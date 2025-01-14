Айтеко Brand Analytics Бренд Аналитикс
Айтеко и организации, системы, технологии, персоны:
|СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 2
|РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 219 1
|РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 256 1
|Соколова Наталья 18 14
|Черный Василий 5 5
|Аншина Марина 78 4
|Благирев Алексей 24 4
|Горный Александр 41 4
|Шеленцов Сергей 18 4
|Бондарев Сергей 9 4
|Герасимов Александр 43 3
|Свердлов Михаил 33 3
|Круглов Максим 26 3
|Аникин Александр 19 3
|Дуров Павел 291 2
|Стюгин Михаил 20 2
|Шовковый Александр 2 2
|Курин Валерий 1 1
|Подгорная Светлана 1 1
|Воробьев Андрей 167 1
|Краснова Марина 41 1
|Рудычева Наталья 95 1
|Яковлев Алексей 6 1
|Кулешов Алексей 29 1
|Соловьев Алексей 88 1
|Скакунов Александр 8 1
|Кириллов Александр 30 1
|Шаблыков Никита 29 1
|Громов Владимир 14 1
|Петров Юрий 12 1
|Предтеченский Петр 18 1
|Гришанова Ирина 27 1
|Жбанков Антон 13 1
|Вигер Илья 7 1
|Ульянинкова Оксана 8 1
|Олейник Евгений 2 1
|Кузьмин Артык 1 1
|Donmez Guvenc - Донмез Гювенч 19 1
|Полехин Сергей 5 1
|Крылова Светлана 1 1
|Самохин Андрей 3 1
|Павлов Александр 88 1
|Носова Олеся 2 1
|Rambler News Services - RNS - Рамблер Новости - Информационное агентство 56 1
|Комсомольская правда ИД 67 1
|VK - Mail.ru Новости 33 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 996 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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