«Базальт СПО» стал партнером международной олимпиады «Основы сетевых технологий»

«Базальт СПО», разработчик семейства российских операционных систем «Альт», стал партнером ежегодной международной олимпиады профессионального мастерства обучающихся в учреждениях ВПО и СПО «Основы сетевых технологий» памяти В.Г. Аверина. Специалисты компании согласовали задания для участников и помогли разработать цикл подготовительных занятий по знакомству с современными технологиями на примере операционных систем «Альт», сообщили CNews представители «Базальт СПО».

Благодаря этому интенсивному курсу многие студенты смогли успешно справиться с заданиями олимпиады. Эксперты «Базальт СПО» определили и наградили победителей.

«Главные задачи олимпиады – развитие творческих способностей студентов, повышение их интереса к будущей профессии, углубление знаний и умений в области сетевых информационных технологий, – рассказала Татьяна Губина, руководитель направления по работе с образовательными учреждениями "Базальт СПО". – Все эти задачи с успехом удается решить благодаря партнерству с разработчиками российского ПО. Через несколько лет ребятам предстоит профессионально участвовать в создании и развитии ИТ-инфраструктур, большинство которых будет построено на отечественном ПО. Поэтому очень важно уже в процессе обучения знакомить студентов с новыми разработками, показывать их огромный потенциал для организации эффективного цифрового пространства, развивать навыки работы с российским ПО. Мы благодарим организаторов за предоставленную возможность ближе познакомить будущих ИТ-специалистов с отечественными технологиями, а участников – за искреннюю заинтересованность. Уверена, что общий профессиональный интерес в будущем приведет нас к сотрудничеству и совместным проектам».

В 2022 г. в олимпиаде приняло участие 1609 команд из трех стран: Россия, Белоруссия, Казахстан. Участвовали представители вузов - 151 команда; колледжей - 1448 команд; школ и организаций дополнительного образования - десять команд. Финал олимпиады прошел на базе департамента компьютерной инженерии Московского института электроники и математики им. А.Н. Тихонова ВШЭ. На отборочном этапе олимпиады участники прошли тестирование. 50 лучших команд первого этапа получили возможность сдать испытания на присвоение статуса «Сертифицированный администратор ОС "Альт"».

Хорошим подспорьем в подготовке к олимпиаде для участников стал предварительный цикл онлайн-занятий, где слушатели смогли познакомиться с методами построения виртуальных частных сетей под управлением ОС «Альт», создать службу резервного хранения и восстановления данных на основе приложения Bacula из дистрибутива ОС «Альт», развернуть легковесную виртуализацию (контейнеры LXC) и виртуализацию приложений на Docker из состава ОС «Альт», построить домен Active Directory в ОС «Альт» и др.

По результатам первого этапа жюри отобрало 12 команд. Семь из них очно состязалось в выполнении практических заданий: участники выступали в роли интеграторов и выполняли проекты по настройке сети, автоматизации работы сервисов, поддержке и администрированию пользователей, централизованному управлению правами пользователей, мониторингу и резервному копированию. Работа команд состояла из выбора технологий, выбора методов решения задач и защиты реализованного проекта.

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Победители второго тура получили от компании «Базальт СПО» подарки и денежные призы. Олимпиада носила не только соревновательный, но и просветительский характер. Эксперт «Базальт СПО» Михаил Шигорин продемонстрировал работу многоместной рабочей станции «Горыныч» на базе процессора «Эльбрус» под управлением ОС «Альт».

Техническое обеспечение олимпиады взял на себя Московский индустриальный колледж (МИК), это один из пионеров внедрения российского ПО в учебный процесс. В колледже функционируют два компьютерных класса, 40% оборудования в них работает под управлением ОС Simply Linux разработки «Базальт СПО», также на виртуальных машинах развернуты другие операционные системы компании. Они активно применяются для обучения студентов и проведения мастер-классов для школьников. Такое передовое оснащение колледжа – заслуга коллектива преподавателей под руководством педагога Антона Уймина, который много лет остается идейным вдохновителем и руководителем олимпиады. Команда au_team на примере МИК показала, что применение российского ПО – это основа современного образовательного процесса. Коллеги планируют создать учебный центр и проводить курсы по изучению отечественного ПО.

«Базальт СПО» — разработчик отечественной программной платформы «Альт», включающей линейку операционных систем для рабочих станций, серверов и виртуальных ресурсов с набором прикладного ПО для полноценной работы. ОС «Альт» включены в Единый реестр российского ПО и позволяют создавать ИТ-инфраструктуры любого масштаба. Разработки «Базальт СПО» опираются на независимую инфраструктуру разработки, которая находится в российской юрисдикции. Специалисты компании интегрированы в ключевые международные проекты разработки свободных программ, их код есть в ядре Linux, в основных системных библиотеках и других ключевых компонентах свободного ПО. ОС «Альт» работают на девяти аппаратных платформах, в том числе на основных российских и наиболее популярных зарубежных. Операционные системы «Альт» внедрены и поддерживаются партнерами компании на коммерческих предприятиях и в госсекторе. «Базальт СПО» входит в НП РУССОФТ, АРПП «Отечественный софт», Ассоциацию документальной электросвязи.