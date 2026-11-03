Индексная книга (каталог) CNews*
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Терентьева Татьяна
СОБЫТИЯ
Публикаций - 5, упоминаний - 5
Терентьева Татьяна и организации, системы, технологии, персоны:
|Газпром нефть 752 2
|РЖД - Российские железные дороги 2113 2
|VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3986 1
|Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1804 1
|Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2392 4
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 14144 1
|Чаркин Евгений 318 2
|Абакумов Евгений 231 2
|Белевцев Андрей 127 2
|Ларьяновский Александр 10 2
|Нечаев Константин 3 2
|Ермолаев Михаил 6 1
|Россия - РФ - Российская федерация 169543 4
|Венгрия 858 1
|Россия - ПФО - Нижегородская область - Саров 178 1
|Египет - Арабская Республика 1115 1
|Россия - ПФО - Нижегородская область 2364 1
|Fortune Global 100 142 2
|День молодёжи - 27 июня 1121 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1483713, в очереди разбора - 722498.
Создано именных указателей - 203861.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1483713, в очереди разбора - 722498.
Создано именных указателей - 203861.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.