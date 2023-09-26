Торги акциями ПАО «Софтлайн» стартовали на Московской бирже

ПАО «Софтлайн», поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, объявляет о старте торгов обыкновенными акциями ПАО «Софтлайн» на Московской бирже 26 сентября 2023 г. Акции включены в котировальный список второго уровня Московской биржи. Об этом CNews сообщили представители «Софтлайн».

Торги акциями ПАО «Софтлайн» также стартуют на СПБ бирже в некотировальной части списка ценных бумаг, допущенных к торгам. Торги и расчеты на обеих площадках проводятся в российских рублях.

Процент акций в свободном обращении (free-float) в момент начала торгов составил около 15,7%. В состав акций в свободном обращении компании вошли акции, которые получены бывшими держателями ГДР Noventiq в рамках обмена, а также акции, полученные сотрудниками «Софтлайн» в рамках программы долгосрочной мотивации.

Компания планирует реализовать значительный потенциал долгосрочного роста и увеличить стоимость группы для акционеров на фоне развития российского ИТ-рынка, а также благодаря дальнейшему развитию собственного высокорентабельного портфеля продуктов и услуг.

Ключевыми направлениями развития собственного портфеля продуктов и услуг «Софтлайн» являются: дальнейшее развитие экосистемы собственных «умных» бизнес-приложений с встроенными средствами искусственного интеллекта, анализа больших данных, не требующих значительных ресурсов в части программирования для настройки и развития; развертывание и продвижение собственной публичной платформы «облачных» вычислений на основе достигнутых лидирующих позиций сервиса Softline Cloud; развитие набора решений и услуг в сегменте информационной безопасности в новой экосистеме вендоров; развитие линейки вертикальных решений, включающей специализированные отраслевые решения и консалтинг по цифровой трансформации для различных индустрий; масштабирование собственной цифровой платформы для обеспечения более эффективного процесса закупки и управления имеющимися ресурсами ИТ, что позволит повысить лояльность базы клиентов и повысить степень автоматизации процесса продаж; повышение компетенций в части услуг по разработке, в том числе за счет увеличения количества разработчиков; развитие собственного портфеля сервисов и дальнейшее наращивание сервисных компетенций; расширение и продвижение линейки собственного аппаратного обеспечения и инфраструктурного программного обеспечения под брендом Inferit («Инферит») с созданием на их базе современных программно-аппаратных комплексов.

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Владимир Лавров, СЕО ПАО «Софтлайн»: «Начало торгов акциями российской группы компаний – результат четких и слаженных действий всей нашей команды, реализуя которые, мы достигли поставленных целей. За короткий срок нам удалось одними из первых полностью завершить реструктуризацию бизнеса, а также поддержать права российских инвесторов путем реализованного обмена, предложенного нашим основным акционером. Мы ожидаем, что в ближайшее время акции «Софтлайн» будут добавлены в перечень бумаг высокотехнологичного сектора на Московской бирже, что создаст еще более выгодные условия для наших инвесторов, в частности, в вопросах налогообложения. В рамках завершившейся сделки компания не проводила дополнительного привлечения капитала, а основной акционер поощрил долгосрочных держателей ГДР Noventiq через эксклюзивную возможность стать акционерами группы в результате выгодного обмена. В то же время сейчас, после старта торгов компании, мы будем прилагать максимальные усилия для расширения базы инвесторов, а также увеличения ликвидности акций «Софтлайна». Мы благодарны акционерам за доверие и продолжим развивать бизнес «Софтлайн», следуя нашей стратегии стремительного роста, реализовать которую будет значительно проще благодаря, в том числе, более широкому спектру возможностей финансирования».

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ПАО «Софтлайн» - участник ИТ-рынка с более чем 30-летним опытом, региональным присутствием в более чем 25 представительствах по всей России и доступом к кадрам, имеющий в штате свыше 7700 сотрудников, в том числе около 2700 инженеров и разработчиков. В 2022 г. ее оборот превысил 70 млрд руб.