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Айтеко Brand Analytics Бренд Аналитикс

Айтеко - Brand Analytics - Бренд Аналитикс


14.01.2025 Рунет пережил тотальный сбой, после которого начал работать YouTube 1
10.09.2024 Чем заменить YouTube в России: плюсы и минусы популярных видеосервисов 1
26.08.2024 Под ковровые санкции США попали создатели Linux «Альт», ИБ-«дочка» МТС и бывшая «дочка» Сбербанка 1
28.02.2024 Грандиозный сбой в Рунете: Просто Роскомнадзор перестарался с блокировками 1
27.02.2024 Telegram и пол-Рунета пережили удивительный сбой 1
24.01.2024 Brand Analytics зарегистрировала BrandGPT — первую российскую GPT-нейросеть для анализа социальных медиа и СМИ в интересах бизнеса 1
26.12.2023 Epicstars: цифры декабря подтвердили устойчивый рост российской блогосферы 1
03.08.2023 Продуктовая аналитика на данных соцмедиа от Brand Analytics – новейший инструмент для управления бизнесом в стиле Agile 1
16.06.2023 На ПМЭФ представлен рейтинг российских ИТ-компаний по упоминаемости в соцмедиа 1
14.06.2022 «Детектор сбоев» Brand Analytics проконтролирует работоспособность массовых сервисов 2
28.04.2022 «Вконтакте» подвела итоги I квартала 2022 года 1
03.03.2022 «Вконтакте» подвела итоги 2021 г.: 72,5 млн пользователей в России и 1,2 млрд просмотров видео в день 1
20.11.2020 Резидент «Сколково» запустил новую систему интерактивных медиа-дашбордов 2
16.03.2020 «Яндекс.Деньги» запустили переводы в запрещенном Telegram 1
17.12.2019 Экономика Рунета за год выросла на 20% до 4,7 трлн рублей 1
16.10.2019 Наталья Соколова, Brand Analytics: Иностранные системы не справляются с анализом российских соцмедиа 2
24.09.2019 «Одноклассники» научились скрывать местонахождение пользователя, размывая фон при видеозвонках 1
25.07.2019 Чистая прибыль Mail.ru выросла на 72% 1
18.06.2019 Решение Brand Analytics проанализирует текст на картинках в соцмедиа 2
19.04.2019 Brand Analytics разработала технологию автоматического выявления агрессии в социальных медиа 1
14.03.2019 Заблокированный Telegram стал самой цитируемой платформой, обогнав «Яндекс» и Mail.ru 1
22.06.2017 Brand Analytics и Statista начали сотрудничество в области данных и исследований 3
23.05.2017 «Комсомольская правда» предоставит быстрый доступ к публикациям и комментариям для аналитики Brand Analytics 1
22.12.2016 Brand Analytics разработал метрику для оценки виральности СМИ 1
13.12.2016 Brand Analytics представила технологию автоматического выявления объектов в потоках соцмедиа 2
11.10.2016 Brand Analytics анонсировала дашборд топ-менеджера для контроля информационного поля компании 1
21.03.2016 Большие данные не работают в старых бизнес-процессах 2
04.12.2015 Brand Analytics выходит на рынок Казахстана 1
09.10.2015 Большие данные в России: число кейсов растет 3
17.09.2015 Конференция CNews: «Большие данные 2015» 1
14.07.2015 Продолжается регистрация на конференцию CNews «Большие данные 2015» 1
29.06.2015 Brand Analytics открывает представительство в Узбекистане 1
11.03.2015 Продолжается регистрация на конференцию CNews: «Большие данные 2015» 1
14.10.2014 Facebook проанализирует пользователей по-новому 1
30.09.2014 Brand Analytics изучит мнение покупателей Samsung в соцмедиа 1
23.05.2014 Brand Analytics будет поставлять данные из соцмедиа для клиентов HP Autonomy 1
10.07.2013 Новый сервис магазина I-Oblako — система мониторинга и анализа социальных медиа Brand Analytics 1

Публикаций - 37, упоминаний - 47

Айтеко и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 12
Telegram Group 1983 8
VK - Mail.ru Group 3455 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 7
Ростелеком 9700 6
Yandex - Яндекс 7339 5
PalitrumLab - ПалитрумЛаб 5 5
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1012 5
X Corp - Twitter 2845 5
Meta Platforms - Facebook 4438 4
Теко НПК 430 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12551 4
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 3
МегаФон 8804 3
Microsoft Corporation 24624 2
Huawei 3933 2
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 390 2
Kribrum - Крибрум 31 2
Samsung Electronics 10254 2
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 169 2
ОТР ГК - ОТР 2000 214 2
Visor 69 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1480 2
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 268 2
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 336 1
YouScan 11 1
Sprinklr 3 1
HP Inc. 5685 1
Qlik - QlikTech 160 1
Promt - Промт 293 1
Т1 Сервионика - Servionica 258 1
HP Autonomy 82 1
Helios IT-Operator - Helios Information Technologies - Helios IT-Solutions - Гелиос ИТ - Гелиос информационные технологии - Гелиос Компьютер 114 1
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LG Electronics 3614 1
VolgaBlob - ВолгаБлоб 12 1
RBS - Rights Business Standard - Райтс 1 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 1
VisionLabs - ВижнЛабс 221 1
Diasoft - Диасофт 870 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 6
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 170 3
WikiMart - Викимарт 53 3
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 2
VK - ESforce - Исфорс Рус 32 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 252 1
Ситимобил - Служба такси 158 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 1
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Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 149 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 480 1
Промтех ГК - Промышленные технологии 69 1
Яндекс - Бери Заряд! 19 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 111 1
Резонанс НПП 370 1
WildJam - Вайлд Джем 2 1
ITGF - Industrial Technologies Group France 1 1
Норникель - Сфера 1 1
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