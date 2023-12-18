Белагропромбанк запустил платформу коммуникаций и видеобанкинг на базе TrueConf

Белагропромбанк запустил собственное корпоративное облако для видеосвязи и совместной работы на базе TrueConf Enterprise, чтобы объединить сотрудников из 250 отделений на территории Белоруссии. На его основе также была запущена республиканская система видеобанкинга для удаленного взаимодействия с гражданами в 58 отделениях по стране.

Белагропромбанк — один из крупнейших коммерческих банков Белоруссии, обслуживающий более 25 тыс. предприятий и организаций, а также около 2 млн частных лиц, с сетью свыше 250 точек обслуживания по всей республике.

Развитие банковской и финансовой отрасли в целом происходит вместе с улучшением качества дистанционного обслуживания клиентов, что приводит к росту спроса на услуги видеобанкинга по всему миру. По прогнозам аналитиков QY Research, глобальный рынок видеобанкинга будет расти в среднем на 14,2% до 2029 г. Схожую оценку представили и аналитики Maximize Market Research — 16,21% ежегодного роста.

С учетом трендов Белагропромбанк принял решение провести глобальную цифровизацию, чтобы перевести сотрудников на единую платформу для внутренних и внешних коммуникаций, повысить качество и скорость обслуживания клиентов на территории Республики Беларусь. С учётом требований к защите информации, хранению данных во внутреннем контуре, работоспособности и независимости от внешних факторов, а также интеграции с телефонией и имеющейся ИТ-инфраструктурой банка, была выбрана российская платформа объединённых коммуникаций TrueConf Enterprise.

TrueConf Enterprise стала ядром ВКС-инфраструктуры и позволила объединить 7 автономных ВКС-сегментов TrueConf Server в разных регионах страны. Решение используется для корпоративного общения, решения рабочих вопросов, оперативного принятия решений и обучения сотрудников, а также для связи с внешними пользователями — представителями других организаций, финансовых агентств, партнерами и инвесторами банка.

Для дистанционного консультирования граждан в 58 отделениях банка по стране были установлены специальные ВКС-банкоматы. Это программно-аппаратные комплексы на базе приложения TrueConf Kiosk с открытым исходным кодом, которое используется для кастомизации ВКС в сферах, где требуется цифровизация обслуживания клиентов.

TrueConf Kiosk позволяет организовывать 4K-видеоконсультации в режиме реального времени, демонстрировать документы и изображения, а также осуществлять брендирование в соответствии с корпоративным стилем банка.

Установленные Белагропромбанком точки для виртуального банкинга позволили наладить взаимодействие с географически удалёнными гражданами, а также распределять нагрузку на консультантов и менеджеров банка и отказаться от личного контакта в пользу защищённых онлайн-сеансов.

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TrueConf Enterprise, которая стала ядром ВКС-инфраструктуры банка, была интегрирована с корпоративной службой телефонии. Когда граждане используют ВКС-банкоматы, вызовы поступают на рабочие и мобильные устройства сотрудников, а «‎умная очередь» распределяет звонки между свободными операторами банка.

В дополнение к новой сети коммуникаций ИТ-департаментом было также принято решение о модернизации переговорных комнат центрального офиса Белагропромбанка. Для организации ВКС требовалось простое в установке и использовании решение, которое позволило бы задействовать приобретенную ранее аудио- и видеопериферию. В качестве ПО для переговорных комнат был выбран программный терминал TrueConf Room, который позволяет превратить любой ПК с ОС Windows или Linux в полноценное решение для ВКС.

Сотрудники банка находятся в едином адресном пространстве на платформе TrueConf — это позволяет коллегам из разных филиалов полноценно взаимодействовать друг с другом, осуществлять поиск абонентов других серверов, просматривать информацию о них, добавлять их в адресную книгу, связываться в режиме видеозвонка и групповой видеоконференции, а также обмениваться сообщениями в чате.

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Все данные хранятся и обрабатываются на аппаратном обеспечении Белагропромбанка и не передаются на сторонние сервера. Решения TrueConf работают на собственном транспортном протоколе связи, что исключает риски блокировок и санкционных ограничений и гарантирует независимость коммуникаций от зарубежных компаний и провайдеров.

С помощью экосистемы решений TrueConf Белагропромбанк провел цифровизацию коммуникаций и запустил систему видеобанкинга, которая позволила повысить эффективность удаленного обслуживания клиентов по всей республике. Помимо этого, модернизированная ВКС-сеть объединила сотрудников в 250 отделениях по всей стране для решения задач различного уровня — проведения совещаний руководителей, обучения сотрудников, организации конференций, заседаний и встреч с партнерами.