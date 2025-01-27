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CBDC Central Bank Digital Currencies ЦВЦБ Цифровая валюта центральных банков



27.01.2025 Резидент Сколково выделил тренды цифровизации банкинга в 2025 году 1
01.10.2024 Нужен ли клиентам цифровой банк 1
29.02.2024 Резидент «Сколково» примет участие во второй волне пилота цифрового рубля 1
18.01.2024 Дональд Трамп: Я не допущу цифрового доллара. Он даст властям полный контроль над деньгами граждан 1
07.12.2023 Арсений Олевский: В финтехе актуальны технологии децентрализованных финансов, которые позволяют совершать сделки друг с другом напрямую, без банков 1
01.08.2023 В России приравняли к деньгам цифровые валюты иностранных государств 2
12.07.2023 Госдума приняла закон о цифровом рубле. Воспользоваться им граждане смогут не раньше 2025 года 1
09.01.2023 Власти нашли замену доллару при расчетах с другими странами. Это цифровой рубль 1
12.08.2022 Начиная с 2024 г., банки будут подключать к цифровому рублю 1
23.05.2022 Власти собрались выводить из тени 12 млн криптокошельков россиян с 10 трлн рублей. Законопроект уже в Госдуме 1
22.03.2021 Управление бытовой техникой со смартфона: удобно или бесполезно? 1
12.01.2021 Российские банки: Цифровой рубль несет угрозу всей системе. Центробанк скрывает, для чего он нужен 4
02.12.2020 Центробанк России выпустит цифровой рубль, но он не будет аналогом биткоина 4
13.10.2020 Центробанк России готовится к эмиссии цифрового рубля 4
02.04.2020 Accenture стала партнером по созданию цифрового доллара в США 1
17.06.2019 Центробанк подумывает о запуске в России цифровой валюты 1

Публикаций - 16, упоминаний - 26

CBDC и организации, системы, технологии, персоны:

Pure Storage 53 1
Accenture plc 682 1
Redmond - Редмонд - Илот - Инновационные решения 118 1
Samsung Electronics 10266 1
LG Electronics 3615 1
DeLonghi - De' Longhi - DēLonghi 57 1
McKinsey & Company Int 249 1
Artsofte - Abanking - Акоммерс - Артсофт 25 1
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 172 1
Ovision - Овижн 46 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12589 1
Selectel - Селектел 386 1
Ланит - Lansoft - Лансофт 44 1
8220 1
IBM - International Business Machines Corp 9442 1
РСХБ Интех - RSHB Intech 49 1
Broadcom - VMware 2361 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 510 1
TeamViewer 119 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 1
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет 124 1
Терн ГК - Tern Group 77 1
AnyDesk Software GmbH 30 1
Яблочков Зарядные станции 44 1
Stereotech - Стереотек 47 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7317 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2804 4
Альфа-Банк 1771 3
ГПБ - Газпромбанк 1084 3
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1156 2
ПСБ - Промсвязьбанк 851 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 2
ТКБ - ТрансКапиталБанк 86 2
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 210 2
Ингосстрах банк - Ингосстрах Союз АКБ - Союз Банк - Автогазбанк - Сибрегионбанк - Народный банк сбережений 43 2
НСФР - Национальный совет финансового рынка 21 1
Ак Барс Банк 272 1
Яков и партнеры - McKinsey&Company Russia - Мак-Кинзи и компания СиАйЭс 33 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 1
Рапид Био 101 1
Whoosh - ВУШ Холдинг 94 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 481 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 1
Синара Банк - ДелоБанк 35 1
Фора Банк 55 1
Сколково - Sk Fintech Hub - Skolkovo Fintech Hub - Sk Финтех Хаб 30 1
Левобережный Банк 8 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4755 11
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3333 4
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 399 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 123 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5918 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4966 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3048 2
CFTC USA - Commodity Futures Trading Commission - Комиссия по торговле товарными фьючерсами 10 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4516 1
НПС НП - Национальный платежный совет 29 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 206 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2891 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1996 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2807 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1037 1
U.S. Fed - Federal Reserve System - Федеральная резервная система, ФРС США 70 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 253 1
Финансовые инновации - АФИ - ассоциация 8 1
АЭД - Ассоциация Электронных Денег 17 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 345 1
FATF - The Financial Action Task Force (on Money Laundering) - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - Коррупция 10 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50494 14
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66079 7
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Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1494 6
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 494 6
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1534 5
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27440 3
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5036 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29711 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5262 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12530 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4989 2
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4173 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13412 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10182 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24145 2
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 520 2
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации 742 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2949 2
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 755 2
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 909 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12544 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7302 1
Умный дом - Smart home - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1741 1
Речевые технологии - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1019 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24476 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12490 1
БТиЭ - Пылесос - Vacuum cleaner 632 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7583 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Кофемашина - Кофеварка - Coffee machine 353 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24161 1
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка - стиралка 713 1
БТиЭ - Робот-пылесос - Умный пылесос - Robot Vacuum Cleaner - RoboCleaner 228 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Электрочайник - Чайник - Teapot 205 1
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1049 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Мультиварки с функцией Мультиповар 84 1
БТиЭ - Электрообогреватели - Масляный обогреватель - масляный электрический радиатор 133 1
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 141 10
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 587 3
DD Planet - Выберу.ру 15 3
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 604 3
FreePik 991 2
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 664 2
Цифровой доллар 1 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 623 1
DeLonghi Nespresso Lattissima - DeLonghi Magnifica - DeLonghi EDP - DeLonghi ECAM - DeLonghi EMK - DeLonghi ECAM - DeLonghi KG - DeLonghi BAR - DeLonghi Coffee Link - серия кофемолок, кофеварок, кофемашин 17 1
Redmond SkyCooker 12 1
Redmond SkyKettle - электрочайник 11 1
Redmond SkyHeat - конвектор-обогреватель 3 1
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 427 1
Xiaomi Mi Home 74 1
LG ThinQ 33 1
Xiaomi Viomi Cleaning Robot - серия беспроводных роботов-пылесосов 8 1
Xiaomi Mi Smart Kettle - электрочайник 5 1
Samsung Family Hub - серия умных холодильников 10 1
LG Smart Diagnosis 14 1
WordPress Foundation - WordPress 224 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3221 1
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 150 1
Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - LanDocs LDM - Lanit Document Management - LDM.КЭДО - LDM.Express - LDM.Аналитика - LDM.Финансовый архив - LDM.Документооборот 121 1
Linux OS 9957 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 687 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 241 1
IBM DataPower 7 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 188 1
Сбер - SOWA шлюз безопасности 6 1
Artsofte - Abanking Digital Office 5 1
Передовые технологии - RuDesktop 27 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V SOWA 10 1
Терн ГК - ТернЮниверс 7 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 57 1
Заботкин Алексей 8 2
Чаплин Никита 3 2
Скоробогатова Ольга 55 2
Аксаков Анатолий 155 2
Giancarlo Chris - Джанкарло Крис 1 1
Giancarlo Charles - Джанкарло Чарльз 10 1
Treat David - Трит Дэвид 1 1
Костин Андрей 59 1
Попов Анатолий 128 1
Достов Виктор 25 1
Михайлова Мария 6 1
Обаева Алма 9 1
Путин Владимир 3173 1
Войлуков Алексей 18 1
Прохоров Роман 9 1
Нечаев Андрей 27 1
Плахов Дмитрий 10 1
Шилкин Григорий 3 1
Ткачев Антон 8 1
Пешехонова Лариса 2 1
Аксентьев Сардан 2 1
Плякин Владимир 2 1
Олевский Арсений 1 1
Акулинкин Станислав 1 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 440 1
Адеев Николай 14 1
Петелин Николай 6 1
Carroll Lewis - Кэрролл Льюис 9 1
Вандышев Дмитрий 3 1
Новиков Павел 98 1
Набиуллина Эльвира 94 1
Федечкин Эдуард 55 1
Сварник Павел 19 1
Тульчинский Станислав 57 1
Гребеник Геннадий 38 1
Семенников Антон 6 1
Балдин Даниил 5 1
Трушков Роман 4 1
Юринская Ольга 3 1
Горошко Евгений 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 144387 13
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17042 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52127 4
Нигерия - Федеративная Республика 316 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14193 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13319 2
Швеция - Королевство 3620 1
Франция - Французская Республика 7849 1
Турция - Турецкая республика 2353 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1017 1
Индия - Bharat 5448 1
Канада 4884 1
Саудовская Аравия - Королевство 585 1
Иран - Исламская Республика Иран 1083 1
Уругвай - Восточная Республика 85 1
Гана - Республика 67 1
Атлантический океан - Карибское море - Карибский бассейн - Карибские острова - Карибский архипелаг - Карибы - Антильские острова 308 1
Багамские Острова - Багамы 59 1
Ямайка 41 1
Сент-Люсия 6 1
Доминика - Содружество Доминики 7 1
Гренада 12 1
Сент-Винсент и Гренадины 9 1
Европа 21773 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2669 1
Испания - Королевство 3709 1
Узбекистан - Республика 1726 1
США - Флорида 765 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17387 1
Сингапур - Республика 1850 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48036 13
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Английский язык 6637 1
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Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4797 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6175 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 961 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11244 2
Коммерсантъ - Издательский дом 1863 2
Bloomberg 1289 2
Российская газета 270 2
Известия ИД 625 1
Forbes - Форбс 818 1
Ведомости 1001 1
РИА Новости 918 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 997 1
СПбГУ ЦТРР - Центр компетенций НТИ Центр технологий распределенных реестров 7 2
Georgetown University - Джорджтаунский университет 25 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 333 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 562 2
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