Резидент Сколково выделил тренды цифровизации банкинга в 2025 году

Разработчик nocode-платформы для создания цифровых банковских сервисов, резидент «Сколково» (группа ВЭБ.РФ) Abanking назвал тенденции развития цифровизации банковской сферы в 2025 г. Среди них: внедрение ИИ в операционные процессы, цифровые финансовые активы (ЦФА), nocode-технологии и смарт-контракты с цифровым рублём. Об этом CNews сообщили представители «Сколково».

Набирает популярность использование искусственного интеллекта в операционных банковских процессах и в работе с клиентами. В Сбербанке ИИ уже принимает решение о выдаче кредита в 80% случаев, а в «Т-банке» этот показатель приближается к 90%. Кроме скоринга, ИИ используется в качестве виртуального ассистента в клиентском сервисе и как co-pilot в производственных процессах ИТ-подразделений.

«Внедрение искусственного интеллекта в банковскую сферу увеличит операционную производительность бэк-офисов и команд разработки. Сейчас для этого достаточно зрелых фундаментальных обученных моделей и специализированных продуктов на их базе», — Николай Адеев, генеральный директор компании Abanking.

Тенденция использования nocode-технологий также сохранится. Популярность платформ «без кода» продиктована не только высокими темпами гиперавтоматизации, но и стремлением банков сократить время от начала разработки идеи до запуска решения и выхода на рынок. Оптимизация затрат на запуск новых банковских продуктов и оперативные продуктовые изменения стали особо актуальными на фоне роста ключевой ставки и падения объемов кредитования. По итогам 11 месяцев 2024 г. банки выдали кредитов на 12,6 трлн руб., что на 17,5% ниже, чем за аналогичный период 2023 г.

Цифровые финансовые активы уже стали одним из самых быстрорастущих трендов банковской отрасли. По данным ЦФА.РФ, объем рынка в 2024 г. составил 346,5 млрд руб. В России ЦФА уже используются в крупных сегментах бизнеса, таких как сырьевые рынки и недвижимость. Аналитики ожидают, что объем рынка ЦФА в 2025 г. приблизится к отметке в один трлн руб. Инструмент откроет новые возможности для изменения моделей дистрибуции токенизированных активов и взаимодействия с инвестиционным капиталом.

Цифровой рубль также останется в фокусе внимания в 2025 г. В конце прошлого года вышли новые альбомные решения, которые расширили возможности работы со смарт-сделками. Новые технологии станут триггером для автоматизации операционной деятельности в рамках смарт-сделок и станут фактором цифровизации смежных индустрий.

«В реальном бизнесе нужно взаимодействовать с окружающей инфраструктурой, например с арбитражем, нотариатом. Живой бизнес, как правило, небинарен. Цифровые сделки на базе цифрового рубля повлекут за собой диджитализацию этой смежной инфраструктуры, что сделает смарт-сделки более гибкими и применимыми в реальных ситуациях», — Николай Адеев, генеральный директор компании Abanking.

Еще одним вектором развития финансовой отрасли останется развитие сервисов для кросс-граничных платежей. Такие сервисы будут включать в себя не только различные механизмы платежных цепочек, но и использование цифровых валют центральных банков дружественных стран. В новом году также будут актуальны решения, связанные с кибербезопасностью. По данным «RED Security», за 10 месяцев 2024 г. на финансовый сектор было совершено в два раза больше атак, чем за весь 2023 г.

«По итогам 2024 г. портфель Sk Финтех Хаба состоит из 337 финтех-компаний с совокупной выручкой более 100 млрд руб., несколько компаний готовятся к IPO. Такой финансовый результат говорит о том, что финансовый сектор все активнее используют ИТ-решения наших резидентов для оптимизации процессов с помощью ИИ или для защиты от киберугроз. Нужно отметить, что решения no-code и co-pilot позволяют эффективно справляться с двумя вечными вызовами – дефицит квалифицированных кадров и повышение эффективности бизнеса», — сказал управляющий директор Центра экспертизы и коммерциализации в секторе информационных и финансовых технологий Фонда «Сколково» Павел Новиков.