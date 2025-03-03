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Индексная книга (каталог) CNews*
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СПБ Биржа Санкт-Петербургская биржа российская фондовая биржа

СПБ Биржа - Санкт-Петербургская биржа - российская фондовая биржа

03.03.2025 Лидер российского рынка онлайн-кредитования идет на IPO 1
20.09.2024 В России запущено суверенное производство дешевых микросхем в продвинутых корпусах из металлополимера мощностью миллионы штук в год 1
09.08.2024 У российско-китайского онлайн-марктеплейса для бизнеса сорвался план выхода на Московскую биржу 1
06.08.2024 Сенаторы одобрили закон о внешнеторговых расчетах в криптовалюте 1
26.07.2024 Зарубежный осколок Softline избавил своих акционеров от связей с Россией 1
12.07.2024 Акционеры Yandex судятся с новыми хозяевами российского «Яндекса» 1
30.05.2024 Владелец «Микрона» получил на бирже оценку в 105 миллиардов 1
23.05.2024 Владелец «Микрона» заработает на бирже 15 миллиардов 2
17.05.2024 Владелец «Микрона» выходит на биржу 2
14.05.2024 Российским инвесторам Yandex предложили продать акции со значительным дисконтом 2
01.04.2024 ПАО «Софтлайн» публикует аудированные консолидированные финансовые результаты по МСФО за 2023 год и подтверждает достижение исторически рекордных показателей группы 1
26.03.2024 Центробанк начнет борьбу против «дипфейков» 2
07.12.2023 Иностранцы на захотели расставаться с акциями HeadHunter 1
29.11.2023 «Софтлайн» продаст на бирже свои акции на 3,7 миллиарда 1
03.11.2023 Америка ввела санкции против знаменитых российских ИТ-компаний, замглавы Минцифры и хозяев МТС 2
02.11.2023 HeadHunter переезжает из Кипра в Россию и потратит 26 миллиардов на выкуп собственных акций 1
24.10.2023 Selectel завершил проект по созданию кастомной ИТ-инфраструктуры для компании Go Invest 1
28.09.2023 «Софтлайн» вернулся на биржу и обошел по стоимости своего создателя 1
26.09.2023 Торги акциями ПАО «Софтлайн» стартовали на Московской бирже 1
25.09.2023 ПАО «Софтлайн» объявляет о завершении обмена ГДР Noventiq на акции ПАО «Софтлайн» 1
25.08.2023 Ozon не запускает торги на бирже в Казахстане, так как не может найти брокера 1
21.08.2023 ПАО «Софтлайн» объявляет о намерении провести прямой листинг акций на московской бирже и индикативный план-график обмена акций на ГДР Noventiq Holdings Plc 1
16.06.2023 Проекты участников премии «Искусный интеллект 2023» готовят к питчингу перед членами жюри 1
27.04.2023 Оргкомитет международной премии «Искусный интеллект 2023» объявил состав жюри 3
03.01.2023 Российские инвесторы смогут купить акции «Яндекса» и Ozon за доллары 5
08.11.2022 «Диасофт» поможет автоматизировать получение торговой информации на финансовых рынках 1
07.09.2022 «Диасофт» поможет автоматизировать сделки урегулирования с добросовестными участниками клиринга на Московской и Санкт-Петербургской биржах 1
08.07.2022 Самая популярная российская ОС выходит на IPO 2
07.07.2022 Власти упростят выход на биржу российским ИТ-компаниям 2
06.06.2022 Выручка «Синимекс» превысила 2,7 млрд рублей по итогам 2021 года 1
19.07.2021 Совкомбанк трансформирует инвестиционный бизнес 1
18.03.2021 В социальной сети для инвесторов «Пульс» зарегистрировались 1 млн человек 1
01.03.2021 Совершать сделки в «ВТБ мои инвестиции» теперь можно с 7 утра 1
19.02.2021 «Диасофт» и НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» реализовали проект по автоматизации расчетов и операций на финансовых рынках 1
05.02.2021 Триллионы в смартфоне: как ВТБ расширяет возможности российских инвесторов 2
20.10.2020 «ВТБ Капитал инвестиции» выпустили новую версию мобильного приложения для инвестиций 1
21.09.2020 В мобильном приложении от «БКС Мир инвестиций» появилось больше возможностей 1
21.08.2020 «БКС Мир инвестиций» усовершенствовал мобильное приложение 1
16.04.2019 ВТБ открыл доступ к биржевым торгам иностранными ценными бумагами 2
15.05.2018 «Тинькофф Банк» перезапустил брокерскую платформу «Тинькофф Инвестиции» 1

Публикаций - 48, упоминаний - 64

СПБ Биржа и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 2858 8
Softline Holding - Noventiq 63 7
Diasoft - Диасофт 887 5
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1802 5
Элемент ГК - Микрон - Micron 1471 5
Yandex - Яндекс 7453 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3226 4
Элемент ГК - Elementec - ELMT 88 4
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1167 3
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 437 3
Apple Inc 12158 2
Telegram Group 2036 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1934 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12821 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1215 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3963 2
Softline Projects - Софтлайн проекты 32 2
Infineon Technologies AG - Siemens Semiconductors 407 1
AT&T Inc 1681 1
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 210 1
Nginx - Энджайникс 168 1
БИС - Банковские информационные системы 100 1
Kaspersky - Апротех НПО - Адаптивные промышленные технологии НПО 17 1
ГПБ Мобайл - Газпромбанк Мобайл 30 1
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 174 1
8282 1
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 635 1
X Corp - Twitter 2850 1
Microsoft Corporation 24688 1
Ред Софт - Red Soft 730 1
VK - Mail.ru Group 3459 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8781 1
Базальт СПО - BaseALT 663 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 321 1
1С-Рарус 888 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1267 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 311 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 249 1
Nexters Global - Nexters Studio, Некстерс студио - NX Studio, Эникс студио - NX Online, Эникс онлайн - Nexters Online, Некстерс онлайн - Lightmap Studio, Лайт мэп - Gamepositive, Гейм-позитив 44 1
Интернет-Проекты - Subscribe.ru 256 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1643 27
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 331 10
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2732 8
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1094 6
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 422 6
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 724 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2821 5
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 290 4
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 155 4
Euroclear 18 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1367 4
Аталайя 22 4
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1188 3
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 873 3
БКС Мир инвестиций - БрокерКредитСервис 65 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1885 2
Visa International 1952 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1957 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 463 2
Лента - Сеть розничной торговли 2096 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1038 2
X5 Group - Перекрёсток 550 2
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 285 2
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 153 2
ЦИАН - CIAN 138 2
Альфа-Капитал УК 103 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 449 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 579 2
Эльбрус Капитал - Elbrus Capital 49 2
Тетис Кэпитал - Tethys 22 2
Bluemont International 8 2
Unsplash 845 2
BMW Group 449 1
Carl Zeiss AG 304 1
Henkel AG - Schwarzkopf&Henkel - Henkel Laundry & Home Care - LAB Industries - Лаб Индастриз - Henkel Rus - Хенкель Рус - Хенкель-Пемос - Хенкель-ЭРА - Шварцкопфф и Хенкель 51 1
Merck - Мерк - фармацевтическая, химическая и биологическая компания 53 1
Tesla Motors 399 1
Совкомбанк ПАО 258 1
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Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6193 24
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1969 14
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24291 13
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 955 10
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51498 7
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6006 7
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7545 7
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14529 6
Оферта - Offero - предложение о заключении сделки, в котором изложены существенные условия договора 168 6
Кредитование - Сrediting - Заём 6753 5
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1160 5
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7673 5
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1596 5
Финансовые показатели - Financial indicators 2506 5
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6189 4
Фондовая биржа - Депозитарная деятельность - Депозитарный учет - Депозитарная расписка - Depositary receipt - Ценная бумага, удостоверяющая право собственности на акции или облигации иностранной компании 255 4
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8101 4
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6966 4
FCF - Free cash flow - Операционный денежный поток, скорректированный на выплаченные дивиденды и капитальные затраты - OCF - Operation Cash Flow - Операционный денежный поток 390 4
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4920 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7012 3
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2452 3
Налогообложение - НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 279 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5122 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4493 3
Рыночная капитализация - Market capitalization 524 3
Фондовая биржа - GDR - Global Depositary Receipt - Глобальная депозитарная расписка 113 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18712 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3223 3
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1088 3
ПИФ - Паевой инвестиционный фонд 76 2
ИИС - Индивидуальный инвестиционный счет 60 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10016 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29381 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2751 2
РЕПО - REPO - Repurchase agreement - Сделка купли (продажи) ценной бумаги с обязательством обратной продажи (покупки) через определённый срок по заранее определённой в этом соглашении цене 95 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4861 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4173 2
Ведомости 1029 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1003 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11265 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1900 1
Bloomberg 1299 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3229 2
Рустелеком ТК 304 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 130 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 84 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 238 1
ТвГТУ - Тверской государственный технический университет 8 1
МГУ ВШБ - Высшая школа бизнеса 11 1
ВНИИР - Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт релестроения 12 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 122 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 173 1
Элемент ГК - НИИЭТ ФГБУ - Научно-исследовательский институт электронной техники - Воронежский НИИ электронной техники 38 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 2
Deepfake Detection Challenge - международные соревнования по распознаванию дипфейков на видео 5 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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