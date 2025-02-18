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Cashoff LAB Cashoff Laboratory Кэшофф Лаб

Cashoff LAB - Cashoff Laboratory - Кэшофф Лаб


18.02.2025 Выпускник «Сколково» упростил проверки и кредитование для клиентов Металлинвестбанка 1
22.01.2024 Резидент «Сколково» получил 6,7 млн руб. на развитие технологии автоматизации начисления кешбэка 2
25.11.2020 Технология резидента «Сколково» поможет клиентам ВТБ получать повышенный кешбэк от производителей 2
01.06.2018 «Тинькофф Банк» подписал соглашения с тремя стартапами в рамках Skolkovo Startup Village 1
21.05.2018 Cashoff запустила мобильную версию сервиса «Кэшбэк от производителей клиентам банков» 2
16.02.2018 Группа компаний BSS представила итоги 2017 года 1
10.01.2017 Группа ВТБ отбирает стартапы «Сколково» для сотрудничества 1
10.01.2017 «Кэшофф Лаб» расширила функциональность системы ДБО для ВБРР 3
23.08.2016 «Екатеринбургский Муниципальный Банк» запустил сервис управления личными финансами Cashoff 4
24.06.2016 Клиентам ВБРР станет доступен сервис Cashoff для iOS и Android 3
21.01.2016 BSS подвела итоги 2015 года: новая продуктовая стратегия и расширение географии бизнеса 1
10.11.2015 «Банк Инноваций и Развития» внедрил сервис управления личными финансами в системе BID Online 2
05.10.2015 Сервис управления личными финансами от Cashoff запущен еще в двух российских банках 2
28.09.2015 Интернет-банк «Локо Online» дополнен сервисом контроля расходов и доходов «Мои финансы» 2

Публикаций - 14, упоминаний - 27

Cashoff LAB и организации, системы, технологии, персоны:

BSS - Банк Софт Системс - БСС 672 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8769 3
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 390 3
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 633 2
LiveTex - ЛайвТекс 33 2
BSS-Security - БСС-Безопасность 20 2
МегаФон 8928 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12736 2
Telegram Group 2019 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1055 1
NtechLab - НтехЛаб 122 1
Лаборатория Наносемантика - Nanosemantics Lab 46 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 420 1
VisionLabs - ВижнЛабс 222 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 196 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 456 1
SafeTech - СэйфТек 90 1
Kribrum - Крибрум 31 1
Double Data - Дабл Дата 20 1
Intervale - Интервейл 46 1
БАРС Груп 546 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 334 1
Oz Forensics - Оз Форензика - Media Forensic Software - Медиа Форензика 11 1
Казахтелеком - Kcell - Кселл - Activ - GSM-Казахстан 109 1
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 172 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 325 1
Beorg - Биорг 112 1
КМП - Корпорация морского приборостроения - Моринсис-Агат Концерн - Моринформсистема-Агат Концерн 8 1
Ovision - Овижн 46 1
Stereotech - Стереотек 47 1
ВБРР - Всероссийский банк развития регионов 30 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2812 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7364 2
ВТБ - Почта Банк 467 2
ГПБ - Газпромбанк 1086 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 2
Ак Барс Банк 272 2
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 160 2
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 251 2
Сбер - Сбербанк Беларусь - БПС-Сбербанк - Белпромстройбанк 24 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 454 2
NanduQ - Qiwi 996 2
Роснефть НК - нефтяная компания 514 2
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 211 2
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах Банк - РГС Банк - Русь-Банк - Русский межрегиональный банк развития 104 2
Урал ФД АКБ - Уральский финансовый дом 16 2
Евразийский банк (Казахстан) - Eurasian Bank 36 2
Межтопэнергобанк 9 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1184 1
СДМ-Банк 64 1
Возрождение - Коммерческий банк 346 1
ПСБ - СМП банк - Северный морской путь 87 1
АБ Россия - Акционерный банк Россия 88 1
Международный банк Азербайджана - International Bank of Azerbaijan - МБА-Москва Банк 17 1
Центр-инвест КБ 59 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 494 1
Татфондбанк АИКБ 80 1
Bereke Bank - Сбербанк Казахстан 13 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 290 1
ВТБ - ВТБ24 665 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 366 1
Halyk Bank - Халык банк - Народный сберегательный банк Казахстана 45 1
ЭксимБанк 5 1
Металлинвестбанк - Металлургический Инвестиционный Банк 58 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 283 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 480 1
Великие Луки банк 1 1
СКБ Контур - Контур.Банк - Банк Екатеринбург - Екатеринбургский муниципальный банк 17 1
Ростех - Новиком АКБ - Новикомбанк 62 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3063 10
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3149 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2900 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 253 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1911 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1381 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 732 1
Администрация Владимира 3 1
Национальный банк Республики Казахстан - Центральный банк Казахстана 17 1
Правительство Москвы - ДГИ Москва - Департамент городского имущества города Москвы - ЦУГИ ГУП - Центр управления городским имуществом 66 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 770 1
Федеральное казначейство России 1783 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2999 1
Правительство Москвы - ДЖКХ Москва - Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы 33 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 247 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5301 9
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Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7051 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8499 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3844 1
Google Android 14055 3
Apple iOS 7840 3
SafeTech - PayControl 44 2
BSS CORREQTS Retail 16 2
BSS CORREQTS Corporate 48 2
BSS Business - BSS МБК - BSS Мобильный Бизнес Клиент 20 2
SafeTech - SafeTouch 29 2
BSS BS-Client ДБО 125 2
Google Play - Google Store - Android Market 3303 1
Rakuten Viber 627 1
Apple - App Store 2898 1
Meta - Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 169 1
BSS e-Government Gate 26 1
Ак Барс Бизнес Онлайн - АК Барс Online 9 1
ВТБ Мультибонус 4 1
Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 310 1
BSS Интеллектуальный коллектор 1 1
BSS Электронный офис 21 1
МТС Автосекретарь 67 1
BSS Сервер Нотификации 20 1
Aladdin JaCarta СКЗИ 165 1
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 86 1
Ростех - Росэлектроника - TSP - Telecommunication Server Platform - Универсальная телекоммуникационная серверная платформа 20 1
UniCredit Enter 17 1
UniCredit Mobile 16 1
ФИТ - FIT PayQR - платежный сервис 8 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2284 1
Huawei P30 - Серия смартфонов 175 1
Aladdin JaCarta PKI 87 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 970 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4501 1
Omni - криптовалюта 86 1
BSS Digital2Speech - BSS Диджитал ту спич - BSS CodyFi - BSS SignyFi - BSS VeryFi 37 1
ВБЦ - TenChat - ТЕНЧАТ - социальная сеть 54 1
Горьков Дмитрий 10 8
Новиков Павел 99 6
Кравченко Георгий 13 2
Цыганов Вячеслав 66 1
Платицын Андрей 5 1
Синенко Роман 5 1
Дергунова Ольга 119 1
Богачев Игорь 180 1
Туржанский Антон 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 145225 8
Казахстан - Республика 5556 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43372 2
Россия - УФО - Екатеринбург 3968 2
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Беларусь - Белоруссия 5695 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1232 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 562 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 522 1
Таджикистан - Республика 863 1
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Россия - СЗФО - Псковская область - Великолукский район - Великие Луки 62 1
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Страхование - Страховое дело - Insurance 5856 1
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