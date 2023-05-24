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RDS Remote Desktop Services Технология поддержки сред удаленных рабочих столов

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


24.05.2023 Создатели Astra Linux выпустили ПО на замену Microsoft RDS и Windows Server

твенной замены терминальным сервисам американской корпорации Microsoft – стеку решений, включающему RDS (Remote Desktop Services; службы удаленного рабочего стола) и Windows Server. Фото: ГК «А
08.12.2020 Veeam выпустила новую версию Veeam Backup for AWS

ановления для Amazon Web Services (AWS), которое обеспечивает дополнительные защиту и возможности управления для Amazon Elastic Cloud Compute (Amazon EC2) и Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Соответствуя передовым стандартам надежности, экономической эффективности и безопасности, Veeam Backup for AWS v3 позволяет свести к минимуму риски потери данных, размещенных в AWS. Подде
27.03.2020 Positive Technologies: хакеры могут захватить каждый десятый открытый удаленный рабочий стол

Для атаки достаточно отправить специальный RDP-запрос к уязвимым службам удаленного рабочего стола (RDS). Аутентификации при этом не требуется. В случае успеха злоумышленник сможет устанавливат
25.07.2011 Navteq совместно с «Авторадио» будет распространять информацию о дорожном движении с помощью системы RDS

подписала соглашение с российской радиосетью «Авторадио» («Вещательная корпорация «Проф-Медиа»). Цель соглашения — распространение информации о дорожном движении в реальном времени с помощью системы RDS (системы передачи данных одновременно со звуковым сигналом), позволяющее транслировать сведения от Navteq по радио на территории России. «Авторадио» будет предоставлять службы информации о

17.08.2001 Осенью появится первый российский пейджер

в диапазоне частот 88-108 МГц, обладает чувствительностью: 10мкВ/м, оснащен двустрочным дисплеем и памятью на 60 сообщений. В комплект вместе с пейджером входят стереофонические наушники. Tехнология RDS (Radio Data System - система передачи радиоданных) разработана членами Европейского радиовещательного союза (EBU) и функционирует на основе стандарта EBU Doc. Tech. 3244/CENELEC EN 50067 (1

Публикаций - 318, упоминаний - 326

RDS и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 65
Samsung Electronics 11064 34
Sony 6739 23
Meta Platforms - Facebook 4621 20
Google LLC 12688 19
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 18
Broadcom - VMware 2610 18
9594 18
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 17
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 15
Philips 2099 15
Amazon Inc - Amazon.com 3277 14
Apple Inc 13154 14
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 14
HTC Corporation 1512 14
Citrix Systems 868 13
X Corp - Twitter 2938 12
LG Electronics 3735 11
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 11
Intel Corporation 12811 10
Oracle Corporation 7074 10
Nvidia Corp 4002 9
SAP SE 5601 9
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 9
Ростелеком 10948 8
Softline - Софтлайн 3743 8
Toshiba Corporation 2980 8
BBK Electronics Corp 332 8
Yandex - Яндекс 9216 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 7
Stack Group - Стек Групп - Стек Телеком 192 7
Siemens AG - Siemens Group 2673 6
Dell EMC 5180 6
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 6
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 6
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 6
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 6
Toshiba Europe GmbH - TEE - Toshiba Electronics Europe - TME - Toshiba Memory Europe - Toshiba Computer Systems 180 6
Innolux Corporation - Pioneer Corporation - Pioneer Electronics - Pioneer Computers 438 6
МСК Групп - Даком М - Даком Сервис 146 5
Россети Ленэнерго 1699 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 3
Альфа-Банк 1979 3
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 122 2
101Hotels.com 456 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 2
Земтек Горнопромышленный холдинг 3 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 2
Связной ГК 1401 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 2
Северсталь ПАО - Severstal 629 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
Royal Dutch Shell - Шелл 233 2
Евросеть 1421 2
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 2
Runa Capital 158 2
Альфа-Капитал УК 155 2
Yamaha - Ямаха 110 2
ADG Group - АДГ 12 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 238 1
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 144 1
СПБ Биржа - Санкт-Петербургская биржа - российская фондовая биржа 60 1
РЖД - ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 78 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - FS Travel - ФС Тревел - Fun&Sun - TUI Group - TUI Russia & CIS - TUI Россия и СНГ - TUI Travel PLC - VKO Group - Mostravel - ТТ-Трэвел - туристическая компания 33 1
D-Wine - D'Wine 3 1
Главстрой 18 1
Синара Банк - ДелоБанк 69 1
НБКИ - Национальное бюро кредитных историй 72 1
Сбер - Кухня на районе - Локалкитчен 39 1
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 64 1
Yum! Brands - Ям Брэндс - YUM Restaurants - ЯмРесторан Раша - Интернэшнл Ресторант Брэндс - IRB Family 17 1
Mondelēz - Mondelez - Мондэлис Русь - Kraft Foods - Крафт Фудс Россия - Cadbury - Cadbury Schweppes - Dirol Cadbury - Дирол Кэдбери 71 1
ABB Marine & Ports 3 1
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 89 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 1
ACBA Bank - ACBA-Credit Agricole Bank - АКБА-Кредит Агриколь Банк - АкбаБанк 13 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 8
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 8
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 5
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 2
Государственные органы власти - РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 96 1
ГФС РФ - Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации 43 1
Гамма НПП ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие - Научно-производственное предприятие 27 1
Правительство Москвы - Развитие человеческого капитала АНО 25 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Правительств Индонезии - Кабинет Республики Индонезии - Kabinet Republik Indonesia - органы государственной власти 30 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Дороги России ФКУ 9 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 358 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 386 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 1
Роскачество - Российская система качества 49 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества - Shanghai Cooperation Organisation 69 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 28
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 3
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 2
Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 50 1
SoGo - Open Source Groupware 8 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
TCG - Trusted Computing Group 31 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
WS-Federation - Web Services Federation 6 1
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 1
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Linux OS 11533 30
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Samsung Electronics TouchWiz 202 7
Microsoft Windows 11 827 7
Microsoft Windows Mobile 6 250 7
Dolby Surround - Dolby Pro Logic - Dolby Mobile 162 7
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 7
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 7
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 776 7
Microsoft Windows BitLocker 942 7
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Наумов Максим 100 3
Готальский Михаил 95 3
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Зубарев Яков 24 2
Кусков Владимир 11 2
Вислоцкий Илья 9 2
Предтеченский Петр 18 2
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Анищук Наталья 30 2
Мухин Денис 58 2
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Галов Дмитрий 66 1
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