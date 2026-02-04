Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 190007
ИКТ 14664
Организации 11369
Ведомства 1494
Ассоциации 1079
Технологии 3549
Системы 26580
Персоны 82506
География 3023
Статьи 1574
Пресса 1269
ИАА 740
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2753
Мероприятия 878

Калашникова Наталья


СОБЫТИЯ


04.02.2026 Конференция CNews «Электронный документооборот и управление контентом 2026» состоится 24 марта 1
30.11.2023 Какие сложности возникают при внедрении электронного документооборота 1
14.11.2023 Конференция CNews «Электронный документооборот: итоги 2023 года» состоится 21 ноября 1
08.11.2023 Конференция CNews «Электронный документооборот: итоги 2023 года» состоится 21 ноября 1
17.10.2023 Конференция CNews «Электронный документооборот: итоги 2023 года» состоится 21 ноября 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Калашникова Наталья и организации, системы, технологии, персоны:

Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 130 4
SAP SE 5457 3
ЦЭКИ ФГБУ - Центр экспертизы и координации информатизации 45 3
WSS Consulting - ВСС Консалтинг - ВСС Докс Консалтинг 59 3
ITFB Group - АйТиЭфБи Групп - АйтиЭфБи Дистрибьюшн - АйтиЭфБи Солюшнз - ТСР ТЕХ 81 3
9098 2
ЛогЛаб 7 2
Yandex - Яндекс 8565 1
Microsoft Corporation 25321 1
Oracle Corporation 6897 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 348 1
Такском - Taxcom 245 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 237 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 218 4
ВТБ Лизинг 69 4
Почта России ПАО 2263 3
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 112 3
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 220 3
Stada 26 3
Росатом - Атомэнергомаш - Гидропресс ОКБ 19 3
Росатом - Атомэнергомаш - ОКБМ имени И.И. Африкантова - Опытное конструкторское бюро машиностроения 60 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3021 1
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 49 1
Carlsberg Group 25 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 93 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 110 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18625 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17181 4
Оцифровка - Digitization 4936 4
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4154 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13386 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23036 4
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 1017 4
Российский рынок ЭДО - Российский рынок СЭД - Российский рынок систем электронного документооборота 116 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27170 3
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1638 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13328 3
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1907 2
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1728 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73707 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11472 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2821 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34029 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8201 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23214 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1403 1
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - МФ ОЦО - Многофункциональный общий центр обслуживания - Shared services center 254 1
ЮЗ ЭДО - ЮЗДО - ЮЗЭДО - Юридически значимый электронный документооборот - Специализированный оператор связи 396 1
ЭЦП УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись 361 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2449 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2570 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26102 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4153 1
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1706 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2638 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3743 1
MDM - Master Data Management - Master Data Services - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 611 1
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 478 1
CAM - Computer Aided Manufacturing - АСТПП - Автоматизированая система технологической подготовки производства (станков с ЧПУ) 366 1
ЭЦП ПЭП - Простая электронная подпись 118 1
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1255 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1281 1
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 669 1
CAPP - Computer-Aided Process Planning - Планирование производственных технологических процессов 21 1
Минцифры РФ - ГИС ТОР СЭД - ГосЭДО - Типовое облачное решение системы электронного документооборота 32 4
Microsoft Azure 1471 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5905 1
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 695 1
НКТ - Р7-Офис 487 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1482 1
Apache OpenOffice 485 1
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 160 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 335 1
Архивный фонд РФ 111 1
Минцифры РФ - ЦХЭД - Централизованная система хранения электронных документов 34 1
WSS Consulting - WSS Docs5 - WSS Docs 32 1
Минцифры РФ - Госключ 194 1
Галактика Diadoc 6 1
Лазарев Николай 21 4
Комиссаров Кирилл 8 4
Токарева Ольга 4 4
Парфенов Сергей 12 3
Попов Геннадий 20 3
Овсянникова Ксения 6 3
Шатунов Илья 6 3
Литвиненко Анастасия 11 3
Лутковский Роман 4 3
Слободин Виталий 22 3
Мацаль Владимир 3 3
Болотюк Дмитрий 16 2
Комиссаров Дмитрий 238 1
Россия - РФ - Российская федерация 158135 4
Евразия - Евразийский континент 630 3
Европа 24675 1
Европа Восточная 3124 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1714 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6283 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55061 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6684 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10412 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - ЕГРИП - Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей - ПБОЮЛ - предприниматель без образования юридического лица 210 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2499 1
ОРД - Оперативно-разыскная деятельность 130 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6337 1
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 415 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 737 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51316 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8372 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3188 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1406 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1322 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1438 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8411 3
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2142 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1416904, в очереди разбора - 727370.
Создано именных указателей - 190007.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Умные кольца против умных часов: плюсы, минусы и перспективы

Обзор робота-пылесоса ECOVACS DEEBOT X11 OmniCyclone: архитектор безупречного порядка

Обзор наушников HUAWEI FreeClip 2: открытый качественный звук и самобытный дизайн

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще