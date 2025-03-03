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СПБ Биржа Санкт-Петербургская биржа российская фондовая биржа
СПБ Биржа и организации, системы, технологии, персоны:
|Потапов Владимир 41 4
|Боровиков Игорь 131 3
|Сердюков Евгений 3 2
|Золотых Кирилл 16 2
|Шадаев Максут 1018 2
|Волков Максим 34 2
|Лавров Владимир 71 2
|Таврин Иван 117 2
|Емешев Александр 10 1
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 338 1
|Лукьянов Сергей 17 1
|Борис Альберт 19 1
|Панченко Дмитрий 5 1
|Молчанов Константин 1 1
|Сыкулев Андрей 84 1
|Макеева Юлия 1 1
|Дуров Павел 294 1
|Чернышенко Дмитрий 568 1
|Усманов Алишер 301 1
|Макаров Валентин 222 1
|Делицын Леонид 128 1
|Гришин Дмитрий 209 1
|Либин Сергей 24 1
|Кочетков Владислав 248 1
|Граборов Антон 16 1
|Кузьмин Олег 17 1
|Мильнер Юрий 134 1
|Сивцев Илья 140 1
|Горчаковская Лариса 6 1
|Фролов Денис 54 1
|Комаров Кирилл 5 1
|Левиев Лев 21 1
|Делицин Леонид 11 1
|Кралькин Александр 1 1
|Батыров Ренат 10 1
|Щербович Илья 10 1
|Мирилашвили Вячеслав 16 1
|Курасов Алексей 17 1
|Гавриленко Анатолий 10 1
|Марголит Геннадий 7 1
|Ведомости 1029 3
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1003 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11265 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1900 1
|Bloomberg 1299 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3229 2
|Рустелеком ТК 304 1
|Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 130 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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