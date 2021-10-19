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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Новиков Павел
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Публикаций - 67, упоминаний - 67
Новиков Павел упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Матвеева Татьяна 83 15
|Селиванов Дмитрий 48 14
|Четвернин Алексей 651 14
|Попов Сергей 72 14
|Носков Константин 201 12
|Шадаев Максут 384 12
|Чернякова Елена 26 12
|Раков Ярослав 48 11
|Ермолаев Артем 340 11
|Албычев Александр 74 11
|Городилов Михаил 17 11
|Герасимюк Максим 20 11
|Песчанских Георгий 37 11
|Шайхутдинов Роман 107 11
|Палюх Юрий 15 11
|Калина Роман 60 11
|Бутенко Юрий 64 11
|Комар Евгений 20 11
|Козлов Александр 54 11
|Приданкин Андрей 30 11
|Петрушин Андрей 64 11
|Абаев Даурен 12 11
|Салбиев Алан 30 11
|Рудзевич Мария 34 11
|Крюков Сергей 26 11
|Ковнир Евгений 71 11
|Акимов Максим 167 11
|Ачкасов Павел 11 11
|Ляшенко Сергей 29 11
|Левин Леонид 83 11
|Опенышева Светлана 54 11
|Стрельцов Андрей 53 11
|Чамара Денис 57 11
|Бойко Елена 151 11
|Иванов Алексей 76 11
|Евстигнеев Сергей 21 11
|Лопаткин Герман 102 11
|Цариковский Федор 31 11
|Звягина Наталья 64 11
|Власов Сергей 76 11
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2192 3
|Thomson Reuters - Рейтер 1748 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 3
|Data Insight - Исследовательское агентство 71 1
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 657 1
|ИРИ - Институт развития интернета 94 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766084, в очереди разбора - 669770.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766084, в очереди разбора - 669770.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru