум ЧУ - Учреждение по цифровизации атомной отрасли 26 1
Росатом - Росэнергоатом - Консист-ОС - Консист — оператор связи - ЦЦТ - Центр цифровых технологий 16 1
ЦТБ - Цифровые технологии будущего 3 1
Газпром нефть 752 2
РЖД - Российские железные дороги 2113 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3986 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1804 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2392 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 14144 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27277 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26684 2
ChaRM - Change Request Management - Управление запросами на изменение 578 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55286 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы - Роботостроение 7674 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24498 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4558 2
RDS - Remote Desktop Services - Технология поддержки сред удаленных рабочих столов 323 1
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура - Интеграционная платформа - SOI - Service-Oriented Infrastructure - SOBA - Service Oriented Business Architecture - Сервис-ориентированная бизнес-архитектура 712 1
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 537 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16939 1
Инжиниринг - технические консультационные услуги 507 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1769 1
NPU - Neural Processing Unit - Нейрочип - Нейронный процессор - ИИ-ускоритель - AI accelerator - Нейроморфные вычисления 245 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 37094 1
Smart City - Cognitive City - CityTech - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1622 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3240 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1548 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6552 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1582 1
DDR - Double data rate 3127 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1882 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2167 1
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - МФ ОЦО - Многофункциональный общий центр обслуживания - Shared services center 271 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2796 1
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1987 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1508 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4523 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2827 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34200 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8954 1
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 810 1
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1414 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14191 1
BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 626 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Дистанционный формат работы - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10416 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Логос Платформа САПР 27 1
Росатом РИР - Цифровой водоканал 27 1
Росатом ЕЦС - Единая цифровая стратегия - Цифровой Росатом 43 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Логос аэро-гидро 14 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Логос тепло 13 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Логос Гидрогеология 8 1
Росатом РИР - Цифровое теплоснабжение 16 1
Росатом АСЭ ИК - Multi-D - Мульти Д 18 1
Росатом - Гринатом - Атом.РИТА - Роботизированный Интеллектуальный Технологичный Ассистент 24 1
Чаркин Евгений 318 2
Абакумов Евгений 231 2
Белевцев Андрей 127 2
Ларьяновский Александр 10 2
Нечаев Константин 3 2
Ермолаев Михаил 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 169543 4
Венгрия 858 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Саров 178 1
Египет - Арабская Республика 1115 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2364 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4503 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34534 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11811 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16470 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3490 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8604 2
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 438 2
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1591 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Цифровые технологии и проекты - Формирование исследовательских компетенций и технологических заделов 19 1
Минцифры РФ - Реестр аккредитованных ИТ-компаний 242 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3577 1
ВиВ - водоснабжение и водоотведения, канализация - Автоматизированная система передачи показаний приборов учета водоснабжения - Digital Water Solutions, DWS - рынок цифровых решений для ВиВ 220 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6892 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18519 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1100 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58799 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6735 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 12154 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6920 1
Минобороны РФ - ФГИС ЕРВУ - Реестр воинского учета - Воинский учёт - Призыв воинский - Отсрочка от армии (призыва) - Отсрочка от воинской обязанности - Отсрочка от срочной службы 171 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9174 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22195 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1516 1
Fortune Global 100 142 2
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 113 2
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 177 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1752 1
РАН - Российская академия наук 2157 1
День молодёжи - 27 июня 1121 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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