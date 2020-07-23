«Яндекс» и Сбербанк закрыли сделку по реструктуризации «Яндекс.маркета» и «Яндекс.денег»

«Яндекс» и Сбербанк закрыли сделку по реструктуризации совместных предприятий. «Яндекс» продал Сбербанку свою долю в «Яндекс.деньгах» и консолидировал 100% «Яндекс.маркета», заплатив 39,6 млрд руб.

После закрытия сделки команда «Маркета» продолжит работать в «Яндексе» под руководством генерального директора Максима Гришакова. Для пользователей и партнеров «Яндекс.маркета» все останется по-прежнему. В перспективе «Яндекс» значительно усилит интеграцию «Маркета» с другими сервисами компании, чтобы сделать покупку, выбор и доставку товаров быстрее и удобнее для пользователей.

Компании договорились о переходном периоде, в течение которого «Яндекс» будет помогать поддерживать «Яндекс.деньги», а Сбербанк, в свою очередь, будет предоставлять необходимые услуги «Маркету».

Яндекс.деньги» продолжат работать для пользователей и партнеров в привычном режиме. На сервисе останется авторизация с помощью «Яндекса», мобильные приложения будут работать, банковские карты «Денег» будут действовать. До конца 2020 г. сервис проведет ребрендинг и поменяет название. Благодаря выходу из совместного предприятия «Яндекс» получит возможность развивать собственные сервисы финансовых услуг.