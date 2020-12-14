Балтика пивоваренная компания Baltika Breweries
ООО «Пивоваренная компания «Балтика» — один из крупнейших производителей товаров повседневного спроса в России. Портфель компании включает 55 пивных национальных и региональных брендов и 5 непивных брендов, таких как «Балтика», Carlsberg, Tuborg, Kronenbourg 1664 Blanc, Garage, «Арсенальное», энергетический напиток Flash Up и квас «Хлебный край». Компания управляет 8 заводами в России. «Балтика» — важная часть Carlsberg Group и ее бизнеса в регионе Центральная и Восточная Европа, к которому также относится еще 15 стран. ООО «Пивоваренная компания “Балтика”» — ведущий экспортер российского пива. «Балтика» поставляет продукцию в 79 стран мира, в 34 из которых является единственным российским экспортером пива.
Балтика упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Эпштейн Герман 32 27
|Натрусов Артем 142 12
|Чаркин Евгений 203 12
|Лигачев Глеб 61 11
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 11
|Воронин Петр 35 11
|Кузьмич Всеволод 31 11
|Ушаков Анатолий 26 11
|Ягнятинский Евгений 32 11
|Потапкин Михаил 26 10
|Беляев Владислав 66 10
|Кучугин Илья 42 10
|Клепиков Алексей 80 10
|Шипов Савва 74 10
|Ушацкий Андрей 102 9
|Аксаков Анатолий 104 9
|Нагаев Олег 30 9
|Попов Андрей 80 9
|Чибисов Владимир 22 9
|Суворов Антон 20 9
|Сергеев Сергей 65 9
|Бычков Александр 39 9
|Бокучава Тариэл 21 9
|Таланов Максим 11 9
|Меньшов Кирилл 75 9
|Самедов Тимур 20 9
|Чамара Денис 58 9
|Хасин Михаил 26 5
|Тамбовцев Илья 5 4
|Белоусов Максим 73 4
|Медведовский Илья 33 4
|Изосимов Александр 192 3
|Тимченко Алексей 9 2
|Кушнир Леонид 18 2
|Сучков Сергей 8 2
|Петров Сергей 57 2
|Шадаев Максут 460 2
|Гимранов Ринат 62 2
|Королев Сергей 38 2
|Филатов Андрей 105 2
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