Получите все материалы CNews по ключевому слову
Сколково Sk Fintech Hub Skolkovo Fintech Hub Sk Финтех Хаб
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Сколково и организации, системы, технологии, персоны:
|АРФГ - Ассоциация развития финансовой грамотности 5 1
|BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 392 1
|ЕАПО - Евразийская патентная организация 13 1
|Новиков Павел 108 26
|Борис Альберт 23 7
|Верестникова Дарья 37 4
|Сокольская Ирина 6 3
|Литовченко Вячеслав 5 2
|Исаков Дмитрий 5 2
|Кирьянова Александра 160 2
|Адеев Николай 15 2
|Чернов Алексей 4 1
|Гречихо Максим 6 1
|Казакова Анна 1 1
|Кушнарёв Иван 2 1
|Сурин Александр 1 1
|Кудакин Павел 1 1
|Яшина Ирина 2 1
|Фризоргер Алексей 1 1
|Абаркин Александр 2 1
|Сидоренко Татьяна 2 1
|Кадыров Тагир 1 1
|Старостина Наталья 2 1
|Натарова Елена 3 1
|Элердова Милана 9 1
|Панков Александр 79 1
|Путятинский Сергей 109 1
|Каем Кирилл 41 1
|Гусев Александр 45 1
|Волков Максим 34 1
|Васильев Дмитрий 73 1
|Горьков Дмитрий 10 1
|Кузьмин Олег 17 1
|Кананович Евгений 2 1
|Безбогов Сергей 61 1
|Рычков Андрей 12 1
|Мартынова Елена 90 1
|Dral Emeli - Драль Эмили 3 1
|Драль Алексей 4 1
|Примаченко Алексей 2 1
|Панов Александр 11 1
|Старостин Александр 9 1
|Голицын Сергей 46 1
|Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 172 1
|CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 797 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1421914, в очереди разбора - 726628.
Создано именных указателей - 190973.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.