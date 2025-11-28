Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186218
ИКТ 14449
Организации 11201
Ведомства 1492
Ассоциации 1069
Технологии 3532
Системы 26421
Персоны 80219
География 2981
Статьи 1570
Пресса 1262
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2741
Мероприятия 877

Белагропромбанк

Белагропромбанк

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


28.11.2025 AntiFraud Club: за год в Белоруссии предотвращено более 30 000 случаев мошенничества 2
27.11.2024 Еще больше банков Белоруссии присоединилось к F.A.C.C.T. AntiFraud Club 2
21.03.2024 Ведущие банки Беларуси вступили в F.A.C.C.T. AntiFraud Club 3
19.03.2024 CraftTalk выходит на рынок HR-систем для массового рекрутинга с ИИ-помощником кадровой службы 1
27.02.2024 CraftTalk встроил возможности GPT в новую версию своей платформы 1
30.01.2024 «Авантелеком» и CraftTalk запустили совместную омниканальную AI-платформу 1
22.01.2024 Искусственный интеллект от CraftTalk помогает «Ингосстрах Банку» улучшить взаимодействие с клиентами 1
18.12.2023 Белагропромбанк запустил платформу коммуникаций и видеобанкинг на базе TrueConf 3
19.04.2023 CraftTalk стала партнером Орловского государственного университета 1
16.08.2022 Белагропромбанк внедрил искусственный интеллект от CraftTalk 4
06.06.2022 Чат-бот от CraftTalk: мультиканальная поддержка и постоянная связь с клиентами для «Ингосстраха» 1
11.05.2022 CraftTalk интегрировался с платформой для частных клиник Medods 1
31.03.2022 «ЮMoney» запустил переводы с кошелька на карты «Белкарт» в Белоруссию 1
27.04.2018 R-Style Softlab запустила хранилище данных в Белагропромбанке 1
21.07.2016 R-Style Softlab назначила нового руководителя в вологодском филиале 1
14.07.2016 «Би-Лоджик» обновила системы ДБО BSS в связи с деноминацией национальной валюты Беларуси 1
07.04.2016 R-Style Softlab увеличила выручку от продаж систем ДБО более чем на 40% 1
21.01.2016 BSS подвела итоги 2015 года: новая продуктовая стратегия и расширение географии бизнеса 1
04.08.2015 R-Style Softlab автоматизирует формирование отчетности в «Белагропромбанке» 2
23.01.2014 BSS реализовала более 70 проектов по подключению кредитных и госорганизаций к инфраструктуре электронного правительства в 2013 г. 1
24.07.2008 НР пришла в Белоруссию за чем-то большим? 1
28.08.2007 Марк Шерман: "Амфора" предложит российским банкам Temenos T24 1
17.08.2007 «Белагропромбанк» строит СЭД на базе LanDocs 3

Публикаций - 23, упоминаний - 35

Белагропромбанк и организации, системы, технологии, персоны:

CraftTalk - Крафт-Толк 66 8
Фронтлайн - Frontline - Коннект Лайн 14 6
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 678 4
BSS - Банк Софт Системс - БСС 697 3
R-Style - Эр-Стайл ГК 739 3
Neovox - Неовокс - New Contact - Ньюконтакт 22 3
B-Logic - Би-Лоджик 2 2
BSS-Security - БСС-Безопасность 20 2
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 793 2
Turkcell - life:) - БеСТ - Белорусская сеть телекоммуникаций 14 1
Prime Finance - Прайм Финанс 1 1
ST SOFT - СТ СОФТ 4 1
Авантелеком 32 1
Lindex Technologies - Линдекс Технолоджис 7 1
КМП - Корпорация морского приборостроения - Моринсис-Агат Концерн - Моринформсистема-Агат Концерн 11 1
Ньюлэнд технолоджи - Newland technology 3 1
Bevalex - Бевалекс 6 1
АК-Цент Микросистемс 7 1
CBOSS - СИБОСС - Fujitsu Services Oy 127 1
HP Inc. 5757 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2251 1
SAP SE 5423 1
SafeTech - СэйфТек 106 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 435 1
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 1
Cashoff LAB - Cashoff Laboratory - Кэшофф Лаб 14 1
Softline Group - Softline AG - Softline International 54 1
Amphora Group - Амфора Групп 22 1
Temenos AG 24 1
Medods - Медодс 6 1
КАМИ НТЦ - Научно-технический центр 5 1
TrueConf - ТруКонф 425 1
Softline - Софтлайн 3248 1
Microsoft Corporation 25222 1
Telegram Group 2542 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4504 1
EY - Ernst & Young Global 381 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 552 9
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1788 8
Почта России ПАО 2238 7
ПСБ - Промсвязьбанк 898 7
Магнит - Тандер - сеть магазинов 961 7
Ингосстрах СПАО 451 6
Белинвестбанк - Белорусский банк развития и реконструкции 7 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8148 3
Сбер - Сбер Банк Беларусь - Сбербанк Беларусь - БПС-Сбербанк - Белпромстройбанк 27 3
АТФБанк 22 2
Национальный банк Республики Беларусь 10 2
ГПБ Белгазпромбанк 19 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 944 2
Halyk Bank - Халык банк - Народный сберегательный банк Казахстана 46 2
Приорбанк 11 2
БТА Банк - Туран Алем - АМТ Банк - СлавинвестБанк - Астана Международный Банк - Астана-Холдинг Банк 42 2
Траст НБ - Банк непрофильных активов - Национальный банк Траст 109 2
Евразийский банк (Казахстан) - Eurasian Bank 36 1
Halyk Bank - Москоммерцбанк 19 1
Межтопэнергобанк 9 1
ВЭБ.РФ - Банк БелВЭБ - Белвнешэкономбанк- Белзнешэканамбанк - Белвнешстрах УСП - Внешэкономстрой КСО - Сивельга 11 1
Темірбанк - Темирбанк 4 1
Укргазбанк АБ 5 1
МТБанк 10 1
Интерактивный Банк - iBank 19 1
Русский Трастовый Банк 9 1
Русский ипотечный банк 5 1
Технобанк - Белорусский Индустриальный Банк 8 1
УПБ - Укрпрофбанк - Украинский профессиональный банк 2 1
БНБ-Банк - Белорусский народный банк 1 1
ASFI - Астана-Финанс 2 1
Цептер Банк - Zepter Bank 1 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 388 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1143 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2987 1
Татфондбанк АИКБ 81 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 528 1
ГПБ - Газпромбанк 1168 1
ЦентрКредит Банк - Банк БЦК-Москва 14 1
ВТБ - Почта Банк 503 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3239 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12807 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5217 1
Федеральное казначейство России 1877 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 907 1
Правительство Москвы - ДГИ Москва - Департамент городского имущества города Москвы - ЦУГИ ГУП - Центр управления городским имуществом 74 1
Национальный банк Республики Казахстан - Центральный банк Казахстана 22 1
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 127 1
Правительство Москвы - ДЖКХ Москва - Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы - Комплекс городского хозяйства города Москвы 35 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 261 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4864 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1452 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 119 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 942 1
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в РФ 13 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3449 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5763 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57078 10
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8407 9
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5560 9
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5850 9
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1201 9
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11289 9
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2400 9
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4263 8
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17911 8
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13305 8
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2421 8
KMS - Knowledge Management System - Системы управления знаниями 436 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72866 7
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4446 7
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5238 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33885 6
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12223 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10101 4
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5879 4
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1125 4
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 824 4
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7067 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8444 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26019 3
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4536 3
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2835 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13022 3
On-premise - Он-премис - модель локального развёртывания программного обеспечения 980 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8910 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4883 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4639 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13302 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31873 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12265 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12306 2
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5328 2
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2229 2
FinTech - ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 869 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27126 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31564 2
РСХБ - R-Style Softlab - RS-DataHouse - RSDH 72 3
CraftTalk GPT 10 2
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 836 2
Apple iOS 8231 2
BSS CORREQTS Corporate 49 2
BSS BS-Client ДБО 126 2
BSS Сервер Нотификации 20 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1394 2
Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - LanDocs LDM - Lanit Document Management - LDM.КЭДО - LDM.Express - LDM.Аналитика - LDM.Финансовый архив - LDM.Документооборот 139 1
TrueConf Kiosk 1 1
CraftTalk KMS 7 1
Google Android 14653 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2445 1
Сбер - ЮMoney - ЮKassa - Яндекс.Касса 212 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 880 1
Aladdin JaCarta PKI 87 1
Aladdin JaCarta СКЗИ 172 1
SafeTech - PayControl 45 1
1С Первый Бит - БИТ.Финанс 247 1
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Connect 72 1
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Bank АБС 304 1
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 260 1
BSS e-Government Gate 26 1
Ростех - Росэлектроника - TSP - Telecommunication Server Platform - Универсальная телекоммуникационная серверная платформа 20 1
BSS CORREQTS Retail 17 1
Omni - криптовалюта 90 1
SafeTech - SafeTouch 29 1
UniCredit Enter 17 1
UniCredit Mobile 16 1
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 621 1
Linux OS 10863 1
Microsoft Windows 16298 1
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 200 1
TrueConf Enterprise 25 1
TrueConf Room 7 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 940 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1203 1
Oracle Exadata Database Machine - Линейка машин баз данных 217 1
BSS Business - BSS МБК - BSS Мобильный Бизнес Клиент 20 1
Rakuten Viber 645 1
Сбитинков Михаил 14 3
Харитонов Михаил 4 2
Кветкина Юлия 17 2
Дробышевский Михаил 53 2
Баулин Валерий 52 2
Мруз Сергей 3 1
Макаров Юрий 2 1
Тимофеева Марина 1 1
Алексеев Данил 1 1
Проволович Алевтин 1 1
Прокофьев Константин 5 1
Козак Руди 3 1
Гайнанов Эмиль 1 1
Вирясов Владислав 32 1
Рыженьков Денис 1 1
Кирюшин Евгений 1 1
Пашкина Юлия 1 1
Добролович Виктор 1 1
Патешман Виталий 42 1
Фирулев Алексей 2 1
Кравченко Георгий 13 1
Кочетков Владислав 248 1
Шалманов Сергей 201 1
Леонов Константин 3 1
Плаксин Сергей 3 1
Полевой Василий 14 1
Шерман Марк 1 1
Кутилов Михаил 1 1
Петухов Денис 37 1
Россия - РФ - Российская федерация 156353 18
Беларусь - Белоруссия 6015 13
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14475 7
Казахстан - Республика 5784 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45607 3
Украина 7784 3
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1068 3
Таджикистан - Республика 908 3
Беларусь - Минск 673 3
Россия - УФО - Екатеринбург 4255 2
Европа 24618 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Усть-Лабинский район - Усть-Лабинск 20 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1294 1
Армения - Республика 2367 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1349 1
Грузия 1280 1
Узбекистан - Республика 1864 1
Латвия - Латвийская Республика 823 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 550 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 741 1
Россия - СЗФО - Вологодская область - Вологда 336 1
Молдавия - Республика Молдова 721 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 597 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1370 1
Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск 406 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8089 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 452 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3343 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18508 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 948 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1299 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2902 1
Россия - ДФО - Магаданская область 475 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2408 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1683 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1810 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2178 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3240 1
Россия - СФО - Новосибирск 4632 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 986 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51156 21
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31775 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54874 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4236 4
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 764 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5303 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15053 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25900 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8229 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10509 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2482 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6654 2
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1707 2
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 942 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4398 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10220 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10711 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3209 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1555 1
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 975 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Blue-collar worker - Синий воротничок 42 1
Социализм 58 1
Английский язык 6867 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5843 1
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1115 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11728 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9632 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2696 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4914 1
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе 158 1
Федеральный закон 275-ФЗ - О государственном оборонном заказе 18 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2497 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17371 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3688 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6241 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1392 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5499 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4933 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3025 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 840 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8360 2
Maximize Market Research 3 1
ОГУ имени И.С. Тургенева ВО ФГБОУ - Орловский Государственный Университет имени И.С. Тургенева - ОрёлГТУ - Орловский государственный технический университет 18 1
Finopolis - Финополис - Форум инновационных финансовых технологий 89 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1403324, в очереди разбора - 733446.
Создано именных указателей - 186218.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшая техника Dreame по уходу за волосами: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC: доступные наушники с шумоподавлением

Лучшие принтеры и МФУ для дома в 2025 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще