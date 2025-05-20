Создатель средств блокировки для Рунета в финансовой яме. Прибыль рухнула на 85%, ведется реструктуризация П.ру», зарегистрированное в апреле 2025 г, и «Рестрим» владеет 90-процентной долей в нем. Представители «Ростелекома» сообщили изданию, что создание нового юрлица является следствием «внутригрупповой реструктуризации». Факт обрушения финансовых показателей «РДП.ру» они комментировать отказались, как и представители самой «РДП.ру» Мнение со стороны К моменту выхода материала не было доподлин

В МТС началась реструктуризация. Компания выводит ИТ-активы в отдельную структуру Реструктуризация бизнеса МТС проводит реструктуризацию активов и планирует вывести ИТ-подразделения в самостоятельную структуру, пи

IBS реализовала проект SAP Carve-Out по разделению ИТ-ландшафта в процессе реструктуризации бизнеса Группа компаний IBS в процессе реструктуризации бизнеса в сжатые сроки и без поддержки вендора выполнила разделение единого SAP-ландшафта на два обособленных. Необходимость в выделении части системы SAP в отдельную инсталляц

В SAP полетели головы. Два топ-менеджера лишились кресел на фоне увольнения 10 тысяч простых сотрудников рд евро. Операционная прибыль упала с 1,4 млрд евро до 1,2 млрд евро, в том числе из-за расходов на реструктуризацию в размере 600 млн евро. Пересмотренный план реструктуризации SAP вместо 8 ты

SAP увольняет 10 тысяч сотрудников ению подвергнутся от 9 тыс. до 10 тыс. должностей, что окажет соответствующее влияние на резервы на реструктуризацию, денежные средства и экономию на текущих расходах после завершения программы

Группа «Циан» объявляет о планах корпоративной реструктуризации йскую Федерацию. После этого компания планирует сделать акционерам публичное предложение об обмене; реструктуризация не затронет бизнес-процессы компании. В связи с текущей макроэкономической,

SAP начинает перестройку под искусственный интеллект. В светлом будущем ИИ компании не понадобятся 8000 сотрудников ду. © rafapress / Фотобанк Фотодженика SAP нашла верный вектор развития, судя по реакции акционеров Реструктуризация SAP коснется 8000 ее сотрудников по всему миру – не все они потребуются комп

Qiwi plc завершает реструктуризацию и планирует обратный выкуп акций развития существующих бизнесов, так и для неорганического роста в рамках реализации M&A стратегии. Реструктуризация бизнеса позволит Qiwi plc сохранить действующий листинг на NASDAQ и MOEX, чт

Nasdaq продлевает Qiwi сроки на завершение реструктуризации бизнеса биржа Nasdaq продлевает Qiwi сроки на завершение реструктуризации бизнеса. Qiwi планирует завершить реструктуризацию к 11 ноября 2023 г. и обратилась на биржу Nasdaq с запросом о продлении срок

My.Games объявила о реструктуризации своих игровых активов Новый владелец My.Games Александр Чачава объявил о реструктуризации своих игровых активов, в результате которой часть бизнеса My.Games, генерирующая выручку на российском рынке, будет выделена в отдельную независимую компанию. Эта компания ст

В Huawei радикальная реструктуризация. Европейский корпоративный бизнес отделили от России Пока неясно, где именно он будет базироваться – как сообщал CNews, в конце октября 2022 г. нынешний офис Huawei появился на сайтах объявлений о сдаче коммерческой недвижимости в аренду. Чем обернется реструктуризация для российских корпоративных клиентов Huawei, станет известно весьма и весьма скоро Также нет информации, почему Huawei решила вынести российский и белорусский корпоративный би

Реструктуризация кредитов для клиентов Сбербанка стала полностью цифровой ка стала полностью цифровой. Теперь в веб-версии «Сбербанк онлайн» можно не только подать заявку на реструктуризацию, но также передать в банк необходимые документы и подписать изменения к кред

Роскомнадзор попал под реструктуризацию. Под нож пойдут два управления и один заместитель Масштабные изменения в госведомствах Роскомнадзор в ближайшем будущем лишится двух управлений и одного заместителя руководителя. Реструктуризация и изменения в кадровом составе напрямую связаны с постановлением российского Правительства № 2293 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» от

«Яндекс» объявил финансовые результаты за III квартал 2020 года ылей/убытков от инвестиций по методу учёта долевого участия. В сентябре 2020 года «Яндекс» завершил реструктуризацию группы компаний Яндекс.Такси — совместного предприятия с Uber, включающего с

«Яндекс» и Сбербанк закрыли сделку по реструктуризации «Яндекс.маркета» и «Яндекс.денег» «Яндекс» и Сбербанк закрыли сделку по реструктуризации совместных предприятий. «Яндекс» продал Сбербанку свою долю в «Яндекс.деньгах» и консолидировал 100% «Яндекс.маркета», заплатив 39,6 млрд руб. После закрытия сделки команда «Ма

Банк «Зенит» запустил сервис дистанционной подачи заявки на реструктуризацию кредитов Банк «Зенит» разработал и внедрил сервис дистанционной подачи заявки на реструктуризацию кредитов. Теперь клиенты, которые испытывают временные трудности с погашение

HP выгонит на улицу 16% сотрудников 2018 г. выручка компании составила 58,47 млрд, а чистая прибыль — 5,32 млрд, оба показателя росли. Реструктуризация компании В результате реструктуризации HP Inc. намерена начать больше инвест

В SAP полетели головы. Уволен глава облачного подразделения, проработавший 27 лет ьмым по счету гендиректором в российском представительстве SAP за последние 10 лет. Новые должности Реструктуризация, проводимая в SAP, включает и создание новых должностей. В марте 2019 г. ком

SAP уволит тысячи сотрудников Реструктуризация в SAP Немецкая компания SAP решила предпринять реструктуризацию бизнеса в связи с замедлением роста некоторых подразделений в последние три

Avaya объявила об успешном завершении финансовой реструктуризации Avaya завершила финансовое оздоровление Компания Avaya объявила об успешном завершении финансовой реструктуризации. «Это начало новой эпохи в истории Avaya, — уверен президент и СЕО Avaya Джим Чирико (Jim Chirico). — Компания стала публичной, существенно улучшив свои финансовые показатели.

Ericsson объявила о реструктуризации и новой бизнес-стратегии ильности рынка мы ожидаем значительного улучшения показателей уже в 2018 году. Я уверен, что Ericsson может, как минимум, удвоить операционную рентабельность Группы за 2016 год за вычетом расходов на реструктуризацию. Что еще более важно, мы сможем обеспечить рентабельность привлеченного капитала и тем самым повысить привлекательность компании в глазах акционеров», - сказал Бёрье Экхольм. В

Реструктуризация или банкротство: что происходит с Avaya? под его патронажем разработать план реструктуризации, а фактически, найти компромисс с кредиторами. Реструктуризация, вероятнее всего, будет проходить за счет перехода задолженности в долю влад

Главный претендент на создание российской ОС увольняет половину сотрудников из-за отсутствия денег ительной части своего персонала. «Законодательство в Финляндии позволяет компаниям легко выполнять реструктуризацию. Это позволяет продолжить работу и предоставляет дополнительное время на исп

Торги акциями «Ростелекома» будут временно приостановлены в связи с реорганизацией акциями в реестре акционеров «Ростелекома», по счетам депо и, соответственно, торги акциями «Ростелекома» на Московской бирже будут временно приостановлены. Приостановка операций связана с проводимой реорганизацией «Ростелекома» в форме выделения «РТ-Мобайл». В соответствии с законодательством операции приостанавливаются на следующий день после подачи в налоговый орган документов для госуда

LG проведет реструктуризацию ла о реструктуризации с целью преодоления текущих проблем и формирования основы для будущего роста. Реструктуризация будет проведена в соответствии с тремя стратегическими задачами: создание по

Microsoft планирует реструктуризацию мобильного бизнеса Корпорация Microsoft на этой неделе планирует объявить о реструктуризации подразделения, отвечающего за выпуск портативной техники, - Entertainment & Devices Division, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на осведомленный источник. Это подразделен

Группа РБК подписала соглашения о реструктуризации долга с основными кредиторами омплексной документации, необходимой для выпуска новых инструментов. Группа РБК планирует завершить реструктуризацию в течение следующих двух месяцев, в течение которых должны быть проведены сл

Совет директоров «Комстара» одобрил реструктуризацию долга и увеличение объема инвестиций ых двух платежей на 27 марта 2010 г. и 27 июня 2010 г., соответственно. Изначально выплаты по задолженности в размере 2 166 млн руб. в квартал должны были начаться с 27 сентября 2009 г. Однако данная реструктуризация сроков погашения не влечет за собой увеличения общего срока кредита и повышения процентной ставки по кредиту, пояснили в компании. Денежные средства на погашение первых двух тр

Боевое командование ВВС США: перестройка и реструктуризация уризации (Air Combat Command) на наступающий 2010 финансовый год. Боевой авиции предложено провести реструктуризацию. Необходимо перестроить и реструктурировать деятельность боевого командовани

AMD анонсирует реструктуризацию Сегодня во второй половине дня по московскому времени компания AMD анонсирует реструктуризацию, сообщает Associated Press. На сайте одиннадцатого по величине производителя микрочипов говорится, что сегодня, 7 октября, «AMD сделает очень важное заявление». По сообщению ос

NXP Semiconductors проведет реструктуризацию и сэкономит до $550 млн. о инновационных продуктов и занимает лидирующие позиции на рынке. Комментируя планы изменений в компании, главный исполнительный директор NXP Франс Ван Хаутен (Frans van Houten) сказал: «Предпринятая реструктуризация является тяжелым шагом, и мы сожалеем, что вынуждены расстаться с частью сотрудников. Однако изменения позволят NXP стать сильной, прибыльной и растущей компанией с положительн

Motorola проведет реструктуризацию Американская компания Motorola проведет реструктуризацию и отделит бизнес по производству сотовых телефонов от других подразделений, занимающихся производством электроники и видеотехники. Такие меры необходимы для того, чтобы увеличи

Реструктуризация «ГВЦ Энергетики» утверждена РАО «ЕЭС России» Совет директоров РАО «ЕЭС России» утвердил схему реструктуризации ОАО «ГВЦ Энергетики». В соответствии с этим решением вся деятельность в сфере информационных технологий и все необходимые для этого активы, находившиеся на балансах РАО «ЕЭС Ро

EBay проведет реструктуризацию Компания EBay сегодня, 20 марта, объявила о том, что проводит реструктуризацию, которая станет причиной небольшого сокращения штата. По словам менеджера по связям с общественностью EBay, сокращения затронут менее 1% сотрудников компании по всему миру. Ожи

Реструктуризация повлияла на снижение показателей STMicroelectronics ере €168 млн. за аналогичный период прошлого года. Выручка за отчетный период снизилась на 3% — с €2,5 млрд. до €2,42 млрд. Компания объясняет снижение финансовых показателей издержками, связанными с реструктуризацией, в размере €906 млн.

Аналитики считают реструктуризацию EA правильной снижению стоимости исследовательских работ», - говорит Пачтер. «Тем не менее, даже в отсутствии анонсов масштабных увольнений, мы ожидаем серьезные снижения расходов и появление новых идей на рынке».«Реструктуризация необходима для EA как для огромной и быстрорастущей компании», - говорит Колин Себастьян. «При новой структуризации увеличится эффективность работы отдельных студий хотя бы пот

"Комстар-ОТС" вложит в реструктуризацию и модернизацию МГТС $150 млн. "Комстар - Объединенные ТелеСистемы" ("Комстар-ОТС") в 2007г. вложит в реструктуризацию и модернизацию компании "Московская городская телефонная сеть" (МГТС) $150 млн. Об этом заявил президент компании Эрик Франке. По его словам, планируется, что в результате этих

Novell проведет крупную реструктуризацию адеющая 5% акций, форсировала основные изменения в Novell, включая переход на Linux и открытое программное обеспечение. По словам аналитика Катерины Эгберт (Katherine Egbert) из Jefferies securities, реструктуризация компании необходима, поскольку некоторые направления ее деятельности заметно ослабли. Как сообщает Novell, она наняла специалистов из Citigroup для исследования стратегических

Реструктуризация Kodak привела к убыткам ования Eastman Kodak составил в 4 квартале 2004 года $12 млн. против прибыли в размере $19 млн. за аналогичный период прошлого года, сообщает Reuters. Как заявила компания, убыток вызван расходами на реструктуризацию. В то же время, в сообщении компании, опубликованном в среду, говорится о росте доходов на три процента за счет роста продаж цифровой продукции. Общий объем продаж достиг $3,76