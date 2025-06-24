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С2С Consumer-to-consumer Электронная торговля конечного потребителя с конечным потребителем

С2С - Consumer-to-consumer - Электронная торговля конечного потребителя с конечным потребителем

УПОМИНАНИЯ


24.06.2025 5Post покупает курьерскую службу TopDelivery для запуска сервиса доставки до двери 1
20.11.2024 «Авито» и «Т-Банк» расширяют партнерство в финтех-сервисах: у пользователей платформы появится возможность покупок в кредит и рассрочку 1
17.07.2024 Россиянам угрожает дефицит электроники в интернет-магазинах. Причина – непродуманные законы 1
27.05.2024 В работе СДЭК крупный сбой. Посылки не выдают больше суток 1
24.04.2024 Код серый: F.A.C.C.T. оценила рынок теневых расчетов нелегальных казино и букмекеров через счета дропов 1
23.04.2024 МТС проинвестирует до $5 млн в продукты на технологии блокчейн 1
19.12.2023 БПС Процессинг подводит итоги 2023 года: цифры и статистика компании 1
05.10.2023 «Диасофт» разработала единый интеграционный подход для внедрения решения «Цифровой рубль Банка России» в ИТ-ландшафт банков 1
30.12.2021 Станислав Чегодаев -

Сегодня технологический фактор стал killer feature в доставке

 1
22.07.2021 YouDo и hh.ru запускают платформу для самозанятых 1
29.03.2021 Исследование: рынок интернет-торговли между частными лицами вырос на 87% за полтора года 1
29.12.2020 Российская Шеринг-Экономика перешагнула за триллион 1
03.12.2020 Fort Ross Ventures лидировал в раунде на $45 млн для платформы каршеринга и райдшеринга Ridecell 1
17.12.2019 Экономика Рунета за год выросла на 20% до 4,7 трлн рублей 1
18.04.2019 «Яндекс.деньги» предложили самозанятым платежные сервисы 1
28.02.2019 Промсвязьбанк запустил переводы по Системе быстрых платежей 1
20.11.2018 Квартальная выручка МТС достигла 128 миллиардов рублей 1
18.09.2018 МТС стала акционером онлайн-сервиса YouDo 1
13.09.2018 Платежный сервис RBK.money перешел на новую технологическую платформу 1
18.04.2018 РИФ 2018: Экономика Рунета перевалила 2 трлн. рублей 1
28.11.2014 Насколько прибылен киберкриминальный бизнес? 1
30.03.2007 Высокие технологии на службе безопасности 1
09.01.2002 C2C получила $700 млн. на строительство подводной кабельной сети 1
06.08.2001 SingTel завершила прокладку подводного кабеля С2С в Сингапуре 1
10.07.2001 Интернет-коммерция: "электронные тигры" Азии 1
04.12.2000 eBay хочет купить uBid? 1
10.11.2000 Интернет-инкубатор идет против рынка 1
16.10.2000 Интернет-трейдинг - шанс для начинающих частных инвесторов 1
18.07.2000 360networks запланировала $800 млн. инвестиции в Юго-Восточной Азии 1

Публикаций - 29, упоминаний - 29

С2С и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7826 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13342 3
SingTel Mobile - Singapore Telecommunications 152 3
Amazon Inc - Amazon.com 3055 2
Microsoft Corporation 24896 2
Google LLC 11985 2
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 647 2
Alibaba Group 437 1
Huawei 4040 1
Meta Platforms - Facebook 4473 1
Telegram Group 2258 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1809 1
Vodafone Group 1384 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 856 1
NVision Group - Энвижн Груп 679 1
Tencent 166 1
Айтеко - Brand Analytics - Бренд Аналитикс 43 1
Mobile TeleSystems B.V. 6 1
Авантаж 67 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5058 1
HTC Corporation 1501 1
InfoWatch - Инфовотч 1048 1
Check Point Software Technologies 772 1
Curator - Эйч-Эль-Эль - Qrator Labs - Highload Lab 146 1
Zecurion - Зекурион - SecurIT - Секьюрит 377 1
Steel Connect - CMGI 140 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 514 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2192 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 562 1
Elbit Systems 23 1
VK - Mail.Ru Молоток.ру 93 1
Apple Inc 12299 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3014 1
RBK Money - RUpay - Электронный платежный сервис, ЭПС НКО - РБК Банк - Бург Капитал Банк - Капиталъ-Экспресс 93 1
Samsung Electronics 10390 1
Defender 138 1
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 190 1
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 485 1
Diasoft - Диасофт 941 1
Zayo Group - 360networks 29 1
Почта России ПАО 2174 4
YouDo Web Technologies Limited 46 3
НСПК - Национальная система платежных карт 861 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1048 2
Россети Ленэнерго 1700 2
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 165 2
ПСБ - Промсвязьбанк 873 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7714 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2899 1
FortRoss Ventures - Fort Ross Seed Fund - венчурный фонд 22 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 500 1
Renault Groupe 160 1
Equifax - Американское бюро кредитных историй 32 1
Система Капитал УК - Sistema Capital 14 1
Uber 333 1
Activate Capital 1 1
Initialized Capital 2 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 476 1
Toyota Motor - Denso Corporation - Denso Wave - Denso Ten - Fujitsu Ten 44 1
BlaBlaCar - Сервис поиска попутчиков 38 1
Airbnb 93 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1704 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 492 1
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 159 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 730 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 344 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 427 1
eBay Inc 1624 1
Accenture - Andersen Consulting 62 1
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 313 1
Яндекс - Boxberry - Боксберри - российская служба доставки 51 1
IAI - Israel Aerospace Industries 45 1
Связной ГК 1375 1
Frank RG - Frank Research Group - Фрэнк РГ 17 1
Евросеть 1412 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 530 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1889 1
Гардиум - Патентно-адвокатское бюро 3 1
Ярмарка Мастеров - Livemaster - Ливмастер УК 2 1
Социальные гарантии 37 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4997 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3438 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2991 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12148 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2829 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 348 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 208 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 299 1
ФСФР - ФКЦБ РФ - Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 100 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1025 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 157 1
U.S. Fed - Federal Reserve System - Федеральная резервная система, ФРС США 70 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3134 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4645 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5083 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 265 3
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 223 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 461 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 751 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6311 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 41 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68798 13
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4680 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53527 9
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1053 8
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12457 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29359 5
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5557 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5908 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7606 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21061 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11640 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10868 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24984 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12403 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28348 4
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5568 4
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SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16311 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6953 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24804 3
C2C - consumer-to-consumer - потребитель для бизнеса 55 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16412 3
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Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3135 3
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Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1578 3
Оцифровка - Digitization 4732 3
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C2S - Customer-to-Services - соединения между потребителями и сервисами 12 3
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IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2912 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4941 2
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 723 2
МТС Венчурный фонд - МТС Инвестиции - МТС Центр инноваций - MTS StartUp Hub 78 2
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 607 2
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 260 1
Microsoft Azure 1430 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1136 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5486 1
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 319 1
Microsoft Azure Stack 74 1
Baidu 285 1
Google AdWords - Google Ads - Google Display Network 131 1
Pinterest 68 1
МТС Smart University - Образовательная онлайн-платформа 3 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Стрим - Stream - МТС Маркетолог - AdTech-контур МТС 90 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 854 1
Сбер - ЮMoney - ЮKassa - Яндекс.Касса 196 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 445 1
Microsoft Windows Defender Antivirus - Microsoft Windows Security Center - Защитник Windows - Microsoft Windows AntiSpyware - Центр обеспечения безопасности Windows 268 1
Google Android 14329 1
Apple iOS 7998 1
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 106 1
Ростех - Росэлектроника - TSP - Telecommunication Server Platform - Универсальная телекоммуникационная серверная платформа 20 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - RaaS - Ransomware as a Service - Вымогательство как услуга 37 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2124 1
Avito - Авито товары 19 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1055 1
РСК Торнадо - RSC Tornado 143 1
Ericsson Erlang - язык телефонных коммутаторов 20 1
Nova Lumen - Mamboo.ru 4 1
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 313 1
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 174 1
БПЦ - SmartVista - СмартВиста 95 1
ФНС РФ - Мой налог - Кабинет налогоплательщика НПД - Налог на профессиональный доход 85 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1041 1
FreePik 1168 1
СДЭК Шоппинг - CDEK Shopping 32 1
Яндекс.Объявления 9 1
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - T-ID - Tinkoff ID - Тинькофф Защита 33 1
Воробьев Андрей 177 2
Горбунов Александр 54 2
Орловский Виктор 393 1
Левин Леонид 130 1
Корня Алексей 78 1
Волин Алексей 121 1
Малышев Сергей 84 1
Шоржин Валерий 61 1
Казарян Карен 80 1
Плуготаренко Сергей 85 1
Петров Сергей 60 1
Васильев Евгений 122 1
Горячкин Алексей 6 1
Гидирим Алексей 9 1
Борзов Максим 2 1
Гребенщиков Сергей 1 1
Угрюмова Полина 2 1
Ишунькина Инесса 3 1
Жунич Марина 5 1
Зинина Ульяна 4 1
Singh Ratan - Сингх Ратан 2 1
Коробкина Оксана 15 1
Губницын Антон 2 1
Ковалев Александр 162 1
Лямин Александр 74 1
Сигунова Юлия 10 1
Вакуленко Андрей 11 1
Шульман Александр 8 1
Титков Дмитрий 4 1
Чегодаев Станислав 13 1
Хайрук Сергей 27 1
Бурлаков Денис 10 1
Лебедев Глеб 14 1
Бурлаков Кирилл 2 1
Кутергин Денис 8 1
Вирин Федор 24 1
Иванова Дагмара 39 1
Куранда Антон 8 1
Куракин Алексей 7 1
Пономарев Дмитрий 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 150056 22
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52680 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17552 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44398 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17943 3
Украина 7683 3
Южная Корея - Республика 6742 3
Япония 13385 3
Сингапур - Республика 1874 3
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1758 3
Китай - Тайвань 4057 3
Европа 24415 3
Германия - Федеративная Республика 12796 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3236 2
Бразилия - Федеративная Республика 2403 2
Кипр - Республика 571 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14282 2
Азия - Азиатский регион 5627 2
Россия - СФО - Новосибирск 4457 2
Филиппины - Республика 576 2
Беларусь - Белоруссия 5856 2
Казахстан - Республика 5668 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3038 1
Индия - Bharat 5560 1
Европа Восточная 3110 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3116 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4098 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 584 1
Узбекистан - Республика 1791 1
Африка Южная - Южно-Африканского плоскогорье 384 1
Россия - ЦФО - Московская область - Лыткарино 46 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2534 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1893 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4020 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13421 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1788 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3552 1
Индонезия - Республика 979 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3355 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1147 1
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ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6397 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7654 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10243 3
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Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5045 3
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6315 3
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1731 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6102 3
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5772 3
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2216 3
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2000 3
ЭСП - Экономика совместного потребления - Экономика обмена и доверия - Collaborative consumption - Sharing economy - Шеринг-сервисы - Совместное потребление - Краудинговый капитализм 39 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4096 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6578 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6019 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6489 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4550 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6191 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8265 2
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1756 2
Логистика - ПВЗ - пункт выдачи заказов 296 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6616 2
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 558 2
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 553 2
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1650 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11320 3
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1229 1
CNews RND - R&D.CNews 2273 1
Ведомости 1089 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 121 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8227 3
ТИАР-Центр 3 2
РАЭК - Экономика Рунета 19 2
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 145 1
I-DESI - The International Digital Economy and Society Index - Международный индекс развития цифровой экономики и общества - Индекс цифровой связности - Digital Society Index 5 1
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 21 1
BCG - Boston Consulting Group 109 1
Forrester Research 824 1
Internet Stock Report 994 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 340 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1165 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 129 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 3
РИФ - Российский Интернет Форум 85 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1231 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 719 1
День молодёжи - 27 июня 942 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 338 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1367434, в очереди разбора - 750625.
Создано именных указателей - 177393.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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