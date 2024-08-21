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Студентов РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина обучат информационной безопасности на «Эльбрусах» и операционных системах «Альт»

В РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина с сентября 2024 г. начинается подготовка специалистов по обслуживанию компьютеров с российскими процессорами «Эльбрус». Обновленные курсы вошли в программу обучения на кафедре безопасности информационных технологий (БИТ) факультета комплексной безопасности топливно-энергетических объектов (КБ ТЭК). Об этом CNews сообщили представители «Базальт СПО».

Операционные системы для учебной лаборатории предоставила компания «Базальт СПО».

На новом оборудовании студентов будут обучать по трем направлениям: техническое обслуживание средств вычислительной техники и ИТ-инфраструктуры, развертывание системного и прикладного ПО; основы программирования; сборка программных пакетов.

В рамках дисциплины «Основы теории и организации ЭВМ» студенты научатся на компьютерах с процессорами «Эльбрус»: разворачивать операционные системы «Альт Сервер» и «Альт Рабочая станция»; устанавливать и настраивать прикладное программное обеспечение; проводить техническое обслуживание ИТ-инфраструктуры; обеспечивать информационную безопасность.

Также пройдут лабораторные работы по развертыванию операционных систем «Альт» на компьютерах на базе процессора «Байкал».

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На курсе «Администрирование операционных систем» студенты смогут освоить основы программирования на языке C, технологию оптимизации программного обеспечения и сборку пакетов под «Эльбрус».

«В компаниях нефтегазовой отрасли активно внедряется российское оборудование, обслуживание которого требует специальных знаний. Для нашего вуза важно выпускать инженеров по информационной безопасности, готовых к работе с компьютерами на различных аппаратных платформах. А операционные системы семейства «Альт», благодаря открытому коду, позволяют подготовить универсальных специалистов, готовых к встрече с любой современной операционкой на ядре Linux», — сказал Антон Уймин, заведующий лабораториями «Сети и системы передачи информации» и «Продукты и решения «Базальт СПО» в РГУ нефти и газа им. Губкина. Он поблагодарил разработчиков «Базальт СПО» за подробные консультации и помощь в настройке операционных систем на новом оборудовании.

«Эльбрус» — единственные процессоры с российской архитектурой, разработанные компанией МЦСТ при участии Института электронных управляющих машин. Они используются в защищенных программно-аппаратных комплексах (ПАК), предназначенных для объектов стратегического значения и критической информационной инфраструктуры (КИИ).

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