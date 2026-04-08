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Балтика пивоваренная компания Baltika Breweries

Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries

ООО «Пивоваренная компания «Балтика» — один из крупнейших производителей товаров повседневного спроса в России. Портфель компании включает 55 пивных национальных и региональных брендов и 5 непивных брендов, таких как «Балтика», Carlsberg, Tuborg, Kronenbourg 1664 Blanc, Garage, «Арсенальное», энергетический напиток Flash Up и квас «Хлебный край». Компания управляет 8 заводами в России. «Балтика» — важная часть Carlsberg Group и ее бизнеса в регионе Центральная и Восточная Европа, к которому также относится еще 15 стран. ООО «Пивоваренная компания “Балтика”» — ведущий экспортер российского пива. «Балтика» поставляет продукцию в 79 стран мира, в 34 из которых является единственным российским экспортером пива. 

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 58 дел, на cумму 10 587 623 578 ₽*

Судебные дела (58) на сумму 10 587 623 578 ₽*
в качестве истца (53) на сумму 27 008 277 ₽*
в качестве ответчика (2) на сумму 6 382 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

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08.04.2026 «Балтика» трансформировала систему финансового планирования на базе Optimacros

Пивоваренная компания «Балтика» объявила о завершении проекта по трансформации финансового планирования (FP&A). Объе
12.02.2026 МТС поможет обеспечить безопасность сотрудников завода «Балтика-Новосибирск»

Цифровая экосистема МТС предоставила заводу «Балтика-Новосибирск» инновационную платформу для обеспечения безопасности сотрудников. Бейджи с кнопкой SOS, стационарная инфраструктура, позволяющая отслеживать работу датчиков, и приложение п
17.12.2025 «Балтика» внедрила беспилотный транспорт

Пивоваренная компания «Балтика» запустила проект по автоматизации логистики с использованием беспилотных грузовиков

09.10.2025 «Балтика» и «ГеомирАгро» объединяют усилия для цифровизации хмелеводства в Чувашии

Дочернее предприятие «Балтики» – «Балтика-Агро» и ГК «Геомир» заключили соглашение о взаимодействии. Соглашение направлено на совместную разработку и внедрение цифровых решений для повышения эффективности выращивания хмеля, что
24.07.2025 IBS роботизировала бизнес-процессы пивоваренной компании «Балтика» с помощью PIX RPA

«Балтика» продолжает внедрять российские ИТ-решения. Группа компаний IBS завершила пилотный проект по автоматизации ключевых бизнес-процессов «Балтики» с использованием платформы PIX RPA. Решени
26.06.2025 «Балтика» переходит на российскую систему бизнес-аналитики Luxms BI

«Балтика» и Luxms BI приступили к разработке совместных решений в области информационных технологий. ГК Luxms предоставит компании современную BI-платформу для анализа и управления на основе дан
04.04.2025 «Балтика» повышает эффективность управления запасами с «Корус Консалтинг»

Эксперты ГК «Корус Консалтинг» провели для пивоваренной компании «Балтика» комплексный аудит процессов планирования выпуска и распределения готовой продукции.

18.03.2025 «Балтика» перешла на отечественное решение «АВАКОР» для автоматизации процессов аудита

стандартов качества. Об этом CNews сообщили представители «Диджитал Дизайн». Пивоваренная компания «Балтика» регулярно проводит оценку соответствия операционной деятельности корпоративным станд
17.02.2025 Пивоваренная компания «Балтика» отказывается от MS Office и переходит на «Яндекс 360»

Переход на отечественный софт Российская компания «Яндекс» и пивоваренная компания «Балтика» объявили о расширении сотрудничества, пишет Forbes. В рамках соглашения «Балтика<
17.02.2025 Yandex B2B Tech и «Балтика» расширяют сотрудничество в сфере цифровых технологий

одразделение «Яндекса,» развивающее технологии для корпоративного сектора, и пивоваренная компания «Балтика» договорились о расширении сотрудничества. «Балтика» уже начала использовать д
16.01.2025 Пивоваренная компания «Балтика» начала использовать математического двойника цепей поставок

Для решения задачи расширения производственной и складской сети пивоваренная компания «Балтика» начала использовать математического двойника цепей поставок. Этот инструмент позволяет в безрисковой среде определить оптимальные локации и конфигурацию объектов инфраструктуры. Для ра
05.11.2024 «Балтика» будет внедрять электронные перевозочные документы с помощью «СберКорус»

Пивоваренная компания «Балтика» и оператор электронного документооборота «СберКорус» объявили о намерении внедрить э
22.08.2024 «Балтика» переходит на полную прослеживаемость товаров с помощью Utrace

риализации товаров, внедрил облачную систему управления цифровой маркировкой Utrace Hub в компании «Балтика». Производитель будет передавать в ГИС МТ несколько миллиардов уникальных кодов ежего
10.06.2024 Компания Enterchain примет участие в проекте по внедрению системы прогнозирования для ООО «Пивоваренная компания «Балтика»

кта по внедрению системы прогнозирования спроса и планирования продаж в ООО «Пивоваренная компания «Балтика». Проект планируется начать в июле 2024 г. Об этом CNews сообщили представители Enter
25.10.2023 Softline помогла компании «Балтика» внедрить ITSM-систему SimpleOne

ости, развивающий портфель собственных продуктов и услуг, выступил партнером пивоваренной компании «Балтика» по переходу на российскую ITSM-систему SimpleOne. В ходе импортозамещения в компании
14.12.2020 «Тензор» и «Балтика» заключили договор о цифровизации документооборота

документообороте «Балтики». Это решение упростит отправку документов контрагентам. Также сервис поможет исключить из документооборота некорректные формы документов. Это позволит сотрудникам компании Балтика отправлять и принимать через СБИС черновики документации от и для поставщиков. Так обе стороны смогут проверять документы на ошибки и исправлять их, что повысит дисциплину документообор
30.06.2020 «Балтика» ускорила найм сотрудников с ограниченным доступом к компьютеру

Технологии помогли компании «Балтика» автоматизировать и ускорить процесс найма. С помощью ATS Potok.io холдинга TalentTech удалось увеличить скорость подбора до 86%. При этом, установленная система — это стандартный модул
30.06.2020 «Балтика» ускорила наем сотрудников с помощью Potok.io

Облачные технологии помогли компании «Балтика» автоматизировать и ускорить процесс найма. С помощью системы управления кандидатами

16.03.2020 LogistiX автоматизировала склады пивоваренной компании «Балтика»

LogistiX сообщила о завершении проекта внедрения системы управления складом LEAD WMS на 14 площадках пивоваренной компании «Балтика». За 12 месяцев с учетом сезонной паузы с мая по август были автоматизированы 10 заводов в России, Белоруссии и Казахстане и 4 удаленных распределительных центра общей площадью более 15
18.07.2019 «Балтика» совместно с «Корус консалтинг» внедрила новое решение для управления проектами

«Балтика» совместно с российской ИТ-компанией «Корус консалтинг» внедрила новое решение для уп
17.06.2019 «Балтика» совместно с «Яндексом» внедрила инновационное решение для оптимизации, контроля и управления транспортными потоками в реальном времени

Пивоваренная компания «Балтика», часть Carlsberg Group, внедрила систему оптимизации логистики готовой продукции на базе платформы «Яндекс.маршрутизация». Система также позволит проводить мониторинг качества доставки
18.04.2019 «Балтика» внедрила мобильное приложение для аудита склада

Пивоваренная компания «Балтика» внедрила новое мобильное приложение «Аудит логистика», которое помогает сотрудникам

26.03.2019 «Балтика» переходит на новую ИТ-инфраструктуру

ООО «Пивоваренная компания «Балтика» – одно из самых передовых предприятий России в части использования новых технологий.
21.03.2019 Балтика: Облачный документооборот значительно ускоряет принятие решений

Ядро цифровизации Carlsberg Group, частью которой является и «Балтика», нацелена на инновации. Цифровая трансформация является одним из приоритетов глобаль
30.01.2019 «Балтика» перевела документооборот в облако Microsoft Azure

Облачная СЭД экономит время пяти тысячам сотрудников «Балтики» «Балтика», российская пивоваренная компания, входящая в датскую Carlsberg Group, завершила про
15.04.2016 Как «Балтика» синхронизировала работу полумиллиона торговых точек

рвисов CRM региона Eastern Europe группы Carlsberg. В России эта корпорация представлена компанией «Балтика». В ее продуктовой линейке 30 пивных и девять непивных брендов. При этом ее продукцию
04.09.2015 Digital Design создал унифицированную инфраструктуру для «Пивоваренной компании Балтика» и региона «Карлсберг Восточная Европа»

l Design завершила проект по созданию интегрированного леса безопасности для «Пивоваренной компании Балтика» и региона «Карлсберг Восточная Европа». Проект затронул заводы в Киеве, Запорожье и

30.06.2015 Платежный сервис Wallet One подключился к терминальной сети банка «Балтика»

Компания Wallet One совместно с платежной системой «Лидер» и АКБ «Балтика» (лицензия ЦБ РФ № 967) представила новые возможности оплаты онлайн-покупок для жителей Северо-Западного региона. Как сообщили CNews в Wallet One, в результате подписанного соглашения п
11.09.2014 Digital Design оптимизировала параметры производительности системы HP Service Manager для пивоваренной компании «Балтика»

по оптимизации параметров производительности системы HP Service Manager для пивоваренной компании «Балтика». В настоящее время систему использует около 8,5 тыс. сотрудников «Балтики», сообщили
04.03.2014 «Балтика» перешла на Microsoft Exchange Server 2010 с помощью Digital Design

системы электронной почты с IBM Lotus Notes на платформу Microsoft Exchange Server 2010 и развертыванию системы объединенных коммуникаций на базе Microsoft Lync Server 2010 для пивоваренной компании «Балтика» (входит в Carlsberg Group). Причиной смены программного обеспечения стало желание заказчика унифицировать свою почтовую систему с системой Carlsberg Group для глобальной интеграции и о
26.12.2013 Банк «Балтика» запустил систему BSS e-Government Gate

Компания «Банк Софт Системс» (BSS) сообщила о том, что в системе «Клиент–Банк» банка «Балтика» для юридических лиц стал доступен сервис обмена информацией о начислениях за государственные и муниципальные услуги клиентов с ГИС ГМП. Как рассказали CNews в компании, с 26 декабря 20
07.10.2013 Завершился третий этап проекта в «Балтике» по автоматизации электронного архива документов

Компания «Монолит-Инфо» сообщила о реализации в пивоваренной компании «Балтика» и сдаче в эксплуатацию третьей очереди электронного архива бухгалтерских и финансовы
06.08.2013 Кривой ледокол сможет плыть под углом

оительной компании Arctech Helsinki Shipyard (Финляндия) подтвердили, что новый ледокол, названный «Балтика», в данное время строится на верфи. Предполагается, что судно полностью изменит предс
01.08.2013 Softline реализовала проекты по защите корпоративных ИТ-сервисов «Балтики»

Directory и разработке аварийного плана восстановления Active Directory для пивоваренной компании «Балтика». Специалисты Softline разработали документ, полностью регламентирующий комплекс мер

24.07.2013 Банк «Балтика» внедрил CRM-систему с помощью «Норбит»

Компания «Норбит», входящая в ГК «Ланит», завершила консалтинговый проект по разработке стратегии внедрения Microsoft Dynamics CRM в АКБ «Балтика». В результате заказчик получил поэтапный план развития системы в соответствии с профилем деятельности банка, сообщили CNews в «Норбит». АКБ «Балтика» — это социально ориентирова
19.03.2013 Digital Security провела аудит безопасности АСУ ТП завода «Балтика-Санкт-Петербург»

Компания Digital Security и пивоваренная компания «Балтика» завершили проект по оценке безопасности автоматизированной системы управления технол
21.02.2013 «Балтика» оптимизировала хранение данных с помощью дисковых массивов HP

чества и качества информации, разнообразие и динамичный рост объема которой ставит перед предприятиями задачу эффективного использования систем хранения данных. В штаб-квартире пивоваренной компании «Балтика» в Санкт-Петербурге эта задача решена совместно со специалистами компании «Паладин-Инвент», которые установили и настроили два дисковых массива HP P10000 3PAR V800. Подобное усовершенст
04.12.2012 АКБ «Балтика» запустил новый платежный сервис на базе MasterCard Mobile

АКБ «Балтика», глобальная платежная система MasterCard и Intervale сообщили о запуске высокотехнологичного сервиса Baltica Mobile — кастомизированной информационно-платежной системы, реализованной н
28.12.2011 Банк «Балтика» стал участником системы Contact

«Русславбанк», выступающий оператором системы Contact, сообщил о подключении к системе Contact АКБ «Балтика». В итоге услуги денежных переводов по системе стали доступны в 18 отделениях банка, расположенных в Москве, Санкт-Петербурге и Калининграде. Денежные переводы по системе Contact в отде
24.10.2011 Digital Security провела аудит защищенности ИС пивоваренной компании «Балтика»

Компании Digital Security и пивоваренная компания «Балтика» завершили комплексный проект по регулярному аудиту защищенности трех ключевых информ

Публикаций - 228, упоминаний - 340

Балтика и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25774 36
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 30
Монолит-Инфо 138 22
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 22
МегаФон 10742 20
Ростелеком 10948 17
SAP SE 5601 16
Digital Design - Диджитал Дизайн 563 15
9594 14
Oracle Corporation 7074 11
Yandex - Яндекс 9215 10
IBM - International Business Machines Corp 9699 10
HP Inc. 5883 8
АйТи 1519 7
Softline - Софтлайн 3743 7
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 7
Google LLC 12687 6
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 6
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 6
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 6
Галактика - Корпорация 1545 5
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 139 5
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 5
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 5
McKinsey & Company Int 293 5
Киевстар - Kyivstar 569 4
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Moscow Internet eXchange M9 228 4
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Digital Security - Диджитал Секьюрити 190 4
Solvo - Солво 36 4
Акелла - Акелла Онлайн - Macho Studio - Фаргус - TM Studio - TrashMasters - Полёт навигатора - Полёт дракона 850 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 4
Cisco Systems 5372 4
Крок - Croc 1964 4
Комплит - Complete 114 4
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 4
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 4
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 701 3
HP - Hewlett-Packard 3662 3
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 21
Carlsberg Group 26 18
РЖД - Российские железные дороги 2096 18
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 226 17
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 16
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 16
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 15
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 14
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 222 14
ТМХ - Трансмашхолдинг 154 13
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 12
Coca-Cola Company 261 11
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 240 11
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 202 10
МКБ - Московский кредитный банк 657 10
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 10
Ингосстрах СПАО 478 10
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 362 10
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 9
Рукард - Геобанк КБ - REXPAY 38 9
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 133 9
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 87 9
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic, SELA, IDOL) 94 9
Балтика АКБ 9 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 8
Почта России ПАО 2370 7
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 7
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 7
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 6
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 6
Альфа-Банк 1979 6
Газпром нефть 725 5
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 209 5
Транснефть 335 5
ВТБ Лизинг 73 5
Очаково МПБК - Московский пиво-безалкогольный комбинат 49 5
Газпром ПАО 1493 5
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 5
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 5
Евросеть 1421 4
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Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 3
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ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 1
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Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 120 1
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Мосгортранс ГУП 139 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 1
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 104 1
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АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 33 1
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ACCA - Association of Chartered Certified Accountants - Ассоциация сертифицированных бухгалтеров 7 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 1
SPb CIO Club - Санкт-Петербургский клуб ИТ-директоров 16 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 1
ФОСТАС - Фонд поддержки системного проектирования, стандартизации и управления проектами 13 1
Российский клуб финансовых директоров 32 1
IABC - International Association of Business Communicators - Международная ассоциация бизнес-коммуникаций 7 1
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 1
Ассоциация производителей пива 3 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 73
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 58
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24408 49
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SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18121 33
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 31
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 30
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12241 29
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 28
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 27
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 22
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 22
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 21
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22553 21
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 20
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 20
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 17
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 16
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Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13713 13
Управляемость - Manageability 2271 13
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 13
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 12
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2916 12
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 12
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 12
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 11
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4343 11
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 11
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 11
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 11
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 10
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12199 10
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 9
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3192 9
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 9
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6470 9
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1678 9
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 9
Microsoft Azure 1526 14
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 12
Microsoft Office 4170 11
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 11
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 8
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 7
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 7
Монолит-Инфо - Монолит ERP 14 7
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft System Center Operations Manager, SCOM - Microsoft System Center Orchestrator, SCO - Microsoft System Center Virtual Machine Manager, SCVMM - Microsoft Endpoint Manager/Protection 439 5
Microsoft Dynamics 1197 5
Microsoft Azure SQL - Microsoft Azure SQL Database - Microsoft Azure Database - Microsoft SQL Server Data Services - Microsoft SQL Services 36 5
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 5
Монолит-Инфо - Монолит CRM 10 5
Монолит-Инфо - Монолит Персонал 6 5
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 5
Microsoft Dynamics CRM 564 4
Microsoft Windows 2000 8678 4
Монолит-Инфо - Монолит SQL - 12 4
Минцифры РФ - ГИС ТОР СЭД - ГосЭДО - Типовое облачное решение системы электронного документооборота 35 4
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 4
Oracle Java - язык программирования 3469 4
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 4
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 4
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 3
Галактика ERP - Галактика Enterprise Resource Planning 147 3
SAP IBP - SAP Integrated Business Planning 95 3
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 175 3
CSA RADARSAT - канадский спутник дистанционного зондирования Земли 99 3
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 3
ГПБ - IMS - Интегрированные системы управления - Knowledge Space - KS.IBP 42 3
1С - Ubisoft - Ил-2 Штурмовик 58 3
FreePik 1841 3
Solvo WMS 12 3
Монолит-Инфо - Монолит DOS 3 3
Microsoft Windows 16882 3
Apple - App Store 3109 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6277 3
JavaScript - JS - язык программирования 1425 3
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 850 3
Microsoft Office 365 1042 3
Эпштейн Герман 32 28
Кузьмич Всеволод 31 13
Натрусов Артем 313 13
Чаркин Евгений 317 13
Ягнятинский Евгений 32 12
Лигачев Глеб 120 12
Воронин Петр 37 12
Ушаков Анатолий 47 12
Шипов Савва 102 11
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 11
Клепиков Алексей 121 10
Кучугин Илья 42 10
Беляев Владислав 104 10
Потапкин Михаил 26 10
Аксаков Анатолий 163 10
Чамара Денис 59 9
Бычков Александр 41 9
Сергеев Сергей 179 9
Нагаев Олег 30 9
Меньшов Кирилл 139 9
Ушацкий Андрей 105 9
Попов Андрей 116 9
Бокучава Тариэл 21 9
Самедов Тимур 21 9
Суворов Антон 22 9
Таланов Максим 17 9
Чибисов Владимир 23 9
Белоусов Максим 109 5
Хасин Михаил 27 5
Изосимов Александр 192 5
Казанцев Максим 7 5
Тамбовцев Илья 6 5
Медведовский Илья 34 4
Лазарев Николай 21 4
Овсянникова Ксения 6 4
Комиссаров Кирилл 8 4
Токарева Ольга 4 4
Калашникова Наталья 7 4
Тимченко Алексей 13 3
Болотюк Дмитрий 16 3
Россия - РФ - Российская федерация 166163 162
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 58
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 42
Европа Восточная 3138 30
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 27
Европа 24962 23
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 19
Украина 7928 16
Атлантический океан - Балтийское море - Финский залив 111 14
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 534 13
Финляндия - Финляндская Республика 3697 12
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 12
Европа Центральная и Восточная - Центрально-Восточная Европа - CEE - Central and Eastern Europe 236 11
Беларусь - Белоруссия 6289 11
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 10
Азия - Азиатский регион 5920 10
Германия - Федеративная Республика 13220 10
Россия - СЗФО - Калининградская область 1471 10
Казахстан - Республика 6047 9
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1111 8
Австрия - Вена 261 8
Канада 5081 7
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 6
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1303 6
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 841 6
Чёрное море - Черноморский бассейн - Черноморское побережье - Причерноморье 271 6
Россия - ЦФО - Тульская область 1219 6
Россия - СФО - Новосибирск 4875 6
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 5
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 5
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 5
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 5
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 5
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 5
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 563 4
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 468 4
Атлантический океан - Балтийское море - Варяжское море 119 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13818 4
Швеция - Королевство 3781 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53462 69
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 55
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 39
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 27
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 25
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 25
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 25
Пищевая промышленность - Алкоголь - Пиво - Beer - слабоалкогольный напиток 308 18
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 17
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 17
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 14
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5581 14
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 14
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 14
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8490 13
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12306 12
Черкизон - Черкизовский рынок 178 11
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 11
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6582 9
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4513 9
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 8
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 8
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 8
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 7
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1666 7
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 7
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 7
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 7
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 7
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1215 7
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3791 7
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 6
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8837 6
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6169 6
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3303 6
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2327 6
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 6
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6169 5
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 5
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 7
TAdviser - Центр выбора технологий 468 4
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 2
Газпром ГПМ - Радио - Газпром-Медиа Радио - Like FM - Радио Балтика 17 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 131 1
Crunchbase 74 1
CNews - ZOOM.CNews 1866 1
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 1
Rusbase 16 1
Известия ИД 770 1
Парламентская газета 32 1
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ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 73 1
Фонтанка 39 1
Открытые системы ИД 176 1
Intelligent Enterprise 27 1
ВГТРК ГТРК Филиалы 30 1
Военно-промышленный курьер 88 1
КомИнфо Консалтинг - Алло Плюс - Business Online 38 1
Вечерний Петербург 2 1
Ilta-Sanomat daily 3 1
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Forbes - Форбс 1002 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 1
Ведомости 1466 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 23
Gartner - Гартнер 3658 8
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Forrester Research 834 2
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 1
Рустелеком ТК 305 1
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ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
Berg Insight 19 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
MasterCard - Mobile Payments Study 17 1
Gartner Magic Quadrant SCM - Supply Chain Planning System 2 1
Gartner Magic Quadrant Data Management Solutions 8 1
DSecRG - DSec Research Group - Digital Security Research Group 26 1
Dator - Дейтор - Агентство маркетинговых исследований 11 1
Интерфакс - Финмаркет 26 1
Adam Smith Institute - ASI - Институт Адама Смита 4 1
Российский облачный рынок - Российский облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS) 39 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 4
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 3
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 78 3
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РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 2
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 2
ДГУ - Дагестанский государственный университет 85 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 201 1
СПбГУ ВШМ - Высшая школа менеджмента Санкт-Петербургского государственного университет 28 1
ГУАП СПб - Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 51 1
AIBEc - American Institute of Business and Economics - Американский институт бизнеса и экономики 8 1
MACS - Школа новой экономики 7 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 1
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 170 1
Beijing University - Peking University - БэйДа - Пекинский университет 48 1
Минфин РФ - НИФИ - Научно-исследовательский финансовый институт 16 1
РАЕН - Российская академия естественных наук 26 1
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 36 1
СПбУТУиЭ - Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики 2 1
AWI - Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung - Институт полярных и морских исследований имени Альфреда Вегенера 10 1
ЛГУ им. А.С. Пушкина - Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина 13 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 15
CNews AWARDS - награда 571 9
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 4
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 3
День молодёжи - 27 июня 1087 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 2
CNews Мисс ИТ России 12 2
Oracle AppsForum 24 1
Нейрокандинский - перформанс 1 1
CIO Congress - Уральские самоцветы 9 1
Russian CIO Summit - Съезд ИТ-директоров Северо-Западного региона 19 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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