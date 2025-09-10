Интеграция с ИИ простимулирует российский рынок систем управления мастер-данными

Рынок российских MDM-решений ожидает трансформация в комплексные платформы для управления информационными активами, а использование ИИ и машинного обучения для автоматизации процессов станет новым стандартом в работе с мастер-данными. Такие выводы содержатся в исследовании, проведенном инновационным центром «Сколково». Об этом CNews сообщили представители «Сколково».

В исследовании «Динамика и перспективы развития рынка систем управления мастер-данными (MDM) в России в период 2020-2025 годы» определены факторы, повлиявшие на колебания спроса рынка MDM, дана оценка его текущего состояния, рассмотрены ключевые тенденции и представлен прогноз дальнейшего развития.

Согласно исследованию, пандемия COVID-19, уход иностранного бизнеса и ключевая ставка оказали прямое воздействие на динамику рынка MDM, приведя к замедлению продаж и приостановке проектов в 2020-2022 гг. С 2023 г. рынок вступил в фазу импортозамещения с растущим осознанием стратегической важности управления мастер-данными.

«После непростого периода 2020-2023 гг., связанного с пандемией, геополитическими и экономическими вызовами, с 2024 г. отмечена устойчивая тенденция к росту рынка MDM-сервисов. Ожидается, что к 2030 г. значительная доля крупных и средних российских компаний (до 60%) будут использовать специализированные MDM-решения. Причем, если ранее MDM считался прерогативой крупного бизнеса, то сейчас наблюдается увеличение интереса со стороны среднего и даже малого бизнеса, что связано с доступностью облачных решений и растущим пониманием ценности данных. Кроме того, данные все чаще рассматриваются бизнесом как стратегический актив. Необходимость построения data-driven компаний будет стимулировать спрос на эффективные инструменты управления, включая MDM», — сказал Павел Новиков, управляющий директор Центра экспертизы и коммерциализации в секторе информационных и финансовых технологий инновационного центра «Сколково».

Аналитиками «Сколково» выявлено, что сейчас активно ведется консолидация рынка вокруг ведущих российских разработчиков. Одновременно наблюдается тенденция к углублению отраслевой специализации MDM-решений и расширению их функциональности за пределы классического управления справочниками.

Ключевым технологическим трендом становится интеграция MDM с искусственным интеллектом. ИИ будет автоматизировать рутинные задачи по обеспечению качества данных, выявлению дубликатов и обогащению информации, что повысит эффективность систем и снизит порог входа для пользователей. Упростятся анализ и обработка информации, обеспечив высокую точность и скорость решения задач. Это станет новым стандартом в работе с мастер-данными.

Прогнозы развития российского рынка MDM демонстрируют вариативность, но общий вектор направлен на существенный рост. Так, согласно оптимистичному сценарию, объем российского рынка MDM, включая сопутствующие услуги по нормализации данных, может достичь 58 млрд руб. к 2030 г., при условии сохранения среднегодового темпа роста до 2028 г. на уровне не менее 17,4%, подпитываемого процессами импортозамещения. Консервативный сценарий предполагает, что при сохранении текущих темпов роста, к 2030 г. объем рынка может составить 30 млрд руб.

В целом, эксперты ожидают значительного расширения рынка MDM-решений. По оценке Navicon, до 60% российских компаний могут внедрить MDM-решения в ближайшие два-три года.