РГУ нефти и газа имени Губкина Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина Губкинский университет "Керосинка"

РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет -

Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И. М. Губкина основан в 1930 году академиком И. М. Губкиным и является головным вузом в системе нефтегазового образования России. Университет осуществляет обучение по программам бакалавриата, магистратуры и аспирантуры, осуществляет прием по целевым направлениям, имеются подготовительные курсы, аспирантура, докторантура и более 270 программ дополнительного профессионального образования. Университет входит в консорциум, созданный совместно МФТИ, МГУ и Сколковским институтом науки и технологий (Сколтех) при участии ПАО «Газпром нефть» в качестве бизнес-партнёра. Подобная форма интеграции действует также с компаниями ПАО «Лукойл» и АО «Зарубежнефть». Среди наиболее важных зарубежных партнёров университета – университеты и компании из Австрии, Франции, Норвегии, КНР, США, Великобритании, Германии.

СОБЫТИЯ


30.04.2025 Студенты РГУ имени И.М. Губкина получили сертификаты «Р7-Офис»

Студенты РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина прошли практический курс «Р7-Офис. Корпоративный сервер 2024» в рамках работы кружка «Сети и операционные системы». По итогам обучения первые участники успеш
17.02.2025 UserGate открыла специализированный компьютерный класс в Губкинском университете

te. В церемонии открытия приняли участие проректор по дополнительному профессиональному образованию РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина Никита Голунов, заведующий кафедрой комплексной безопасност
23.12.2024 R-Vision расширяет партнерство с ведущими вузами России, подписав соглашения с 23 новыми учебными заведениями

sion подписала соглашения с МИРЭА, Московский политехнический университет, МГТУ им. Баумана, МТУСИ, РГУ Нефти и газа им. Губкина, МИСИС, ВШЭ, РАНХиГС и др. Об этом CNews сообщили представители

06.12.2024 В РГУ нефти и газа открыта ИТ-лаборатория «Ред Софт»

В Российском государственном университете нефти и газа имени И. М. Губкина открыта лаборатория

21.08.2024 Студентов РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина обучат информационной безопасности на «Эльбрусах» и операционных системах «Альт»

заведующий лабораториями «Сети и системы передачи информации» и «Продукты и решения «Базальт СПО» в РГУ нефти и газа им. Губкина. Он поблагодарил разработчиков «Базальт СПО» за подробные консул
19.07.2024 В магистратуру с «Микроном»: целевое обучение в пяти профильных вузах

(НИУ МГТУ им. Н.Э. Баумана), Российском государственном университете нефти и газа им. И.М.Губкина (РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина), Ивановском государственном химико-технологическом
27.06.2024 Академия UserGate и Губкинский университет будут готовить ИБ-специалистов

ния UserGate и головной вуз в системе нефтегазового образования России – Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И. М. Губкина под
06.03.2024 Студенты РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина прошли мастер-классы от компании РОСА

На базе Российского государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина (РГУ НИУ) прошла серия мастер-классов от ведущей ИТ-компании РОСА. Мероприятие предоставило ст
16.01.2024 «Ред софт» и РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина развивают сотрудничество

Российский разработчик «Ред софт» организовал серию мастер-классов для студентов РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, а также вручил сертификаты молодым специалистам, п
15.09.2023 «Базальт СПО» открывает учебно-исследовательскую лабораторию в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина

ют свыше 200 вузов и 4000 школ. «Совместно с руководством и профессорско-преподавательским составом Губкинского университета нами сделан очередной большой шаг в развитии сотрудничества с крупне
01.09.2023 Студентов РГУ имени И. М. Губкина научили администрировать операционную систему РОСА «Хром» 

Студентов Лаборатории сетей и систем передачи информации РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина научили навыкам администрирования российских опера
22.12.2022 Минэнерго, «Лаборатория Касперского» и РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина подписали трёхстороннее соглашение о сотрудничестве

овышение квалификации специалистов предприятий нефтегазовой отрасли. В день подписания соглашения в РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина прошло торжественное открытие учебного класса комплексной
12.11.2020 В инжиниринговом центре РГУ им. А.Н. Косыгина разработали виртуальную примерочную

Специалисты инжинирингового центра РГУ им. А.Н. Косыгина завершили разработку виртуальной примерочной. Это компьютерная программа, позволяющая наглядно представить, как будет выглядеть та или иная модель одежды без необходимости
10.09.2018 В России открыты пять образовательных центров экспертизы SAP Next-Gen

ок» и ведущие российские университеты – СПбПУ Петра Великого (Политех), МГИМО (У) МИД РФ, НИУ ВШЭ и РГУ нефти и газа им. Губкина. Центры экспертизы SAP Next-Gen сконцентрируются на разработке и
29.11.2017 Начался новый набор во всероссийский конкурс-акселератор G100k для нефтегазовых стартапов

в конкурс-акселератор для нефтегазовых стартапов G100k. Конкурс инициирован North Energy Ventures и РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М.Губкина при инвестиционной поддержке Phystech Ventures. К ве
22.12.2016 SAP открыл нефтегазовый центр инноваций в Губкинском университете

для строительства. Также в числе их заказчиков – Renault, IKEA, NASA, Ford и др.SAP Next-Gen Lab в РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина станет частью инновационного пояса SAP, состоящего из 26

25.05.2016 ИТСК создала для студентов РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина современную ИТ-лабораторию

Информационно-технологическая сервисная компания (ИТСК) установила в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина ПО «Шахматка и Техрежим» – систему, которая использ
09.10.2014 R-Style, «Крок», «Ланит», «Информзащита» и «Керосинка» бьются за ГИС ТЭК

та» и Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина (известный в народе как «Керосинка») подали заявки на участие в тендере по созданию государственной информационной сис
12.12.2013 «Акадо Телеком» организует канал доступа в интернет для РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина

Компания «Комкор» (торговая марка «Акадо Телеком») подключит студентов и преподавателей РГУ нефти и газа им.И.М.Губкина к интернету: столичный провайдер стал победителем аукциона на
01.04.2013 Auvix оснастила аудиовизуальным оборудованием новый учебно-научный центр РГУ нефти и газа им. Губкина

етчерского управления режимами нефтегазодобывающих и нефтегазотранспортных комплексов (ЦПДУ НГК)  в РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина. ЦПДУ НГК реализует инновационные образовательные технологи
18.12.2012 «АйТи» оснастила интерактивными комплексами аудитории РГУ нефти и газа

грированное управление всем комплексом, веб-портал, рабочие места (трибуна докладчика). Созданные в РГУ нефти и газа интерактивные комплексы позволяют демонстрировать цифровые презентационные м
03.02.2011 IBM, РГУ нефти и газа им. Губкина и «Газпромнефть НТЦ» подписали меморандум о сотрудничестве в сфере разработки ИТ-решений

Корпорация IBM, «Газпромнефть НТЦ» (дочернее предприятие компании «Газпром нефть») и РГУ нефти и газа им. Губкина объявили о подписании соглашения о развитии сотрудничества, в ра
01.12.2010 РГУ нефти и газа им. Губкина локализовал для России решение Sword CTSpace для управления процессами капстроительства на базе IBM FileNet

e, адаптированную к эксплуатации на российском рынке специалистами Центра информационных технологий РГУ нефти и газа им. Губкина. Данное решение включает возможности платформы IBM FileNet и исп
15.03.2010 РГУ нефти и газа им. Губкина продемонстрировал работу решений SAP на платформе IBM System z

е сервера баз данных и приложений SAP, считают в компании. Проанализировав потребности индустрии, в РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина было принято решение о создании на базе «Центра Информацио
03.06.2008 РГУ нефти и газа им. Губкина объявил конкурс: выбор ИТ-подрядчиков

оту оцениваются в 9 000 000 руб.; реализовать их требуется также в срок до 15 ноября 2008 г. 2 июля РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина планирует завершить прием конкурсных заявок, провести их

07.04.2008 РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина проводит аукцион на приобретение АРМ

и, электронная версия которой доступна для скачивания на официальном сайте госзакупок РФ. 28 апреля РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина завершит прием заявок на участие в торгах и приступит к и
05.02.2008 РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина выбирает ИТ-поставщика

8 г. «Шаг аукциона» установлен в размере 5% начальной цены контракта, или 1,05 млн. руб. 26 февраля РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина прекратит прием аукционных заявок. В тот же день приступи
02.10.2007 РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина ищет ИТ-поставщиков

циальном сайте государственных закупок РФ. Принимать конкурсные заявки от потенциальных поставщиков РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина будет с 8 октября по 7 ноября 2007 г., на 7 ноября также

12.09.2007 РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина требуется ИТ-подрядчик
11.09.2007 РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина ищет ИТ-поставщика
15.08.2007 РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина ищет ИТ-поставщика

ализовать контракт необходимо в срок с сентября 2007 г. по июнь 2008 г. Принимать конкурсные заявки РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина планирует по 12 сентября 2007 г., на тот же день запланир
08.08.2007 РГУ им. И. Канта закупает компьютеры и технику для медиа-залов

Российский государственный университет им. Иммануила Канта (РГУ им. И. Канта) объявил о проведении торгов в форме открытого конкурса № 274к-1585 на поставку специального оборудования для развития инфраструктуры доступа к информационным и учебно-методиче
06.07.2007 РГУ им. Иммануила Канта выбирает ИТ-поставщика

Российский государственный университет имени Иммануила Канта (РГУ им. Иммануила Канта), г. Калининград, объявил открытый конкурс № 266к-1181 по выбору ИТ-поставщика. В частности, исполнителю контракта будет необходимо выполнить поставку специализированной
05.12.2005 РГУ нефти и газа внедрит "Университет"

В ноябре 2005 года компания Redlab и Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина подписали договор о внедрении информационно-аналити
03.06.2005 Светодиоды заменят керосинки

ие светодиоды (WLED) теперь вполне могут сделать это. В середине 90-х годов рекордным показателем световой эффективности WLED было 5 люменов на 1 Вт, теперь же эта цифра приближается к 100 люменам. У керосинки показатель эффективности — лишь 0,1 люмен на ватт. Выпускаемые сейчас в промышленном масштабе WLED потребляют мощность 1 Вт — на 80% меньше наиболее компактных люминесцентны
03.06.2005 Светодиоды заменят керосинки

ие светодиоды (WLED) теперь вполне могут сделать это. В середине 90-х годов рекордным показателем световой эффективности WLED было 5 люменов на 1 Вт, теперь же эта цифра приближается к 100 люменам. У керосинки показатель эффективности — лишь 0,1 люмен на ватт. Выпускаемые сейчас в промышленном масштабе WLED потребляют мощность 1 Вт — на 80% меньше наиболее компактных люминесцентны
25.06.1999 Hewlett-Packard и Oracle подарили РГУ нефти и газа им. Губкина оборудование для компьютерного класса

Компания Hewlett-Packard, ведущий мировой поставщик компьютерной техники, и корпорация Oracle, мировой лидер в области систем управления информацией, передали на безвозмездной основе Российскому государственному университету нефти и газа имени И. М. Губкина аппаратное и программное обеспечение для оснащения компьютерного класса на кафедре "Автоматизированные системы управле

