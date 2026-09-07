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Индексная книга (каталог) CNews*
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Уймин Антон

СОБЫТИЯ


07.09.2026 Студенты Губкинского университета освоили отечественные решения кибербезопасности на базе лаборатории «Базальт СПО» 1
21.08.2024 Студентов РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина обучат информационной безопасности на «Эльбрусах» и операционных системах «Альт» 1
24.07.2024 Студенты колледжей показали на чемпионате мастерство настройки виртуальной инфраструктуры на ОС «Альт» 1
24.07.2024 Студенты колледжей показали на чемпионате мастерство настройки виртуальной инфраструктуры на ОС «Альт» 1
30.06.2022 «Базальт СПО» стал партнером международной олимпиады «Основы сетевых технологий» 1
15.06.2020 Huawei и УРТК выпустили первых студентов по направлению Искусственного интеллекта 1
29.04.2016 TP-Link оборудовала лаборатории двух российских учебных заведений современными сетевыми решениями 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Уймин Антон и организации, системы, технологии, персоны:

Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 970 4
РДП Инновации 8 2
Huawei 4690 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 418 1
TP-Link - ТП-Линк 233 1
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 192 1
Bacula Systems 14 1
МИК - Московский инновационный кластер 187 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 784 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 821 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54344 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28438 4
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8710 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26075 4
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1902 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12999 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35408 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6878 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12268 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13547 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10782 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23185 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4202 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22703 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7924 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17054 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7271 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6632 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36484 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5857 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33700 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24570 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12936 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13459 1
STP - Spanning Tree Protocol - Канальный протокол сети Ethernet 113 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7764 1
Видеокамера IP - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 630 1
MSTP - Multiple Spanning Tree Protocol 50 1
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 2016 1
RSTP - Rapid STP - Rapid spanning tree protocol - быстрый протокол основного дерева IEEE 802.1w 74 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16458 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9676 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4018 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2384 1
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux Server - Альт Сервер 251 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1049 2
Linux OS 11600 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2467 2
РДП Инновации - EcoRouter 16 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер Виртуализации - Альт Виртуализация 62 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 674 1
Базальт СПО - BaseALT - Simply Linux - Симпли Линукс 46 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1697 1
Docker - Платформа распределённых приложений 554 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 304 1
Huawei Certified - Huawei Global Partner Network - HCIE - Huawei Authorized Learning Partner - HALP - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 25 1
LXC - Linux Containers - Контейнеры Linux - Система виртуализации на уровне операционной системы Linux 50 1
Говорунов Алексей 2 2
Нечипорук Евгений 2 2
Лиман Марк 2 2
Семчук Михаил 2 2
Финкин Алексей 2 1
Микшевич Владислав 3 1
Губина Татьяна 20 1
Сорокин Георгий 2 1
Груздев Семен 1 1
Шигорин Михаил 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 167319 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47814 2
Россия - СЗФО - Вологодская область 802 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3356 2
Казахстан - Республика 6080 1
Беларусь - Белоруссия 6324 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4502 1
Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 216 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34022 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11835 4
Образование в России 2929 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12379 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3888 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5772 2
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1385 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3151 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 471 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5629 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1329 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2318 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16199 1
Энергетика - Energy - Energetically 5915 1
Экзамены 520 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1098 1
Информатика - computer science - informatique 1204 1
Новотех УЦ 6 2
Базальт СПО - Альт академия 40 2
УРТК - Уральский радиотехнический колледж им. А. С. Попова 4 2
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 121 2
IThub college - ИТ хаб - Образовательная экоситема 21 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1511 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 150 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 352 1
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 95 1
Huawei ICT Academy - ИКТ-Академия Huawei - Huawei Network Academy - Сетевая академия Huawei 23 1
TP-Link Учебный центр 1 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1289 1
Honor Cup 16 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
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