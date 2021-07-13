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АДЭ
Ассоциация документальной электросвязи
Общественно-государственное объединение
АДЭ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ингосстрах СПАО 269 5
|Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4643 2
|Евросеть 1310 2
|Аэрофлот 572 1
|Лукойл-Информ 85 1
|Челябинвестбанк 22 1
|МЕГА ТРЦ - сеть торговых центров 42 1
|РЖД - Российские железные дороги 1261 1
|Leta Capital 43 1
|Marriott Hotels 31 1
|Гипросвязь ПАО 69 1
|ТНК-ВР Холдинг 226 1
|Воробьев Андрей 144 5
|Рейман Леонид 977 5
|Кремер Аркадий 4 4
|Колесников Андрей 80 4
|Мирошников Борис 42 3
|Милованцев Дмитрий 88 2
|Шалманов Сергей 184 2
|Санадзе Георгий 15 2
|Якушев Михаил 40 2
|Никифоров Николай 1129 2
|Левин Леонид 86 2
|Путин Владимир 2157 2
|Чапчаев Андрей 33 2
|Селин Владимир 12 2
|Гребенников Сергей 29 2
|Иванов Александр 81 2
|Шибанов Владимир 32 1
|Королюк Алексей 86 1
|Кравцов Сергей 41 1
|Воронин Андрей 6 1
|Ашманов Игорь 35 1
|Иванюк Александр 2 1
|Баранов Денис 2 1
|Волкова Юлия 5 1
|Курашев Дмитрий 33 1
|Конусов Андрей 74 1
|Емельянников Михаил 38 1
|Колпаков Антон 46 1
|Максимов Юрий 16 1
|Шкиттин Алексей 2 1
|Панов Александр 1 1
|Crocker Stephen D. - Крокер Стивен 5 1
|Самойленко Максим 65 1
|Плуготаренко Сергей 53 1
|Казарян Карен 31 1
|Крупнов Александр 24 1
|Соколов Алексей 125 1
|Gates William Henry - Гейтс Билл 782 1
|Панков Александр 66 1
|Волож Аркадий 206 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 7860 5
|Коммерсантъ - Издательский дом 727 2
|Прайм - Агентство экономической информации 639 1
|ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 237 1
|ComputerWorld 135 1
Ключевых фраз выявлено - 1083046, в очереди разбора - 982515.
Создано именных указателей - 48307.
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