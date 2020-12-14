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Балтика пивоваренная компания Baltika Breweries

Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries

ООО «Пивоваренная компания «Балтика» — один из крупнейших производителей товаров повседневного спроса в России. Портфель компании включает 55 пивных национальных и региональных брендов и 5 непивных брендов, таких как «Балтика», Carlsberg, Tuborg, Kronenbourg 1664 Blanc, Garage, «Арсенальное», энергетический напиток Flash Up и квас «Хлебный край». Компания управляет 8 заводами в России. «Балтика» — важная часть Carlsberg Group и ее бизнеса в регионе Центральная и Восточная Европа, к которому также относится еще 15 стран. ООО «Пивоваренная компания “Балтика”» — ведущий экспортер российского пива. «Балтика» поставляет продукцию в 79 стран мира, в 34 из которых является единственным российским экспортером пива. 


14.12.2020 «Тензор» и «Балтика» заключили договор о цифровизации документооборота
30.06.2020 «Балтика» ускорила найм сотрудников с ограниченным доступом к компьютеру
30.06.2020 «Балтика» ускорила наем сотрудников с помощью Potok.io
16.03.2020 LogistiX автоматизировала склады пивоваренной компании «Балтика»
18.07.2019 «Балтика» совместно с «Корус консалтинг» внедрила новое решение для управления проектами
17.06.2019 «Балтика» совместно с «Яндексом» внедрила инновационное решение для оптимизации, контроля и управления транспортными потоками в реальном времени
18.04.2019 «Балтика» внедрила мобильное приложение для аудита склада
26.03.2019 «Балтика» переходит на новую ИТ-инфраструктуру
21.03.2019 Балтика: Облачный документооборот значительно ускоряет принятие решений
30.01.2019 «Балтика» перевела документооборот в облако Microsoft Azure
15.04.2016 Как «Балтика» синхронизировала работу полумиллиона торговых точек
30.06.2015 Платежный сервис Wallet One подключился к терминальной сети банка «Балтика»
11.09.2014 Digital Design оптимизировала параметры производительности системы HP Service Manager для пивоваренной компании «Балтика»
04.03.2014 «Балтика» перешла на Microsoft Exchange Server 2010 с помощью Digital Design
26.12.2013 Банк «Балтика» запустил систему BSS e-Government Gate
07.10.2013 Завершился третий этап проекта в «Балтике» по автоматизации электронного архива документов
06.08.2013 Кривой ледокол сможет плыть под углом
01.08.2013 Softline реализовала проекты по защите корпоративных ИТ-сервисов «Балтики»
24.07.2013 Банк «Балтика» внедрил CRM-систему с помощью «Норбит»
19.03.2013 Digital Security провела аудит безопасности АСУ ТП завода «Балтика-Санкт-Петербург»
21.02.2013 «Балтика» оптимизировала хранение данных с помощью дисковых массивов HP
04.12.2012 АКБ «Балтика» запустил новый платежный сервис на базе MasterCard Mobile
28.12.2011 Банк «Балтика» стал участником системы Contact
24.10.2011 Digital Security провела аудит защищенности ИС пивоваренной компании «Балтика»
14.10.2011 «Монолит-Инфо» автоматизировала управление проектами в «Балтике»
05.05.2011 Завершен проект по модернизации ИТ-инфраструктуры азербайджанского завода компании «Балтика»
25.04.2011 «Балтика» автоматизировала оценку деятельности персонала на базе решений Microsoft
06.04.2011 «Балтика» оптимизирует управление цепочками поставок на основе Oracle Strategic Network Optimization
02.03.2011 «Балтика» подключила на корпоративный тариф «Билайн» более 10 тыс. абонентов
25.11.2010 «БКС-АйТи» расширила возможности корпоративной IP-телефонии компании «Балтика»
30.07.2010 Digital Design завершил интеграцию систем мониторинга и управления в пивоваренной компании «Балтика»
10.03.2010 «Балтика» приобретёт 195 спутниковых систем мониторинга «АвтоТрекер»
18.06.2009 Балтика и Черное море признаны самыми загрязненными
18.11.2008 «Балтика» автоматизировала загрузку вагонов на базе packer3d
07.11.2008 Solvo.WMS управляет работой склада пивоваренной компании «Балтика-Новосибирск»
06.10.2008 «Балтика» оптимизирует инфраструктуру с помощью Microsoft SCCM
17.03.2008 Сайт «Радио Балтика» взломан
28.02.2008 «Verysell Проекты» внедрила Quest ActiveRoles Server в «Балтике»
12.12.2007 Digital Design внедрил на «Балтике» Active Directory
24.10.2007 «Билайн» выиграл битву за «Балтику»

Публикаций - 155, упоминаний - 215

Балтика упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 22497 30
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 23
Монолит-Инфо 77 19
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 14
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 11
Digital Design - Диджитал Дизайн 487 11
IBM - International Business Machines Corp 8941 10
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 9
6072 7
SAP SE 4595 6
Oracle Corporation 6035 6
Digital Security - Диджитал Секьюрити 169 4
HP Inc. 5313 4
Softline - Софтлайн 1870 4
Акелла 847 4
Элемент ГК - Elementec 1523 4
Галактика - Корпорация 1077 4
Программный продукт ГК 3960 4
Комплит - Complete 63 4
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 652 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 3
Cisco Systems 4720 3
Айтеко - iTeco 915 3
HP - Hewlett-Packard 3567 3
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 881 3
IBS - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1467 3
Киевстар - Kyivstar 475 3
VMware 2025 3
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2351 3
Yandex - Яндекс 5015 3
McKinsey & Company - Мак-Кинзи и компания СиАйЭс 162 2
Севергрупп Talenttech 40 2
Ланит - Норбит - Norbit 270 2
Schneider Electric 493 2
ABB Group - Asea Brown Boveri 300 2
Citrix Systems 744 2
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1295 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1573 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 492 2
Dell EMC 4736 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 15
РЖД - Российские железные дороги 1458 15
Лента - Сеть розничной торговли 912 14
X5 Group 709 13
Мегаполис ТК 152 13
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 253 13
Procter&Gamble - P&G 202 13
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 12
ТМХ - Трансмашхолдинг 77 12
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 195 11
Carlsberg Group 22 11
Coca-Cola Company 241 11
Ингосстрах СПАО 301 10
Банк Зенит 215 10
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания 75 10
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 824 9
Черкизово ГК 74 9
UBS AG 295 9
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic) 42 9
Societe Generale - Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 59 9
Геобанк КБ 38 9
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 495 6
Альфа-Банк 1476 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 4
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 314 4
Евросеть 1393 4
Русагро Группа Компаний 182 3
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 157 3
Окей - О'Кей - Гипермаркет 139 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 269 3
Аэрофлот - Aeroflot 648 3
Интер РАО ЕЭС ПАО 284 3
ГПБ - Газпромбанк 842 3
Магнит - Сеть магазинов 447 3
Татнефть 182 3
Роснефть НК 434 3
Дикси - Сеть магазинов 108 2
CarPrice - Карпрайс 34 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 309 2
AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес 40 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 17
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 11
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 173 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 2
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 164 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 1028 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 2
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 8 1
Мариинский театр - Государственный академический 39 1
Петербургский метрополитен ГУП 73 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 276 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 708 1
Правительство Москвы 1640 1
Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 65 1
ФНС РФ ГНИВЦ - Главный научный инновационный внедренческий центр ФНС России 101 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества 410 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - Всемирная организациая интеллектуальной собственности 132 1
ФГУП НТЦ Атлас - Федеральное государственное унитарное предприятие ФСБ России 79 1
Президент Российской Федерации 3770 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 293 1
Роструд РФ - Федеральная служба по труду и занятости 71 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 969 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 745 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 1
Счётная палата РФ 628 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 1
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 19 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 41 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 37
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 28
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 35
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Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 12
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ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 6
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CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1634 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 1550 3
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 375 3
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 194 3
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 690 2
Денежные переводы 775 2
КПД - Коэффициент полезного действия 245 2
Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор 86 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 2
Электроэнергетика - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 144 2
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 2
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 241 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 2
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 174 2
Минеральные удобрения - азотные, фосфорные и калийные удобрения - Mineral fertilizers 0 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность 258 1
CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода 238 1
Алкоголь - Алкогольные напитки - Вино - Виноделие 0 1
Торговая марка - Товарный знак 1107 1
P&L Statement - Profit and Loss - отчет о прибылях и убытках 18 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 1
Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 250 1
Алкоголь - Пиво - Beer - слабоалкогольный напиток 47 1
Кречет - множественное значение 14 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 297 1
TAdviser - Центр выбора технологий 243 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 584 1
Прайм - Агентство экономической информации 694 1
CNews - ZOOM.CNews 1609 1
Известия ИД 307 1
Rambler - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 90 1
Rambler - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 135 1
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 62 1
Фонтанка 26 1
Коммерсантъ - Издательский дом 888 1
IDC - International Data Corporation 4671 5
Gartner - Гартнер 3301 5
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 3
Forrester Research 810 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 759 1
Ventra - Kelly Services - Келли Сервисез Си-Ай-Эс 18 1
AC&M Consulting - ACM-Consulting 244 1
Berg Insight 19 1
500 Startups 4742 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 249 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 185 2
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 55 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 354 2
NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 121 2
ААНИИ ФГБУ - Арктический и антарктический научно-исследовательский институт 34 2
University of Pennsylvania - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет 109 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2022 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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