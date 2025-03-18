В работе «Яндекса» произошел сбой. Виновата инфраструктура

В сервисах «Яндекса», включая «Яндекс.Go», «Яндекс.Музыку» и «Кинопоиск», произошел сбой. Причиной стали проблемы в инфраструктуре интернет-компании.



Сбой в сервисах «Яндекса»

В понедельник, 17 марта 2025 г., в работе сервисов «Яндекса» произошел сбой. Об этом сообщили в Роскомнадзоре со ссылкой на Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП).

В период с 14:15 до 15:15 мск был всплеск жалоб на работы сервисов «Яндекс.Музыка», «Яндекс.Go» и «Яндекс.Про». Причиной стал сбой в инфраструктуре Яндекса». После 15:15 мск количество жалоб стало снижаться, уточнили в Роскомнадзоре.

В пресс-службе «Яндекса» не ответили на запрос CNews по данному вопросу. Информация Роскомнадзора подтверждается данными сервисов мониторинга сбоев. По данным «сбой.рф», в районе с 13:45 до 14:45 мск были жалобы на работу принадлежащего «Яндексу» сервиса «Кинопоиск».

Фото: © evgris / Фотобанк Фотодженика В сервисах «Яндекса» произошел кратковременный сбой

Сервис мониторинга сбоев от Brand Analytics зафиксировал в районе 14:15 до 16:15 мск жалобы на сервис «Яндекс.Go». С 14:15 до 15:00 мск были жалобы на работу «Яндекс.Музыка».

Сбои в Рунете в 2025 г.

14 января 2025 г. около 17:00 мск произошел кратковременный сбой в Рунете, затронувший большинство крупных провайдеров и сервисов. А 15 января произошел обрыв магистрального ВОЛС (волоконно-оптическая линия связи) «Ростелекома» в республике Татарстан, из-за чего проблемы были у 3,8 млн абонентов ШПД (широкополосный доступ в интернет) в 21 регионе.

24 января ЦМУ ССОП сообщал об аварии на магистральных стыках «Мегафона», из-за чего наблюдались жалобы от абонентов различных операторов. 7 февраля ЦМУ ССОП сообщал о сбоях в работе МТС («Мобильные ТелеСистемы»).

В середине февраля 2025 г. произошел разрыв подводной ВОЛС «Балтика», проложенной по дну Балтийского моря и принадлежащей «Ростелекому». Кабель соединяет «материковую» часть России с Калининградской областью. Авария произошла в экономической зоне Финляндии и были устранена.

11 февраля из-за сбоя с подачей электричества наблюдались неполадки в работе крупнейшей точки обмена трафиком MSK-IX, расположенной в Москве на улице Бутлерова. 28 февраля ЦМУ ССОП сообщил жалобах со стороны пользователей ряд крупных банком Сбербанк, ВТБ, «Т-Банк» и др. Причиной назывались проблемы в работе магистральной сети операторов в Москве. В «Т-Банке» информацию о сбое отрицали.