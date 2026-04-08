Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries

«Балтика» трансформировала систему финансового планирования на базе Optimacros Пивоваренная компания «Балтика» объявила о завершении проекта по трансформации финансового планирования (FP&A). Объе

МТС поможет обеспечить безопасность сотрудников завода «Балтика-Новосибирск» Цифровая экосистема МТС предоставила заводу «Балтика-Новосибирск» инновационную платформу для обеспечения безопасности сотрудников. Бейджи с кнопкой SOS, стационарная инфраструктура, позволяющая отслеживать работу датчиков, и приложение п

«Балтика» внедрила беспилотный транспорт Пивоваренная компания «Балтика» запустила проект по автоматизации логистики с использованием беспилотных грузовиков

«Балтика» и «ГеомирАгро» объединяют усилия для цифровизации хмелеводства в Чувашии Дочернее предприятие «Балтики» – «Балтика-Агро» и ГК «Геомир» заключили соглашение о взаимодействии. Соглашение направлено на совместную разработку и внедрение цифровых решений для повышения эффективности выращивания хмеля, что

IBS роботизировала бизнес-процессы пивоваренной компании «Балтика» с помощью PIX RPA «Балтика» продолжает внедрять российские ИТ-решения. Группа компаний IBS завершила пилотный проект по автоматизации ключевых бизнес-процессов «Балтики» с использованием платформы PIX RPA. Решени

«Балтика» переходит на российскую систему бизнес-аналитики Luxms BI «Балтика» и Luxms BI приступили к разработке совместных решений в области информационных технологий. ГК Luxms предоставит компании современную BI-платформу для анализа и управления на основе дан

«Балтика» повышает эффективность управления запасами с «Корус Консалтинг» Эксперты ГК «Корус Консалтинг» провели для пивоваренной компании «Балтика» комплексный аудит процессов планирования выпуска и распределения готовой продукции.

«Балтика» перешла на отечественное решение «АВАКОР» для автоматизации процессов аудита стандартов качества. Об этом CNews сообщили представители «Диджитал Дизайн». Пивоваренная компания «Балтика» регулярно проводит оценку соответствия операционной деятельности корпоративным станд

Пивоваренная компания «Балтика» отказывается от MS Office и переходит на «Яндекс 360» Переход на отечественный софт Российская компания «Яндекс» и пивоваренная компания «Балтика» объявили о расширении сотрудничества, пишет Forbes. В рамках соглашения «Балтика<

Yandex B2B Tech и «Балтика» расширяют сотрудничество в сфере цифровых технологий одразделение «Яндекса,» развивающее технологии для корпоративного сектора, и пивоваренная компания «Балтика» договорились о расширении сотрудничества. «Балтика» уже начала использовать д

Пивоваренная компания «Балтика» начала использовать математического двойника цепей поставок Для решения задачи расширения производственной и складской сети пивоваренная компания «Балтика» начала использовать математического двойника цепей поставок. Этот инструмент позволяет в безрисковой среде определить оптимальные локации и конфигурацию объектов инфраструктуры. Для ра

«Балтика» будет внедрять электронные перевозочные документы с помощью «СберКорус» Пивоваренная компания «Балтика» и оператор электронного документооборота «СберКорус» объявили о намерении внедрить э

«Балтика» переходит на полную прослеживаемость товаров с помощью Utrace риализации товаров, внедрил облачную систему управления цифровой маркировкой Utrace Hub в компании «Балтика». Производитель будет передавать в ГИС МТ несколько миллиардов уникальных кодов ежего

Компания Enterchain примет участие в проекте по внедрению системы прогнозирования для ООО «Пивоваренная компания «Балтика» кта по внедрению системы прогнозирования спроса и планирования продаж в ООО «Пивоваренная компания «Балтика». Проект планируется начать в июле 2024 г. Об этом CNews сообщили представители Enter

Softline помогла компании «Балтика» внедрить ITSM-систему SimpleOne ости, развивающий портфель собственных продуктов и услуг, выступил партнером пивоваренной компании «Балтика» по переходу на российскую ITSM-систему SimpleOne. В ходе импортозамещения в компании

«Тензор» и «Балтика» заключили договор о цифровизации документооборота документообороте «Балтики». Это решение упростит отправку документов контрагентам. Также сервис поможет исключить из документооборота некорректные формы документов. Это позволит сотрудникам компании Балтика отправлять и принимать через СБИС черновики документации от и для поставщиков. Так обе стороны смогут проверять документы на ошибки и исправлять их, что повысит дисциплину документообор

«Балтика» ускорила найм сотрудников с ограниченным доступом к компьютеру Технологии помогли компании «Балтика» автоматизировать и ускорить процесс найма. С помощью ATS Potok.io холдинга TalentTech удалось увеличить скорость подбора до 86%. При этом, установленная система — это стандартный модул

«Балтика» ускорила наем сотрудников с помощью Potok.io Облачные технологии помогли компании «Балтика» автоматизировать и ускорить процесс найма. С помощью системы управления кандидатами

LogistiX автоматизировала склады пивоваренной компании «Балтика» LogistiX сообщила о завершении проекта внедрения системы управления складом LEAD WMS на 14 площадках пивоваренной компании «Балтика». За 12 месяцев с учетом сезонной паузы с мая по август были автоматизированы 10 заводов в России, Белоруссии и Казахстане и 4 удаленных распределительных центра общей площадью более 15

«Балтика» совместно с «Корус консалтинг» внедрила новое решение для управления проектами «Балтика» совместно с российской ИТ-компанией «Корус консалтинг» внедрила новое решение для уп

«Балтика» совместно с «Яндексом» внедрила инновационное решение для оптимизации, контроля и управления транспортными потоками в реальном времени Пивоваренная компания «Балтика», часть Carlsberg Group, внедрила систему оптимизации логистики готовой продукции на базе платформы «Яндекс.маршрутизация». Система также позволит проводить мониторинг качества доставки

«Балтика» внедрила мобильное приложение для аудита склада Пивоваренная компания «Балтика» внедрила новое мобильное приложение «Аудит логистика», которое помогает сотрудникам

«Балтика» переходит на новую ИТ-инфраструктуру ООО «Пивоваренная компания «Балтика» – одно из самых передовых предприятий России в части использования новых технологий.

Балтика: Облачный документооборот значительно ускоряет принятие решений Ядро цифровизации Carlsberg Group, частью которой является и «Балтика», нацелена на инновации. Цифровая трансформация является одним из приоритетов глобаль

«Балтика» перевела документооборот в облако Microsoft Azure Облачная СЭД экономит время пяти тысячам сотрудников «Балтики» «Балтика», российская пивоваренная компания, входящая в датскую Carlsberg Group, завершила про

Как «Балтика» синхронизировала работу полумиллиона торговых точек рвисов CRM региона Eastern Europe группы Carlsberg. В России эта корпорация представлена компанией «Балтика». В ее продуктовой линейке 30 пивных и девять непивных брендов. При этом ее продукцию

Digital Design создал унифицированную инфраструктуру для «Пивоваренной компании Балтика» и региона «Карлсберг Восточная Европа» l Design завершила проект по созданию интегрированного леса безопасности для «Пивоваренной компании Балтика» и региона «Карлсберг Восточная Европа». Проект затронул заводы в Киеве, Запорожье и

Платежный сервис Wallet One подключился к терминальной сети банка «Балтика» Компания Wallet One совместно с платежной системой «Лидер» и АКБ «Балтика» (лицензия ЦБ РФ № 967) представила новые возможности оплаты онлайн-покупок для жителей Северо-Западного региона. Как сообщили CNews в Wallet One, в результате подписанного соглашения п

Digital Design оптимизировала параметры производительности системы HP Service Manager для пивоваренной компании «Балтика» по оптимизации параметров производительности системы HP Service Manager для пивоваренной компании «Балтика». В настоящее время систему использует около 8,5 тыс. сотрудников «Балтики», сообщили

«Балтика» перешла на Microsoft Exchange Server 2010 с помощью Digital Design системы электронной почты с IBM Lotus Notes на платформу Microsoft Exchange Server 2010 и развертыванию системы объединенных коммуникаций на базе Microsoft Lync Server 2010 для пивоваренной компании «Балтика» (входит в Carlsberg Group). Причиной смены программного обеспечения стало желание заказчика унифицировать свою почтовую систему с системой Carlsberg Group для глобальной интеграции и о

Банк «Балтика» запустил систему BSS e-Government Gate Компания «Банк Софт Системс» (BSS) сообщила о том, что в системе «Клиент–Банк» банка «Балтика» для юридических лиц стал доступен сервис обмена информацией о начислениях за государственные и муниципальные услуги клиентов с ГИС ГМП. Как рассказали CNews в компании, с 26 декабря 20

Завершился третий этап проекта в «Балтике» по автоматизации электронного архива документов Компания «Монолит-Инфо» сообщила о реализации в пивоваренной компании «Балтика» и сдаче в эксплуатацию третьей очереди электронного архива бухгалтерских и финансовы

Кривой ледокол сможет плыть под углом оительной компании Arctech Helsinki Shipyard (Финляндия) подтвердили, что новый ледокол, названный «Балтика», в данное время строится на верфи. Предполагается, что судно полностью изменит предс

Softline реализовала проекты по защите корпоративных ИТ-сервисов «Балтики» Directory и разработке аварийного плана восстановления Active Directory для пивоваренной компании «Балтика». Специалисты Softline разработали документ, полностью регламентирующий комплекс мер

Банк «Балтика» внедрил CRM-систему с помощью «Норбит» Компания «Норбит», входящая в ГК «Ланит», завершила консалтинговый проект по разработке стратегии внедрения Microsoft Dynamics CRM в АКБ «Балтика». В результате заказчик получил поэтапный план развития системы в соответствии с профилем деятельности банка, сообщили CNews в «Норбит». АКБ «Балтика» — это социально ориентирова

Digital Security провела аудит безопасности АСУ ТП завода «Балтика-Санкт-Петербург» Компания Digital Security и пивоваренная компания «Балтика» завершили проект по оценке безопасности автоматизированной системы управления технол

«Балтика» оптимизировала хранение данных с помощью дисковых массивов HP чества и качества информации, разнообразие и динамичный рост объема которой ставит перед предприятиями задачу эффективного использования систем хранения данных. В штаб-квартире пивоваренной компании «Балтика» в Санкт-Петербурге эта задача решена совместно со специалистами компании «Паладин-Инвент», которые установили и настроили два дисковых массива HP P10000 3PAR V800. Подобное усовершенст

АКБ «Балтика» запустил новый платежный сервис на базе MasterCard Mobile АКБ «Балтика», глобальная платежная система MasterCard и Intervale сообщили о запуске высокотехнологичного сервиса Baltica Mobile — кастомизированной информационно-платежной системы, реализованной н

Банк «Балтика» стал участником системы Contact «Русславбанк», выступающий оператором системы Contact, сообщил о подключении к системе Contact АКБ «Балтика». В итоге услуги денежных переводов по системе стали доступны в 18 отделениях банка, расположенных в Москве, Санкт-Петербурге и Калининграде. Денежные переводы по системе Contact в отде