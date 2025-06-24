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С2С Consumer-to-consumer Электронная торговля конечного потребителя с конечным потребителем
УПОМИНАНИЯ
С2С и организации, системы, технологии, персоны:
|Воробьев Андрей 177 2
|Горбунов Александр 54 2
|Орловский Виктор 393 1
|Левин Леонид 130 1
|Корня Алексей 78 1
|Волин Алексей 121 1
|Малышев Сергей 84 1
|Шоржин Валерий 61 1
|Казарян Карен 80 1
|Плуготаренко Сергей 85 1
|Петров Сергей 60 1
|Васильев Евгений 122 1
|Горячкин Алексей 6 1
|Гидирим Алексей 9 1
|Борзов Максим 2 1
|Гребенщиков Сергей 1 1
|Угрюмова Полина 2 1
|Ишунькина Инесса 3 1
|Жунич Марина 5 1
|Зинина Ульяна 4 1
|Singh Ratan - Сингх Ратан 2 1
|Коробкина Оксана 15 1
|Губницын Антон 2 1
|Ковалев Александр 162 1
|Лямин Александр 74 1
|Сигунова Юлия 10 1
|Вакуленко Андрей 11 1
|Шульман Александр 8 1
|Титков Дмитрий 4 1
|Чегодаев Станислав 13 1
|Хайрук Сергей 27 1
|Бурлаков Денис 10 1
|Лебедев Глеб 14 1
|Бурлаков Кирилл 2 1
|Кутергин Денис 8 1
|Вирин Федор 24 1
|Иванова Дагмара 39 1
|Куранда Антон 8 1
|Куракин Алексей 7 1
|Пономарев Дмитрий 6 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11320 3
|TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1229 1
|CNews RND - R&D.CNews 2273 1
|Ведомости 1089 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1165 1
|ИРИ - Институт развития интернета АНО 129 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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