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ТК РФ Таможенный кодекс Российской Федерации
ТК РФ и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3223 11
|Медведев Дмитрий 1657 7
|Сазанов Алексей 6 2
|Курбанов Тимур 13 2
|Ухлинов Леонид 59 2
|Федоров Алексей 122 2
|Греф Герман 428 2
|Чаркин Евгений 297 2
|Натрусов Артем 284 2
|Шадаев Максут 1028 2
|Данилов Михаил 31 2
|Скиба Владимир 42 2
|Паршин Максим 317 2
|Шпак Василий 233 2
|Урусов Виктор 131 2
|Врацкий Андрей 139 2
|Подобайло Николай 16 2
|Спиридонов Иван 26 2
|Бадалов Андрей 65 2
|Синельников Александр 27 2
|Гваришвили Владимир 26 2
|Казарин Станислав 175 2
|Барилкин Виктор 29 2
|Виноградов Артём 28 2
|Смирнова Татьяна 33 2
|Мингова Валерия 27 2
|Соловьев Сергей 71 2
|Агапкин Алексей 39 2
|Ушаков Анатолий 41 2
|Барсуков Сергей 31 2
|Романов Кирилл 31 2
|Матвиенко Нина 28 2
|Тавадзе Марина 28 2
|Тутаев Михаил 52 2
|Касаев Сергей 27 2
|Козак Николай 166 2
|Костин Сергей 36 2
|Носенко Артем 30 2
|Мацыгин Юрий 43 2
|Лазарев Илья 27 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8175 7
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3264 3
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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