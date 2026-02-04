Получите все материалы CNews по ключевому слову
Калашникова Наталья
СОБЫТИЯ
Калашникова Наталья и организации, системы, технологии, персоны:
|Лазарев Николай 21 4
|Комиссаров Кирилл 8 4
|Токарева Ольга 4 4
|Парфенов Сергей 12 3
|Попов Геннадий 20 3
|Овсянникова Ксения 6 3
|Шатунов Илья 6 3
|Литвиненко Анастасия 11 3
|Лутковский Роман 4 3
|Слободин Виталий 22 3
|Мацаль Владимир 3 3
|Болотюк Дмитрий 16 2
|Комиссаров Дмитрий 238 1
|Россия - РФ - Российская федерация 158135 4
|Евразия - Евразийский континент 630 3
|Европа 24675 1
|Европа Восточная 3124 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1416904, в очереди разбора - 727370.
Создано именных указателей - 190007.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.