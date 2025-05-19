ОТЭКО завершил цифровизацию корпоративного общения и совместной работы на базе TrueConf Enterprise 1

Белагропромбанк запустил платформу коммуникаций и видеобанкинг на базе TrueConf 1

Гигантский производитель удобрений отказался от решений Microsoft в пользу российского ПО 1

Росбанк отказался от Skype в пользу российской видеоконференцсвязи 1

На российское ПО перешел крупнейший в Индии производитель военных самолетов и вертолетов 2

TrueConf создала технологию для защиты платформ видеоконференцсвязи от внешних угроз 1

Крупнейший металлургический комбинат России отказался от Zoom и Skype 1

TrueConf выпустила доступный терминал видеосвязи для переговорных комнат 1