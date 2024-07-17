Россиянам угрожает дефицит электроники в интернет-магазинах. Причина – непродуманные законы

Новый Таможенный кодекс ЕАЭС может очень сильно испортить ассортимент интернет-магазинов по части электроники. Выбора станет в разы меньше, а цены резко вырастут. Всему виной плохая проработка изменений для кодекса, доводить до ума которые пока не спешат.

Новый кодекс – новые проблемы

Нововведения в Таможенном кодексе ЕАЭС – могут крайне негативно сказаться на ввозе товаров из-за рубежа и, как следствие, на ассортименте российских интернет-магазинов, пишет РБК. Участники рынка утверждают, что изменения могут усложнить покупки из-за рубежа и, что самое главное, сделать товары более дорогими.

По словам опрошенных изданием участников рынка интернет-торговли, в скором будущем входящие в Евразийский экономический союз страны должны будут ратифицировать изменения в Таможенный кодекс, вследствие чего некоторые товары вырастут в цене, а другие и вовсе станет невозможным ввезти в Россию.

В ЕАЭС на момент выхода материала, помимо России, входили Армения, Белоруссия, Казахстан и Кыргызстан. Изменения, готовящиеся к принятию, были представлены в конце 2023 г. и они весьма глобальны.

В частности, если нововведения будут приняты, то: товары международной электронной торговли будут выделены в отдельную категорию; появится понятие «институт оператора электронной торговли»; будут введены декларации на товары электронной торговли; начнут работу отдельные таможенные склады для товаров электронной торговли.

freepik Покупать на маркетплейсах становится все сложнее и менее выгодно

Сроки принятия изменений неизвестны, однако Президент России Владимир Путин предложил Госдуме ратифицировать их в начале июля 2024 г. Эксперты РБК предполагают, что все случится до конца июля 2024 г.

Кто в зоне риска

Исполнительный директор Ассоциации трансграничной электронной торговли и экспресс-доставки (АТЭД) и советник юридической фирмы «Некстонс» Галина Донцова заявила РБК, что новые правила коснутся целого спектра товаров. В качестве примера она привела смартфоны и «радионяни».

Как отметили источники РБК в сегменте электронной торговли новые правила сильнее всего отразятся на сервисах, сосредоточенных именно на трансграничной торговле. В качестве примера они привели AliExpress, CDEK.Shopping, Ozon Global, Wildberries Global, а также «Почту России».

«Почта России» в данном случае может пострадать сильнее других, считают источники издания. Компании угрожает резкое падение доходов ввиду того, что для нее трансграничная интернет-торговля «является важной высокомаржинальной частью бизнеса». По их словам, «в трансграничных поставках у крупнейших маркетплейсов доля «Почты» достигает 50–60% по отношению к другим перевозчикам».

Что изменят новые правила

Действующая редакция Таможенного кодекса ЕАЭС предполагает ввоз из-за границы любого купленного и оплаченного пользователем интернет-магазина товара как товара для личного пользования. Теперь же эта норма перестанет действовать.

«С момента вступления в силу поправок в Таможенный кодекс понятие «товары для личного пользования» будет применяться исключительно к товарам, которые физлицо ввозит или вывозит через границу в багаже или которые в его адрес отправляет другое физлицо, и такие товары доставляются почтой или перевозчиком (так называемые С2С-поставки — customer to customer)», – сказала РБК Галина Донцова.

Но проблема кроется вовсе не в том, что купленная за рубежом электроника будет вынесена в отдельную категорию. Корень зла в данном случае – в полном отсутствии для этой категории нормативно-правовой базы, отметила Галина Донцова. В частности, нет правил, которые позволили бы пользователю – физлицу избежать предоставления разрешительных документов и ввозить товары по упрощенной процедуре, добавила она.

Донцова уверена, что если не принять никаких мер, то после принятия новых поправок к кодексу ввоз в Россию будет ограничен не только для смартфонов и «радионянь» – она также упомянула лекарства, овощи, фрукты, корма для животных и все без исключения товары, которые должны быть промаркированы, в том числе одежда.

Попытки исправить ситуацию

О потенциальной проблеме с поставками товаров из-за рубежа осведомлены не только опрошенные РБК эксперты и участники рынка. О ней знают и российские власти – 9 июля 2024 г. состоялась встреча рабочей группы по нетарифному регулированию при Минпромторге, где обсуждалась сложившаяся ситуация.

Собеседник издания из числа участников рынка онлайн-торговли сообщил, что в рамках встречи велось обсуждение необходимости введения «исключения из общего порядка применения нетарифных мер по аналогии с товарами для личного пользования». Но к общему решению участники рынка прийти не смогли, предлагая различные пути решения.

В частности, по словам собеседника РБК, они предлагали «принять нормативно-правовую базу под новую редакцию Таможенного кодекса ЕАЭС», чтобы избежать усложнения процесса покупки товаров из-за рубежа в интернете, в частности, у китайских продавцов на российских маркетплейсах.

Мнение маркетплейсов

Представитель «Яндекс Маркета» подтвердил РБК участие во встрече при Минпромторге в начале июля 2024 г. Он отметил, что маркетплейс, как и представители других интернет-компаний, утверждали, «что для товаров электронной торговли, заказанных из-за рубежа, должны сохраниться те же условия ввоза в страну, что и для товаров личного пользования». Он также добавил, что «без дополнительных нормативных актов» ратифицируемый кодекс, который «необходим для создания единых правил развития электронной торговли ЕАЭС с другими странами», «создает риски для покупателей во всех странах союза».

В «Яндекс Маркете» отметили также, что купленные в интернете товары «не подразумевают дальнейшую перепродажу и не доставляются партиями» и заказываются поштучно, вследствие чего пользователям будет очень непросто «соблюсти все требования, если условия для такого вида товаров изменятся» «Например, если пользователь приобрел за рубежом смартфон на маркетплейсе, ему будет необходимо провести сертификацию устройства, что крайне дорого. Другой пример – маркировка одежды. Если покупатель заказал футболку на онлайн-площадке, ему придется ее промаркировать при ввозе через границу, но сейчас у физлиц в принципе нет возможности осуществлять маркировку самостоятельно», – сказали РБК в «Яндекс Маркете».

В Ozon считают, что нужно принять дополнительные правовые акты к Таможенному кодексу ЕАЭС. «В 65% случаев покупателями товаров из-за рубежа на Ozon выступают жители мелких и средних городов, для которых цена на товар – более важный фактор, чем срок доставки, – заявили CNews в Ozon. – Трансграничный канал дает им возможность покупать качественные товары, но практически не конкурирует с местными производителями как с точки зрения ключевых категорий и сроков доставки, так и объема рынка».

По словам представителей Ozon, без принятия нормативных актов товары электронной торговли, приобретаемые физлицами, «будут приравнены к коммерческим партиям». «Это значит, что на каждый заказанный товар покупатель будет вынужден оформить такой же пакет разрешительных документов, как крупный бизнес оформляет на коммерческую партию. Оформление всех сертификатов, нотификаций и деклараций соответствия на индивидуальную посылку будет многократно превышать стоимость самого товара и занимать до трех месяцев. С отдельными категориями товаров пройти процедуру со штучным товаром будет в принципе невозможно», – сообщили CNews в Ozon.

По мнению представителей сервиса CDEK.Shopping, необходимость получения разрешительной документации «на единичные товары приведет к увеличению сроков доставки товара, возможным простоям на таможне из-за дополнительных процедур проверки наличия необходимых документов и увеличению итоговой стоимости товара». «В том числе в таможенную стоимость товаров для личного пользования не входят расходы по доставке и страховке, а на товары электронной торговли это исключение не будет распространяться, что приведет к увеличению расходов потребителя на уплате пошлин», – сказали они РБК.

Представители Wildberries заявили CNews , что компания считают «целесообразным» распространение товары электронной торговли тех же правил, что и на товары «для личного пользования с аналогичным порогом беспошлинной торговли на уровне 200 евро». CNews писал, что порог был срезан в пять раз весной 2024 г. «ТК ЕАЭС выделяет товары электронной торговли в отдельную правовую категорию. Раньше такие товары считалась товарами для личного пользования, ведь покупатели приобретают их для себя. Однако сейчас на товары электронной торговли пока не предусмотрено тех же инструментов регулирования, которые действуют на товары для личного пользования. В частности, речь идет о мерах нетарифного регулирования и пороге беспошлинной торговли. Мы считаем целесообразным распространить на товары электронной торговли те же меры, что и на товары для личного пользования с аналогичным порогом беспошлинной торговли на уровне 200 евро и более. Иначе популярные у россиян товары могут стать дороже из-за необходимости оплаты пошлины. Как правило, клиенты Wildberries заказывают за пределами ЕАЭС недорогой текстиль, товары для дома, электронику. Если беспошлинный порог для товаров электронной торговли не будет предусмотрен, покупателям придется оплатить не только стоимость товара, но и пошлину, размер которой может варьироваться. А ввоз некоторых групп товаров будет практически невозможен из-за необходимости оформления разрешительной документации, которая может лечь на покупателя, что будет сопровождаться увеличившимися сроками доставки», – сказали CNews представители Wildberries.