В работе крупных российских банков произошел странный сбой. Пострадали Сбербанк и другие

Ряд крупных российских банков, включая Сбербанк и «Т-банк», пережили сбой. Причиной сбоя Роскомнадзор назвал аварию на магистральных сетях. В «Т-Банке» информацию о сбое опровергли.

Сбой в российских банках

В пятницу 28 февраля 2025 г. около 15:05 по московскому времени были зафиксированы жалобы на работу банковских сервисов Сбербанка, «Т-Банка» (бывший банк «Тинькофф») и других крупных банков. Об этом заявил подведомственный Роскомнадзору Центр мониторинга и управления сетей связи общего пользования (ЦМУ ССОП)

Причиной стал сбой в работе магистральной сети связи операторов в Москве. С 15:20 число сбоев уменьшилось, рассказали в Роскомнадзоре.

По данным сервиса мониторинга сбоев «сбой.рф», после 14:30 начался рост жалоб на работу сервиса одного из крупных банков, к 15:30 он практически иссяк. Чуть позже, в районе 17:45, был рост числа жалоб на работу «Банка Санкт-Петербург».

freepik Ряд крупных российских банков пережили странный сбой, больше похожий на DDoS-атаку

Другая площадка для мониторинга сбоев Brand Analytics фиксировала рост жалоб на работу одного из крупных банков в период с 15:15 до 15:45, а на работу Сбербанка с 15:30 до 16:15.

Представители Сбербанка не ответили на запросы CNews по данному вопросу. Представитель «Т-Банка» опроверг информацию о сбое.

Странные причины сбоя

Опрошенные CNews эксперты считают странным сообщение Роскомнадзора. По словам одного из собеседников издания, если сбой произошел в работе магистральной сети, то пострадали бы пользователи сразу в нескольких регионах, а не только в Москве. Кроме того, сбой такого рода затронул бы не только банковские сервисы. Более вероятной причиной собеседник CNews называет DDoS-атакау на российские банки.

Сбои в Рунете с начала 2025 года

С начала 2025 г. в российском интернете произошла целая череда аварий.

14 января около 17:00 произошел кратковременный, но крупный сбой, затронувший большинство крупных провайдеров и сервисов. 15 января произошел обрыв магистрального ВОЛС (волоконно-оптическая линия связи) «Ростелекома» в Республике Татарстан, из-за чего проблемы наблюдались у 3,8 млн абонентов ШПД (шиокополосный доступ в интернет) в 21 регионе.

24 января произошел новый сбой. ЦМУ ССОП сообщал, что причиной сбоя была авария на магистральных стыках «Мегафона», однако жалобы приходили от абонентов различных операторов.

7 февраля ЦМУ ССОП сообщал о сбое в сети МТС («Мобильные телесистемы»).

В середине февраля произошел разрыв подводной ВОЛС «Балтика», принадлежащей «Ростелекому» и проложенной по дну Балтийского моря. Кабель соединяет «материковую» часть России с Калининградской областью. Авария произошла в экономической зоне Финляндии, через несколько дней она была устранена.

Утром 11 февраля из-за сбоя с подачей электричества неполадки наблюдались в работе крупнейший точки обмена трафиком MSK-IX, расположенной в Москве на улице Бутлерова.