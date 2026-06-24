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Индексная книга (каталог) CNews*
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Новиков Павел

СОБЫТИЯ


24.06.2026 «Сколково.Пульсар» и Axoft запускают акселератор для непрерывного развития перспективных разработчиков 1
10.06.2026 «Ростелеком» объединяет разработчиков для промышленного внедрения искусственного интеллекта 1
28.05.2026 «Циан» стала официальным партнером фонда «Сколково» по развитию инновационной экосистемы в сфере технологий в недвижимости 1
20.05.2026 Platforma расширила экосистему партнерств 1
24.03.2026 Премия по применению GenAI бизнесом Generation AI Awards 2026: прием заявок до 20 апреля 1
26.02.2026 Эксперты «Сколково» назвали тренды цифровизации банков в 2026 году 1
28.11.2025 SoftMediaLab создала для «СДМ-Банка» цифровую платформу, которая помогает развивать бизнес клиентов 1
11.11.2025 Цифровое развитие по ГОСТУ 1
31.10.2025 Решение резидента «Сколково» для «Фора-Банка» сократило время запуска тарифов на 95%   1
10.09.2025 Интеграция с ИИ простимулирует российский рынок систем управления мастер-данными 1
03.07.2025 Исследование: логисты оптимизируют маршруты с помощью цифровых двойников 1
26.06.2025 Начинается тестирование нового приложения для двусторонней синхронизации файлов «МойСинхронизатор» 1
19.06.2025 «Т1»: российской промышленности нужны сложные ИТ-решения 1
30.05.2025 «Институт AIRI» и фонд «Сколково» заключили соглашение о сотрудничестве 1
18.02.2025 Выпускник «Сколково» упростил проверки и кредитование для клиентов Металлинвестбанка 1
27.01.2025 Резидент Сколково выделил тренды цифровизации банкинга в 2025 году 1
17.10.2024 «Сколково» и НСПК договорились начать совместную работу по развитию финтех-экосистемы России 1
10.04.2024 Резидент «Сколково» обеспечит безопасность транзакций для крупнейшего банка Киргизии 1
09.04.2024 Резидент «Сколково» обеспечит безопасность транзакций для крупнейшего банка Киргизии 1
29.02.2024 Объявлены финалисты конкурса цифровых проектов с призовым фондом 5,5 млн рублей 1
29.02.2024 Резидент «Сколково» примет участие во второй волне пилота цифрового рубля 1
22.01.2024 Резидент «Сколково» получил 6,7 млн руб. на развитие технологии автоматизации начисления кешбэка 1
19.12.2023 IT_ONE и «Сколково» выбрали 8 финалистов конкурса стартапов в области ИИ для решения HR-задач 1
07.11.2023 IT_ONE и «Сколково» запускают конкурс в области ИИ для решения HR-задач 1
07.11.2023 Совкомбанк и Sk Финтех Хаб запустили конкурс с призовым фондом 5 млн рублей 1
01.11.2023 Резидент «Сколково» запустил сервис для оплаты услуг ЖКХ по адресу 1
18.10.2023 ГК Softline и Skolkovo Fintech Hub провели эксперимент по оценке кибербезопасности стартапов 1
21.09.2023 Малый бизнес привлек более 100 млн руб. через платформу резидента «Сколково» 1
23.08.2023 Российские разработчики назвали обучение языкам программирования главным фактором карьерного роста 1
20.07.2023 Резидент «Сколково» запатентовал мобильную подпись 1
02.06.2023 Совкомбанк разыграл 1 млн руб среди ИТ-специалистов 1
20.04.2023 CNews, ВТБ и «Сколково» объявили победителей премии Data Fusion Awards 1
14.04.2023 ВТБ, CNews и «Сколково» назвали лучшие проекты в области работы с данными 1
13.04.2023 Совкомбанк и «Сколково» проведут хакатон с призовым фондом 1 млн рублей 1
07.04.2023 Российские разработчики назвали самую востребованную мобильную операционную систему 1
16.12.2022 CNews, ВТБ и «Сколково» наградят лучшие проекты анализа данных премией Data Fusion Awards 1
28.11.2022 Объявлены победители онлайн-хакатона с призовым фондом 800 тысяч рублей 1
08.11.2022 «Сколково» помогает подключать кредитные организации к сервису самозанятых «Мой налог» 1
06.10.2022 Совкомбанк и «Сколково» разыграют 800 тыс. рублей среди Java-разработчиков 1
02.08.2022 Совкомбанк и «Сколково» определили лучших системных аналитиков Sovcombank Challenge 2022 1

Публикаций - 113, упоминаний - 113

Новиков Павел и организации, системы, технологии, персоны:

Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 397 19
Softline - Софтлайн 3743 16
SafeTech - СэйфТек 133 12
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 169 11
Broadcom - VMware 2610 10
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет - Экзороботикс 128 9
Artsofte - Abanking - Акоммерс - Артсофт 36 9
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 196 9
Cashoff LAB - Cashoff Laboratory - Кэшофф Лаб 14 8
Beorg - Биорг 130 6
МегаФон 10742 6
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 489 6
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 6
ЦРТ Инновации 71 5
С-Инновации 45 5
Microsoft Corporation 25775 5
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 294 5
АФК Система - Sitronics Space - Спутникс - Ситроникс спейс - Спутниковые инновационные космические системы - Sputnix - Satellite Innovative Space Systems 120 5
Vocord - Вокорд 185 5
ИТ1 Группа - ИТ1-Холдинг - IT_One - ИТ Один 44 4
Stereotech - Стереотек 48 4
Яблочков Зарядные станции 46 4
Ovision - Овижн 53 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 4
Бинго-Софт - Акцент 11 3
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 511 3
К-МИС - К-Скай - K-SkAI 37 3
Совкомбанк Технологии 19 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 3
Yandex - Яндекс 9216 3
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 260 3
9594 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 3
Promt - Промт 323 3
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 3
Северсталь ПАО - Северсталь Диджитал - Severstal Digital - Северсталь Цифровые Решения - Cometal 33 2
PIM Solutions - PimPay - ПИМ - Помощь Интернет-Магазинам 11 2
Axioma-Soft - Аксиома-Софт 36 2
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 544 2
Сколково - Sk Fintech Hub - Skolkovo Fintech Hub - Sk Финтех Хаб 33 26
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 22
Рапид Био 102 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 8
Совкомбанк ПАО 316 8
ЯКласс 69 7
Гепатера - Hepatera 46 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 5
Альфа-Банк 1979 5
Global CIO - Глобал Си Ай Оу 66 4
Whoosh - ВУШ Холдинг - ВУШ ПДМ 119 4
ГПБ - Газпромбанк 1273 3
НСПК - Национальная система платежных карт 948 3
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 3
Optima Bank - Оптима Банк 7 2
ВБЦ - Всероссийский Банковский Центр 14 2
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 121 2
ВБРР - Всероссийский банк развития регионов 36 2
eKassir - Екассир Банковские Системы 30 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 2
Почта России ПАО 2370 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 2
NanduQ - Qiwi 1013 2
Visa International 1993 2
Роснефть НК - нефтяная компания 562 2
Газпром нефть 725 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 294 1
Гознак - Uniteller - Юнителлер - ПРЦ - Предпроцессинговый расчетный центр 60 1
S8 Capital - Gislaved - Кордиант - Cordiant - Сибур-Русские шины - Ярославский шинный завод - Омскшина - Интайр НТЦ - Интайр-Нео НТЦ - Технотайр РЦ - Bridgestone CIS - Бриджстоун СНГ 72 1
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 111 1
ВЭБ.РФ - Sk Capital - СК Капитал - Сколково Венчурные инвестиции - Skolkovo Ventures - венчурный фонд 61 1
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 93 1
Sollers - Соллерс Групп - Соллерс Авто - Эрфикс - Ford Sollers - Форд Соллерс СП - Северсталь-авто 79 1
Локо-Банк - Локо-Инвест УА 62 1
VR_Bank 3 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
ГПБ - КУБ АО Банк - Кредит Урал Банк 13 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 84
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 19
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 15
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 15
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 15
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 14
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 14
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 14
Федеральное казначейство России 1949 14
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 13
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 11
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр - ФГИС ЕИАС Федеральной антимонопольной службы России - Экспертный совет по информационным технологиям 66 11
ФССП РФ - Управление информационных технологий Федеральной службы судебных приставов 27 11
СФР - ФСС РФ - Департамент информатизации Фонда социального страхования России 39 11
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 97 11
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы - Центр управления безопасностью информации, ЦУБИ 63 11
Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 36 11
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 88 11
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 121 11
Правительство Красноярского края - органы государственной власти 93 11
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 86 11
Правительство Мурманской области - органы государственной власти 74 11
ФНБ РФ - Фонд национального благосостояния России - Российский государственный резервный фонд 76 11
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 106 11
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 142 11
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 11
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 11
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 11
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 11
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 11
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 11
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 11
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 11
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 11
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 11
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 11
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 11
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 315 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 7
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 6
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 12
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
CSA - Cloud Security Alliance 14 1
ЕАПО - Евразийская патентная организация 13 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
Международная академия связи - МАС 46 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 48
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 42
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 42
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 29
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 28
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 25
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 21
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 20
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 17
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 14
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 14
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4602 13
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 13
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 12
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 12
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 12
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 12
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 10
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 10
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 9
Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 1071 9
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 8
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 8
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 8
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 8
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 7
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 7
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 7
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 7
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 7
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 7
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2281 7
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 6
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 6
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 6
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1657 5
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 5
Data Fusion - Слияние данных 100 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 5
SafeTech - PayControl 49 9
Google Android 15244 5
Apple iOS 8583 5
VK - Учи.ру - UCHi.ru - Образовательная онлайн-платформа 129 5
Broadcom - VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 303 5
Broadcom - VMware vCenter - VMware VirtualCenter 206 3
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 253 3
Artsofte - SafeTech - Nopaper Office 21 3
ВБЦ - TenChat - ТЕНЧАТ - социальная сеть 61 3
Oracle Java - язык программирования 3469 3
Broadcom - VMware vSphere 614 3
CUPS - Common Unix Printing System 26 2
К-МИС - К-Скай Webiomed СППВР - Вебиомед - Система поддержки принятия врачебных решений 45 2
NetApp AFF - NetApp All Flash FAS 104 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 2
КСОР - Антисон - контроль бдительности водителя 21 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 2
Broadcom - VMware View 46 2
eKassir Omnichannel Digital Banking Platform - eKassir ATM WebHost - eKassir ATM Customer - eKassir ATM Terminal - eKassir ATM API - eKassir Bank Payments Hub 20 2
Broadcom - VMware ThinApp 14 2
Dell Wyse - Dell Wyse Management Suite - Dell Wyse Cloud Connect - Dell Wyse Cloud Client Manager - Dell Cloud Client Computing - Dell Wyse ThinOS 70 2
Интерфакс - Скан-Интерфакс 10 2
GEMS - Geometa 8 2
Linux OS 11533 2
Microsoft Windows 16882 2
Apple - App Store 3109 2
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 900 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 2
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 187 2
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 2
HPE ProLiant 409 2
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft System Center Operations Manager, SCOM - Microsoft System Center Orchestrator, SCO - Microsoft System Center Virtual Machine Manager, SCVMM - Microsoft Endpoint Manager/Protection 439 1
Pure Storage AIRI - AI-Ready Infrastructure - Комплексная инфраструктура искусственного интеллекта 111 1
Bitcoin Cash - криптовалюта 20 1
LiteCoin (LTC) - криптовалюта 40 1
ФНС РФ - Государственный адресный реестр - ФИАС - Федеральная информационная адресная система 82 1
ISBC AirTag Pay - многофункциональный RFID-брелок 6 1
Raiffeisen - Райффайзен Бизнес Онлайн - РБО 40 1
Microsoft Windows Server 2003 571 1
Новые облачные технологии - МойОфис Профессиональный 67 1
Матвеева Татьяна 110 15
Селиванов Дмитрий 52 14
Попов Сергей 166 14
Носков Константин 241 12
Шадаев Максут 1210 12
Чернякова Елена 30 12
Песчанских Георгий 39 11
Козлов Александр 71 11
Ермолаев Артем 379 11
Евстигнеев Сергей 21 11
Цариковский Федор 32 11
Лопаткин Герман 104 11
Герасимюк Максим 20 11
Власов Сергей 101 11
Ляшенко Сергей 29 11
Стрельцов Андрей 62 11
Крюков Сергей 33 11
Звягина Наталья 64 11
Салбиев Алан 31 11
Петрушин Андрей 110 11
Рудзевич Мария 36 11
Абаев Даурен 13 11
Шайхутдинов Роман 116 11
Опенышева Светлана 64 11
Палюх Юрий 15 11
Городилов Михаил 18 11
Алексеев Владимир 19 11
Ачкасов Павел 11 11
Распопин Николай 48 11
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Лапин Тимур 17 11
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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