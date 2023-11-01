Резидент «Сколково» запустил сервис для оплаты услуг ЖКХ по адресу

Компания «Платёжный сервис А3», резидент «Сколково» (группа ВЭБ.РФ), разработала решение «А3_Household» для банков и платежных систем, которые реализуют оплату услуг ЖКХ на своих площадках. Оно работает в тесной связке с сервисом уведомлений «А3_Notification» и позволяет подписать всю базу клиентов на уведомления по начислениям ЖКХ по адресу регистрации или проживания пользователя.

«А3_Household» — это первое решение, поступившее на открытый рынок b2b и доступное для подключения в банках и других сервисах оплаты жилищно-коммунальных услуг. Основной аудиторией продукта являются банки и другие партнеры, принимающие платежи от физических лиц в пользу поставщиков ЖКУ.

Решение компании «Платёжный сервис А3» собирает максимальное количество начислений по адресу пользователей. Для этого все поставщики услуг объединяются по единому идентификатору адреса проживания клиента. Вместе с этим происходит внутренняя верификация лицевых счетов для избежания дублирования начислений и отправки неактуальных данных. Затем подписка по адресу дает возможность собрать все начисления пользователя в одном месте и с помощью сервиса «А3_Notification» максимально быстро прислать уведомление об оплате.

«Возможность совершать все платежи стимулирует людей использовать конкретный банк. Поэтому предоставление максимально широкого спектра услуг в рамках одного приложения — одна из важных задач в борьбе за пользователя. Решение компании А3 является уникальным в своем роде, позволяя собирать все счета в одном месте и максимально оперативно высылать уведомления пользователю. На текущий момент около 30 участников Sk Fintech Hub решают задачи разного рода в сфере платежей — от платформ для ведения торговли и предоставления услуг интернет-эквайринга до реализации оплаты услуг ЖКХ на банковских площадках», — отметил Павел Новиков, директор Skolkovo Fintech Hub.

На сегодняшний день сервис в среднем покрывает 87,3% домохозяйств по регионам России. Решение резидента «Сколково» работает с ненормализованными данными пользователей. Успешно распознается и обогащается лицевыми счетами до 85% поступающих адресов и, как отмечают в компании, данный показатель ежемесячно растет. В зависимости от региона и степени централизации поставщиков ЖКУ в регионе, на один адрес находится в среднем от 4 до 5 начислений на оплату.

«“А3_Household” позволяет сервисам оплаты ЖКХ добиться значительных результатов в нескольких ключевых областях. Например, они могут повысить количество активных пользователей, отправляя уведомления о начислениях тем клиентам, которые давно не заходили в платежное приложение. Также с помощью “А3_Household” возможно увеличение транзакционной активности сервиса. Путем поиска и отправки уведомлений о начислениях клиентам сервисов, которые используют приложение для других целей, но не оплачивают услуги ЖКХ, можно стимулировать больше транзакций и увеличить объем операций. Благодаря уведомлению о всех начислениях домохозяйства, создается удобный пользовательский путь для оплаты услуг ЖКХ, что повышает уровень участия и вовлеченность», — сказал Тагир Кадыров, директор департамента продуктов и инноваций компании «Платёжный сервис А3».

На текущий момент линейка продуктов резидента «Сколково» насчитывает 12 технологических сервисов, которые могут быть собраны под бизнес-задачи партнера. Клиентами компании «Платёжный сервис А3» являются крупнейшие банки России, поставщики услуг ЖКХ, телекоммуникационные компании, сервисы по приему платежей от населения. Компания работает с 7 из 10 крупнейших банков России и контролирует 3% рынка оплаты жилищно-коммунальных услуг и 12% рынка оплаты штрафов ГИБДД России.