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Консалтинг управленческий Реструктуризация Restructuring Реорганизация Reorganization

 

СОБЫТИЯ


20.05.2025 Создатель средств блокировки для Рунета в финансовой яме. Прибыль рухнула на 85%, ведется реструктуризация

П.ру», зарегистрированное в апреле 2025 г, и «Рестрим» владеет 90-процентной долей в нем. Представители «Ростелекома» сообщили изданию, что создание нового юрлица является следствием «внутригрупповой реструктуризации». Факт обрушения финансовых показателей «РДП.ру» они комментировать отказались, как и представители самой «РДП.ру» Мнение со стороны К моменту выхода материала не было доподлин
20.12.2024 В МТС началась реструктуризация. Компания выводит ИТ-активы в отдельную структуру

Реструктуризация бизнеса МТС проводит реструктуризацию активов и планирует вывести ИТ-подразделения в самостоятельную структуру, пи
14.11.2024 IBS реализовала проект SAP Carve-Out по разделению ИТ-ландшафта в процессе реструктуризации бизнеса

Группа компаний IBS в процессе реструктуризации бизнеса в сжатые сроки и без поддержки вендора выполнила разделение единого SAP-ландшафта на два обособленных. Необходимость в выделении части системы SAP в отдельную инсталляц
01.08.2024 В SAP полетели головы. Два топ-менеджера лишились кресел на фоне увольнения 10 тысяч простых сотрудников

рд евро. Операционная прибыль упала с 1,4 млрд евро до 1,2 млрд евро, в том числе из-за расходов на реструктуризацию в размере 600 млн евро. Пересмотренный план реструктуризации SAP вместо 8 ты
25.07.2024 SAP увольняет 10 тысяч сотрудников

ению подвергнутся от 9 тыс. до 10 тыс. должностей, что окажет соответствующее влияние на резервы на реструктуризацию, денежные средства и экономию на текущих расходах после завершения программы
22.04.2024 Группа «Циан» объявляет о планах корпоративной реструктуризации

йскую Федерацию. После этого компания планирует сделать акционерам публичное предложение об обмене; реструктуризация не затронет бизнес-процессы компании. В связи с текущей макроэкономической,

24.01.2024 SAP начинает перестройку под искусственный интеллект. В светлом будущем ИИ компании не понадобятся 8000 сотрудников

ду. © rafapress / Фотобанк Фотодженика SAP нашла верный вектор развития, судя по реакции акционеров Реструктуризация SAP коснется 8000 ее сотрудников по всему миру – не все они потребуются комп
22.01.2024 Qiwi plc завершает реструктуризацию и планирует обратный выкуп акций

развития существующих бизнесов, так и для неорганического роста в рамках реализации M&A стратегии. Реструктуризация бизнеса позволит Qiwi plc сохранить действующий листинг на NASDAQ и MOEX, чт
13.09.2023 Nasdaq продлевает Qiwi сроки на завершение реструктуризации бизнеса

биржа Nasdaq продлевает Qiwi сроки на завершение реструктуризации бизнеса. Qiwi планирует завершить реструктуризацию к 11 ноября 2023 г. и обратилась на биржу Nasdaq с запросом о продлении срок
15.12.2022 My.Games объявила о реструктуризации своих игровых активов

Новый владелец My.Games Александр Чачава объявил о реструктуризации своих игровых активов, в результате которой часть бизнеса My.Games, генерирующая выручку на российском рынке, будет выделена в отдельную независимую компанию. Эта компания ст
22.11.2022 В Huawei радикальная реструктуризация. Европейский корпоративный бизнес отделили от России

Пока неясно, где именно он будет базироваться – как сообщал CNews, в конце октября 2022 г. нынешний офис Huawei появился на сайтах объявлений о сдаче коммерческой недвижимости в аренду. Чем обернется реструктуризация для российских корпоративных клиентов Huawei, станет известно весьма и весьма скоро Также нет информации, почему Huawei решила вынести российский и белорусский корпоративный би
18.11.2021 Реструктуризация кредитов для клиентов Сбербанка стала полностью цифровой

ка стала полностью цифровой. Теперь в веб-версии «Сбербанк онлайн» можно не только подать заявку на реструктуризацию, но также передать в банк необходимые документы и подписать изменения к кред
30.12.2020 Роскомнадзор попал под реструктуризацию. Под нож пойдут два управления и один заместитель

Масштабные изменения в госведомствах Роскомнадзор в ближайшем будущем лишится двух управлений и одного заместителя руководителя. Реструктуризация и изменения в кадровом составе напрямую связаны с постановлением российского Правительства № 2293 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» от

28.10.2020 «Яндекс» объявил финансовые результаты за III квартал 2020 года

ылей/убытков от инвестиций по методу учёта долевого участия. В сентябре 2020 года «Яндекс» завершил реструктуризацию группы компаний Яндекс.Такси — совместного предприятия с Uber, включающего с
23.07.2020 «Яндекс» и Сбербанк закрыли сделку по реструктуризации «Яндекс.маркета» и «Яндекс.денег»

«Яндекс» и Сбербанк закрыли сделку по реструктуризации совместных предприятий. «Яндекс» продал Сбербанку свою долю в «Яндекс.деньгах» и консолидировал 100% «Яндекс.маркета», заплатив 39,6 млрд руб. После закрытия сделки команда «Ма
06.04.2020 Банк «Зенит» запустил сервис дистанционной подачи заявки на реструктуризацию кредитов

Банк «Зенит» разработал и внедрил сервис дистанционной подачи заявки на реструктуризацию кредитов. Теперь клиенты, которые испытывают временные трудности с погашение
04.10.2019 HP выгонит на улицу 16% сотрудников

2018 г. выручка компании составила 58,47 млрд, а чистая прибыль — 5,32 млрд, оба показателя росли. Реструктуризация компании В результате реструктуризации HP Inc. намерена начать больше инвест
08.04.2019 В SAP полетели головы. Уволен глава облачного подразделения, проработавший 27 лет

ьмым по счету гендиректором в российском представительстве SAP за последние 10 лет. Новые должности Реструктуризация, проводимая в SAP, включает и создание новых должностей. В марте 2019 г. ком
29.01.2019 SAP уволит тысячи сотрудников

Реструктуризация в SAP Немецкая компания SAP решила предпринять реструктуризацию бизнеса в связи с замедлением роста некоторых подразделений в последние три

18.12.2017 Avaya объявила об успешном завершении финансовой реструктуризации

Avaya завершила финансовое оздоровление Компания Avaya объявила об успешном завершении финансовой реструктуризации. «Это начало новой эпохи в истории Avaya, — уверен президент и СЕО Avaya Джим Чирико (Jim Chirico). — Компания стала публичной, существенно улучшив свои финансовые показатели.

30.03.2017 Ericsson объявила о реструктуризации и новой бизнес-стратегии

ильности рынка мы ожидаем значительного улучшения показателей уже в 2018 году. Я уверен, что Ericsson может, как минимум, удвоить операционную рентабельность Группы за 2016 год за вычетом расходов на реструктуризацию. Что еще более важно, мы сможем обеспечить рентабельность привлеченного капитала и тем самым повысить привлекательность компании в глазах акционеров», - сказал Бёрье Экхольм. В
13.02.2017 Реструктуризация или банкротство: что происходит с Avaya?

под его патронажем разработать план реструктуризации, а фактически, найти компромисс с кредиторами. Реструктуризация, вероятнее всего, будет проходить за счет перехода задолженности в долю влад
23.11.2015 Главный претендент на создание российской ОС увольняет половину сотрудников из-за отсутствия денег

ительной части своего персонала.  «Законодательство в Финляндии позволяет компаниям легко выполнять реструктуризацию. Это позволяет продолжить работу и предоставляет дополнительное время на исп
27.02.2014 Торги акциями «Ростелекома» будут временно приостановлены в связи с реорганизацией

акциями в реестре акционеров «Ростелекома», по счетам депо и, соответственно, торги акциями «Ростелекома» на Московской бирже будут временно приостановлены. Приостановка операций связана с проводимой реорганизацией «Ростелекома» в форме выделения «РТ-Мобайл». В соответствии с законодательством операции приостанавливаются на следующий день после подачи в налоговый орган документов для госуда
01.12.2010 LG проведет реструктуризацию

ла о реструктуризации с целью преодоления текущих проблем и формирования основы для будущего роста. Реструктуризация будет проведена в соответствии с тремя стратегическими задачами: создание по
25.05.2010 Microsoft планирует реструктуризацию мобильного бизнеса

Корпорация Microsoft на этой неделе планирует объявить о реструктуризации подразделения, отвечающего за выпуск портативной техники, - Entertainment & Devices Division, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на осведомленный источник. Это подразделен
01.04.2010 Группа РБК подписала соглашения о реструктуризации долга с основными кредиторами

омплексной документации, необходимой для выпуска новых инструментов. Группа РБК планирует завершить реструктуризацию в течение следующих двух месяцев, в течение которых должны быть проведены сл
18.09.2009 Совет директоров «Комстара» одобрил реструктуризацию долга и увеличение объема инвестиций

ых двух платежей на 27 марта 2010 г. и 27 июня 2010 г., соответственно. Изначально выплаты по задолженности в размере 2 166 млн руб. в квартал должны были начаться с 27 сентября 2009 г. Однако данная реструктуризация сроков погашения не влечет за собой увеличения общего срока кредита и повышения процентной ставки по кредиту, пояснили в компании. Денежные средства на погашение первых двух тр
01.07.2009 Боевое командование ВВС США: перестройка и реструктуризация

уризации (Air Combat Command) на наступающий 2010 финансовый год. Боевой авиции предложено провести реструктуризацию. Необходимо перестроить и реструктурировать деятельность боевого командовани
07.10.2008 AMD анонсирует реструктуризацию

Сегодня во второй половине дня по московскому времени компания AMD анонсирует реструктуризацию, сообщает Associated Press. На сайте одиннадцатого по величине производителя микрочипов говорится, что сегодня, 7 октября, «AMD сделает очень важное заявление». По сообщению ос
15.09.2008 NXP Semiconductors проведет реструктуризацию и сэкономит до $550 млн.

о инновационных продуктов и занимает лидирующие позиции на рынке. Комментируя планы изменений в компании, главный исполнительный директор NXP Франс Ван Хаутен (Frans van Houten) сказал: «Предпринятая реструктуризация является тяжелым шагом, и мы сожалеем, что вынуждены расстаться с частью сотрудников. Однако изменения позволят NXP стать сильной, прибыльной и растущей компанией с положительн
28.07.2008 Motorola проведет реструктуризацию

Американская компания Motorola проведет реструктуризацию и отделит бизнес по производству сотовых телефонов от других подразделений, занимающихся производством электроники и видеотехники. Такие меры необходимы для того, чтобы увеличи
14.04.2008 Реструктуризация «ГВЦ Энергетики» утверждена РАО «ЕЭС России»

Совет директоров РАО «ЕЭС России» утвердил схему реструктуризации ОАО «ГВЦ Энергетики». В соответствии с этим решением вся деятельность в сфере информационных технологий и все необходимые для этого активы, находившиеся на балансах РАО «ЕЭС Ро
20.03.2008 EBay проведет реструктуризацию

Компания EBay сегодня, 20 марта, объявила о том, что проводит реструктуризацию, которая станет причиной небольшого сокращения штата. По словам менеджера по связям с общественностью EBay, сокращения затронут менее 1% сотрудников компании по всему миру. Ожи
25.07.2007 Реструктуризация повлияла на снижение показателей STMicroelectronics

ере €168 млн. за аналогичный период прошлого года. Выручка за отчетный период снизилась на 3% — с €2,5 млрд. до €2,42 млрд. Компания объясняет снижение финансовых показателей издержками, связанными с реструктуризацией, в размере €906 млн.
20.06.2007 Аналитики считают реструктуризацию EA правильной

снижению стоимости исследовательских работ», - говорит Пачтер. «Тем не менее, даже в отсутствии анонсов масштабных увольнений, мы ожидаем серьезные снижения расходов и появление новых идей на рынке».«Реструктуризация необходима для EA как для огромной и быстрорастущей компании», - говорит Колин Себастьян. «При новой структуризации увеличится эффективность работы отдельных студий хотя бы пот
17.04.2007 "Комстар-ОТС" вложит в реструктуризацию и модернизацию МГТС $150 млн.

"Комстар - Объединенные ТелеСистемы" ("Комстар-ОТС") в 2007г. вложит в реструктуризацию и модернизацию компании "Московская городская телефонная сеть" (МГТС) $150 млн. Об этом заявил президент компании Эрик Франке. По его словам, планируется, что в результате этих
07.11.2005 Novell проведет крупную реструктуризацию

адеющая 5% акций, форсировала основные изменения в Novell, включая переход на Linux и открытое программное обеспечение. По словам аналитика Катерины Эгберт (Katherine Egbert) из Jefferies securities, реструктуризация компании необходима, поскольку некоторые направления ее деятельности заметно ослабли. Как сообщает Novell, она наняла специалистов из Citigroup для исследования стратегических

26.01.2005 Реструктуризация Kodak привела к убыткам

ования Eastman Kodak составил в 4 квартале 2004 года $12 млн. против прибыли в размере $19 млн. за аналогичный период прошлого года, сообщает Reuters. Как заявила компания, убыток вызван расходами на реструктуризацию. В то же время, в сообщении компании, опубликованном в среду, говорится о росте доходов на три процента за счет роста продаж цифровой продукции. Общий объем продаж достиг $3,76
05.04.2004 Microsoft заплатит за реструктуризацию Sun

ло агентство Reuters. Разбирательство касалось вопроса монопольного захвата рынка ПО, в результате Microsoft выплатит Sun $2 млрд. Кроме того представители Sun, сообщили о намерении компании провести реструктуризацию путем сокращения расходов и рабочих мест. Компания уволит до 10% штата. На должность президента и главного операционного директора Sun назначен Джонатан Шварц (Jonathan Schwart

Публикаций - 2391, упоминаний - 2701

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OSI - Open Source Initiative 80 2
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 2
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RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
Совет рынка НП - Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью - Некоммерческое партнерство 4 1
РВИ АНО - Организация развития видеоигровой индустрии 17 1
ГосИнформСистемы 160 1
Движение первых - Российское движение детей и молодежи 11 1
Российский клуб финансовых директоров 32 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 1
ЛДПР 116 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 35 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 325
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 254
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 227
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 212
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 211
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 191
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 159
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 157
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 156
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 121
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 115
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 114
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4779 112
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 111
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 108
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 108
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 107
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 103
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 102
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 99
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 96
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 94
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 91
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 90
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 87
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 84
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 82
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 75
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 74
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 73
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 70
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 65
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 64
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1407 64
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 64
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 64
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 63
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 63
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 61
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 61
Microsoft Windows 2000 8678 98
Microsoft Windows 16882 57
Linux OS 11533 55
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 47
Google Android 15243 45
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 32
Intel x86 - архитектура процессора 2151 25
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 25
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 22
Microsoft Office 4170 21
Oracle Java - язык программирования 3469 21
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 21
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 19
Apple iPhone 6 4861 19
Apple iOS 8583 18
Nokia Symbian OS 1411 18
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 18
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 17
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 17
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 17
Oracle PeopleSoft 426 17
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 15
Stafory - робот Вера 377 15
Apple iPad 4011 14
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 14
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 14
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 14
FreePik 1841 13
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 13
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 13
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 297 13
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 13
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 12
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 12
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 12
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 12
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1289 11
ЕФРСБ - Единый федеральный реестр сведений о банкротстве - Федеральный закон 127-ФЗ - О несостоятельности (банкротстве) 86 11
Nebius N.V. - Nebius Group - Yandex N.V. - Toloka AI - Яндекс.Толока 43 10
Microsoft Azure 1526 10
Путин Владимир 3454 35
Волож Аркадий 268 22
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 202 21
Whitman Margaret - Whitman Meg - Уитмен Маргарет - Уитмэн Мег - Уитман Мэг - Уитмен Мег 135 17
Медведев Дмитрий 1665 17
Алекперов Вагит 44 17
Рейман Леонид 1065 15
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 15
Elop Stephen - Элоп Стивен 156 15
Satya Nadella - Сатья Наделла 227 14
Потанин Владимир 91 14
Протопопов Андрей 38 13
Худавердян Тигран 94 12
Никифоров Николай 1138 11
Абрамович Роман 47 11
Солонин Сергей 110 10
Чачава Александр 124 10
Мельников Максим 39 10
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 10
Vasilev Tsvetan - Василев Цветан 14 10
Кореш Виктор 83 10
Прасс Павел 26 9
Шадаев Максут 1210 9
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 9
Греф Герман 485 9
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 320 9
Комиссаров Дмитрий 248 9
Кудрин Алексей 125 9
Zafirovski Mike - Зафировски Майк 27 8
Tan Lip-bu - Тан Лип-бу 39 8
Малофеев Константин 118 8
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 8
Усманов Алишер 311 8
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 8
Василенко Александр 99 8
Рязанов Александр 22 8
Бенгин Владимир 38 8
Войлуков Алексей 21 8
Ложкин Руслан 35 7
Янов Алексей 10 7
Россия - РФ - Российская федерация 166164 908
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 620
Европа 24963 294
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 294
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 177
Япония 13807 169
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 156
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 148
Германия - Федеративная Республика 13221 139
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 137
Франция - Французская Республика 8177 97
Азия - Азиатский регион 5920 91
Украина 7928 90
Канада 5081 77
Южная Корея - Республика 7051 74
Нидерланды 3745 69
Швеция - Королевство 3781 65
Финляндия - Финляндская Республика 3697 65
Казахстан - Республика 6047 61
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 61
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 60
Ближний Восток 3154 60
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 53
Китай - Тайвань 4245 53
Индия - Bharat 5869 48
Африка - Африканский регион 3640 48
Европа Восточная 3138 47
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 47
США - Калифорния 4829 46
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1832 44
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 42
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 42
Беларусь - Белоруссия 6289 39
Италия - Итальянская Республика 4508 38
США - Нью-Йорк 3180 35
Америка - Американский регион 2206 33
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3659 33
Земля - планета Солнечной системы 10865 30
Сингапур - Республика 1953 28
Испания - Королевство 3839 28
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53464 897
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8072 427
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 411
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 391
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 253
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 205
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 181
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 176
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 175
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 162
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8490 154
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1403 148
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 144
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 140
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 139
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 131
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 114
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 113
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 111
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 102
Финансовые показатели - Financial indicators 2892 91
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 82
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 79
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 77
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 73
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 73
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 70
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6169 68
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2129 67
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1340 62
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5581 61
Энергетика - Energy - Energetically 5855 61
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10875 59
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1768 58
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1273 58
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 57
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5619 57
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 57
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 56
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 53
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 163
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 124
Bloomberg 1627 56
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 55
FT - Financial Times 1295 50
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 41
CNET Networks - CNET News 1643 33
AP - Associated Press 2007 27
The Register - The Register Hardware 1784 25
Total Telecom 613 24
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 22
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 20
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 18
NYT - The New York Times 1100 18
Ведомости 1466 17
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 17
Times 661 17
Известия ИД 770 16
Forbes - Форбс 1002 15
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 14
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 609 14
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 13
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 13
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 11
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 11
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 11
Tom’s Hardware 600 10
SiliconValley.com - SV.com 239 10
Mercury Center 309 10
TAdviser - Центр выбора технологий 468 9
CNBC - Consumer News and Business Channel 242 9
Newsbytes News Network 379 9
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 8
DigiTimes - Издание 1331 8
Faulkner Information Services 100 8
Liberty Media 71 8
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 7
Fortune 211 7
Стрим-ТВ - телекомпания 166 7
NBC News 188 6
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 131
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 69
Gartner - Гартнер 3658 57
IDC - International Data Corporation 4975 54
Thomson Financial - Thomson First Call 386 27
Internet Stock Report 994 22
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 20
S&P 500 565 10
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 9
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 7
Рустелеком ТК 305 7
Moody's Investors Service 136 7
Forrester Research 834 6
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 6
CNews Рынок ИТ-услуг 171 6
NPD DisplaySearch 285 6
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 5
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 5
SmartMarketing 74 5
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 4
Fortune Global 100 142 4
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 4
CNews Fast рейтинг 55 3
Strategy Analytics 285 3
Gartner - Dataquest 353 3
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 3
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 3
CIBC World Markets 41 2
Reuters Estimates 16 2
Markets&Markets Research 113 2
TrendForce 187 2
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 2
Frost & Sullivan 207 2
Mercury Research 73 2
IDC Russia - IDC Россия 183 2
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 53 2
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 2
Mobile Research Group 87 2
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 2
Dow Jones - WSJ - Wall Street Strategies 41 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 19
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 13
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 8
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 8
РАН - Российская академия наук 2122 7
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 6
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 6
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 279 6
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 146 6
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 5
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 5
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 4
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 86 4
RRC Education - Учебный центр 8 4
Harvard University - HBS - Harvard Business School - Гарвардская школа бизнеса 45 3
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 3
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 3
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 92 3
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 3
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 3
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 3
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 3
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 118 3
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 3
Росатом ЦНИИАТОМИНФОРМ - Центральный научно-исследовательский институт управления, экономики и информации Министерства атомной промышленности Российской Федерации 28 3
Минфин РФ - НИФИ - Научно-исследовательский финансовый институт 16 2
Riken - 理化学研究所 - Rikagaku Kenkyūsho - Rikagaku Kogyo - Institute of Physical and Chemical Research - Институт физико-химических исследований - Японский институт физических и химических исследований 50 2
НУУз - Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека - Mirzo Ulugʻbek nomidagi Oʻzbekiston Milliy Universiteti 6 2
РАЕН - Российская академия естественных наук 26 2
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 36 2
Dartmouth College - Дартмутский колледж - Tuck School of Business - Dartmouth Business School 29 2
Helsingin yliopisto - University of Helsinki - Университет Хельсинки 21 2
ГИЭФПТ - Государственный институт экономики, финансов, права и технологий 8 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 2
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 2
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