CBDC Central Bank Digital Currencies ЦВЦБ Цифровая валюта центральных банков
CBDC и организации, системы, технологии, персоны:
|Заботкин Алексей 8 2
|Чаплин Никита 3 2
|Скоробогатова Ольга 55 2
|Аксаков Анатолий 155 2
|Giancarlo Chris - Джанкарло Крис 1 1
|Giancarlo Charles - Джанкарло Чарльз 10 1
|Treat David - Трит Дэвид 1 1
|Костин Андрей 59 1
|Попов Анатолий 128 1
|Достов Виктор 25 1
|Михайлова Мария 6 1
|Обаева Алма 9 1
|Путин Владимир 3173 1
|Войлуков Алексей 18 1
|Прохоров Роман 9 1
|Нечаев Андрей 27 1
|Плахов Дмитрий 10 1
|Шилкин Григорий 3 1
|Ткачев Антон 8 1
|Пешехонова Лариса 2 1
|Аксентьев Сардан 2 1
|Плякин Владимир 2 1
|Олевский Арсений 1 1
|Акулинкин Станислав 1 1
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 440 1
|Адеев Николай 14 1
|Петелин Николай 6 1
|Carroll Lewis - Кэрролл Льюис 9 1
|Вандышев Дмитрий 3 1
|Новиков Павел 98 1
|Набиуллина Эльвира 94 1
|Федечкин Эдуард 55 1
|Сварник Павел 19 1
|Тульчинский Станислав 57 1
|Гребеник Геннадий 38 1
|Семенников Антон 6 1
|Балдин Даниил 5 1
|Трушков Роман 4 1
|Юринская Ольга 3 1
|Горошко Евгений 3 1
|СПбГУ ЦТРР - Центр компетенций НТИ Центр технологий распределенных реестров 7 2
|Georgetown University - Джорджтаунский университет 25 1
|Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 333 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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