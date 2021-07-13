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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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АДЭ
Ассоциация документальной электросвязи
Общественно-государственное объединение



13.07.2021 Попавшая под санкции Positive Technologies сменила гендиректора накануне IPO 1
07.04.2020 С днем рождения, .RU! Домену .RU исполнилось 26 лет 1
09.01.2019 Как власти пытались отрегулировать критическую инфраструктуру интернета 1
13.10.2015 Андрей Воробьев стал новым директором «Координационного центра национального домена сети интернет» 1
12.10.2015 Регулятору доменных зон .Ru и .РФ сменили директора 1
06.10.2015 Бывший PR-директор Ru-Center может возглавить регулятора зон .Ru и .РФ 1
09.02.2015 Минкомсвязь, Россвязь и Роскомнадзор не поделили контроль за качеством услуг связи 4
11.03.2013 В Москве пройдет конференция по обеспечению доверия и безопасности при использовании ИКТ 1
06.03.2013 МТС подтвердила эффективность своей системы защиты от киберугроз 1
25.02.2013 В Москве пройдет конференция «Обеспечение доверия и безопасности при использовании ИКТ» 1
31.08.2012 АДЭ проведет конференцию по перспективам развития IP-коммуникаций и IP-сервисов в России 1
30.08.2012 Entensys возглавила рабочую группу по «Защите детей в сетях ИКТ» в рамках АДЭ 2
14.03.2012 В Москве пройдет конференция «Обеспечение доверия и безопасности при использовании ИКТ» 1
07.03.2012 В Москве пройдет конференция «Обеспечение доверия и безопасности при использовании ИКТ» 1
15.09.2011 От модемов до облаков: "ИнфоТеКС" 20 лет на рынке ИБ 1
02.09.2010 С 12 по 13 октября в Дубне пройдёт рабочее совещание операторов «Интрус-2010» 1
25.05.2010 С 12 по 13 октября в Дубне пройдёт рабочее совещание операторов «Интрус-2010» 1
11.01.2010 Умер вице-президент "МФИ Софт" Игорь Масленников 1
16.09.2009 13-14 октября в Дубне пройдет совещание операторов «ИНТРУС-2009» 1
08.09.2009 В России прошла конференция о развитии IP-коммуникаций и IP-сервисов 2
08.09.2009 13-14 октября в Дубне пройдет совещание операторов «ИНТРУС-2009» 1
31.08.2009 2 сентября откроется конференция о развитии IP-коммуникаций и IP-сервисов 4
27.08.2009 В России пройдет конференция о развитии IP-коммуникаций и IP-сервисов 2
24.08.2009 В России пройдет конференция о развитии IP-коммуникаций и IP-сервисов 2
18.08.2009 В России пройдет конференция о развитии IP-коммуникаций и IP-сервисов 1
14.07.2009 Игорь Масленников стал вице-президентом «МФИ Софт» по направлению IP-коммуникаций 1
30.03.2009 1 апреля в Москве откроется международная конференция по ИБ 4
25.11.2008 Минкомсвязи взялось за электросвязь 3
21.05.2008 АДЭ исследует ИБ для Минсвязи 1
15.04.2008 Состоялась конференция «Безопасность и доверие при использовании инфокоммуникационных сетей» 1
13.03.2008 В решениях «МФИ Софт» реализована поддержка ENUM 1
20.12.2007 IP-коммуникации: настало время делать бизнес 1
21.09.2007 «Интрус-2007»: опубликована программа совещания 1
18.09.2007 Конференция «Состояние и перспективы развития интернета в России»: итоги 1
27.08.2007 10 сентября откроется конференция «Состояние и перспективы развития интернета в России» 2
02.08.2007 «Ростелеком» сертифицировал услугу «Доступ в интернет» 1
19.07.2007 Подведены итоги ежегодной конференции «БЕСЕДА» 1
27.06.2007 ИНТРУС-2007: опубликована предварительная программа совещания 1
21.06.2007 4 июля откроется 12-я ежегодная конференция «БЕСЕДА» 1
12.04.2007 Состоялась конференция "Безопасность и доверие при использовании инфокоммуникационных сетей" 5

Публикаций - 96, упоминаний - 144

АДЭ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Cisco Systems 4542 16
Comptek - Комптек 165 14
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7578 8
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй 191 8
МФИ Софт 114 8
Infotecs - ИнфоТеКС 278 8
Yandex - Яндекс 4439 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8335 7
Oracle Sun Microsystems 2063 7
Microsoft Corporation 20288 6
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК 342 5
Rambler Group - Рамблер ГК 750 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7539 5
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1836 5
Ростелеком - Связьинвест 1650 5
Синтерра - Synterra 732 4
IBM EMEA - IBM Россия - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 79 4
Intel Corporation 10381 4
РТКомм.ру 296 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3679 4
Инфосистемы Джет 770 4
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы - МТУ-Информ - Комстар - Телмос 1158 4
Акадо Телеком - Комкор 745 4
Nokia Alcatel-Lucent 1371 3
Инфинет - InfiNet Wireless 57 3
Huawei 3016 3
Nortel Networks 1259 3
Электросвязь 76 3
HP 3Com 598 3
Telia Company 778 3
Avaya Inc - Avaya СНГ 927 3
ДиалогНаука 168 3
VK - Mail.ru Group 2770 3
Ростелеком ЦентрТелеком 502 3
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 427 3
IBM 8247 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1404 2
Комстар Директ - ранее МТУ-Интел 315 2
Google LLC 8947 2
AOL Inc 1476 2
Ингосстрах СПАО 269 5
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4643 2
Евросеть 1310 2
Аэрофлот 572 1
Лукойл-Информ 85 1
Челябинвестбанк 22 1
МЕГА ТРЦ - сеть торговых центров 42 1
РЖД - Российские железные дороги 1261 1
Leta Capital 43 1
Marriott Hotels 31 1
Гипросвязь ПАО 69 1
ТНК-ВР Холдинг 226 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7096 46
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1804 11
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2240 9
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей 124 9
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1808 8
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 141 7
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 2172 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2606 4
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 186 3
Россвязь - Федеральное агентство связи 697 3
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям 161 2
Управление делами президента Российской Федерации 43 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 538 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1904 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 833 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел 267 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1894 2
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 136 1
Конгресс США - Сенат - the United States Senate 247 1
ГКЧП - Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР 4 1
Министерства торговли США - NTIA - National Telecommunications and Information Administration 14 1
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 134 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 475 1
ФГУП НТЦ Атлас - Федеральное государственное унитарное предприятие ФСБ России 78 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 212 1
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 124 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 460 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 296 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 234 1
Администрация Президента РФ 313 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1066 1
ПФР Департамент информационных технологий 125 1
Президент Российской Федерации 1595 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 92 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1259 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1404 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 259 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 1073 1
Роструд РФ - Федеральная служба по труду и занятости 64 1
Правительство РФ 2467 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 575 15
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 354 13
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 198 9
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1670 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 189 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 141 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 155 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 198 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 86 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России 76 1
РНК СИГРЭ - Российский национальный комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения 4 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 63 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 348 1
СОИ - Союз операторов интернета 3 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 50 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 11633 19
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2490 9
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1740 7
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 940 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 9222 5
WLAN - Wireless LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 454 3
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 601 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 256 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3696 3
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1793 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11483 2
FMC - Fixed Mobile Convergence - Объединение фиксированной и мобильной связи 78 1
Flat network - Плоская сеть - Вид топологии корпоративной сети передачи данных (КСПД) 52 1
IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений 164 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 655 1
VOD - Video on Demand - Видео по запросу 265 1
РЭС - Радиоэлектронные средства 42 1
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 477 1
Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран 112 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации 67 1
УАТС - учрежденческая АТС - Офисная АТС - PABX - Private Automatic Branch eXchange 91 1
Smart Grid - Умные сети электроснабжения - умная энергетика 66 1
ГОСТ 28147-89 - Системы обработки информации. Защита криптографическая. Алгоритм криптографического преобразования 71 1
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 285 1
ISO 9001 - Quality management systems (Requirements) - стандарт системы менеджмента качества 257 1
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 263 1
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 339 1
ГОСТ Р 34 - Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи 75 1
SBC - Session Border Controller - пограничные контроллеры сессий 160 1
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 551 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1728 1
3G - Стандарт мобильной связи 4903 1
НИР - Научно-исследовательская работа 149 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1418 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2311 1
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола 153 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - ЦПД - Цифровая подпись документа - EDS - Electronic digital signature - DS - Digital signature 192 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2983 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 563 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт 547 1
Microsoft Skype 1747 4
Infosecurity ISOC 15 3
Сател VoIP Платформа РТУ - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - ПАК РТУ 36 2
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 1965 2
Google Talk - Google Chat 157 2
ICQ 777 2
Infotecs - ViPNet Coordinator 10 1
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall 77 1
Positive Technologies - PT Sandbox 8 1
Positive Technologies - PT AI - PT Application Inspector 32 1
Positive Technologies - PT MultiScanner 15 1
Speedtest by Ookla 33 1
Microsoft Windows Server 2003 342 1
Infotecs - ViPNet Client 53 1
Infotecs - ViPNet CSP 24 1
Infotecs - ViPNet Coordinator HW 11 1
Microsoft MSN - Microsoft Network 576 1
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 28 1
Positive Technologies - XSpider 25 1
Microsoft Windows Live 191 1
Nokia Alcatel-Lucent SA 1174 1
Intel XScale - микропроцессорное ядро 149 1
Microsoft Windows 10 9805 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 687 1
Google YouTube - Видеохостинг 2061 1
Infotecs - ViPNet VPN-решение 155 1
Apple iPhone - серия смартфонов 5368 1
Apple iPad 3269 1
Google Android 10807 1
Apple iOS 5791 1
Linux OS 6968 1
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 96 1
Positive Technologies - PT ISIM - Industrial Security Incident Manager 34 1
Apple Mac - Apple Macintosh 2404 1
Mango Cloud Systems - Mango Office 117 1
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 101 1
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM 151 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 933 1
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 25 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 529 1
Воробьев Андрей 144 5
Рейман Леонид 977 5
Кремер Аркадий 4 4
Колесников Андрей 80 4
Мирошников Борис 42 3
Милованцев Дмитрий 88 2
Шалманов Сергей 184 2
Санадзе Георгий 15 2
Якушев Михаил 40 2
Никифоров Николай 1129 2
Левин Леонид 86 2
Путин Владимир 2157 2
Чапчаев Андрей 33 2
Селин Владимир 12 2
Гребенников Сергей 29 2
Иванов Александр 81 2
Шибанов Владимир 32 1
Королюк Алексей 86 1
Кравцов Сергей 41 1
Воронин Андрей 6 1
Ашманов Игорь 35 1
Иванюк Александр 2 1
Баранов Денис 2 1
Волкова Юлия 5 1
Курашев Дмитрий 33 1
Конусов Андрей 74 1
Емельянников Михаил 38 1
Колпаков Антон 46 1
Максимов Юрий 16 1
Шкиттин Алексей 2 1
Панов Александр 1 1
Crocker Stephen D. - Крокер Стивен 5 1
Самойленко Максим 65 1
Плуготаренко Сергей 53 1
Казарян Карен 31 1
Крупнов Александр 24 1
Соколов Алексей 125 1
Gates William Henry - Гейтс Билл 782 1
Панков Александр 66 1
Волож Аркадий 206 1
Россия - Российская федерация - РФ 76278 62
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 25112 16
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 28291 12
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11693 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11017 9
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 10550 7
Азия - Азиатский регион 2863 5
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 226 5
Европа 6447 4
Япония 6703 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2058 3
Канада 2309 2
Бельгия - Королевство 740 2
Россия - ПФО - Самарская область 760 2
Латвия - Латвийская Республика 607 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1854 2
Узбекистан - Республика 1206 2
Африка - Африканский регион 2321 2
Германия - Федеративная Республика 6766 2
Россия - ПФО - Казань 1820 2
Америка 906 2
Европа Восточная 2685 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1535 2
Казахстан - Республика 3735 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 8092 2
Таджикистан - Республика 686 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 828 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 590 1
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусев 61 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 334 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 753 1
Россия - - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 332 1
Латвия - Юрмала 13 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 433 1
Литва - Литовская Республика 464 1
Беларусь - Минск 490 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 519 1
Москва МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 220 1
Казахстан - Нур-Султан - Астана 277 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика 369 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2198 4
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 773 2
Спам - Spam 180 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1476 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2540 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3432 2
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 260 2
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 504 2
КС3 - Справка о стоимости выполненных работ и затрат 36 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 288 1
Русский язык 1408 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 59 1
МПС - Международные платежные системы 90 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 63 1
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 388 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 559 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1518 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 513 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1196 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1386 1
Человеческий фактор 161 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1087 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 7860 5
Коммерсантъ - Издательский дом 727 2
Прайм - Агентство экономической информации 639 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 237 1
ComputerWorld 135 1
IDC - International Data Corporation 4388 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2499 2
Gartner 3048 1
Forrester Research 754 1
Nielsen Holdings 228 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 24 1
Yankee Group 161 1
TeleGeography Research 38 1
ИРИ - Институт развития интернета 95 4
ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 57 4
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 165 3
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 194 3
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 39 3
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 82 3
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 23 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 871 2
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 155 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 112 1
Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 11 1
Академия ФСБ России 4 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 19 3
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1083046, в очереди разбора - 982515.
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