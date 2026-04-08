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Балтика пивоваренная компания Baltika Breweries
ООО «Пивоваренная компания «Балтика» — один из крупнейших производителей товаров повседневного спроса в России. Портфель компании включает 55 пивных национальных и региональных брендов и 5 непивных брендов, таких как «Балтика», Carlsberg, Tuborg, Kronenbourg 1664 Blanc, Garage, «Арсенальное», энергетический напиток Flash Up и квас «Хлебный край». Компания управляет 8 заводами в России. «Балтика» — важная часть Carlsberg Group и ее бизнеса в регионе Центральная и Восточная Европа, к которому также относится еще 15 стран. ООО «Пивоваренная компания “Балтика”» — ведущий экспортер российского пива. «Балтика» поставляет продукцию в 79 стран мира, в 34 из которых является единственным российским экспортером пива.
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СОБЫТИЯ
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|08.04.2026
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«Балтика» трансформировала систему финансового планирования на базе Optimacros
Пивоваренная компания «Балтика» объявила о завершении проекта по трансформации финансового планирования (FP&A). Объе
|12.02.2026
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МТС поможет обеспечить безопасность сотрудников завода «Балтика-Новосибирск»
Цифровая экосистема МТС предоставила заводу «Балтика-Новосибирск» инновационную платформу для обеспечения безопасности сотрудников. Бейджи с кнопкой SOS, стационарная инфраструктура, позволяющая отслеживать работу датчиков, и приложение п
|17.12.2025
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«Балтика» внедрила беспилотный транспорт
Пивоваренная компания «Балтика» запустила проект по автоматизации логистики с использованием беспилотных грузовиков
|09.10.2025
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«Балтика» и «ГеомирАгро» объединяют усилия для цифровизации хмелеводства в Чувашии
Дочернее предприятие «Балтики» – «Балтика-Агро» и ГК «Геомир» заключили соглашение о взаимодействии. Соглашение направлено на совместную разработку и внедрение цифровых решений для повышения эффективности выращивания хмеля, что
|24.07.2025
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IBS роботизировала бизнес-процессы пивоваренной компании «Балтика» с помощью PIX RPA
«Балтика» продолжает внедрять российские ИТ-решения. Группа компаний IBS завершила пилотный проект по автоматизации ключевых бизнес-процессов «Балтики» с использованием платформы PIX RPA. Решени
|26.06.2025
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«Балтика» переходит на российскую систему бизнес-аналитики Luxms BI
«Балтика» и Luxms BI приступили к разработке совместных решений в области информационных технологий. ГК Luxms предоставит компании современную BI-платформу для анализа и управления на основе дан
|04.04.2025
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«Балтика» повышает эффективность управления запасами с «Корус Консалтинг»
Эксперты ГК «Корус Консалтинг» провели для пивоваренной компании «Балтика» комплексный аудит процессов планирования выпуска и распределения готовой продукции.
|18.03.2025
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«Балтика» перешла на отечественное решение «АВАКОР» для автоматизации процессов аудита
стандартов качества. Об этом CNews сообщили представители «Диджитал Дизайн». Пивоваренная компания «Балтика» регулярно проводит оценку соответствия операционной деятельности корпоративным станд
|17.02.2025
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Пивоваренная компания «Балтика» отказывается от MS Office и переходит на «Яндекс 360»
Переход на отечественный софт Российская компания «Яндекс» и пивоваренная компания «Балтика» объявили о расширении сотрудничества, пишет Forbes. В рамках соглашения «Балтика<
|17.02.2025
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Yandex B2B Tech и «Балтика» расширяют сотрудничество в сфере цифровых технологий
одразделение «Яндекса,» развивающее технологии для корпоративного сектора, и пивоваренная компания «Балтика» договорились о расширении сотрудничества. «Балтика» уже начала использовать д
|16.01.2025
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Пивоваренная компания «Балтика» начала использовать математического двойника цепей поставок
Для решения задачи расширения производственной и складской сети пивоваренная компания «Балтика» начала использовать математического двойника цепей поставок. Этот инструмент позволяет в безрисковой среде определить оптимальные локации и конфигурацию объектов инфраструктуры. Для ра
|05.11.2024
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«Балтика» будет внедрять электронные перевозочные документы с помощью «СберКорус»
Пивоваренная компания «Балтика» и оператор электронного документооборота «СберКорус» объявили о намерении внедрить э
|22.08.2024
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«Балтика» переходит на полную прослеживаемость товаров с помощью Utrace
риализации товаров, внедрил облачную систему управления цифровой маркировкой Utrace Hub в компании «Балтика». Производитель будет передавать в ГИС МТ несколько миллиардов уникальных кодов ежего
|10.06.2024
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Компания Enterchain примет участие в проекте по внедрению системы прогнозирования для ООО «Пивоваренная компания «Балтика»
кта по внедрению системы прогнозирования спроса и планирования продаж в ООО «Пивоваренная компания «Балтика». Проект планируется начать в июле 2024 г. Об этом CNews сообщили представители Enter
|25.10.2023
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Softline помогла компании «Балтика» внедрить ITSM-систему SimpleOne
ости, развивающий портфель собственных продуктов и услуг, выступил партнером пивоваренной компании «Балтика» по переходу на российскую ITSM-систему SimpleOne. В ходе импортозамещения в компании
|14.12.2020
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«Тензор» и «Балтика» заключили договор о цифровизации документооборота
документообороте «Балтики». Это решение упростит отправку документов контрагентам. Также сервис поможет исключить из документооборота некорректные формы документов. Это позволит сотрудникам компании Балтика отправлять и принимать через СБИС черновики документации от и для поставщиков. Так обе стороны смогут проверять документы на ошибки и исправлять их, что повысит дисциплину документообор
|30.06.2020
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«Балтика» ускорила найм сотрудников с ограниченным доступом к компьютеру
Технологии помогли компании «Балтика» автоматизировать и ускорить процесс найма. С помощью ATS Potok.io холдинга TalentTech удалось увеличить скорость подбора до 86%. При этом, установленная система — это стандартный модул
|30.06.2020
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«Балтика» ускорила наем сотрудников с помощью Potok.io
Облачные технологии помогли компании «Балтика» автоматизировать и ускорить процесс найма. С помощью системы управления кандидатами
|16.03.2020
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LogistiX автоматизировала склады пивоваренной компании «Балтика»
LogistiX сообщила о завершении проекта внедрения системы управления складом LEAD WMS на 14 площадках пивоваренной компании «Балтика». За 12 месяцев с учетом сезонной паузы с мая по август были автоматизированы 10 заводов в России, Белоруссии и Казахстане и 4 удаленных распределительных центра общей площадью более 15
|18.07.2019
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«Балтика» совместно с «Корус консалтинг» внедрила новое решение для управления проектами
«Балтика» совместно с российской ИТ-компанией «Корус консалтинг» внедрила новое решение для уп
|17.06.2019
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«Балтика» совместно с «Яндексом» внедрила инновационное решение для оптимизации, контроля и управления транспортными потоками в реальном времени
Пивоваренная компания «Балтика», часть Carlsberg Group, внедрила систему оптимизации логистики готовой продукции на базе платформы «Яндекс.маршрутизация». Система также позволит проводить мониторинг качества доставки
|18.04.2019
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«Балтика» внедрила мобильное приложение для аудита склада
Пивоваренная компания «Балтика» внедрила новое мобильное приложение «Аудит логистика», которое помогает сотрудникам
|26.03.2019
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«Балтика» переходит на новую ИТ-инфраструктуру
ООО «Пивоваренная компания «Балтика» – одно из самых передовых предприятий России в части использования новых технологий.
|21.03.2019
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Балтика: Облачный документооборот значительно ускоряет принятие решений
Ядро цифровизации Carlsberg Group, частью которой является и «Балтика», нацелена на инновации. Цифровая трансформация является одним из приоритетов глобаль
|30.01.2019
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«Балтика» перевела документооборот в облако Microsoft Azure
Облачная СЭД экономит время пяти тысячам сотрудников «Балтики» «Балтика», российская пивоваренная компания, входящая в датскую Carlsberg Group, завершила про
|15.04.2016
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Как «Балтика» синхронизировала работу полумиллиона торговых точек
рвисов CRM региона Eastern Europe группы Carlsberg. В России эта корпорация представлена компанией «Балтика». В ее продуктовой линейке 30 пивных и девять непивных брендов. При этом ее продукцию
|04.09.2015
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Digital Design создал унифицированную инфраструктуру для «Пивоваренной компании Балтика» и региона «Карлсберг Восточная Европа»
l Design завершила проект по созданию интегрированного леса безопасности для «Пивоваренной компании Балтика» и региона «Карлсберг Восточная Европа». Проект затронул заводы в Киеве, Запорожье и
|30.06.2015
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Платежный сервис Wallet One подключился к терминальной сети банка «Балтика»
Компания Wallet One совместно с платежной системой «Лидер» и АКБ «Балтика» (лицензия ЦБ РФ № 967) представила новые возможности оплаты онлайн-покупок для жителей Северо-Западного региона. Как сообщили CNews в Wallet One, в результате подписанного соглашения п
|11.09.2014
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Digital Design оптимизировала параметры производительности системы HP Service Manager для пивоваренной компании «Балтика»
по оптимизации параметров производительности системы HP Service Manager для пивоваренной компании «Балтика». В настоящее время систему использует около 8,5 тыс. сотрудников «Балтики», сообщили
|04.03.2014
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«Балтика» перешла на Microsoft Exchange Server 2010 с помощью Digital Design
системы электронной почты с IBM Lotus Notes на платформу Microsoft Exchange Server 2010 и развертыванию системы объединенных коммуникаций на базе Microsoft Lync Server 2010 для пивоваренной компании «Балтика» (входит в Carlsberg Group). Причиной смены программного обеспечения стало желание заказчика унифицировать свою почтовую систему с системой Carlsberg Group для глобальной интеграции и о
|26.12.2013
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Банк «Балтика» запустил систему BSS e-Government Gate
Компания «Банк Софт Системс» (BSS) сообщила о том, что в системе «Клиент–Банк» банка «Балтика» для юридических лиц стал доступен сервис обмена информацией о начислениях за государственные и муниципальные услуги клиентов с ГИС ГМП. Как рассказали CNews в компании, с 26 декабря 20
|07.10.2013
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Завершился третий этап проекта в «Балтике» по автоматизации электронного архива документов
Компания «Монолит-Инфо» сообщила о реализации в пивоваренной компании «Балтика» и сдаче в эксплуатацию третьей очереди электронного архива бухгалтерских и финансовы
|06.08.2013
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Кривой ледокол сможет плыть под углом
оительной компании Arctech Helsinki Shipyard (Финляндия) подтвердили, что новый ледокол, названный «Балтика», в данное время строится на верфи. Предполагается, что судно полностью изменит предс
|01.08.2013
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Softline реализовала проекты по защите корпоративных ИТ-сервисов «Балтики»
Directory и разработке аварийного плана восстановления Active Directory для пивоваренной компании «Балтика». Специалисты Softline разработали документ, полностью регламентирующий комплекс мер
|24.07.2013
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Банк «Балтика» внедрил CRM-систему с помощью «Норбит»
Компания «Норбит», входящая в ГК «Ланит», завершила консалтинговый проект по разработке стратегии внедрения Microsoft Dynamics CRM в АКБ «Балтика». В результате заказчик получил поэтапный план развития системы в соответствии с профилем деятельности банка, сообщили CNews в «Норбит». АКБ «Балтика» — это социально ориентирова
|19.03.2013
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Digital Security провела аудит безопасности АСУ ТП завода «Балтика-Санкт-Петербург»
Компания Digital Security и пивоваренная компания «Балтика» завершили проект по оценке безопасности автоматизированной системы управления технол
|21.02.2013
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«Балтика» оптимизировала хранение данных с помощью дисковых массивов HP
чества и качества информации, разнообразие и динамичный рост объема которой ставит перед предприятиями задачу эффективного использования систем хранения данных. В штаб-квартире пивоваренной компании «Балтика» в Санкт-Петербурге эта задача решена совместно со специалистами компании «Паладин-Инвент», которые установили и настроили два дисковых массива HP P10000 3PAR V800. Подобное усовершенст
|04.12.2012
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АКБ «Балтика» запустил новый платежный сервис на базе MasterCard Mobile
АКБ «Балтика», глобальная платежная система MasterCard и Intervale сообщили о запуске высокотехнологичного сервиса Baltica Mobile — кастомизированной информационно-платежной системы, реализованной н
|28.12.2011
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Банк «Балтика» стал участником системы Contact
«Русславбанк», выступающий оператором системы Contact, сообщил о подключении к системе Contact АКБ «Балтика». В итоге услуги денежных переводов по системе стали доступны в 18 отделениях банка, расположенных в Москве, Санкт-Петербурге и Калининграде. Денежные переводы по системе Contact в отде
|24.10.2011
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Digital Security провела аудит защищенности ИС пивоваренной компании «Балтика»
Компании Digital Security и пивоваренная компания «Балтика» завершили комплексный проект по регулярному аудиту защищенности трех ключевых информ
Балтика и организации, системы, технологии, персоны:
|Эпштейн Герман 32 28
|Кузьмич Всеволод 31 13
|Натрусов Артем 313 13
|Чаркин Евгений 317 13
|Ягнятинский Евгений 32 12
|Лигачев Глеб 120 12
|Воронин Петр 37 12
|Ушаков Анатолий 47 12
|Шипов Савва 102 11
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 11
|Клепиков Алексей 121 10
|Кучугин Илья 42 10
|Беляев Владислав 104 10
|Потапкин Михаил 26 10
|Аксаков Анатолий 163 10
|Чамара Денис 59 9
|Бычков Александр 41 9
|Сергеев Сергей 179 9
|Нагаев Олег 30 9
|Меньшов Кирилл 139 9
|Ушацкий Андрей 105 9
|Попов Андрей 116 9
|Бокучава Тариэл 21 9
|Самедов Тимур 21 9
|Суворов Антон 22 9
|Таланов Максим 17 9
|Чибисов Владимир 23 9
|Белоусов Максим 109 5
|Хасин Михаил 27 5
|Изосимов Александр 192 5
|Казанцев Максим 7 5
|Тамбовцев Илья 6 5
|Медведовский Илья 34 4
|Лазарев Николай 21 4
|Овсянникова Ксения 6 4
|Комиссаров Кирилл 8 4
|Токарева Ольга 4 4
|Калашникова Наталья 7 4
|Тимченко Алексей 13 3
|Болотюк Дмитрий 16 3
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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