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Индексная книга (каталог) CNews*
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ТК РФ Таможенный кодекс Российской Федерации



10.04.2025 Полиция предупреждает: В онлайн-магазинах и Telegram новая схема мошенничества. Покупателей убеждают заплатить пошлины 1
17.07.2024 Россиянам угрожает дефицит электроники в интернет-магазинах. Причина – непродуманные законы 2
01.08.2023 В России приравняли к деньгам цифровые валюты иностранных государств 1
25.07.2023 Путин подписал закон о цифровом рубле. Как он будет работать, какие установлены ограничения 1
30.11.2021 Премию CNEWS AWARDS 2021 получили 14 проектов 1
16.11.2021 Лучшие ИТ-проекты и технологии 2021 г. получили награды CNews AWARDS 1
25.10.2018 С россиян будут брать пошлины за любые товары из зарубежных интернет-магазинов вне зависимости от цены 2
11.10.2018 У россиян будут взимать пошлину за товары из зарубежных интернет-магазинов прямо в момент покупки 1
17.07.2018 Власти введут побор за покупки в иностранных интернет-магазинах 3
18.06.2018 1 июля власти взвинтят пошлины на покупки в иностранных магазинах 1
07.11.2017 Программа для Путина: Российские законы пропустят через искусственный интеллект 2
16.12.2015 ФТС России избавляет участников ВЭД от бумаг 1
03.12.2015 Путин распорядился построить в России большие онлайн-магазины 1
18.05.2015 «Крок» не смог оспорить штраф таможни на 250 млн рублей 1
27.03.2015 «Крок» пытается отсудить у таможни 250 млн руб. Против «Крока» выступил Сбербанк 2
23.12.2014 Американская разведка недовольна биометрической идентификацией в Европе 1
18.12.2014 15 африканских стран через год введут биометрические паспорта 1
08.12.2014 Оплачивать таможенные пошлины можно будет через терминалы и банкоматы 1
18.04.2014 Таможня сможет выдавать электронные решения по классификации товаров 1
17.12.2012 Андрей Шалеников: Нарушители должны ощущать неотвратимость наказания 1
05.03.2012 ФТС России подготовила поправки в закон о таможенном регулировании в части перехода на электронное взаимодействие 1
25.01.2010 Таможня пустила в Россию иностранные интернет-магазины 1
21.09.2009 Артем Юхин: 80% наших венчурных денег идут в ИТ 1
17.08.2009 Россия: Производители скрывают реальные характеристики мобильников 2
17.08.2009 Российская таможня подвела итоги усиленного контроля ввоза мобильных телефонов 2
19.09.2008 Россия: Телевизоры и мониторы резко подешевеют 1
16.07.2008 Путин отменил пошлины на ввоз цифровых камер 2
26.09.2007 Россия: европейцам могут разрешить декларировать импорт через Сеть 1
07.02.2006 Таможне дадут 15 млрд руб. на ИТ 1
17.01.2006 Владимир Путин подписал закон об ОЭЗ в Калининградской области 1
27.12.2005 СФ одобрил закон "Об ОЭЗ в Калининградской области" 1
23.12.2005 Госдума приняла закон "Об ОЭЗ в Калининградской области" 1
08.12.2005 ФТС снимет защиту с некоторых брендов 1
23.09.2005 Лукашенко издал декрет о технопарках 1
24.06.2005 Технопарки: 123 млрд. поделят уже на пятерых 1
29.03.2005 МЭРТ бьет рекорды информатизации 1
01.02.2005 Глава ИТ-управления ФТС: таможенникам нужны базы МВД и ФНС 1
29.12.2004 Российские аэропорты переходят на электронное декларирование 1
29.12.2004 Российские аэропорты переходят на электронное декларирование 1
27.12.2004 Таможни России и Белоруссии намерены обмениваться электронными БД 1

Публикаций - 47, упоминаний - 56

ТК РФ и организации, системы, технологии, персоны:

ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 158 6
Samsung Electronics 10336 3
LG Electronics 3632 3
IBM - International Business Machines Corp 9462 3
Крок - Croc 1781 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5687 2
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1805 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4989 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3006 2
UIPath 103 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1467 2
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 516 2
МегаФон 9128 2
Газинформсервис - ГИС 297 2
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 361 2
Sony 6563 2
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 287 2
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 454 2
Profindustry - Профиндустрия-Центр - PRO Intellect Technology 31 2
ESG - Enterprise Strategy Group 241 2
BSL - Business Solutions Lab - Бизнес Солюшинс Лаб - BS lab 44 2
Сбер - СберМедИИ - SberMedAI 74 2
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1262 2
Скала^р - ранее InterLab IBS 203 2
Ростелеком - Связьинвест 1708 1
Ростелеком 9847 1
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 741 1
Amazon Inc - Amazon.com 3031 1
NVision Group - Энвижн Груп 679 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2642 1
Microsoft Corporation 24762 1
Intel Corporation 12261 1
Telegram Group 2118 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 224 1
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision - Damgaard 291 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 705 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1176 1
Корус Консалтинг ГК 1238 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 600 1
8365 1
Почта России ПАО 2141 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7477 4
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 450 4
Аэрофлот - Россия ГТК ФГУП - Пулково ФГУАП - Пулковские авиалинии - авиакомпания 74 3
Серверы и компоненты 6 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 470 2
РЖД - Российские железные дороги 1932 2
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 175 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2844 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 503 2
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 255 2
ТМХ - Трансмашхолдинг 121 2
Транснефть 304 2
Гознак ППФ - Пермская печатная фабрика 21 2
Евросеть 1412 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 374 1
IKEA - ИКЕА 158 1
Citi - Citibank - Ситибанк 319 1
JD.com - Jingdong Mall 88 1
РВК - Российская венчурная компания 551 1
Quelle - Квелли - Майл Ордер Сервис 22 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1206 1
Гута ГК 34 1
Белорусский ПВТ - Парк высоких технологий - Белорусский технопарк 49 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 715 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1407 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 148 1
Nextons - Некстонс 4 1
Ozon Global 8 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1043 25
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 922 23
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2738 12
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4592 10
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3389 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2970 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2009 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6031 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3314 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11896 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5538 5
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 262 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3179 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2937 4
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1104 4
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 116 3
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 299 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5035 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4878 3
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1005 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 690 2
Судебная власть - Judicial power 2328 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1918 2
МВД РФ УВДТ - Управление внутренних дел на транспорте 28 2
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 295 2
Союзное государство России и Белоруссии - ЕАИС Таможенного комитета Союзного государства 7 2
МИК - Московский инновационный кластер 146 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 681 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 333 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 675 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 205 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1976 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2201 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2552 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 989 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1397 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1411 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 372 1
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 162 1
Правительство РФ - Комиссия по законопроектной деятельности 15 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 131 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 420 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 737 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 265 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 117 1
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 20 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 318 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67846 16
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51914 12
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8720 7
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Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2193 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14036 3
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HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12753 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7301 2
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ФТС РФ ЕАИС ТО - Единая автоматизированная информационная система таможенных органов - МИАИС - Межведомственная интегрированная автоматизированная информационная система - ФТС РФ ЦОД 89 5
Depositphotos - фотобанк 422 3
ФТС РФ - Калининградский транзит 6 3
Google Android 14172 2
1С:ERP Управление предприятием 576 2
Apple iOS 7914 2
НКТ - Р7-Офис 398 2
Яндекс.Маркет 987 2
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 178 2
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 119 2
IBM Public Cloud 26 2
iMind MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 37 2
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ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 159 2
1С:Корпорация 48 2
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 459 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3271 2
Т1 НОТА ЮНИОН - Т1 НОТА HR-платформа - Т1 TalentForce 34 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5358 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
WhatsApp Messenger 1101 1
Bending Spoons - Evernote 196 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1052 1
Росатом - Гринатом - Atom Space 17 1
DD Planet - Выберу.ру 16 1
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 600 1
ФТС РФ - Авто-Транспорт АС 7 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
ЕФРСБ - Единый федеральный реестр сведений о банкротстве - Федеральный закон 127-ФЗ - О несостоятельности (банкротстве) 53 1
СДЭК Шоппинг - CDEK Shopping 31 1
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Сазанов Алексей 6 2
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Россия - РФ - Российская федерация 147162 42
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