Сколково Sk Fintech Hub Skolkovo Fintech Hub Sk Финтех Хаб

Сколково - Sk Fintech Hub - Skolkovo Fintech Hub - Sk Финтех Хаб

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


26.02.2026 Эксперты «Сколково» назвали тренды цифровизации банков в 2026 году 1
27.01.2025 Резидент Сколково выделил тренды цифровизации банкинга в 2025 году 1
17.10.2024 «Сколково» и НСПК договорились начать совместную работу по развитию финтех-экосистемы России 1
10.04.2024 Резидент «Сколково» обеспечит безопасность транзакций для крупнейшего банка Киргизии 2
09.04.2024 Резидент «Сколково» обеспечит безопасность транзакций для крупнейшего банка Киргизии 2
18.03.2024 Факторинговая компания привлекла 20 млн руб. за два часа через платформу резидента «Сколково» 1
29.02.2024 Объявлены финалисты конкурса цифровых проектов с призовым фондом 5,5 млн рублей 1
29.02.2024 Резидент «Сколково» примет участие во второй волне пилота цифрового рубля 1
22.01.2024 Резидент «Сколково» получил 6,7 млн руб. на развитие технологии автоматизации начисления кешбэка 1
20.12.2023 Servicepipe бесплатно защитит от интернет-атак благотворительные фонды и НКО 1
19.12.2023 IT_ONE и «Сколково» выбрали 8 финалистов конкурса стартапов в области ИИ для решения HR-задач 1
07.11.2023 IT_ONE и «Сколково» запускают конкурс в области ИИ для решения HR-задач 1
07.11.2023 Совкомбанк и Sk Финтех Хаб запустили конкурс с призовым фондом 5 млн рублей 1
01.11.2023 Резидент «Сколково» запустил сервис для оплаты услуг ЖКХ по адресу 2
18.10.2023 ГК Softline и Skolkovo Fintech Hub провели эксперимент по оценке кибербезопасности стартапов 2
21.09.2023 Малый бизнес привлек более 100 млн руб. через платформу резидента «Сколково» 1
23.08.2023 Российские разработчики назвали обучение языкам программирования главным фактором карьерного роста 1
20.07.2023 Резидент «Сколково» запатентовал мобильную подпись 1
02.06.2023 Совкомбанк разыграл 1 млн руб среди ИТ-специалистов 1
11.05.2023 Стартует онлайн-хакатон с призовым фондом 1 млн рублей 1
13.04.2023 Совкомбанк и «Сколково» проведут хакатон с призовым фондом 1 млн рублей 1
07.04.2023 Российские разработчики назвали самую востребованную мобильную операционную систему 1
16.12.2022 CNews, ВТБ и «Сколково» наградят лучшие проекты анализа данных премией Data Fusion Awards 1
28.11.2022 Объявлены победители онлайн-хакатона с призовым фондом 800 тысяч рублей 1
08.11.2022 «Сколково» помогает подключать кредитные организации к сервису самозанятых «Мой налог» 1
06.10.2022 Совкомбанк и «Сколково» разыграют 800 тыс. рублей среди Java-разработчиков 1
02.08.2022 Совкомбанк и «Сколково» определили лучших системных аналитиков Sovcombank Challenge 2022 1
15.07.2022 Программисты поборются за 800 тысяч рублей на Sovcombank Challenge 2022 1
07.07.2022 «Кубань кредит» переходит на безбумажные технологии с сервисом Nopaper Office 1
05.07.2022 Аналитики поборются за 800 000 рублей в соревновании Sovcombank Challenge 2022 1
18.04.2022 CNews, ВТБ и «Сколково» назвали победителей премии Data Fusion Awards 1

Публикаций - 32, упоминаний - 36

Сколково и организации, системы, технологии, персоны:

ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет - Экзороботикс 126 10
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 185 10
Beorg - Биорг 125 6
Яблочков Зарядные станции 46 5
С-Инновации 45 5
Ovision - Овижн 50 5
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 254 5
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 474 5
АФК Система - Sitronics Space - Спутникс - Спутниковые инновационные космические системы - Sputnix - Satellite Innovative Space Systems 113 5
Vocord - Вокорд 183 5
ЦРТ Инновации 71 5
Stereotech - Стереотек 48 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4633 4
SafeTech - СэйфТек 111 4
Artsofte - Abanking - Акоммерс - Артсофт 32 4
Совкомбанк Технологии 16 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5334 3
Softline - Софтлайн 3353 3
Axioma-Soft - Аксиома-Софт 32 3
ИТ1 Группа - ИТ1-Холдинг - IT_One - ИТ Один 38 3
ГПБ - ГС-инвест - ГПБ-ИТ1 - ГПБ-Тех - Газпромбанк.Тех 25 2
Ростелеком - РТЛабс 183 2
Телеком Биржа - ServicePipe - Сервиспайп 100 2
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 321 2
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 413 2
К-МИС - К-Скай - K-SkAI 33 2
Softline - Sl Soft - Softline - RoboVoice - Робовойс 105 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 310 1
F2 innovations - Ф2 инновации 16 1
Hoff Tech - Хофф Тех 45 1
LemonPie - ЛепонПай 1 1
First Data - Ферст Дата 5 1
Andata - Андата 7 1
МегаФон 10142 1
9123 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 349 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9257 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 397 1
Curator - Эйч-Эль-Эль - Qrator Labs - Highload Lab 162 1
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 211 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1047 12
Совкомбанк ПАО 295 11
Рапид Био 102 10
Гепатера - Hepatera 46 5
Global CIO - Глобал Си Ай Оу 64 5
ЯКласс 68 5
Whoosh - ВУШ Холдинг - ВУШ ПДМ 111 5
НСПК - Национальная система платежных карт 910 3
Lender Invest - Лэндэр Инвест 8 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1115 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3032 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1408 2
Optima Bank - Оптима Банк 6 2
Global Factoring Network - Глобал факторинг нетворк рус 3 1
Кубань Кредит Банк - Инвестиционный Банк Кубани - Кубаньбанк 38 1
Veligera Capital 2 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8334 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1819 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1005 1
Альфа-Банк 1893 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 173 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 436 1
Гознак - Uniteller - Юнителлер - ПРЦ - Предпроцессинговый расчетный центр 59 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Ckassa - Цкасса.Ру 6 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 117 1
А3 - Платежный сервис 3 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1544 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3287 29
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3161 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13082 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3538 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1413 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 164 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 795 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1912 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1491 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 168 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1281 1
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Безопасный транспорт Инновационный центр - ситуационный центр 52 1
Судебная власть - Judicial power 2417 1
АРФГ - Ассоциация развития финансовой грамотности 5 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 392 1
ЕАПО - Евразийская патентная организация 13 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57806 19
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5921 18
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74171 12
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34162 11
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12388 10
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18973 8
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12338 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23388 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32213 4
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4166 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13423 4
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8977 4
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1615 4
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3780 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4987 3
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4731 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12451 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9010 3
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2376 3
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2052 3
Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 973 3
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2852 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8184 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11628 3
Кибербезопасность - Криптографическая система с открытым ключом - асимметричное шифрование - асимметричный шифр - асимметричная криптография 13 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25778 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7484 2
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3599 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11534 2
B2C - Business-to-consumer - Business-to-Client - Бизнес для Потребителя 1158 2
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 753 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6023 2
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1329 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7711 2
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13703 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23129 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26220 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5726 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5205 2
CBDC - Central Bank Digital Currencies - ЦВЦБ - Цифровая валюта центральных банков 21 2
VK - Учи.ру - UCHi.ru - Образовательная онлайн-платформа 124 5
SafeTech - PayControl 45 3
Интерфакс - Скан-Интерфакс 9 2
Google Android 14851 2
Apple iOS 8338 2
Oracle Java - язык программирования 3361 2
К-МИС - К-Скай Webiomed СППВР - Вебиомед - Система поддержки принятия врачебных решений 41 2
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 229 2
Artsofte - SafeTech - Nopaper Office 19 2
OpenWay Group - OpenWay Way4 - платформа электронного процессинга платежных карт 56 1
Artsofte - Abanking Digital Office 6 1
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - Серенити сайбер секьюрити - Serenity Cyber Security 115 1
Softline - Sl Soft - Сойка - SOiCA OCR 106 1
А3_Household 1 1
CDO Global - DeepTalk 3 1
GetMeGit - ГЕТМИГИТ 1 1
Skillometer Staff 1 1
iRecommendWork 1 1
ВБЦ - TenHunter 9 1
Softline - WorkFlowSoft 64 1
Kaspersky Travel Accelerator 2 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1175 1
Apple - App Store 3023 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 823 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1132 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1635 1
ФНС РФ - Государственный адресный реестр - ФИАС - Федеральная информационная адресная система 78 1
CUPS - Common Unix Printing System 25 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 965 1
Ruby on Rails - фреймворк 27 1
Стахановец - Стах@новец - Стахановец Про 114 1
Сател - Зиакс - Ziax 12 1
ФНС РФ - Мой налог - Кабинет налогоплательщика НПД - Налог на профессиональный доход 94 1
Роскосмос - ТерраТех - Цифровая Земля 10 1
Softline - DeskWork 117 1
ВБЦ - TenChat - ТЕНЧАТ - социальная сеть 57 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит Техника - Inferit - Inferit Desktop - Inferit Slim - Inferit Compact - Inferit Micro - Inferit Versa - Inferit Eclipse - Inferit Base - Inferit Silver - Inferit Line - Inferit Tower - Inferit Mini - Inferit Mercury 381 1
Новиков Павел 108 26
Борис Альберт 23 7
Верестникова Дарья 37 4
Сокольская Ирина 6 3
Литовченко Вячеслав 5 2
Исаков Дмитрий 5 2
Кирьянова Александра 160 2
Адеев Николай 15 2
Чернов Алексей 4 1
Гречихо Максим 6 1
Казакова Анна 1 1
Кушнарёв Иван 2 1
Сурин Александр 1 1
Кудакин Павел 1 1
Яшина Ирина 2 1
Фризоргер Алексей 1 1
Абаркин Александр 2 1
Сидоренко Татьяна 2 1
Кадыров Тагир 1 1
Старостина Наталья 2 1
Натарова Елена 3 1
Элердова Милана 9 1
Панков Александр 79 1
Путятинский Сергей 109 1
Каем Кирилл 41 1
Гусев Александр 45 1
Волков Максим 34 1
Васильев Дмитрий 73 1
Горьков Дмитрий 10 1
Кузьмин Олег 17 1
Кананович Евгений 2 1
Безбогов Сергей 61 1
Рычков Андрей 12 1
Мартынова Елена 90 1
Dral Emeli - Драль Эмили 3 1
Драль Алексей 4 1
Примаченко Алексей 2 1
Панов Александр 11 1
Старостин Александр 9 1
Голицын Сергей 46 1
Россия - РФ - Российская федерация 158923 30
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46209 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14561 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18855 4
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3323 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4340 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1373 2
Киргизия - Бишкек 137 2
Казахстан - Республика 5856 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1168 1
Беларусь - Белоруссия 6090 1
Россия - СФО - Новосибирск 4725 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3437 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1729 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1637 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 904 1
Кипр - Республика 622 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1260 1
Россия - Кубань 221 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51494 20
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5525 19
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20482 11
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15313 8
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17488 8
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7320 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32087 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26123 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55235 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6403 3
НКО - Некоммерческая организация 599 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5322 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8408 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11821 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3736 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2275 2
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 630 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2827 2
Финансовый сектор - Crowdfunding - Краудфандинг - Краудинвестинг - Краудлендинг - народное финансирование - C2C-кредитование 73 2
Аудит - аудиторский услуги 3135 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10798 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3275 2
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2194 2
Доходность - ставка доходности - Rate of return 706 2
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1072 1
Образование в России 2579 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3685 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6711 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10536 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6307 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1896 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3813 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3749 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2082 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 379 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5922 1
ФНС РФ - Реестр МСП - Реестр малого и среднего предпринимательства 154 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1051 1
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 576 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1083 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 172 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 797 1
VK Skillbox - Скилбокс 131 3
Lerna - Лерна - КорпСкилз 14 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1120 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 405 1
МФТИ - ФПМИ - Физтех-школа прикладной математики и информатики - 56 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 183 1
ЦБ РФ - Финтех Хаб Банка России 16 1
Совкомбанк - Sovcombank Team Challenge 8 8
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 366 8
VK All Cups 18 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1261 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2598 1
