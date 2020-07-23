Новое в СХД
Hitachi применяет ИИ для ускорения СХД на фоне снижения стоимости владения
Бизнес
Как переплыть озеро данных и не утонуть
Интеграция
Мы запутаемся в проводах! Рынок спорит, даст ли реальную скорость NVM

Спецпроекты

«Яндекс» и Сбербанк закрыли сделку по реструктуризации «Яндекс.маркета» и «Яндекс.денег»

Бизнес Инвестиции и M&A ИТ в банках
, Текст: Эльяс Касми

«Яндекс» и Сбербанк закрыли сделку по реструктуризации совместных предприятий. «Яндекс» продал Сбербанку свою долю в «Яндекс.деньгах» и консолидировал 100% «Яндекс.маркета», заплатив 39,6 млрд руб.

После закрытия сделки команда «Маркета» продолжит работать в «Яндексе» под руководством генерального директора Максима Гришакова. Для пользователей и партнеров «Яндекс.маркета» все останется по-прежнему. В перспективе «Яндекс» значительно усилит интеграцию «Маркета» с другими сервисами компании, чтобы сделать покупку, выбор и доставку товаров быстрее и удобнее для пользователей.

Компании договорились о переходном периоде, в течение которого «Яндекс» будет помогать поддерживать «Яндекс.деньги», а Сбербанк, в свою очередь, будет предоставлять необходимые услуги «Маркету».

Яндекс.деньги» продолжат работать для пользователей и партнеров в привычном режиме. На сервисе останется авторизация с помощью «Яндекса», мобильные приложения будут работать, банковские карты «Денег» будут действовать. До конца 2020 г. сервис проведет ребрендинг и поменяет название. Благодаря выходу из совместного предприятия «Яндекс» получит возможность развивать собственные сервисы финансовых услуг.

Другие материалы рубрики

CNews Analytics выпустил первый рейтинг игроков российского рынка видеоконференцсвязи

Владельцы Qiwi распродают акции на $130 млн

«Лаборатория Касперского» стала крупнейшим акционером «Моего офиса»

Правительство выделило 90 млн руб. на поддержку экспорта онлайн-сервисов, игр и облаков

Сооснователь IBS Сергей Мацоцкий создаст совместное предприятие с Газпромбанком

Goldman Sachs заработает $100 млн на акциях HeadHunter

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Безопасные вентиляторы: какой выбрать для квартиры?

Стоит ли покупать PlayStation 4 Pro в 2020 году

Триммер или газонокосилка — что выбрать для дачи?

Лучшие ноутбуки-трансформеры: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Катодное покрытие дало вторую жизнь литий-ионным батареям

Черные дыры — неисчерпаемый источник энергии

Следующее поколение миниатюрной электроники не за горами

Обнаружен центр тяжести Солнечной системы
Показать еще
«Лаборатория Касперского» анонсировала новые решения для корпоративной кибербезопасности «Лаборатория Касперского» анонсировала новые решения для корпоративной кибербезопасности Руслан Рахметов, Security Vision: Чем российское ПО на самом деле лучше западного Руслан Рахметов, Security Vision: Чем российское ПО на самом деле лучше западного Dell Technologies 2020_Live Dell Technologies 2020_Live