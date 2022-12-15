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Индексная книга CNews*
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Консалтинг управленческий Реструктуризация Restructuring Реорганизация Reorganization


 


15.12.2022 My.Games объявила о реструктуризации своих игровых активов
22.11.2022 В Huawei радикальная реструктуризация. Европейский корпоративный бизнес отделили от России
18.11.2021 Реструктуризация кредитов для клиентов Сбербанка стала полностью цифровой
30.12.2020 Роскомнадзор попал под реструктуризацию. Под нож пойдут два управления и один заместитель
28.10.2020 «Яндекс» объявил финансовые результаты за III квартал 2020 года
23.07.2020 «Яндекс» и Сбербанк закрыли сделку по реструктуризации «Яндекс.маркета» и «Яндекс.денег»
06.04.2020 Банк «Зенит» запустил сервис дистанционной подачи заявки на реструктуризацию кредитов
04.10.2019 HP выгонит на улицу 16% сотрудников
08.04.2019 В SAP полетели головы. Уволен глава облачного подразделения, проработавший 27 лет
29.01.2019 SAP уволит тысячи сотрудников
18.12.2017 Avaya объявила об успешном завершении финансовой реструктуризации
30.03.2017 Ericsson объявила о реструктуризации и новой бизнес-стратегии
13.02.2017 Реструктуризация или банкротство: что происходит с Avaya?
23.11.2015 Главный претендент на создание российской ОС увольняет половину сотрудников из-за отсутствия денег
27.02.2014 Торги акциями «Ростелекома» будут временно приостановлены в связи с реорганизацией
01.12.2010 LG проведет реструктуризацию
25.05.2010 Microsoft планирует реструктуризацию мобильного бизнеса
01.04.2010 Группа РБК подписала соглашения о реструктуризации долга с основными кредиторами
18.09.2009 Совет директоров «Комстара» одобрил реструктуризацию долга и увеличение объема инвестиций
01.07.2009 Боевое командование ВВС США: перестройка и реструктуризация
07.10.2008 AMD анонсирует реструктуризацию
15.09.2008 NXP Semiconductors проведет реструктуризацию и сэкономит до $550 млн.
28.07.2008 Motorola проведет реструктуризацию
20.03.2008 EBay проведет реструктуризацию
25.07.2007 Реструктуризация повлияла на снижение показателей STMicroelectronics
20.06.2007 Аналитики считают реструктуризацию EA правильной
17.04.2007 "Комстар-ОТС" вложит в реструктуризацию и модернизацию МГТС $150 млн.
07.11.2005 Novell проведет крупную реструктуризацию
26.01.2005 Реструктуризация Kodak привела к убыткам
05.04.2004 Microsoft заплатит за реструктуризацию Sun
19.12.2003 R-Style Softlab завершил реструктуризацию
21.10.2003 SMC Networks начинает реструктуризацию
11.08.2003 VIA проводит реструктуризацию
28.05.2003 Sony потратит $2,56 млрд. на реструктуризацию
16.04.2003 Чистая прибыль Acer в мире в 2002 году выросла за счет реструктуризации
28.03.2003 Реструктуризация Ericsson под угрозой со стороны профсоюзов
05.12.2002 Alcatel продолжает реструктуризацию отделов подводных сетей и оптических волокон во Франции
06.11.2002 Alcatel проведет еще одну реструктуризацию германского филиала
23.09.2002 Reuters: Hewlett-Packard начнет реструктуризацию своего подразделения по производству принтеров
16.09.2002 Ericsson примет участие в реструктуризации Mobilcom

Публикаций - 2040, упоминаний - 2273

Консалтинг управленческий упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 23533 140
IBM - International Business Machines Corp 9199 96
Intel Corporation 11677 85
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10102 84
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5593 80
Oracle Corporation 6317 72
SAP SE 4885 68
HP Inc. 5526 66
HP - Hewlett-Packard 3600 65
Ростелеком - Связьинвест 1703 60
Sony 6484 57
Samsung Electronics 9746 57
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8065 57
Lenovo Motorola 3504 55
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9488 54
Apple Inc 11221 53
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2968 52
Cisco Systems 4882 51
Dell EMC 4921 51
Прогноз 1657 46
AMD - Advanced Micro Devices 3868 44
Google LLC 10969 43
AT&T Inc 1653 42
Oracle - Sun Microsystems 2207 41
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1433 39
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6973 38
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1354 38
HP Compaq Computer Corp 1918 37
АФК Система ПАО 1707 37
Nortel Networks 1295 37
7027 36
Yandex - Яндекс 5703 36
Siemens AG - Siemens Group 2545 34
Цифра ГК 2157 34
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1644 33
1С-ИжТиСи 6343 32
Yahoo! 3688 31
Verizon - WorldCom 486 31
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2799 31
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1535 30
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6205 90
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5841 62
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1903 54
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1193 44
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2402 41
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6646 39
Россети Ленэнерго 2352 28
Deutsche Bank - Дойче Банк 374 19
Почта России ПАО 1997 19
ГПБ - Газпромбанк 943 19
First Call 239 16
eBay Inc 1599 15
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1018 14
Северсталь ПАО - Severstal 369 13
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 539 13
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 219 13
Евросеть 1401 13
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 672 12
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест 285 12
Boeing 988 12
101Hotels.com 706 12
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 441 11
Credit Suisse First Boston (CSFB) - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 218 11
Morgan Stanley - Морган Стэнли 456 11
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 480 11
Warner 554 11
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 358 11
Яндекс.Такси 327 10
Меркури - Mercury 232 10
Альфа-Банк 1603 10
РЖД - Российские железные дороги 1625 9
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 154 9
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 891 9
Enron - Enrongate 121 9
LinkedIn 584 9
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 273 9
Магнит - Тандер - сеть магазинов 660 9
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 567 9
Газпром ПАО 1158 9
Интер РАО ЕЭС ПАО 302 9
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18008 146
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10399 94
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9160 66
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 942 34
Президент Российской Федерации 3724 32
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3713 31
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1663 24
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2435 24
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2514 23
Судебная власть - Judicial power 2100 22
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3002 20
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 851 20
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2027 16
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4391 15
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2409 15
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2709 14
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1550 13
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1399 13
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1317 13
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 685 13
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 858 13
Федеральное казначейство России 1551 12
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3065 12
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2399 12
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1662 12
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1250 11
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2873 11
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1923 11
Администрация Президента РФ 978 11
Правительство Москвы 1997 11
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 979 11
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1594 11
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 557 10
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 567 10
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1202 10
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 560 10
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2349 10
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 702 10
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 231 8
Россвязь - Федеральное агентство связи 717 8
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2573 70
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6053 29
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 9
АРБ - Ассоциация российских банков 205 8
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 206 5
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 438 5
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1795 4
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1363 4
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 56 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 981 3
OLPC - One Laptop per Child 81 2
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 44 2
8K Association - Ассоциация 8K 161 2
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 89 2
ФОИ - Фонд общественных интересов 16 2
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 2
OSI - Open Source Initiative 65 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 555 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 243 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 248 2
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 40 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм 121 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 438 1
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 67 1
Symbian Foundation 38 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 60 1
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 181 1
NLRB - National Labor Relations Board - Национальный совет по трудовым отношениям США 5 1
Гильдия Управляющих Документацией 72 1
Международная академия связи - МАС 37 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 38 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 26 1
NORDUnet - National research and education networks 5 1
RTTN - Russian Technology Transfer Network - Российская сеть трансфера технологий НП 2 1
Гильдия консультантов и управляющих общественными финансами 1 1
COAI - Cellular Operators Association of India - Ассоциация операторов связи Индии 5 1
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий 29 1
GENIVI Alliance - COVESA - Connected Vehicle Systems Alliance 14 1
Русский Щит - ассоциация 37 1
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 52 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53504 345
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79367 329
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10078 228
Мобильная связь - Мобильный телефон - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25149 203
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 39167 198
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26038 172
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 25818 163
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17561 156
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22285 146
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 11403 144
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17292 121
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11937 110
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 16093 98
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ 3540 94
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21435 92
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13054 86
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15104 83
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 7997 83
Телевидение - Television - ТВ-вещание 9150 79
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 5204 78
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9535 77
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22017 76
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19263 76
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13599 74
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 2874 74
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 8300 71
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 10878 70
Web service - Веб-сервис - интернет-сервис - онлайн-сервис - интернет-портал - интернет-компания 6588 69
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 19949 69
ПК - Персональные компьютеры - Personal Computers 4795 66
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1380 63
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13256 59
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 8740 59
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 8833 56
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 5408 56
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 9855 56
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11318 55
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9144 55
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11668 55
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9452 54
Microsoft Windows 2000 12692 205
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4812 93
Age of Kings 3448 54
Microsoft Windows 14471 48
Nokia Alcatel-Lucent SA 1301 46
Apple iPhone 6 6186 42
Linux OS 8286 40
Google Android 12591 38
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6549 32
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4130 23
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 907 19
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 535 18
Nokia Symbian OS 1400 18
Apple iPhone - серия смартфонов 6634 17
Apple iOS 6823 16
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 1079 16
Oracle PeopleSoft 382 16
Oracle Java - язык программирования 2771 16
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone 1561 15
Microsoft Windows BitLocker 1276 15
Microsoft Office 3449 15
Microsoft Windows Mobile OS - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2344 14
Apple iPad 3742 14
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1974 14
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 809 13
Stafory - робот Вера 306 12
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2911 12
Яндекс.Маркет 574 11
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1456 11
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1021 11
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2514 10
Microsoft SQL Server 1479 10
Сбер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 135 10
СКБ Контур - Контур.Фокус 707 10
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 971 10
Oracle E-Business Suite - OEBS 547 10
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1885 9
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1251 9
Linux MeeGo Core Software Platform - MeeGo-устройства 252 9
Microsoft Dynamics 1171 9
Путин Владимир 2738 24
Whitman Margaret - Whitman Meg - Уитмен Маргарет - Уитмэн Мег - Уитман Мэг - Уитмен Мег 127 17
Медведев Дмитрий 1631 16
Elop Stephen - Элоп Стивен 155 15
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 564 13
Рейман Леонид 1031 13
Никифоров Николай 1172 11
Кореш Виктор 81 10
Satya Nadella - Сатья Наделла 183 10
Larry Ellison - Lawrence Joseph Ellison - Ларри Эллисон - Лоуренс Джозеф Эллисон 295 9
Gates William Henry - Гейтс Билл 898 9
Усманов Алишер 292 8
Малофеев Константин 110 8
Vasilev Tsvetan - Василев Цветан 11 8
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 143 7
Степанов Андрей 30 7
Li Richard - Ли Ричард 15 7
Демидов Сергей 81 7
Луганцев Александр 22 7
Приданцев Сергей 144 7
Kallasvuo Olli-Pekka - Калласвуо Олли-Пекка 62 7
Брюквин Юрий 289 7
Apotheker Leo - Апотекер Лео 65 7
Волож Аркадий 227 7
Jobs Steve - Джобс Стив 1000 7
Щеголев Игорь 689 6
Путин Сергей 54 6
Гусев Сергей 34 6
Плешков Алексей 53 6
Касимов Вячеслав 23 6
Мельников Максим 29 6
Корзун Александр 12 6
Войлуков Алексей 10 6
Шойтов Александр 25 6
Курбатов Владимир 35 6
Василенко Александр 85 6
Горбатько Александр 104 6
Севостьянов Александр 15 6
Попов Алексей 330 6
Палей Лев 47 6
Россия - РФ - Российская федерация 123304 690
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50238 507
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17158 263
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39455 248
Европа 21327 228
Япония 12886 159
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15122 137
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13191 131
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12824 127
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15028 115
Германия - Федеративная Республика 12022 113
Канада 4712 73
Франция - Французская Республика 7089 70
Азия - Азиатский регион 4665 69
Южная Корея - Республика 6295 68
Украина 7285 65
Швеция - Королевство 3461 61
Америка Северная 2837 54
Финляндия - Финляндская Республика 3477 53
Китай - Тайвань 3750 50
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6322 48
Нидерланды 3312 48
Ближний Восток 2650 45
Африка - Африканский регион 3273 43
Европа Восточная 3001 43
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1745 41
Америка Латинская 1687 41
Индия - Республика 5079 40
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1869 39
Казахстан - Республика 4860 39
США - Калифорния 4669 39
Америка 2155 38
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2869 38
Италия - Итальянская Республика 4229 33
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3430 32
Беларусь - Белоруссия 4289 26
Земля - планета Солнечной системы 9714 26
Испания - Королевство 3602 25
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2559 24
США - Нью-Йорк 2810 23
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 42142 755
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 6871 353
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14113 317
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41792 292
Фондовая биржа - Фондовый рынок - Акции, облигации, ценные бумаги компаний - Company shares and bonds 4913 164
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4268 150
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 20262 145
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10373 145
Кредитование - Сrediting 5194 139
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 24063 138
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4057 131
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5423 130
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 6811 129
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2602 122
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10739 104
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15112 99
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4947 88
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5247 78
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9208 75
Юриспруденция - Jurisprudence 6251 67
Финансовые показатели 2078 66
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6104 65
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5205 64
Логистика сбытовая - Сбыт 2106 60
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 4448 58
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4650 58
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 4970 58
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 4314 54
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8889 53
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 7550 52
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4199 52
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2477 51
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1472 51
Энергетика - Energy - Energetically 4220 49
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2693 47
PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Задолженность 954 46
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1068 46
Internet Economy - Интернет-экономика 5480 44
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 3320 42
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1727 41
Thomson Reuters - Рейтер 5774 144
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11007 99
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1248 52
FT - Financial Times 1167 45
Bloomberg 1112 33
CNET Networks - CNET News 1638 33
91Mobiles 1701 28
AP - Associated Press 1994 27
Total Telecom 613 24
AT&T - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 22
Коммерсантъ - Издательский дом 1243 19
Times 648 18
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 852 17
NYT - The New York Times 1002 16
Известия ИД 471 16
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2635 15
The Register 1406 15
AT&T - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 623 15
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 526 14
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1183 12
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 528 11
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 271 11
SiliconValley.com - SV.com 239 10
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 622 10
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 799 10
Mercury Center 309 10
Newsbytes News Network 379 9
Forbes - Форбс 634 9
Liberty Media 67 8
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 460 8
DigiTimes - Издание 1295 8
Faulkner Information Services 100 8
Прайм - Агентство экономической информации 857 7
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 672 7
NBC News 177 6
Стрим-ТВ - телекомпания 157 6
Vivendi SA - Vivendi Universal 318 5
CNBC - Consumer News and Business Channel 171 5
CBS MarketWatch 309 5
TAdviser - Центр выбора технологий 302 5
500 Startups 14367 123
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7469 118
IDC - International Data Corporation 4851 51
Gartner - Гартнер 3481 50
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2144 44
Internet Stock Report 992 22
S&P - Standard and Poor’s 482 17
Thomson Financial - Thomson First Call 206 17
S&P 500 551 10
IHS iSuppli 397 8
Moody's Investors Service 135 7
NPD DisplaySearch 282 6
Dow Jones & Company - Доу Джонс 156 6
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 65 5
SmartMarketing 73 4
Forrester Research 812 4
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 940 4
Fortune Global 100 139 4
Juniper Research 502 3
Gartner - Dataquest 348 3
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 169 3
CNews Рынок ИТ-услуг 115 3
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 528 3
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 263 3
CNews Fast рейтинг 42 3
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 51 2
IBSi - IBS Intelligence 7 2
Dow Jones - WSJ - Wall Street Strategies 41 2
Markets&Markets Research 105 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 146 2
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 388 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 327 2
Frost & Sullivan 200 2
Strategy Analytics 283 2
IDC Russia - IDC Россия 161 2
In-Stat/MDR 64 1
Gartner Magic Quadrant Business Intelligence and Analytics Platforms - Analytics and Business Intelligence Platforms - Business Intelligence and Information Management - Gartner Data & Analytics 16 1
Coleman Parkes 11 1
CNews Mobile - рейтинг 14 1
Deloitte Technology Fast 13 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1290 12
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 718 11
РАН - Российская академия наук 1802 7
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 166 6
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 273 5
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 132 5
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 577 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 661 4
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 379 4
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 70 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 485 3
Росатом ЦНИИАТОМИНФОРМ - Центральный научно-исследовательский институт управления, экономики и информации Министерства атомной промышленности Российской Федерации 26 3
НИУ ВШЭ МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 40 3
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - "Керосинка" 58 3
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 34 3
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 286 3
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 420 3
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 70 3
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 86 2
Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения 46 2
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 270 2
ЮФУ - Южный федеральный университет 48 2
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 63 2
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 114 2
University of Cambridge - Кембриджский университет 225 2
МНИИПА - Московский НИИ приборной автоматики 2 2
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 59 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 147 2
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений 94 2
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 64 2
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 202 2
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 173 2
РАМН - Российская академия медицинских наук 114 2
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 104 2
RIKEN - Institute of Physical and Chemical Research - Институт физико-химических исследований 44 2
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 243 2
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 450 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 241 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 218 1
НАН Беларуси - Национальная академия наук Беларуси 52 1
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День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2079 26
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Рождество Христово - Рождественские каникулы 547 6
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День молодёжи - 27 июня 692 3
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Венчурная ярмарка 25 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2023 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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