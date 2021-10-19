Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Новиков Павел


19.10.2021 Резидент фонда «Сколково» разработал систему для аналитики действий клиентов при использовании банкомата 1
08.07.2021 Ассоциация «Финтех» и eKassir разработали сервис для тестирования банковских открытых API 1
29.06.2021 ВТБ совместно со «Сколково» начинает новый набор стартапов в корпоративный акселератор 1
17.03.2021 ПО маркетплейса ВБЦ оценили более чем в 2 миллиарда рублей 1
17.02.2021 Исследование ИЦ «Ай-Теко»: Россия на третьем месте по числу патентных заявок на блокчейн-технологии 1
03.02.2021 PIM Solutions привлекла 100 млн рублей от частного инвестора 1
17.12.2020 Решением резидента Сколково» защищено взаимодействие клиентов Райффайзенбанка с ФНС России 1
09.12.2020 Решение резидента «Сколково» запущено в Кредит Урал Банке 1
25.11.2020 Технология резидента «Сколково» поможет клиентам ВТБ получать повышенный кешбэк от производителей 1
02.10.2020 Резидент «Сколково» выпустил коммерческие облигации на 50 млн рублей 1
29.09.2020 ВТБ вошел в тройку самых цифровых банков России 1
17.07.2020 Резиденты «Сколково» представили совместное решение «Безбумажный офис» 1
30.06.2020 Технологии резидента «Сколково» обеспечили безопасность транзакций банка «Уралсиб» 1
09.06.2020 Safetech обеспечил безопасность транзакций клиентов МКБ 1
30.12.2019 «Рутокен» усилит безопасность платформы для построения банковской экосистемы Abanking 1
11.09.2019 Резидент «Сколково» успешно испытал блокчейн на платформе «Эльбрус» 1
26.08.2019 Фонд «Сколково» и Waves открыли блокчейн-центр 1
09.07.2019 Банк «Русский стандарт» внедрил технологию Paycontrol в мобильный и интернет-банк 1
26.06.2019 Технологии SafeTech обеспечат безопасность транзакций клиентов СМП Банка 1
06.02.2019 TalkBank интегрировала банковский сервис в Facebook 1
27.11.2018 Технология резидента «Сколково» защищает платежи клиентов «Ак Барс Банка» 1
12.11.2018 В России поменяли «главных по отечественному ПО». Кого убрали? Кого добавили? 1
18.10.2018 CardsMobile и Mastercard запустят российский «Кошелек Pay» 1
27.09.2018 Горе от ума: как сделать «умный» город безопасным? 1
03.09.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
29.08.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
22.08.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
14.08.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
06.08.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
31.07.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
23.07.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
09.07.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
02.07.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
19.06.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
13.06.2018 Исследование Positive Technologies: отказ в обслуживании абонентов возможен в 100% сетей 4G 1
01.06.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
21.05.2018 Cashoff запустила мобильную версию сервиса «Кэшбэк от производителей клиентам банков» 1
09.11.2017 EСommPay IT займется проектом WPSP для выпуска продуктов в сфере эквайринга 1
26.09.2017 Докладчики и участники конференции ИКТ в госсекторе 1
19.09.2017 Докладчики и участники конференции ИКТ в госсекторе 1

Публикаций - 67, упоминаний - 67

Новиков Павел упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 211 9
SafeTech - СэйфТек 44 7
Cashoff Laboratory - Кэшофф 12 6
Microsoft Corporation 11127 5
Abanking - Акоммерс 5 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 4
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 413 3
Бинго-Софт - Акцент 10 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1510 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4690 3
InfoWatch - Инфовотч 613 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 2
Yandex - Яндекс 4101 2
Softline - Софтлайн 1474 2
BSS - Банк Софт Системс - БСС 355 2
PIM Solutions - PimPay - ПИМ - Помощь Интернет-Магазинам 8 2
3761 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 502 2
ElcomSoft - ЭлкомСофт 15 1
IBM 3551 1
Alibaba Group 298 1
НТЦ Протей - Научно-Технический Центр 28 1
RSA Security 15 1
Ай-Теко Инновационный центр - ИЦ АйТеко 16 1
Анлим-ИТ 7 1
BTC - Bulgarian Telecommunications Company 38 1
PayRing 3 1
PayPal 441 1
ЦКИТ АНО - Центр Компетенции по Импортозамещению в сфере ИКТ 35 1
Google LLC 7161 1
Панорама КБ 43 1
ФИТ ГК 6 1
Открытые технологии 207 1
Startpack - СтартПак 21 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2766 1
БФТ - Бюджетные и Финансовые Технологии 200 1
Check Point Software Technologies 447 1
Актив - Актив-софт - Рутокен - Rutoken 144 1
ЭОС - Электронные офисные системы 987 1
Telegram Group 702 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 4
Газпромбанк - ГПБ 693 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
ВБРР - Всероссийский банк развития регионов 9 2
ЯКласс 19 2
Роснефть НК 367 2
Visa International 1346 2
Qiwi 783 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 2
Альфа-Банк 1127 2
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 2
Кордиант - Cordiant - ранее Сибур-Русские шины 32 1
ВТБ Корпоративный акселератор 2 1
Газпром межрегионгаз 30 1
eKassir - Екассир Банковские Системы 20 1
Talkbank 11 1
Rosan Diamond 3 1
РФИ Банк 8 1
ВБЦ - Всероссийский Банковский Центр 5 1
Уралсиб Банк 390 1
VR_Bank 3 1
Сколково Венчурные инвестиции - Skolkovo Ventures - венчурный фонд 13 1
Мосэнергосбыт АО 77 1
Точка 124 1
ПСБ - Промсвязьбанк 613 1
Почта Банк 289 1
МКБ - Московский кредитный банк 268 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Русский стандарт Банк 302 1
СМП банк - Северный морской путь 71 1
Ак Барс Банк 173 1
МТС банк 254 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 37
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 17
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 15
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 15
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 14
Федеральное казначейство России 766 14
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 922 14
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 14
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 12
ФТС РФ - Главное управление информационных технологий 44 11
Правительство Калининградской области - Агентство по развитию связи и массовых коммуникаций Калининградской области 23 11
ФССП РФ - Управление информационных технологий Федеральной службы судебных приставов 16 11
ФСС РФ - Департамент информатизации Фонда социального страхования России 17 11
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 13 11
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 11
Правительство Тюменской области - Департамент информатизации 35 11
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр 34 11
Администрация Волгоградской области - Комитет информационных технологий 12 11
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 46 11
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 11
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 11
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 11
Администрация республики Северная Осетия Алания - Управление по информационным технологиям и связи 11 11
Правительство Москвы 653 11
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 325 11
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 753 11
Правительство Удмуртской Республики - Агентство информатизации и связи 43 11
Правительство Мурманской области - Комитет по развитию информационных технологий и связи 11 11
Правительство РФ 2207 11
Администрация Красноярского края - Агентство информатизации и связи 13 11
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 11
Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 22 11
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан 50 7
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 6
Росархив - Федеральное архивное агентство 90 4
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1372 4
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 3
Центр Крови ФГБУЗ ФМБА России 56 3
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 272 3
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 3
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 11
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 655 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
CSA - Cloud Security Alliance 10 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 16
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3010 13
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 12
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 171 7
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2899 5
Push-уведомления - Web Push Notifications - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 112 5
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 4
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 144 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4551 2
Умные платформы 499 2
Смартизация 177 2
PIM - Product Information Management - Управление информацией об изделии 26 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5386 2
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 174 1
PFM - Personal Finance Management - Системы управления личными финансами 15 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 685 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 1
Облачная бухгалтерия - Онлайн-бухгалтерия - Бухгалтерия онлайн 14 1
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 232 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 1
SS7 - Signaling System No. 7 - Common Channel Signaling - набор сигнальных телефонных протоколов - ОКС-7 - общий канал сигнализации № 7 29 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
Планшет - Планшетный компьютер - Tablet computer - "таблетка" 440 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 44 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 318 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1259 1
Spectre - Группа аппаратных уязвимостей, ошибка в большинстве современных процессоров 82 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 618 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7319 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
3G - Стандарт мобильной связи 3744 1
Diameter 12 1
УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись - ЭЦП 70 1
Meltdown - Аппаратная уязвимость категории утечка по стороннему каналу, обнаруженная в ряде микропроцессоров Intel 65 1
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 592 1
e-Commerce - Электронная коммерция 299 1
SafeTech - PayControl 23 6
Google Android 10751 3
Apple iOS 5742 3
iSimpleLab iSimpleBank 12 1
Java - Язык программирования 1178 1
Microsoft Excel 436 1
Bitcoin Cash - криптовалюта 18 1
LiteCoin (LTC) - криптовалюта 24 1
ISBC AirTag Pay - многофункциональный RFID-брелок 5 1
Райффайзен Бизнес Онлайн - РБО 31 1
Ак Барс Бизнес Онлайн 3 1
MasterCard MDES - MasterCard Digital Enablement Service 20 1
VMware View 42 1
ВТБ Мультибонус 14 1
ISPsystem ISPmanager 9 1
ФИТ PayQR платежный сервис 7 1
ВТБ Онлайн 137 1
ВТБ Бизнес Lite 2 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 1
Microsoft Windows 7 1662 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД 354 1
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 255 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 225 1
Apple - App Store 2198 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Apple iPad 3263 1
КриптоПро myDSS 17 1
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 359 1
Google Pay - Google Android Pay 297 1
Samsung Pay 238 1
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 225 1
Apple Pay 385 1
I-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 61 1
Rakuten Viber 429 1
Матвеева Татьяна 83 15
Селиванов Дмитрий 48 14
Четвернин Алексей 651 14
Попов Сергей 72 14
Носков Константин 201 12
Шадаев Максут 384 12
Чернякова Елена 26 12
Раков Ярослав 48 11
Ермолаев Артем 340 11
Албычев Александр 74 11
Городилов Михаил 17 11
Герасимюк Максим 20 11
Песчанских Георгий 37 11
Шайхутдинов Роман 107 11
Палюх Юрий 15 11
Калина Роман 60 11
Бутенко Юрий 64 11
Комар Евгений 20 11
Козлов Александр 54 11
Приданкин Андрей 30 11
Петрушин Андрей 64 11
Абаев Даурен 12 11
Салбиев Алан 30 11
Рудзевич Мария 34 11
Крюков Сергей 26 11
Ковнир Евгений 71 11
Акимов Максим 167 11
Ачкасов Павел 11 11
Ляшенко Сергей 29 11
Левин Леонид 83 11
Опенышева Светлана 54 11
Стрельцов Андрей 53 11
Чамара Денис 57 11
Бойко Елена 151 11
Иванов Алексей 76 11
Евстигнеев Сергей 21 11
Лопаткин Герман 102 11
Цариковский Федор 31 11
Звягина Наталья 64 11
Власов Сергей 76 11
Россия - Российская федерация - РФ 57544 40
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 14
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 12
Россия - Сахалинская область 435 12
Казахстан - Республика 2641 11
Россия - Ростовская область 864 11
Россия - Республика Алтай 687 11
Россия - Республика Мордовия 388 11
Россия - Кировск - Кировская область 304 11
Россия - Челябинская область 659 11
Россия - Калужская область 574 11
Россия - Ульяновская область 352 11
Россия - Тульская область 753 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 5
Россия - Архангельская область 343 4
Германия - Федеративная Республика 3657 4
Европа 3774 3
Россия - Липецкая область 292 3
Россия - Сочи 913 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 2
Япония 2802 2
Армения - Республика 689 1
Беларусь - Белоруссия 2095 1
Южная Корея - Республика 1465 1
Сингапур - Республика 808 1
Россия - ПФО - Казань 1520 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3950 1
Специальный административный район Гонконг 552 1
Франция - Французская Республика 2136 1
Украина 3378 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1114 1
Азия - Азиатский регион 1520 1
Австрия - Австрийская Республика 528 1
Латвия - Латвийская Республика 450 1
Россия - Хабаровский край 419 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 595 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 15
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 14
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Хелснет - Healthnet - Высокотехнологическая медицинская помощь 28 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 454 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 81 1
Бизнес-акселератор 31 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2857 1
ИИС - Индивидуальный инвестиционный счет 26 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 161 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 625 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1430 1
Cashback - Кэшбэк 37 1
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 184 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2192 3
Thomson Reuters - Рейтер 1748 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 3
Data Insight - Исследовательское агентство 71 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 657 1
ИРИ - Институт развития интернета 94 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 14
Startup Village - международная стартап-конференция 45 2
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766084, в очереди разбора - 669770.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще