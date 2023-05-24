Получите все материалы CNews по ключевому слову
RDS Remote Desktop Services Технология поддержки сред удаленных рабочих столов
- RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола
- VNC - Virtual Network Computing - RFB - Remote FrameBuffer
- RMM - Remote Monitoring and Management - Удалённый мониторинг и управление
- Microsoft RDP - Microsoft Remote Desktop Protocol
- Дистанционное управление - Удалённое управление
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|24.05.2023
|
Создатели Astra Linux выпустили ПО на замену Microsoft RDS и Windows Server
твенной замены терминальным сервисам американской корпорации Microsoft – стеку решений, включающему RDS (Remote Desktop Services; службы удаленного рабочего стола) и Windows Server. Фото: ГК «А
|08.12.2020
|
Veeam выпустила новую версию Veeam Backup for AWS
ановления для Amazon Web Services (AWS), которое обеспечивает дополнительные защиту и возможности управления для Amazon Elastic Cloud Compute (Amazon EC2) и Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Соответствуя передовым стандартам надежности, экономической эффективности и безопасности, Veeam Backup for AWS v3 позволяет свести к минимуму риски потери данных, размещенных в AWS. Подде
|27.03.2020
|
Positive Technologies: хакеры могут захватить каждый десятый открытый удаленный рабочий стол
Для атаки достаточно отправить специальный RDP-запрос к уязвимым службам удаленного рабочего стола (RDS). Аутентификации при этом не требуется. В случае успеха злоумышленник сможет устанавливат
|25.07.2011
|
Navteq совместно с «Авторадио» будет распространять информацию о дорожном движении с помощью системы RDS
подписала соглашение с российской радиосетью «Авторадио» («Вещательная корпорация «Проф-Медиа»). Цель соглашения — распространение информации о дорожном движении в реальном времени с помощью системы RDS (системы передачи данных одновременно со звуковым сигналом), позволяющее транслировать сведения от Navteq по радио на территории России. «Авторадио» будет предоставлять службы информации о
|17.08.2001
|
Осенью появится первый российский пейджер
в диапазоне частот 88-108 МГц, обладает чувствительностью: 10мкВ/м, оснащен двустрочным дисплеем и памятью на 60 сообщений. В комплект вместе с пейджером входят стереофонические наушники. Tехнология RDS (Radio Data System - система передачи радиоданных) разработана членами Европейского радиовещательного союза (EBU) и функционирует на основе стандарта EBU Doc. Tech. 3244/CENELEC EN 50067 (1
RDS и организации, системы, технологии, персоны:
|Ксенин Алекс 311 4
|Наумов Максим 100 3
|Готальский Михаил 95 3
|Федечкин Эдуард 58 2
|Зубарев Яков 24 2
|Кусков Владимир 11 2
|Вислоцкий Илья 9 2
|Предтеченский Петр 18 2
|LeBlanc Brandon - ЛеБлан Брендон 29 2
|Шепелявый Дмитрий 53 2
|Зарьянов Алексей 11 2
|Ширшов Павел 76 2
|Анищук Наталья 30 2
|Мухин Денис 58 2
|Ивановский Виктор 13 2
|Ковалевский Анатолий 8 2
|Овчинников Дмитрий 31 2
|LeBlanc Brandon - Лебланк Брэндон 18 2
|Белов Руслан 15 2
|Сюхин Иван 10 2
|Мельникова Анастасия 440 2
|Белоусов Сергей 254 2
|Шеховцов Юрий 34 2
|Зайцев Михаил 345 2
|Jobs Steve - Джобс Стив 1031 2
|Абакумов Евгений 227 2
|Хомков Игорь 47 2
|Данильянц Алексей 21 2
|Лебедев Владимир 94 2
|Угнивенко Дмитрий 29 1
|Lye Anthony - Лай Энтони 12 1
|Свириденко Андрей 99 1
|Галов Дмитрий 66 1
|Кулашова Анна 73 1
|Черкасов Дмитрий 43 1
|Сварник Павел 37 1
|Хомяков Сергей 65 1
|Кузнецов Михаил 17 1
|Кузнецов Иван 13 1
|Попов Александр 55 1
|CNews - ZOOM.CNews 1866 6
|BleepingComputer - Издание 458 4
|The Verge - Издание 619 3
|Wikipedia - Википедия 650 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 2
|Reddit 398 2
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 2
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 2
|Neowin 217 1
|Радио России - радиостанция 49 1
|CRN 50 1
|Газпром ГПМ - Авторадио - радиостанция 22 1
|SecurityLab - Секьюрити лаб 243 1
|PCPro 53 1
|Boy Genius Report - BGR 50 1
|CNews Техноблог 62 1
|ITProPortal 4 1
|ZDnet 663 1
|Ведомости 1466 1
|Inquirer 463 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.