Рунет пережил сбой из-за иностранного серверного оборудования

В российском интернете произошел кратковременный сбой, затронувший ряд крупных банков, онлайн-ритейлеров и телекоммуникационных компаний. Причиной, по данным Роскомнадзора, стало использование «иностранной серверной инфраструктуры».

Сбой в российском интернете

В российском интернете днем 24 марта возник сбой. Об этом сообщил Роскомнадзор со ссылкой на подведомственный ему Центру мониторинга и управления сетями связи общего пользования (ЦМУ ССОП).

«Неработоспособность ряда сервисов связана с использованием иностранной серверной инфраструктуры, на которой и фиксируются сбои, - пояснили в Роскомнадзоре. – Рекомендуем отечественным организациями пользоваться мощностями российских хостинг-провайдеров».

На какие площадки поступали жалобы

По данным сервиса «Сбой.рф», около 13:00-13:45, наблюдались жалобы на работу Сбербанка. С 12:15 до 13:45 мск наблюдались жалобы на работу маркетплейса Wildberries.

freepik Сбой в российском интернете затронул банки, онлайн-ритейлеров и телекоммуникационные компании

Сервис мониторинга сбоев компании BrandAnalytics также в период с 13:15 до 14:00 фиксировал жалобы на работу Сбербанка, а с 11:00 до 14:00 – на работу онлайн-ритейлера DNS. Обе площадки также фиксировали жалобы на работу крупных операторов фиксированной и мобильной связи.

В «Т2 Мобайл» (торговая марка Т2, принадлежит «Ростелекому») и «Мегафоне», заявили CNews, что не отмечали сбоев в работе своих сетей. В «Вымпелкоме» (торговая марка «Билайн») и Wildberries не ответили на запросы CNews по данному вопросу. Сбербанк около 16:20 сообщил, что «в настоящее время все системы банка работают штатно».

Хронология сбоев в 2025 г.

14 января 2025 г., около 17:00, произошел кратковременный сбой в Рунете, затронувший большинство крупных провайдеров и сервисов. А 15 января произошел обрыв магистрального ВОЛС (волоконно-оптическая линия связи) «Ростелекома» в республике Татарстан, из-за чего проблемы были у 3,8 млн абонентов ШПД (широкополосный доступ в интернет) в 21 регионе.

24 января ЦМУ ССОП сообщил об аварии на магистральных стыках «Мегафона», из-за чего наблюдались жалобы от абонентов различных операторов. 7 февраля ЦМУ ССОП сообщал о сбоях в работе МТС («Мобильные Телесистемы»).

В середине февраля 2025 г. произошел разрыв ВОЛС «Балтика», проложенный по дну Балтийского моря и принадлежащей «Ростелекому». Кабель соединяет «материковую» часть России с Калининградской областью. Авария произошла в экономической зоне Финляндии и была устранена.

11 февраля из-за сбоя с подачей электричества наблюдались неполадки в работе крупнейшей в России точки обмена трафиком MSK-IX, расположенной в Москве на улице Бутлерова.

28 февраля ЦМУ ССОП сообщил о жалобах со стороны пользователей ряда крупных банков: Сбербанк, ВТБ, «Т-Банк» и др. (в «Т-Банке» информация о сбое отрицали). Причиной назывались проблемы в работе магистральной сети операторов связи в Москве.

3 марта наблюдались перебои у абонентов «Вымпелкома» в Москве и области. Причиной стала DDoS-атака против компании.

17 марта произошел сбой в работе сервисов «Яндекса», включая «Яндекс.Музыка», «Яндекс.Go» и «Яндекс.Про». Роскомнадзор сообщал, что причина сбоя кроется в работе инфраструктуры «Яндекса».