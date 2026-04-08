Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools

Екатерина Аристакесян, «СберЗдоровье»: Главный вызов в цифровом здравоохранении — это поиск баланса между развитием сервисов и требованиями к защите данных кесян: Я руковожу отделом методологии кибербезопасности, который отвечает за несколько направлений: защита данных в части соответствия деятельности компании требованиям законов и регуляторов, а

34% промышленных организаций увеличили бюджеты на информационную безопасность. Результаты исследования «СерчИнформ» вирусные системы. Более половины организаций используют отечественные NGFW (56%), криптографические СЗИ (54%), встроенные средства ИБ в ОС (51%) и DLP-системы для защиты информации от утечек (5

PT Fusion теперь позволяет интегрировать потоки данных об угрозах напрямую в средства защиты денты теперь могут скачивать потоки данных об угрозах в подходящем формате и обогащать срабатывания СЗИ. Кроме того, облачный сервис стал удобнее благодаря интерактивным дашбордам, расширенным

«Криптонит» вошел в состав Технического комитета по стандартизации «Защита информации» входит в «ИКС Холдинг») в феврале 2026 г. принята в состав Технического комитета по стандартизации «Защита информации» (ТК 362). Компания получила статус наблюдателя в подкомитетах «Методы и ср

Центр обработки данных «Газпром межрегионгаз инжиниринг» прошел аттестацию соответствия требованиям ФСТЭК России по защите информации по итогам испытаний, проведенных лицензиатом ФСТЭК России по утвержденным методикам и программе. Об этом CNews сообщили представители «Газпром межрегионгаз инжиниринг». Эксперты оценили соответствие системы информационной безопасности требованиям по защите от актуальных угроз. Были проверены 12 комплексов средств защиты информации ЦОД, в том числе средств управления, обнаружения вторжений,

Как организована защита данных в СУБД Postgres Pro аже серверов или резервных копий злоумышленник получит лишь бесполезный кодированный массив данных. Защита информации «в состоянии покоя» (на диске) происходит автоматически на уровне самой СУБ

ITGlobal.com запустил услугу по защите данных ИТ-инфраструктуры от программ-вымогателей ITGlobal.com (международное облачное направление корпорации ITG) представил услугу по защите данных от программ-вымогателей (ransomware). Клиентам доступны три сценария защиты: периодическая репликация данных в удаленные дата-центры с использованием VMware Cloud Director Availab

Подтверждена совместимость ПО «Альфа платформа» от «Атомик Софт» и комплекса СЗИ компании «Газинформсервис» ля построения систем уровня SCADA, АСУ ТП и диспетчеризации, и комплекса средств защиты информации (СЗИ) компании «Газинформсервис». ПО корректно и стабильно работает во всех режимах функционир

NGR Softlab вошла в топ-100 крупнейших поставщиков решений для защиты информации по версии СNews Российская компания-разработчик продуктов по информационной безопасности NGR Softlab вошла в топ-100 крупнейших поставщиков решений для защиты информации и в топ-20 вендоров ИБ по росту выручки за 2024 г. по версии CNews. Исследовательское агентство CNews Analytics выпустило ежегодный рейтинг «CNews Security: Крупнейшие поставщ

«Гарда» совершенствует реагирование на инциденты за счет автоматизации обмена данными между СЗИ не только уровень защиты, но и удобство управления. Интеграция Anti-DDoS и WAF через API обеспечивает контроль и предсказуемость работы защитных решений, снижая нагрузку как на специалистов, так и на СЗИ. Для нас важно, когда технологии работают так, чтобы о них вспоминали только при необходимости, а не тратили время на рутину», ‒ отметил Александр Самохвалов, руководитель продукта «Гарда W

«Руцентр» начнет оказывать услуги по защите информации от утечек и несанкционированного доступа ректор «Руцентра». Техническая защита конфиденциальной информации подразумевает выполнение работ по защите данных от несанкционированного доступа, от утечек по техническим каналам, а также от с

Полная видимость и защита данных с PT Data Security: запуск коммерческой версии продукта ие класса data security platform. Такие системы решают главные проблемы, возникающие у компаний при защите данных: они находят все места хранения значимой информации в инфраструктуре; определяю

Fuzzy Logic Labs и «Шард» будут совместно развивать технологии защиты информации елеком») и российская исследовательская компания «Шард» заключили соглашение о научно‑техническом сотрудничестве. Документ определяет направления совместной работы в сфере информационных технологий и защиты информации: проведение совместных исследований, подготовку пилотных проектов, разработку и демонстрацию технологических концептов, а также проверку новых производственных процессов. Стор

«Аквариус» и «Баррикады» обеспечили сертифицированную защиту данных в виртуальной среде онной системы. «Горизонт-ВС» является сертифицированным средством защиты информации (№ 3723, реестр СЗИ ФСТЭК России) и может применяться субъектами критической информационной инфраструктуры (К

Новейший российский метод защиты информации позволит победить утечки и откроет путь к безопасному ИИ мендован к практическому применению для защиты конфиденциальных данных при работе с алгоритмами ИИ, защите данных при использовании публичных облачных сервисов. Метод может использоваться в люб

Информационная безопасность 2024 его судостроительного предприятия страны: каких ресурсов требует, какие средства защиты информации (СЗИ) использует, какой штат подразделения ИБ содержит, какие рутинные и экстренные задачи реш

Зима близко: готовы ли предприятия КИИ к 1 января формации, установленные Указом №250. Ситуацию с переходом на российские средства защиты информации (СЗИ) обсуждали на пленарном заседании GIS Days – Global Information Security Days – отраслево

Информационная безопасность 2023 тнота. В целом, отрасли удалось справиться с испытаниями, хотя стоимость средств защиты информации (СЗИ) в некоторых сегментах кратно увеличилась, а отказаться полностью от продукции ушедших ве

Импортозамещение в кибербезопасности: чего хотят компании и что предлагают вендоры? безопасности, либо вовсе покинули его. Это вызвало повышенный спрос на средства защиты информации (СЗИ) отечественных разработчиков, при этом клиенты зачастую ожидают идентичные западным анало

Средства защиты информации и бизнеса 2021 сти. Классические средства больше не помогают? О том, как будет выглядеть по-настоящему эффективная защита информации в 20-е гг. нашего века, CNews рассказал Андрей Янкин, директор центра инфор

Новые типы атак можно выявлять даже без сигнатур и правил корреляции его и крупного бизнеса. Системный подход нацелен на создание комплексной системы защиты информации (КСЗИ) для всей иерархии ИТ-инфраструктуры предприятия. Комплексные системы реализуют защищенн

«Конфидент» выпустила новую сертифицированную версию СЗИ Dallas Lock 8.0 о прошла испытания, подтвердив соответствие обновлений требованиям регулятора. В обновленной версии СЗИ Dallas Lock 8.0 реализованы следующие улучшения и доработки: новый модуль «Средство обнар

«Инферит» и ОКБ САПР подтвердили совместимость ноутбуков Inferit с решениями «Аккорд» для защищенных ИТ-сред оутбуки Inferit Mercury и Inferit Silver 2 и решения для информационной безопасности ПАК «Аккорд» и СЗИ НСД «Аккорд-АМДЗ». Теперь устройства можно использовать в ИТ-системах с повышенными требо

Решения «СберТеха» и «Солара» помогают бизнесу создать эффективную систему защиты информации уровня нагрузки», – сказал Максим Тятюшев, генеральный директор «СберТеха». «Мы последовательно расширяем совместимость Solar Dozor с российскими операционными системами с учетом высоких требований к защите информации со стороны регуляторов и бизнеса. Технологическое партнерство со «СберТехом» позволяет поддерживать единые стандарты киберзащиты на отечественном рынке. Совместно с нашим парт

«Конфидент» выпустила новую сертифицированную версию СЗИ Dallas Lock Linux v.5.8.306 с функциями средства обнаружения и реагирования «Конфидент» выпустила новую сертифицированную версию СЗИ Dallas Lock Linux v.5.8.306 с функциями средства обнаружения и реагирования. В новой верс

Учебно-исследовательская лаборатория UserGate открылась на базе НГТУ НЭТИ ткрытая сегодня лаборатория UserGate — не просто учебное помещение, а полноценный центр компетенций в области защиты информации, который открывает доступ к реальным технологиям и профессиональн

От почты до мессенджеров: комплексная защита данных на базе обновленной версии Solar Dozor 8.1 ротного штрафа составляет от трех млн руб. за первое нарушение без смягчающих оснований и не менее 20 млн руб. (или от 1%-3% от оборота компании) за повторную утечку. С учетом долгосрочных трендов по защите информации в Solar Dozor 8.1. реализован контроль за конфиденциальной информацией, которую пользователи пытаются загрузить из письма, вложения или черновика с корпоративного почтового се

РусГидро и Ростелеком запускают масштабный проект по защите данных ый подход российского бизнеса к вопросам информационной безопасности. В условиях цифровой экономики защита данных перестает быть просто технической задачей – она становится стратегическим приор

Валерий Бадма-Халгаев, Мособлбанк: В ближайшем будущем ИИ будет интегрирован в большинство средств защиты информации тем автоматизации для управления киберинцидентами — например, систем класса SOAR. Такие решения позволяют ускорить выявление и анализ кибератак, упростить реагирование за счет интеграции с различными СЗИ и инфраструктурными решениями и снизить нагрузку на персонал. Кроме оперативного реагирования, системы SOAR за счет детального анализа артефактов и выявления всей цепочки атаки позволяют вы

Подтверждена совместимость ОС «МСВСфера АРМ 9» с СЗИ Dallas Lock Linux Разработчик российских операционных систем «Инферит ОС» (ГК Softline) и центр защиты информации «Конфидент» успешно протестировали совместимость ОС «МСВСфера АРМ 9» с системой защиты информации Dallas Lock Linux. Теперь в распоряжении пользователей – комплексное р

Устройства «Рутокен» полностью совместимы с актуальными версиями продуктов Dallas Lock 3.0» для следующих решений Dallas Lock: система защиты информации от несанкционированного доступа (СЗИ НСД) Dallas Lock 8.0; система защиты информации в виртуальных инфраструктурах (СЗИ

«ДиалогНаука» провела оценку соответствия банковской группы ТКБ требованиям ЦБ рмационной безопасности, завершила проект по оценке выполнения требований нормативных документов по защите информации для банковской группы ТКБ. Банковская группа ТКБ включает Транскапиталбанк

На черный день: как организовать защищенное хранилище данных какие объекты находятся за границей сегмента, как обрабатываются входящий и исходящий потоки, какие СЗИ используются для защиты таких потоков, не получает реакции систем на попытки деструктивно

ORS получила аккредитацию ФСТЭК на работы по защите информации денциальной информации от несанкционированного доступа в информационных системах; проектирование средств и систем информатизации в защищённом исполнении; установку, монтаж, испытания и ремонт средств защиты информации. Наличие лицензии даёт ORS возможность сопровождать клиентов — авиакомпании, аэропорты и тревел-агентства — на всех этапах жизненного цикла информационных систем: от проектиро

Судебные приставы по всей стране обновляют средства защиты информации на полмиллиарда с лишним СКЗИ для приставов Как выяснил CNews, Федеральная служба судебных приставов (ФССП) закупает 1072 единиц средств защиты информации для замен старых на 683,7 млн руб. Тендер на поставку оборудования опубликован службой на сайте госзакупок 14 мая 2025 г. Заявки на участие в электронном аукционе принимаются

Арестован глава департамента цифрового развития и защиты информации Росгвардии по делу о мошенничестве с ИТ-проектами Особо крупное мошенничество По решению военного суда арестован и отправлен в СИЗО на срок предварительного следствия руководитель департамента цифрового развития и защиты информации Росгвардии генерал-майор Михаил Варенцов, пишет ТАСС со ссылкой на представителей правоохранительных органов. Задержание произведено в рамках дела об особо крупном мошенничест

ORS получила лицензию на работы с криптографическими средствами защиты информации ун, руководитель отдела информационной безопасности ORS, отметил: «Сегодня существуют два подхода к защите данных — аппаратный и программный. Мы выбрали программный, так как он обеспечивает гиб

«ДиалогНаука» провела аудит информационной безопасности «Авто Финанс Банк» внимание вопросам информационной безопасности и соответствия требованиям нормативных документов по защите информации. В целях выполнения обязательных требований регулятора «Авто Финанс Банк» п

«Газпром межрегионгаз инжиниринг» расширил компетенции в области защиты информации и обеспечения информационной безопасности ионных систем от несанкционированного доступа и модификации, осуществлять мониторинг информационной безопасности, а также выполнять работы по установке, монтажу, наладке, испытаниям и ремонту средств защиты информации всех видов. «Получение расширенной лицензии позволяет нам самостоятельно обеспечивать необходимый уровень защищенности информации, обрабатываемой как в собственных информацион