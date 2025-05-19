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TrueConf Enterprise


УПОМИНАНИЯ


19.05.2025 ОТЭКО завершил цифровизацию корпоративного общения и совместной работы на базе TrueConf Enterprise 1
14.11.2024 Jatoba и TrueConf Enterprise: безопасная видеосвязь для критически важных инфраструктур 2
20.03.2024 «Труконф» внес более 1500 изменений в мессенджер и сервер ВКС. Создана технология, снижающая нагрузку на сеть в 10 раз 1
18.12.2023 Белагропромбанк запустил платформу коммуникаций и видеобанкинг на базе TrueConf 1
16.10.2023 «Уралхим» построил защищенное «облако» корпоративной связи на базе TrueConf Enterprise 2
13.10.2023 Гигантский производитель удобрений отказался от решений Microsoft в пользу российского ПО 1
09.10.2023 Мощный российский инфраструктурный оператор отказывается от Windows, MS Office и MS Exchange 1
04.09.2023 «Россети Волга» провела цифровизацию коммуникаций между филиалами с помощью решений TrueConf 1
12.07.2023 Росбанк перевел более 12 тыс. сотрудников на российскую ВКС-платформу и мессенджер TrueConf 1
12.07.2023 Росбанк отказался от Skype в пользу российской видеоконференцсвязи 1
23.06.2023 На российское ПО перешел крупнейший в Индии производитель военных самолетов и вертолетов 2
02.06.2023 TrueConf создала технологию для защиты платформ видеоконференцсвязи от внешних угроз 1
10.01.2023 Крупнейший металлургический комбинат России отказался от Zoom и Skype 1
14.12.2022 Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка перешла на российскую ВКС-платформу TrueConf Enterprise 1
24.11.2022 Власти одобрили создание в России «убийц» TikTok, Instagram* и Zoom 1
22.07.2022 Федеральное агентство по управлению государственным имуществом перевело коммуникации на российскую ВКС-платформу 1
14.07.2022 Росстат перевел коммуникации на российскую ВКС-платформу Trueconf 1
31.05.2021 «Ростелеком» и Trueconf организовали видеоконференцию с рекордным количеством одновременно выведенных на экран видимых участников 1
18.02.2021 TrueConf выпустила доступный терминал видеосвязи для переговорных комнат 1
04.09.2018 В России создали «убийцу Skype for Business» 1
31.03.2015 Видеоконференцсвязь от TrueConf объединила всю систему ТПП РФ и сделала мероприятия палаты общедоступными 1
31.01.2014 В 2013 г. TrueConf выпустила более 15 новых версий для своих 5 продуктов 1
30.10.2012 TrueConf представил «частное облако» для ВКС 1

Публикаций - 23, упоминаний - 26

TrueConf Enterprise и организации, системы, технологии, персоны:

TrueConf - ТруКонф 407 20
Microsoft Corporation 24836 6
Ростелеком 9902 3
Cisco Systems 5152 2
SAP SE 5327 2
ГЛОНАСС АО 204 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 473 1
StormWall - Сторм системс 84 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 412 1
Balamuth 2 1
Код Безопасности 644 1
S-Terra CSP - С-Терра СиЭсПи 98 1
DDoS-Guard - ДДоС-Гвард 21 1
Сател 149 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 255 1
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 404 1
AMD - Advanced Micro Devices 4304 1
Intel Corporation 12304 1
МегаФон 9236 1
Meta Platforms - Facebook 4464 1
Oracle Corporation 6757 1
Новые облачные технологии (НОТ) 456 1
Т1 Иннотех 182 1
Epicstars - Эпикстарс 6 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2047 1
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 427 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 997 1
InfoWatch - Инфовотч 1041 1
Газинформсервис - ГИС 308 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 607 2
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 185 2
Россети МРСК Волга - Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги - Чувашэнерго - Оренбургэнерго - ОрТГК, Оренбургская ТГК, Оренбургская теплогенерирующая компания - Оренбургские тепловые сети - Пензаэнерго - МЭС Волги 34 2
HAL - Hindustan Aeronautics Limited 15 2
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 255 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 253 1
Альтаир ГК 8 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
NPCIL - Nuclear Power Corporation of India Limited - Индийская корпорация по атомной энергии 1 1
Россети МРСК Северо-Запада - Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада - Карелэнерго - Колэнерго - Вологдаэнерго - Новгородэнерго - Псковэнерго - Боровичские, Валдайские, Старорусские, Ильменские, Великоустюгские электрические 66 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 274 1
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго - Читаэнерго- Алтайэнерго - Алтайэнергосбыт - Кузбассэнерго-РЭС - Бурятэнерго - Хакасэнерго - МЭС Сибири - Магистральных электрических сетей Сибири 83 1
Россети Ленэнерго 1700 1
Газпром ПАО 1363 1
Лента - Сеть розничной торговли 2140 1
Газпром нефть 635 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 243 1
Белагропромбанк 22 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5059 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 591 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1984 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 421 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2969 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 857 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2206 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3031 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4616 1
Минфин РФ - Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками - ФСРАР - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 88 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12007 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6068 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3116 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 339 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 158 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 693 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 744 3
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 179 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8334 20
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67780 14
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6449 14
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52590 12
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7416 11
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30474 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20541 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25965 8
Адресная книга - Address Book - Телефонная книга - Персональный органайзер - Жёлтые страницы - Personal organizer - Yellow Pages 973 7
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14611 6
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6986 6
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2577 6
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 1003 5
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3557 5
ВКС - Videobar - Видеобар - Видеотерминал - Терминал видеоконференсвязи 116 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12861 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9633 5
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1163 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11860 5
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12391 5
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2103 5
ВКС - MCU - Multipoint Control Unit - Аппаратно-программное устройство для объединения аудио- и видеоконференции в многоточечный режим 178 5
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4962 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16156 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8286 4
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9369 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21764 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28875 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14085 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24671 3
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4367 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13707 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11366 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4575 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4139 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16333 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24888 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31743 2
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1237 2
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2295 2
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 190 11
Microsoft Windows 15892 9
Linux OS 10212 8
Apple iOS 7952 7
Apple macOS 2108 7
Google Android 14241 6
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2097 5
Microsoft Skype for Business 180 4
Google WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 171 3
TrueConf Online 30 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1372 2
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1521 2
TrueConf Terminal 10 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 626 2
TrueConf Directory 4 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7164 1
Apple iPod Touch 746 1
TrueConf Mobile 5 1
TrueConf Videobar 1 1
Microsoft Windows 2000 8663 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 947 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5424 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2795 1
Apple Mac - Apple Macintosh 2997 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1123 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 527 1
Росстат ЕМИСС - Единая межведомственная информационно-статистическая система 28 1
Microsoft Office 3809 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 438 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1764 1
Реестр добросовестных экспортеров 203 1
FreePik 1134 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 786 1
ByteDance - TikTok 280 1
Microsoft Teams - MS Teams 574 1
Cisco Webex - WebEx Communications - Intranets.com 207 1
Google Meet 45 1
Ростелеком - НОП - Национальная облачная платформа - o7.com 66 1
Газпром ГПМХ - Yappy - сервис коротких видео 39 1
VK Клипы 55 1
Готальский Михаил 95 2
Одинцов Дмитрий 115 2
Фальков Валерий 16 1
Шойгу Сергей 90 1
Рашников Виктор 12 1
Антонов Павел 12 1
Путин Владимир 3237 1
Мишустин Михаил 694 1
Ермошина Анастасия 2 1
Губернаторов Владимир 1 1
Галатенко Алексей 1 1
Шиляев Павел 4 1
Титлинов Иван 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 148545 21
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44106 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7701 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52553 2
Индия - Bharat 5532 2
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1018 2
Израиль 2752 2
Беларусь - Белоруссия 5818 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14237 1
Украина 7661 1
Европа 24370 1
Россия - УФО - Челябинская область 1273 1
Кипр - Республика 569 1
Россия - УФО - Челябинская область - Магнитогорск 294 1
Азия - Азиатский регион 5609 1
Индия - Тамилнад - Ченнаи - Мадрас 60 1
Великобритания - Лондон 2390 1
Индия - Махараштра - Мумбаи 114 1
Индия - Дели 149 1
Россия - СЗФО - Псковская область 646 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1337 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 712 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 770 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1525 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 695 1
Россия - СЗФО - Новгородская область 663 1
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 606 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 739 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика 700 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3143 1
Казахстан - Республика 5636 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1078 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17806 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Тамань - Таманский полуостров 28 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52458 10
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14061 6
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3700 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49122 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9026 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30044 4
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1271 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11208 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5058 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3362 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16681 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24729 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6398 2
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1727 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8744 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6334 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7632 1
Федеральный закон 236-ФЗ - О приземлении - О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ на территории Российской Федерации - Цифровое резидентство в России 87 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6095 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 700 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5076 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5950 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5890 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3198 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 644 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5743 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1944 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9029 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10140 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1339 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1953 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2245 1
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 536 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 535 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 152 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2334 1
VAD - Value Added Distribution 110 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7982 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2520 1
Энергетика - Energy - Energetically 5218 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11302 1
Mordor Intelligence 30 1
Maximize Market Research 3 1
ISDEF - Independent Software Developers Forum - Форум независимых разработчиков программного обеспечения 42 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2481 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1359934, в очереди разбора - 756261.
Создано именных указателей - 174808.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

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